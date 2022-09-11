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Всем привет. С вами Zero, и это ежемесячная серия статей «Народный ПК». Сегодня я расскажу о том, какой игровой компьютер можно собрать в середине сентября за 100 тысяч рублей. Сразу небольшие спойлеры: новости хорошие, многое железо за последние несколько недель подешевело, да и ассортимент материнских плат и оперативной памяти в московских магазинах увеличился. Так что поиграть на ультра теперь получится не только в FullHD, но и в QuadHD. Видимо, ритейлеры наконец-то отлаживают новые логистические цепочки с учетом санкций и ограничений. Но хватит предисловий, поехали!

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Лошадей на переправе не меняют, и хорошие шестиядерные процессоры в народных сборках – тоже. Core i5-12400F в «Регарде» за месяц скинул больше тысячи рублей – видимо, магазин распродает запасы перед скорым выходом новых поколений CPU AMD и Intel, хотя, судя по недавним сливам, неразгоняемые шестиядерники Core i5-13xxx будут основаны на все той же микроархитектуре Alder Lake, а не Raptor Lake. Новая же архитектура будет только у решений более высоких ценовых сегментов.

Если же говорить непосредственно о Core i5-12400F, то это отличный процессор – современный, производительный, и при этом достаточно холодный. На невысокую базовую тактовую частоту смотреть не стоит – в реальных практических задачах CPU функционирует на частотах, близких к максимально заявленному показателю для турборежима, если, конечно, нет перегрева. А чтобы перегрева не было, и соблюдался комфортный температурный режим при низком уровне шума, достаточно недорогого башенного кулера со 120-мм вентилятором и четырьмя теплотрубками.

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Материнских плат на чипсете B660 в ассортименте «Регарда» и «Ситилинка» прибавилось, а цены на имеющиеся модели – снизились. Так, предлагаемая мной ASUS PRIME B660M-K D4 по сравнению с предыдущим месяцем стала более, чем на тысячу рублей дешевле, желающие же сэкономить еще почти полторы тысячи могут обратить внимание на Gigabyte B660 DS3H DDR4. Радиатор зоне VRM с «двенадцать тысяч четырехсотым», кстати, не особенно нужен – достаточно побочного обдува. Не нужны и четыре слота для модулей оперативной памяти, так что главное – проверяйте, чтобы слотов M.2 PCI-Express было хотя бы два, и не смотрите в сторону младшего чипсета H610, чтобы не лишаться возможности разгона оперативной памяти. Из плат же на B660 подойдет почти любая, за исключением самых бюджетных.

В своих статьях я неоднократно говорил, что Intel Core i5-12400F – процессор с довольно скромным по современным меркам энергопотреблением и тепловыделением, поэтому недорогого башенного кулера, рассчитанного на TDP в 160-180 Вт, ему хватит с солидным запасом. Что это означает на практике? А вот что: вентилятор будет вращаться на средних или низких оборотах, не создавая лишнего шума, при этом не будет и перегрева, а следовательно – троттлинга, то есть снижения рабочих частот и производительности.

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GAMMAXX 400 V2 меньше чем за месяц скинул почти 200 рублей, и по-прежнему остается одним из лучших вариантов в своей ценовой категории – как по эффективности отвода тепла, так и по соотношению цены и характеристик. Про разницу с боксовым кулером Intel можно даже не говорить – это небо и земля. При этом предлагается боксовая версия на ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ дороже, чем OEM. Интересно, ее кто-то вообще покупает при такой стоимости?

Комплект оперативной памяти DDR4, состоящий из двух модулей по 8 ГБ, причем с отличными характеристиками (3200 МГц, 16-18-18) сейчас можно приобрести за смешные 4700 рублей. Да, это не 2400 МГц с убогими таймингами, а нормальная память, которую не стыдно поставить в игровой ПК. Прогнозы аналитиков по снижению стоимости как DRAM, так и NAND памяти, особенно в потребительском сегменте, начинают сбываться.

Если конкретно Patriot Viper 4 Blackout на момент прочтения вами данной статьи в наличии уже не будет, выбирайте любую другую небуферизованную, без ECC, DDR4 память. Сразу комплектом: 2 планки, 3000-3600 МГц, показатели задержек – 16-18-18 или чуть ниже/чуть выше. Шестнадцати гигабайт в двухканальном режиме по-прежнему хватает для любых игр, и будет хватать еще несколько лет. Хотя в более дорогие конфигурации, особенно предназначенные еще и для работы и создания контента, а не только для гейминга, конечно, стоило бы установить пару модулей по 16, а не по 8 гигов. А то вдруг случится какое-нибудь наводнение, Китай объявит блокаду Тайваня, или начнется еще одна пандемия…запас, как говорится, карман не тянет.

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Твердотельный накопитель стоит взять достаточный быстрый, с DRAM-буфером, и емкостью хотя бы в терабайт, потому что современные игры весят слишком уж много. Если есть дополнительные средства – возьмите Samsung 970 Evo Plus, если же бюджет лимитирован достаточно жестко, то отличный вариант за свои деньги предлагает A-Data: в бенчмарках и тестах Gammix S5, конечно, будет отставать от решения южнокорейской корпорации, но в домашне-игровых сценариях использования серьезной разницы вы не заметите. В дальнейшем же рекомендую докупить еще один быстрый M.2 PCI-Express SSD: если вы заядлый геймер, и играете в несколько проектов одновременно, включая онлайновые или с регулярными обновлениями, то вряд ли терабайта вам хватит надолго.

Помните те времена, когда RTX 3070 только появилась на российском рынке с рекомендованной стоимостью 45490 рублей? Тогда карточки Founders Edition быстро расхватали, нереференсные же модификации ритейлеры в основном предлагали за 60 тысяч и дороже. А потом началась криптолихорадка. Что ж, кажется, все возвращается на круги своя, и, хотя бы ближе к выходу RTX 4000, новенькую RTX 3070 можно приобрести за 49 тысяч рублей. Здесь стоит напомнить, что рассматриваемый графический ускоритель примерно равен флагману предыдущего поколения, RTX 2080 Ti, а в сценариях с трассировкой лучей – не просто равен, а вырывается вперед. С RTX 3070 вы можете спокойно играть в Cyberpunk 2077 в QuadHD на почти полных ультра настройках с 60 FPS, разве что трассировку лучей придется выключить.

Хотите играть с рейтрейсингом? Не вопрос, поможет технология DLSS – она реализована хорошо, и, если не включать режим Ultra Performance (с RTX 3070 это и не нужно) – никакого «мыла» не будет. Проще говоря, с «три тысячи семидесятой» вы можете комфортно играть на максималках или почти на максималках не только в FullHD, но и в QuadHD. А вот для 4K уже стоит подобрать что-то уровня 3080 Ti-3090, если речь идет о требовательных тайтлах, а не о DOTA 2 и League of Legends.

Блок питания, как обычно, предлагаю недорогой, но, при этом, надежный, не шумный и с запасом по мощности – на этот раз это будет Chieftec Force CPS-750S с бронзовым сертификатом 80 Plus. Отстегивающихся кабелей нет – экономия. Нет и оплетки, но, по моему опыту, она в домашнем ПК и не нужна – только пыль собирает. Идеальный вариант – это вообще плоские кабели, как, например, у Seasonic. Впрочем, всегда спасают ситуацию стяжки. Конкретно к указанной мной модели Chieftec привязываться необязательно – можно взять и другой БП той же фирмы, или, например, Zalman, только не забывайте о запасе мощности сверху и выбирайте решения на 700-750 Вт. Честных 600-650 тоже хватит с запасом, но всегда лучше перестраховаться – если есть хороший резерв, и КПД будет выше, и устройство проработает дольше.

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Разместить все перечисленные выше комплектующие можно в далеко не новом, но по-прежнему актуальном игровом шасси Zalman Z3 Plus, по-умолчанию оснащенном четырьмя вентиляторами. В нем достаточно свободного места, он удобен в обслуживании, и обеспечивает железу отличную продуваемость. Да и выглядит кейс приятно – строго, и, в то же время, стильно, причем дизайн не идет в ущерб основным характеристикам. Некоторые производители таким грешат – фронтальная панель у них наполовину глухая, наполовину открытая с сеткой, причем часто разделение проходит линией наискосок. Входящий воздушный поток при этом значительно урезается, а, следовательно, скорость замены отработанного горячего воздуха внутри системного блока на холодный – уменьшается. Aerocool, Deepcool, и другие – не надо так.

Подводим итоги

Вот как выглядит сентябрьская игровая сборка за 100 тысяч рублей целиком:

Это производительная, сбалансированная конфигурация – все игры в разрешении FullHD будут просто «летать» вне зависимости от настроек (исключая рейтрейсинг). Наиболее требовательные тайтлы в QuadHD на максималках «летать» уже не будут, но комфортно поиграть с 60+ FPS удастся и в них, причем активация технологии масштабирования DLSS позволит насладиться и возможностями трассировки лучей.

FAQ (Вопросы и ответы)

Целесообразно ли сейчас собирать компьютер с нуля? Скоро ведь выходят новые процессоры и видеокарты.

В рассматриваемом бюджете – вполне целесообразно. Цены на большинство комплектующих адекватные или близкие к адекватным, к тому же, например, видеокарты NVIDIA RTX 4000 в начале выйдут только флагманские. Что же касается новых процессоров – они поначалу будут стоить дорого, и неизвестно, когда доедут до России. К тому же, ходят слухи, что шестиядерники уровня Intel Core i5-13400F будут основаны на все той же архитектуре, а значит, прибавка в производительности будет микроскопическая. По поводу же AMD – просто вспомните, сколько Ryzen 5 5600X стоил на старте продаж. Резюмирую: на мой взгляд, сейчас очень хорошее время для сборки ПК в бюджете 80-120 тысяч рублей – не забывайте, если национальная валюта снова просядет до 75 единиц за доллар, цены скакнут вверх.

Что заменить в сборке, если мой бюджет на 10-20 тысяч рублей больше?

Видеокарту. Возьмите RTX 3070 Ti или даже RTX 3080. Именно графический ускоритель в наибольшей степени влияет на FPS в играх, если в системе нет явных узких мест. Также можно заменить твердотельный накопитель на решение более высокого класса – Samsung 970 Evo Plus.

А что в дальнейшем стоит докупить?

Когда перестанет хватать места – дополнительный твердотельный накопитель на 1-2 терабайта. Желательно, скоростной, с DRAM-буфером и на 3D TLC, а не 3D QLC памяти. Если вдруг с вашими требованиями перестанет справляться видеокарта, что крайне маловероятно – замените ее. Ну и, конечно, если начнет шуметь один из вентиляторов – стоит тоже найти ему замену. Например, Be Quiet Pure Wings 2. 32 гигабайта оперативной памяти вам вряд ли понадобятся, но, если сильно захочется – через пару лет комплект из двух хороших модулей на 16 ГБ (чипы Micron E-Die, а то и Samsung B-Die), вероятно, можно будет недорого приобрести на вторичном рынке. Старый же – убрать в ящик или продать.

Какой к такому ПК стоит взять монитор?

Выбор монитора – это отдельная большая тема. Но если отвечать кратко, то один из оптимальных вариантов такой: на VA или IPS матрице, с разрешением FullHD (24 дюйма) или QuadHD (27 дюймов), желательно, с частотой обновления экрана 120+ Гц и с поддержкой технологии G-Sync. Но вообще, дисплей стоит подбирать индивидуально, с учетом личных предпочтений.

Сколько лет будет актуальна рассмотренная конфигурация?

Полагаю, как минимум в течение 4-5 лет, хотя игры будущего могут поставить новые рекорды ресурсоемкости, а, следовательно, комфортно поиграть в них на ультра настройках уже не получится – придется снижать параметры графики. Также могут появиться и новые технологии вроде трассировки лучей, требующие для эффективного использования наличия тех или иных аппаратных блоков. Последнее, впрочем, достаточно маловероятно. Что же касается процессоров – разработчики игр оптимизируют свои проекты именно под двенадцатипоточные шестиядерники, поскольку в настоящий момент такие CPU относятся к массовому сегменту. Процентная прибавка FPS при переходе с ядерной формулы 4/8 на 6/12 куда выше, чем при переходе с 6/12 на 8/16 – при прочих равных, конечно.

Заключение

Большая часть компьютерного железа в российских магазинах за последний месяц немного подешевела, что не может не радовать, как и обновившийся наконец у многих ритейлеров ассортимент. Одно из ключевых преимуществ рыночной экономики состоит в том, что бизнес способен подстраиваться под любые условия, если государство ему не сильно мешает. И собрать производительный компьютер за 100 тысяч рублей в сентябре 2022 года вполне реально, даже с учетом санкций и ограничений. В следующих статьях я расскажу о сборках других ценовых категорий, что же касается сегодняшней конфигурации – пишите в комментариях, если хотите обсудить ее, покритиковать или предложить альтернативу чему-то из комплектующих.

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