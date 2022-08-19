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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о десяти претензиях к компании Intel, которые накопились у меня за прошедшие годы. Некоторые из них касаются дел давно минувших дней (но не настолько давно, чтобы вспоминать «кукурузные мегагерцы»), а некоторые актуальны и сейчас – думаю, многие компьютерщики и геймеры поймают себя на том, что тоже задумывались о чем-то подобном, или читали об описываемых проблемах на тематических форумах и в сообществах в социальных сетях. Итак, поехали!

Частая смена сокетов



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Сокет AMD AM4 был представлен в 2016 году. Процессоры Ryzen первого поколения в начале 2017 года уже были доступны всем желающим. Как минимум с первого квартала 2017 года до третьего квартала 2022 года, более пяти лет, AMD использует один сокет. А что Intel? LGA 1151v2, LGA 1200, LGA 1700. Причем если в случае первых двух сокетов сохранялась совместимость креплений для систем охлаждения, вытянутый новый разъем оставил не у дел огромное число качественных башенных кулеров с высокой эффективностью отвода тепла. И это я не говорю о том, что пользователь, выбирающий AMD, и обладающий, например, материнской платой ASRock X370 Pro4 и процессором Ryzen 7 1800X или Ryzen 7 2700X, может обновить BIOS и заменить свой CPU на 5800X. В случае Intel при такой разнице во времени выхода процессоров почти наверняка придется покупать новую материнку. Может, партнеры Intel отстегивают «синим» денег за каждую проданную плату?

Концепция производительных и энергоэффективных ядер в десктопах



Деление ядер на производительные и энергоэффективные, и умное распределение задач между ними – отличная фишка, когда речь идет об устройствах, работающих от аккумуляторной батареи, заряд которой необходимо экономить, то есть о смартфонах, планшетах, ноутбуках и других подобных гаджетах. Но зачем, зачем она нужна в настольных ПК? Единственное объяснение – Intel не может впихнуть в свои процессоры 16 или даже 12 полноценных производительных ядер, работающих на околопятигигагерцевой частоте, поэтому и вынуждена прибегать к подобной компоновке. И ничего удивительного, что не может – слишком долго просидели на 14-нм техпроцессе и отстали.

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Лично мне, как потребителю, совершенно не нужны 8 производительных и 8 энергоэффективных ядер в настольном ПК. Дайте мне хотя бы 12 производительных, как AMD. Чтобы 8 были заняты игрой, а еще 4 – стримингом, записью видео и другими процессами. Как и многие другие оверклокеры и геймеры, я в любом случае отключаю энергосберегающие технологии в BIOS и фиксирую частоту CPU на высокой отметке, изменяя множитель, повышая рабочее напряжение и работая с некоторыми второстепенными настройками вроде Load-Line Calibration. Сейчас у меня разгоняемый восьмиядерный процессор Intel, но менять я его собираюсь на модель с как минимум десятью, а лучше – двенадцатью производительными ядрами. И, возможно, я выберу AMD, если они продолжат улучшать свою архитектуру Zen такими же ударными темпами, как в случае перехода с Zen 2 на Zen 3.

Длительный застой с 14-нм техпроцессом



Одна из ключевых проблем компании Intel за последние 10 лет заключается в том, что она слишком надолго «застряла» на 14-нм техпроцессе. Он дебютировал в десктопном сегменте с проходными процессорами Broadwell, выпущенными во втором квартале 2015 года, и применялся в поколении Rocket Lake-S, вышедшем в 2021 году. Шесть лет, с учетом стремительного развития современных технологий – это огромный срок. Сравним, например, с видеокартами NVIDIA. 2014 год – GTX 980, 28-нм техпроцесс. 2020 год – RTX 3080, 8-нм техпроцесс. Не свое производство? А кто мешал Intel заключать контракты с TSMC или Samsung? Это позволило бы сохранить ритм «тик-так», или хотя бы не отступать от него на такой долгий срок.

5 процентов производительности в год, 4 ядра и 8 потоков в Core i7 с 2011 по 2017



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Теперь перейдем к следующей теме – пресловутым «5 процентам в год» и копировании Intel одной и той же ядерной формулы в течение шести лет. 2011 год: Sandy Bridge, Core i7-2600k, 4 ядра, 8 потоков. 2017 год: Kaby Lake-S, Core i7-7700K, 4 ядра, 8 потоков. Интересно, если бы не AMD с ее процессорами Ryzen, мы так и сидели бы на процессорах с 4 ядрами и 8 потоками, или Intel бы расщедрилась, и выделила для Core i7 хотя бы 6 ядер и 12 потоков, как сейчас в Core i5?

Рассмотренная ситуация – ярчайший пример того, что случается с рынком, когда отсутствует конкуренция. Наступает стагнация. Зачем активно стараться сделать свой продукт лучше и тратить на это огромные деньги, если ему и так нет альтернативы, и процессоры с 5-процентной прибавкой в производительности все равно будут успешно продаваться? Кстати, другой яркий пример того, к чему приводит отсутствие конкуренции – это дефицит и низкое качество многих товаров в СССР. В комментах кто-то начнет бузить: вот, у меня телевизор/калькулятор/магнитофон из СССР – до сих пор работает! Но это ошибка выжившего. Японской или американской техники 60-х, 70-х или 80-х годов, работающей до сих пор, тоже хватает.

Позволю себе небольшое экономическое отступление: капиталистический рынок со свободой конкуренции, но с некоторыми антимонопольными правилами и наличием соответствующего регулятора со стороны государства я считаю моделью, близкой к идеалу. Зачем регулятор? А затем, что без него условная Intel могла бы в какой-то момент времени занять денег и купить условную AMD, после чего еще 10 лет продавать Core i7 с 4 ядрами и 8 потоками.

Отвратительного качества термоинтерфейс в Ivy Bridge и не только



Снова вернемся в прошлое. В 2011 году Intel представила линейку процессоров Sandy Bridge, которая радовала не только высочайшей производительностью при адекватной цене, но и великолепным разгонным потенциалом. Вот, например, Core i5-2500K. При базовой частоте 3.3 ГГц и турбо частоте 3.7 ГГц этот четырехъядерник легко разгонялся с воздушным охлаждением до 4.7-4.8 ГГц, даже если пользователю попадался неудачный экземпляр. Удачные же с каким-нибудь суперкулером гнались и до 5.1-5.2 ГГц, хотя на таких частотах, конечно, температуры в стресс-тестах уже были близки к неприличным. Но в играх все было четко. А потом вышли Ivy Bridge…

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А потом вышли Ivy Bridge, и в плане оверклокинга это был провал. Core i7-3770K и Core i5-3570K и близко не могли взять те частоты, что брали Core i7-2600K и Core i5-2500K, они просто-напросто перегревались. Виной тому – решение Intel использовать под теплораспределительной крышкой CPU термопасту вместо припоя. Причем термопасту компания выбрала крайне низкого качества. Тогда в широкий обиход и вошел термин «скальпирование процессора». Энтузиасты и оверклокеры снимали с CPU крышку и заменяли находящуюся под ней термопасту на жидкий металл. Это приводило к фантастическим результатам – температура ядер процессора под нагрузкой снижалась на 20-25, а иногда и 30 с лишним градусов.

Здесь у меня претензия к Intel. Вы выпускаете процессоры Core i7-3770K и Core i5-3570K, основная фишка которых – поддержка ручного разгона. Перед релизом продукт проходит не одну стадию тестирования. Специалисты, проверявшие работу процессоров и результаты разгона, ничего не отрепортили по поводу перегрева? Если нет – то это не система тестирования, а *****. Если да – то почему не только в Ivy Bridge, но и в следующих поколениях процессоров использовалась такая термопаста? Окей, допустим Ivy Bridge уже на той стадии, когда поздно что-то менять. Но ведь тот же или похожий ужасный термоинтерфейс был, например, и в Core i7-7700K! Пять лет спустя. Вот это качество принятия управленческих решений и скорость исправления допущенных ошибок. Аплодирую стоя.

Припой в Alder Lake и других CPU, значительно уступающий по теплопроводности «жидким металлам»



Еще одна претензия, касающаяся термоинтерфейсов под крышкой. По сути, являющаяся продолжением предыдущей. Что Intel использует за припой для своих процессоров Alder Lake, если их скальпирование и замена его на Coollaboratory Liquid Extreme или иной качественный жидкий металл дает 10-15 градусов выигрыша при высокой нагрузке? По сути, покупая современный CPU Intel с индексом «K» или «KF», потребитель получает недоработанный продукт, который, для получения оптимальных характеристик, приходится «допиливать» самостоятельно.

И если в случае Core i5-12600K это еще приемлемо, поскольку модель не относится к флагманскому сегменту, то уж для Core i9-12900K компания могла бы использовать жидкий металл или припой с действительно высокой теплопроводностью и самостоятельно. Десяток градусов для некоторых сценариев использования – это довольно много. Если бы не косяки Intel, то для разгона «двенадцать тысяч девятисотого» можно было бы использовать и воздушные суперкулеры, не переплачивая за систему жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором, или не тратя время на сбор кастомной.

Посредственные боксовые кулеры



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Еще одна претензия, связанная с охлаждением. Боксовые кулеры. Возьмем, например, Intel Core i5-11400. В стресс-тестах с отключенным лимитом TDP этот процессор может потреблять за 140-150 Вт. Боксовый кулер (на фото выше) не справляется с такой нагрузкой – и еще бы справлялся, с такой-то площадью радиатора. Алюминий – это самый распространенный в мире металл, он стоит копейки, а Intel жалеет его на радиатор. Про вентилятор тоже ничего хорошего не скажу – он не очень эффективный и шумный.

Просто представьте, сколько не разбирающихся в компьютерной технике людей в мире покупают процессоры в боксовом исполнении и потом годами страдают из-за повышенного уровня шума. Окей, я не прошу «башню» со 120-мм вентилятором и четырьмя теплотрубками, но если кладете в комплект к процессору радиальный кулер, то почему не положить нормальный? Способный справиться с ним во всех режимах работы? В конце концов, можно скооперироваться с каким-то производителем кулеров и использовать его решения, закупая их огромными партиями со скидкой. Экономически невыгодно? Ерунда – радиальные кулеры и в розницу-то стоят дешево, а поднятие цены на боксовый процессор на 5-15 долларов ради значительного улучшения комфорта его использования пользователи бы приняли.

Фейковые показатели TDP, при которых процессор работает не в полную силу



Теперь поговорим на тему, которая уже неоднократно освещалась на тематических ресурсах, а именно – на тему указываемого производителем TDP. Да, формально тот же Core i5-11400F может работать, оставаясь в рамках 65-ваттного лимита и выходя за него лишь на короткие промежутки времени, но по факту, процессор в таком режиме функционирует не в полную силу и не раскрывает своих возможностей. Несведущих же в компьютерных технологиях пользователей надпись «TDP: 65 Вт» вводит в заблуждение – они могут подумать, что это действительно максимальное тепловыделение, и купить кулер, рассчитанный на 65-80 Вт. При том, что в идеале к 11400F стоит брать систему охлаждения на 180 Вт, чтобы был запас, и вентилятор даже при высокой нагрузке работал на средних оборотах, не раздражая ощутимым уровнем шума.

Решить проблему фейкового TDP несложно: можно использовать опыт с видеокартами и рекомендованной мощностью блока питания, которая берется с запасом. Только рекомендовать для процессоров эффективность кулера. Можно пойти дальше и тестировать CPU с популярными моделями кулеров, как, например, оперативную память тестируют с материнскими платами, но это уже опционально. В случае же разгоняемых процессоров следует уточнять, что рекомендуемый кулер рассчитан на комфортную работу в режиме автоматического турбобуста, для серьезного же ручного оверклокинга требуется более производительная модель.

Провал с релизом дискретных видеокарт Arc



Об этой претензии я подробно писал в статье «5 причин, почему я не куплю видеокарту Intel Arc». Поэтому здесь расскажу очень кратко – уже по вышедшей Arc A380 очевидно, что релиз дискретных GPU Intel провалился. Драйверы и софт оказались очень сырыми, с производительностью есть проблемы, и с частью старых игр наверняка тоже будут, а как быстро компания и геймерское сообщество смогут их решить – большой вопрос. Если в случае багов и неработоспособности старых игр на современных видеокартах NVIDIA и AMD энтузиасты нередко сами выпускают патчи и фиксы, то карточек от Intel просто почти ни у кого нет на руках, поэтому и до решения внезапно появившихся проблем может пройти в разы больше времени. К тому же, если в игру 2001 года в 2015, допустим, играет 500 тысяч человек в мире, а в 2022 – 100 тысяч человек, вероятность появления каких-то фанатских патчей, фиксов или модов выше в 2015 году. Впрочем, тут Intel еще может все исправить. Главное – обеспечить обратную связь с игровым сообществом, а также своевременную и адекватную реакцию на багрепорты.

Дорогие материнские платы и урезанные младшие чипсеты



Последняя моя претензия – не только к Intel, но и к производителям материнских плат. Почему материнки для «синих» CPU постоянно дороже – или для них требуются какие-то принципиально иные компоненты? И почему в платы на B-чипсете столько лет нельзя было добавить хотя бы разгон оперативной памяти? Благо, наконец-то добавили, но, подозреваю, опять же, только из-за конкуренции с AMD. И для кого вообще H-чипсет? Тот, который не младший, а средний. Вспомним, например, 2018 год и процессоры Coffee Lake S. Никаких солидных преимуществ по сравнению с B360 H370 не предоставляет – разгона нет. А стоит дороже. Ну, портов у чипсета побольше, но их и сторонними контроллерами добавить можно. Система чипсетов от AMD вида «младший-средний-старший» кажется мне гораздо более логичной.

Заключение

В рамках сегодняшней статьи я рассказал о десяти претензиях, имеющихся у меня к компании Intel. При этом я не являюсь фанатом AMD – «красным» я могу припомнить не меньше косяков, и для своих ПК в большинстве случаев выбираю связку «Intel+NVIDIA». А что вы думаете по этому поводу – какие ошибочные решения и проблемы Intel раздражают вас больше всего? Возможно, я что-то забыл перечислить, и вы сможете добавить в список еще несколько претензий? Пишите в комментариях!





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