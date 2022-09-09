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ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции

Рассказываю о накопившихся у меня за годы претензиях к AMD, ее процессорам, видеокартам, отношению к потребителям, и так далее
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Всем привет! С вами снова Zero. В одной из предыдущих статей я рассказывал о том, какие претензии у меня накопились к компании Intel – среди них были как актуальные и сейчас, так и касающиеся дел давно минувших дней. Разумеется, «наезжать» только на синий лагерь было бы несправедливо, поэтому в сегодняшнем материале я расскажу о претензиях к красному – к компании AMD. Опять же, как об актуальных в конце 2022 года, так и не только. Часть информации в статье является личным мнением и может вызвать подгорание пятой точки у фанатов AMD, но, если хотите с чем-то поспорить – добро пожаловать в комментарии. Поехали!

Непоследовательность с микроархитектурами CPU и GPU

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Первую мою претензию к AMD нельзя назвать актуальной на данный момент, но таковой она была долгие годы – до появления процессорной микроархитектуры Zen и графической RDNA. Речь идет о непоследовательности, исключающей возможность поступательного развития – причем как в случае процессоров, так и в случае видеокарт. Из-за тупиковых веток развития «красные» потеряли годы и отстали от Intel. Например, четырехъядерные процессоры Deneb Phenom II ни в какое сравнение не шли с гораздо более производительными Intel Sandy Bridge. Процессорам же Piledriver (они же «фуфыксы») не помогало даже наличие восьми ядер – четырехъядерники «синих» разносили их в играх в пух и прах. К счастью, с появлением процессоров Ryzen компания наконец-то встала на рельсы уверенного, последовательного развития, с каждой итерацией ощутимо улучшая свои CPU.

Теперь о видеокартах. AMD Radeon HD 7970 на основе микроархитектуры Graphics Core Next (GCN) была действительно крута, но дальше все застопорилось. Пока NVIDIA с каждым поколением планомерно наращивала мощь своих графических ускорителей, AMD все больше отставала, а иногда и металась в разные стороны, выпуская слабо связанные друг с другом продукты – здесь стоит вспомнить вышедшие после RX 5xx модели Vega и Radeon VII. Ситуация поменялась лишь благодаря дебюту архитектуры RDNA, определившей новый вектор развития графики AMD. Но время было упущено, и «зеленые» успели оторваться по многим направлениям – например, касающимся трассировки лучей и технологий масштабирования.

Постоянное отставание от NVIDIA в high-end сегменте видеокарт

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Вторая претензия связана с первой. Из-за непоследовательности и тупиковых веток развития со времен HD 7970 AMD ни разу не представляла флагманскую одночиповую видеокарту, которая была бы ощутимо производительнее, чем топовый актуальный графический ускоритель NVIDIA. Понятно, что большинство геймеров приобретают модели начального и среднего игровых сегментов, но позиции во флагманском и субфлагманском сегментах во многом определяют репутацию бренда и восприятие компании.

NVIDIA с каждым поколением задирала планку все выше, AMD же лишь иногда и кое-как удавалось не сильно отставать. В «красном лагере» не было адекватных одночиповых аналогов ни GTX 780 Ti, ни GTX 980 Ti, ни GTX 1080 Ti, ни RTX 2080 Ti. Лишь сейчас, с видеокартами RX 6000 компании удалось побороться за флагманский сегмент с RTX 3000, но и то весьма условно. Во-первых, слишком уж большой дефицит был красных видеокарт. Во-вторых, они значительно уступают зеленым в сценариях с трассировкой лучей.

Отставание с трассировкой лучей от NVIDIA

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Теперь, собственно, поговорим о рейтрейсинге. Я отношусь к этой технологии без особой симпатии – да, реалистичные тени, отражения, игра света на разных поверхностях…но слишком уж велики потери в производительности даже у карточек NVIDIA, и это со специализированными RT-блоками. Не для того люди покупают флагманские видеокарты, чтобы потом включать масштабирование DLSS для снижения нагрузки на них. При этом разработчики игр отлично справлялись с освещением и до появления рейтрейсинга, сейчас же они постепенно будут отказываться от традиционного рендеринга источников света и полностью переходить на трассировку лучей. Геймеры же будут переплачивать за RT-блоки, вместо которых могли бы быть универсальные, готовые не только к рейтрейсингу, но и к любой другой нагрузке.

Да, я не считаю рейтрейсинг действительно нужной технологией и предпочел бы, чтобы NVIDIA и AMD вкладывались в чистую производительность, а требовательные игры на топовых видеокартах «летали» в разрешении 4K на ультра настройках со стабильными 240+ FPS. Но пока это лишь мечты. А реальность такова: трассировка лучей никуда не денется. AMD проспали релиз этой технологии со стороны NVIDIA и теперь отстают на одно поколение. Соответственно, у любителей компьютерных игр появляется дополнительная причина выбрать зеленую, а не красную видеокарту. Может, конечно, AMD догонит NVIDIA с выходом RX 7000, но ведь те тоже не будут почивать на лаврах.

Злоупотребление переименованием

Сейчас AMD отошла от подобной практики, но интересовавшиеся компьютерной техникой в начале-середине 2010-х годов хорошо помнят серию RX 300, большинство видеокарт которой были переименованными моделями предыдущих поколений – RX 200 и даже HD 7000. Когда-то таким страдала и NVIDIA, но обычно лишь в рамках двух соседних поколений, а не трех, как AMD – если я забыл о каких-то случаях переименований, меня, скорее всего, поправят в комментариях. Здесь стоит напомнить, что разработчики компьютерных игр стараются оптимизировать свои проекты под наиболее современную архитектуру, поэтому предлагать одни и те же GPU три поколения подряд, пусть и подразогнанные, и с мелкими улучшениями – не самая уважительная по отношению к потребителю стратегия.

Недостаточные объемы производства

Пятая моя претензия к AMD и ее партнерам, весьма актуальная и в 2021-2022 году – это недостаточные объемы производства продукции, в особенности видеокарт, но и процессоров тоже. CPU Ryzen 5000 долгое время было невозможно приобрести по адекватной цене, поэтому Intel 11xxx и 12xxx часто обходились выгоднее даже с учетом необходимости покупки более дорогой материнской платы. Также из-за недопроизводства AMD долгое время не расширяла модельный ряд, а когда наконец расширила – на носу уже маячил выход следующего поколения «райзенов», поэтому Ryzen 5 5500 ожидаемо не стал популярен среди пользователей.

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Если же говорить о графических ускорителях, то в разгар криптовалютной лихорадки их часто было просто невозможно найти – решения NVIDIA обычно были в наличии в крупных городах, пусть и по двойной, тройной, а иногда и чуть ли не четверной цене, модели же AMD – далеко не везде и далеко не всегда. Возможно, часть карточек просто сразу уходила майнерам, поэтому до магазинов доезжало не так много, но факт остается фактом – купить RX 6xxx долгое время было крайне тяжело. Про задержку с расширением модельного ряда тут писать не буду, потому что понимаю производителя – продавать флагманские и субфлагманские модели, зарабатывая на криптохайпе, действительно выгоднее.

Малая доля видеокарт среди геймеров

Возможно, именно из-за тупиковых веток развития микроархитектуры, подпорченной переименованиями репутации, длительного отсутствия моделей во флагманском сегменте и постоянного дефицита в магазинах, видеокарты AMD и не пользуются особой популярностью среди геймеров. Если верить статистике Steam, «красные» GPU установлены менее, чем у 15% пользователей, причем часто это встроенная графика, «затычки» или старенькие RX 570/RX 580. К чему это я? А вот к чему. Под какие видеокарты разработчики игр будут в первую очередь оптимизировать тайтлы – под решения производителя с долей 76% или с долей 15%? Ответ очевиден. Именно поэтому я радуюсь успехам AMD и всячески болею за Лизу Су и ко (усиление конкуренции – всегда хорошо), но сам приобретаю графические ускорители NVIDIA.

Слабый маркетинг и недостаточная коммуникация с разработчиками игр

AMD молодцы в плане того, что продвигают открытые стандарты и технологии, такие, как графический API Vulkan и технология FreeSync, устраняющая разрывы кадра. Тем не менее, в плане маркетинга компания и близко не выжимает максимум возможного, в отличие, например, от Apple. Да даже NVIDIA подходит к продвижению своих продуктов гораздо эффективнее, чем AMD. А еще, с учетом малой доли рынка среди геймеров, «красным» нужно активнее работать с разработчиками игр AAA-класса – в противном случае те будут тратить больше усилий своих сотрудников на оптимизацию под «зеленые» карточки по-умолчанию. Просто потому что у NVIDIA значительно больше доля рынка, если говорить о потребительском, геймерском рынке.

Явная архитектурная слабость CPU Ryzen – шина Infinity Fabric

Дальше по плану – небольшое замечание, касающееся процессоров AMD Ryzen. В целом я ими доволен, и даже впечатлен тем, какой путь проделала компания от Zen до Zen 3. Но меня смущает одно слабое место в микроархитектуре «красных» CPU – шина Infinity Fabric, связывающая чиплеты и кристалл ввода-вывода. Именно из-за невысокой тактовой частоты этой шины использование оперативной памяти DDR4 с частотой выше 3600-3800 МГц (изредка, на удачных экземплярах – 4000 МГц) с процессорами Ryzen 1000, 2000, 3000 и 5000 лишено смысла. Если шина Infinity Fabric работает на частоте 1800 МГц, а пользователь разгоняет оперативку более, чем до 3600 МГц, контроллер памяти переключается в режим Gear 2, и производительность падает. Неужели за 4 поколения «райзенов» нельзя было устранить это узкое место? Да, в случае Ryzen 5000 упомянутую шину часто можно немного подразогнать, но именно немного. А ведь на рынке в свое время было полно памяти на чипах Samsung B-die и Micron E-Die, которая почти всегда без проблем гонится до ощутимо более высоких значений, чем 3600 МГц, без серьезного повышения таймингов.

Не лучшие боксовые кулеры

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Переходим к общим проблемам Intel и AMD. Да-да, речь снова о посредственных боксовых кулерах. Как и Intel, AMD следовало бы скооперироваться с одним из производителей недорогих башенных систем охлаждения и закупать подобные решения оптом, или хотя бы перенять ценный опыт. Бюджетная «башня» с небольшим или средним радиатором и тремя-четырьмя тепловыми трубками при адекватной геометрии радиатора будет отводить тепло гораздо лучше, чем радиальный кулер. И стоить будет совсем недорого. Почему ни Intel, ни AMD не используют башни? Скорее всего, сразу по нескольким причинам. Во-первых, инерция мышления. Во-вторых, необходимость модернизации производства или заключения новых партнерских соглашений. В-третьих, возможные проблемы с совместимостью с компактными корпусами. И, в-четвертых: радиальные кулеры стоят во много раз меньше, чем разница в цене между BOX и OEM процессором. Есть еще разница в гарантийном сроке, но CPU при адекватном режиме эксплуатации крайне редко выходят из строя, в отличие, например, от блоков питания.

Кстати, по моему мнению, производителям вообще стоило бы выпускать боксовые кулеры припаянными к теплораспределительной крышке CPU – подобный подход обеспечил бы теплопроводность на уровне идеально размазанного по крышке жидкого металла или даже лучше, и позволил бы нивелировать недостатки боксовых систем охлаждения. Альтернативный вариант – не припаивать основание радиатора кулера к крышке, а сделать саму крышку одновременно и основанием боксового кулера, сохранив припой лишь под ней.

Фейковые показатели TDP

Последняя на сегодня претензия также касается продукции как Intel, так и AMD – это фейковые показатели TDP. Ну какие еще 105 Ватт у восьмиядерного AMD Ryzen 7 5800X? При подобном лимите процессор и близко не сможет работать в полную силу. Так можно поставить базовую частоту процессора 1 ГГц (а турбо оставить прежнюю) и крупными буквами указать на коробке TDP в 45 Вт. А что, на 1 ГГц и с заниженным напряжением, вероятно, проц будет и в такой лимит укладываться.

Подобное занижение TDP со стороны обоих крупнейших производителей процессоров раздражает меня еще и потому, что может вводить неопытных пользователей в заблуждение. Купит человек Ryzen 5 5800X, а к нему подберет кулер, рассчитанный на 110 Вт, какой-нибудь AeroCool Verkho 2. А потом будет удивляться завыванию вентилятора, перегреву и троттлингу. Больше ситуации с TDP в плане спецификаций компьютерного железа меня бесит разве что ситуация с байтами, гибибайтами и терабайтами при покупке жестких дисков, когда при покупке «шеститерабайтника» ты получаешь 5.45 ТБ. Надеюсь, кто-нибудь отсудит у WD и Seagate в США пару миллионов долларов за введение потребителя в заблуждение, и компании начнут перестраховываться и указывать емкость накопителей без подобных подтасовок.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о десяти претензиях, накопившихся у меня к компании AMD – если честно, набрать список из десяти пунктов было сложнее, чем в случае Intel. При этом отмечу, что я не отношу себя к фанатам «красных», хотя и пристально слежу за их прогрессом и радуюсь достижениям, так как повышение конкуренции на рынках процессоров и видеокарт – это отличная тенденция. В последние годы AMD продемонстрировала впечатляющие успехи: достойные процессоры Zen 2 и шикарные Zen 3, возвращение в высшую лигу в сегменте геймерских графических ускорителей, стандарт FreeSync, и так далее. Но для своих ПК я почти всегда выбираю связку «Intel+NVIDIA», потому что использую компьютер в основном для игр. А раз у большинства геймеров подобные же связки, то и игры оптимизируют в первую очередь под них. А какие у вас есть претензии к AMD, актуальные сейчас или касающиеся прошлых лет? Или, возможно, вы не согласны с одним из моих «наездов»? Пишите в комментариях!

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