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Всем привет! С вами снова Zero. В ранее выпущенных статьях я «прошелся» по двум основным производителям процессоров для ПК – Intel и AMD, припомнив им те или иные «косяки» и ошибки. В этом же материале я расскажу о том, какие претензии у меня имеются к компании NVIDIA – часть из них актуальна в настоящий момент, часть же касается прошлых лет и ситуаций, уже подзабытых частью компьютерщиков и геймеров. Но хватит предисловий, поехали!

Малый объем видеопамяти у некоторых видеокарт



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Первая моя претензия – это скромный по сравнению с графическими ускорителями AMD объем видеопамяти у части карт NVIDIA поколения Ampere – привет, RTX 3070/RTX 3070 Ti с 8 ГБ и RTX 3080 с 10 ГБ. При этом гораздо более слабая RTX 3060 получает 12 ГБ видеопамяти – где логика? Гораздо более разумным решением было бы оснастить «три тысячи шестидесятую» 8 ГБ видеопамяти, RTX 3060 Ti – 10 ГБ, RTX 3070-3080 – 12 ГБ, а RTX 3080 Ti – 16 ГБ. Все-таки RTX 3070 это замена флагману предыдущего поколения, RTX 2080 Ti, даже превосходящая его в сценариях с трассировкой лучей и DLSS, и позволяющая, с оговорками, комфортно играть в большинство игр в разрешении 4K, пусть и на сниженных настройках и/или с применением технологии масштабирования. На мой взгляд, с выбором объема памяти для отдельных видеокарт NVIDIA явно просчиталась – подход AMD, выдавшей всем карточкам, начиная с RX 6800, 16 ГБ, мне нравится больше.

Навязывание технологии трассировки лучей



Вторая претензия – явное навязывание геймерам технологии трассировки лучей: без нее обходятся только видеокарты начального сегмента, хотя в той же RTX 3050 рейтрейсинг присутствует разве что «для галочки» или для снятия скриншотов. А помните, как все начиналось с графическими ускорителями RTX 2000? Чистая прибавка к производительности по сравнению с GTX 1000 тогда была довольно скромной, и основной акцент с точки зрения маркетинга делался на «революционной» технологии трассировки лучей. Ничего удивительного, что большинство геймеров отнеслись к этому скептически: какая трассировка, тут бы стабильный высокий FPS на ультра получить. К тому же, до появления рейтрейсинга никто вроде бы на освещение в играх не жаловался – оно приемлемо выглядело даже в игре 2001 года, Blade of Darkness (на скрине ниже), как и тени, что уж говорить о каком-нибудь третьем «Ведьмаке»?



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Уверен, что если провести среди геймеров опрос – что лучше, прибавка 10-25% чистой производительности или поддержка трассировки лучей, то почти все выберут первый вариант. Еще одна проблема заключается в том, что со временем разработчики игр AAA-класса могут полностью «забить» на традиционный рендеринг освещения и полностью перейти на рейтрейсинг, что, может, и приведет к некоторому улучшению картинки (которое многие вряд ли заметят), но одновременно приведет и к резкому снижению FPS. Рейтрейсинг делает изображение визуально привлекательнее совсем ненамного, но уменьшает FPS на десятки процентов. Не лучше ли просто повысить разрешение, включить ультра настройки, или играть со 120+ FPS вместо 60+, но с трассировкой лучей?

Недостаточная производительность с трассировкой лучей без DLSS



Третья претензия связана со второй. Окей, господин Хуанг, вы навязали нам трассировку лучей, и GTX 4080 теперь купить не получится, только RTX 4080. А ведь есть такое понятие, как «навязанный товар/навязанная услуга», и, например, в торговле подобные вещи часто запрещаются законодательством. И какого черта ваша трассировка лучей так снижает частоту кадров? Почему геймеры, покупая флагманские видеокарты, должны включать в Cyberpunk 2077 технологию масштабирования DLSS, чтобы комфортно поиграть на ультра с рейтрейсингом в разрешениях QuadHD и 4K? По словам господина Хуанга, у видеокарт NVIDIA RTX имеются на борту чудесные RT-ядра, но судя по катастрофической потере FPS при активации рейтрейсинга, возможностей этих ядер недостаточно, и значительную часть нагрузки принимают на себя CUDA-ядра, универсальные процессоры общего назначения. То есть, вы пихаете RT-ядра в ущерб количеству CUDA-ядер, а, следовательно, чистой производительности, но оказывается, что «мощи» этих RT-ядер недостаточно, и чистая производительность с активированным рейтрейсингом все равно сильно падает. И игрокам, желающим опробовать трассировку лучей с комфортным FPS, приходится покупать дорогие флагманские видеокарты вместо видеокарт среднего ценового сегмента. А что, неплохой бизнес-план.

Скромные объемы производства

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Криптовалютную лихорадку тяжело было предвидеть, и дефицит графических ускорителей затронул обоих основных производителей, но еще до криптоистерии началась пандемия коронавируса, и спрос на видеокарты значительно вырос: огромное число людей по всему миру сидели дома и тратили больше времени, чем обычно, на цифровые развлечения. С учетом этого, полагаю, что обвинять NVIDIA и партнеров в недостаточных объемах производства карт вполне уместно. Выгоднее реализовать 100 тысяч видеокарт по 1200 долларов, чем 500 тысяч по 200 долларов, поэтому у меня есть подозрения, что дефицит был в значительной степени искусственным. Новости про продажу некоторыми вендорами оптовых партий видеокарт крупным майнерам в обход дистрибьюторов и привычных логистических цепочек тоже появились явно не на пустом месте.

Закрытость технологий и стандартов



Если AMD выводит на рынок открытые технологии и стандарты, такие, как графический API Vulcan или технология FreeSync, то NVIDIA предпочитает закрытость и ложную «элитарность» – просто сравните цены на мониторы с примерно одинаковыми характеристиками, но с поддержкой G-Sync и FreeSync – вторые дешевле на десятки процентов, а иногда и в разы. Еще можно вспомнить фирменные SLI-мостики, вероятно, такие же «уникальные», как подставка для монитора от Apple за тысячу долларов. Понятно, что компания имеет право как на коммерческую тайну, так и на рыночную стратегию, направленную на извлечение максимальной прибыли, но любви со стороны потребителей ей это обычно не добавляет.

Низкий Power Limit у видеокарт Ampere



Вернемся к графическим ускорителям поколения Ampere. Продвинутые пользователи, которые пытались их разгонять, знают, что часто ограничителем выступает не напряжение и не температура, а зашитый в BIOS графического ускорителя Power Limit, ограничивающий максимальное энергопотребление устройства. Во многих модификациях карточек RTX 3000 от различных вендоров максимальный Power Limit слишком уж урезан, из-за чего пользователям приходится не повышать, а даже понижать напряжение (делать андервольтинг) с целью добиться от видеокарты максимальной производительности. Вряд ли подобную ситуацию можно назвать нормальной – скорее ее уместно охарактеризовать как «намеренное препятствование разгону со стороны производителя». И хотя представители компаний, если их спросить, вероятно, скажут, что это для безопасности устройства, и все такое, я сразу вспоминаю стишок:

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Я верю в честность президента,

И в неподкупность постовых.

В заботу банка о клиентах.

В русалок верю, в домовых.

Недолговечные вентиляторы систем охлаждения



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Последняя на сегодня претензия обращена не к самой NVIDIA, а к ее партнерам – GIGABYTE, MSI и прочим. В чем проблема ставить хотя бы на флагманские видеокарты надежные вентиляторы с действительно долговечными подшипниками? В случае бюджетных моделей все понятно – экономия, но, когда на MSI Gaming GTX 980 спустя всего 4 года работы (не круглосуточной) вентилятор начинает стучать, а потом и вовсе задевать лопастями радиатор и останавливаться – это не нормально. То же самое нередко встречается и у GIGABYTE. Могли бы просто взять пример с Noctua и использовать подшипники с магнитным центрированием – да, они дороже, но я же не предлагаю ставить вентиляторы на них во все видеокарты – только во флагманские. Вот ASUS молодцы –- их карта ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition, конечно, стоит дороже большинства других «три тысячи восьмидесятых», но она тише и холоднее, а ее вентиляторы, вероятно, будут крутиться без каких-либо проблем и посторонних звуков, и когда GPU уже морально устареет.

Заключение

В этой статье я рассказал о своих претензиях к компании NVIDIA, при этом я отнюдь не являюсь ее хейтером или фанатом AMD – более того, у меня в ПК установлена RTX 3060 Ti, и следующую карточку я, вероятно, тоже куплю «зеленую», только классом выше – условную RTX 5070 или 5080. А что вы думаете по поводу перечисленных мной моментов? Пишите в комментариях, а еще пишите, если у вас тоже есть претензии к «зеленым», которые я не перечислил.

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