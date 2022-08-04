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Всем привет, с вами Zero, и сегодня я хочу представить вашему вниманию руководство, в подробностях отвечающее на весьма актуальный при сборке компьютера вопрос – «Как выбрать кулер для процессора»? В рамках данной статьи я рассмотрю ключевые характеристики, на которые следует обращать внимание при выборе воздушной системы охлаждения для CPU, а также расскажу о некоторых нюансах, которые позволят избежать досадных ошибок и бессмысленной траты времени или денег. Сразу уточню, что речь будет идти в первую очередь о полноразмерных башенных кулерах, поскольку именно они представляют наибольший интерес для большинства пользователей ПК, в том числе и геймеров. Про системы жидкостного охлаждения в гайде информации не будет – они имеют свою специфику, которая заслуживает отдельного материала. Итак, поехали!

На что обращать внимание при выборе кулера для процессора

Сокет материнской платы и тип крепления системы охлаждения



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Пожалуй, первое, на что стоит смотреть, и первая галочка, которую надо ставить в списке фильтров интернет-магазина – это сокет (тип разъема на материнской плате, в который устанавливается процессор). В случае AMD в настоящий момент актуален сокет AM4, также скоро дебютирует AM5, что же касается Intel, самый современный сокет сейчас – это LGA 1700, также не стоит сбрасывать со счетов LGA 1200 и LGA 1151v2 – последние к счастью, требуют от кулера одинаковых креплений, как и прочие LGA 115X. А вот новенький LGA 1700 обладает другой формой, поэтому и крепления у него другие. Серверные и HEDT сокеты в рамках этой статьи я рассматривать не буду.

Стоит отметить, что некоторые производители, когда выходят новые процессоры и материнские платы, бесплатно или за небольшую плату высылают к своим кулерам комплект крепежа для свежего сокета. Так поступает, например, Noctua. Также в магазинах могут одновременно присутствовать кулеры с одним наименованием, но разных ревизий – у старых в комплекте нет креплений под LGA 1700, а у новых они уже присутствуют. Лучше заранее уточняйте этот момент перед покупкой. И сверяйтесь с сайтом производителя кулера.

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Узнать, к какому сокету относится ваш процессор, несложно. Просто вбейте его название в Google. Например, я ввожу в поисковую строку: «Intel Core i7-10700KF». Открываю сайт одного из магазинов, а лучше – сайт производителя, и вижу, что нужный мне сокет – LGA 1200. Аналогично и в случае AMD, хотя если в названии вашего процессора есть слово «Ryzen», то можно не гадать – это AM4. Но, повторюсь, только на момент написания статьи – релиз AM5 уже не за горами.

Высота радиатора кулера и ограничения вашего корпуса



Второй важный параметр, который исключает из области ваших интересов часть систем охлаждения – это высота радиатора кулера. Большинство производителей корпусов указывают, какой максимальной высоты кулер можно установить в их шасси. Простой пример: если у вас довольно узкий корпус с ограничением 155 или даже 160 мм, вы не сможете установить Noctua NH-D15. Точнее, установить-то сможете, но не сможете закрыть боковую стенку.

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Эксплуатировать ПК с открытой боковой стенкой нет смысла – такой сценарий использования актуален только для плохо продуваемых офисных «гробов», в случае же игровой конфигурации отсутствие одной из стенок нарушает выстроенную схему циркуляции воздушных потоков внутри системного блока, и температуры комплектующих не падают, а растут. К тому же, внутрь корпуса так будет попадать гораздо больше пыли. А если у вас еще и есть домашние животные, например, любопытный кот, который обязательно захочет погреться у видеокарты…в общем, вы поняли. Перед покупкой кулера уточняйте, какой у вас корпус, и влезет ли в него выбранная система охлаждения. А если собираете производительный компьютер с нуля – лучше возьмите достаточно широкий кейс с ограничением по высоте радиатора кулера 170+ мм – в него влезут практически любые СО.

Важно! Некоторые кулеры могут перекрывать разъемы для модулей оперативной памяти, но встречается это довольно редко, чаще всего, в случае суперкулеров. Перед покупкой нового ПК сопоставьте габариты вашей системы охлаждения и расположение DIMM DDR4 или DDR5 слотов на вашей материнской плате. Если они будут перекрыты – установить получится только невысокие модули без радиаторов. Впрочем, повторюсь, проблема встречается довольно редко.

Производительность кулера и тепловыделение вашего процессора



Разумеется, кулер должен быть достаточно производительным, чтобы эффективно охлаждать ваш процессор, причем не на максимальных оборотах вентилятора, иначе он будет слишком шумным. Например, к Intel Core i7-12700K, особенно если он будет разгоняться, нужна более продвинутая система охлаждения, чем к Intel Core i5-11400F. При этом не стоит ориентироваться на указанный производителем базовый TDP. Например, у 11400F он равен 65 Вт, и процессор действительно может работать в подобном режиме, лишь на краткие периоды времени выходя за пределы подобного уровня энергопотребления, но тогда он будет функционировать, грубо говоря, не в полную мощность. Впрочем, производители материнских плат почти всегда по-умолчанию отключают лимит TDP в BIOS, если же в случае вашей «материнки» это не так, вы можете выключить его самостоятельно.

С выключенным лимитом TDP Core i5-11400F может потреблять в стресс-тестах до 150 Вт, в реальных операциях – несколько меньше, но все равно, это означает, что и кулер нужно искать рассчитанный как минимум на 150, а лучше на 180 Вт, чтобы был запас, и вентилятор вращался на не самых высоких оборотах, не создавая лишнего шума. Хорошо подойдет, например, DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2 или иной башенный кулер, оснащенный средних размеров радиатором с 4-5 тепловыми трубками и 120-миллиметровым вентилятором.

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Теперь о том, как узнать реальное энергопотребление процессора в тех или иных задачах. Смотреть обзоры и тесты от авторитетных ресурсов (не от Васянов с Youtube!). Например, ввести в Google «Обзор Core i7-12700K» или «Обзор Core i5-11400F». И ориентироваться на потребление CPU не в играх, а в ресурсоемких рабочих приложениях и стресс-тестах – там оно больше. Не забывайте, что вам нужен запас по эффективности отвода тепла. Как для того, чтобы вентилятор поменьше шумел, так и для того, чтобы процессор не начал спустя несколько месяцев перегреваться, если термопаста окажется некачественной и частично потеряет свои свойства, или если радиатор СО подзабьется пылью.

Какие бывают кулеры? Разбор основных сегментов



Теперь поговорим о том, какие бывают воздушные системы охлаждения для процессоров. Радиальные мини-кулеры с маленькими вентиляторами отбросим сразу – они актуальны разве что для совсем маломощных чипов или для компактных систем. Не вижу смысла рассматривать и башенные недокулеры сегмента «до 800 рублей», не обладающие тепловыми трубками и даже не поддерживающие автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора. Что у нас остается? Вот классификация, пусть и довольно условная:

Сверхбюджетные башенные кулеры. Рассчитаны на TDP примерно 90-130 Вт. Как правило, представляют из себя небольших размеров радиатор с парой-тройкой теплотрубок и 90-миллиметровым или 120-миллиметровым вентилятором. Подходят для охлаждения холодных маломощных процессоров, например, неразгоняемых четырехъядерников. С оговорками и ограничениями могут использоваться для некоторых неразгоняемых шестиядерников, но применять их для таких задач не слишком рационально – лучше просто переплатить 500-1000 рублей и приобрести более эффективную систему охлаждения. Примеры сверхбюджетных башенных кулеров: AeroCool Verkho 2, DEEPCOOL GAMMAXX 200T. Бюджетные башенные кулеры. Рассчитаны на TDP 140-180 Вт. Обычно включают в себя средних размеров радиатор с 4 теплотрубками и 120-миллиметровым, или, реже, 140-миллиметровым вентилятором. Хорошо подходят для охлаждения шестиядерных процессоров без поддержки ручного разгона, или если ручной разгон не планируется. Примеры таких процессоров: Core i5-11400F и Ryzen 5 5600X. Примеры бюджетных башенных кулеров: DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2, ID-COOLING SE-224-XT Basic. Башенные кулеры среднего и продвинутого среднего сегмента. Более эффективные и более дорогие системы охлаждения, чем представленные в предыдущем пункте, но не дотягивающие до суперкулеров. Это довольно широкий сегмент, характеристики находящихся в нем СО сильно разнятся – у таких кулеров может быть 4-7 тепловых трубок и 1-2 120-миллиметровых или 140-миллиметровых вентилятора, поэтому правильнее классифицировать их по стоимости и TDP. Модели среднего и продвинутого среднего ценового сегмента обычно рассчитаны на TDP до 220-240 Вт и способны справиться с шестиядерными процессорами в режиме разгона или с процессорами с восемью производительными ядрами без серьезного разгона. Примеры таких кулеров: GamerStorm Lucifer V2, Thermalright Macho Rev.C. Суперкулеры. Ультимативные решения, подходящие для топовых разгоняемых процессоров, хотя и не всегда позволяющие добиться столь же хороших результатов в оверклокинге, как системы жидкостного охлаждения, особенно качественные кастомные. Включают в себя массивный радиатор (нередко двухсекционный) с 6-8 тепловыми трубками и два производительных вентилятора. Примеры: be quiet! DARK ROCK PRO 4, Noctua NH-D15. Если у вас разгоняемый процессор с восемью и более ядрами, и вы планируете его раскочегарить, но не хотите связываться с СЖО – обратите внимание на суперкулеры.

Существуют еще и полностью пассивные системы охлаждения – это редкие покемоны, предназначенные для абсолютно бесшумных и сверхмалошумных систем. Наиболее яркий представитель сегмента – конечно же, Noctua NH-P1. Впрочем, разгон и длительная нагрузка явно не для подобных кулеров – это решения не для обычных пользователей, а для энтузиастов, которые точно знают, с какими именно проблемами им придется столкнуться.

Краткий алгоритм выбора кулера для процессора



С классификацией «башен» разобрались, дальше по плану – краткий алгоритм, который поможет не ошибиться с выбором кулера, или, если вы совсем новичок, хотя бы ошибиться не слишком сильно.

Определиться с ограничениями. Для какого сокета нужен кулер и какую максимальную высоту радиатора поддерживает ваш корпус. Выяснить настоящий TDP вашего процессора при серьезных нагрузках, ознакомившись с его обзорами. Например, Intel Core i5-11400F с заявленным TDP 65 Вт при отключенном в BIOS материнской платы лимите может потреблять и 150 Вт. Добавить сверх полученной величины запас хотя бы в 20%. Например, если у вас Core i5-11400F с TDP до 150 Вт в стресс-тестах и иных ресурсоемких задачах, стоит ориентироваться на кулеры, рассчитанные на 180 Вт. Выставить соответствующие фильтры (сокет, высота, TDP) на сайте интернет-магазина или агрегатора. Понравившиеся варианты изучить пристальнее – в этом помогут обзоры и тесты, а также отзывы, хотя доверять последним следует не всегда.

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Важно! Не стоит слепо доверять и информации от производителя кулера. Например, некоторые китайские фирмы пишут о том, что их кулер рассчитан на 150-180 Вт, хотя на самом деле он «потянет» максимум 110-130. Подробнее о проблеме рассказывает авторитетный австрийский производитель Noctua, чей суперкулер Noctua NH-D15 давно стал для отрасли настоящим эталоном. И помните – лучше немного переплатить и взять более эффективный кулер, чем потом ругаться из-за перегрева процессора или завывания вентилятора, работающего на максимальных оборотах. Брать продвинутый кулер среднего сегмента на 220-240 Вт к неразгоняемому шестиядернику, выдающему 150 Вт, и то в стресс-тестах – вполне разумный подход. Процессор при этом будет работать в комфортных температурных условиях, а вентилятор кулера будет вращаться на невысоких оборотах, поэтому и уровень шума окажется ниже, чем в случае выбора системы охлаждения «впритык». Да и продувать забившийся пылью радиатор, если вы взяли кулер с солидным запасом, придется гораздо реже – он и частично засорившись, будет достаточно эффективен.

FAQ (Вопросы и ответы)



Могу ли я заменить вентилятор системы охлаждения CPU, если оригинальный выйдет из строя или начнет сильно шуметь?

Да. Но выбирать замену нужно внимательно – в идеале, выбранный вентилятор должен быть не менее эффективным, и, при этом, не более шумным, чем оригинальный. И, конечно, он должен быть оснащен штекером 4pin, а не 3pin или Molex. Тогда его можно будет подключить в разъем CPU Fan на материнской плате, и скорость вращения крыльчатки будет регулироваться автоматически, как и с оригинальной «вертушкой». Настроить зависимость скорости вращения от температуры процессора можно в BIOS.

Можно ли добавить второй вентилятор к процессорному кулеру, если по-умолчанию он поставляется с одним?

Зависит от модели. В случае сверхбюджетных и бюджетных систем охлаждения обычно нет, а вот в случае продвинутых кулеров среднего сегмента и суперкулеров чаще всего да. Уточняйте на официальном сайте производителя или на интернет-ресурсах крупных магазинов – по большинству кулеров информация о том, поддерживается ли установка второй, а то и третьей «вертушки», и имеются ли для нее в комплекте крепления, размещена и там, и там.

Лучше использовать термопасту, которая поставляется с кулером, или покупать другую?

Опять же, на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Если вы приобретаете продвинутую воздушную систему охлаждения или суперкулер от уважаемого производителя, поставляющаяся в комплекте термопаста будет как минимум неплохой. В случае же решений от малоизвестных китайских брендов уверенности в качестве термоинтерфейса нет, поэтому, если у вас достаточно горячий процессор, и вы планируете задействовать его для ресурсоемких задач, лучше взять мини-шприц на 2-4 грамма с Thermalright TF8 или хотя бы Arctic Cooling MX-4.

Кстати, новичкам порекомендую статью: 10 полезных советов по выбору и использованию термопасты

Стоит ли докупать к суперкулеру жидкий металл?

Если вы не энтузиаст и не опытный компьютерщик, то скорее нет, чем да. Жидкий металл проводит электрический ток, поэтому, если неаккуратно размазать такой термоинтерфейс, можно столкнуться с коротким замыканием и выходом материнской платы и/или других комплектующих из строя. К тому же, ЖМ негативно влияет на основание кулера и теплораспределительную крышку процессора – если вы захотите заменить термоинтерфейс, мороки будет гораздо больше, чем с обычной термопастой. А еще он несовместим с алюминиевыми основаниями – конечно, у подавляющего большинства кулеров они не алюминиевые, а медные или никелированные медные, но все равно лучше в очередной раз напомнить про ЖМ и алюминий – возможно, кого-то это убережет от ошибок.

Правда ли, что на рынке воздушных кулеров застой, и ничего принципиально нового давно уже не выпускают?

Только частично. В сегменте суперкулеров периодически выходят новинки, но ощутимо превзойти ставший классикой Noctua NH-D15, выпущенный в далеком 2014 году, так никому и не удалось. Впрочем, по актуальным на момент написания статьи данным, австрийская фирма пообещала в первом квартале 2023 года представить общественности преемника этого легендарного суперкулера. Изначально его собирались выпустить в 2021 году, потом отложили на 2022, и, в итоге, перенесли на 2023.

Теперь о том, почему «частично». В бюджетном и среднем сегменте довольно часто появляются интересные модели, производители экспериментируют с элементами радиаторов (формой и расположением ребер, основанием и т.д.), вентиляторами, тепловыми трубками и другими компонентами систем охлаждения. Растет конкуренция, удешевляется производство массовых решений, появляются новые «народные» кулеры с привлекательным соотношением стоимости и эффективности охлаждения. Так что если определенный застой и наблюдается, то только в топ-сегменте. И, скорее всего, во многом из-за физических ограничений.

Кстати, было бы интересно взглянуть на кулер, полностью выполненный из серебра, все-таки это металл с наибольшей теплопроводностью (из широко доступных, возможно, есть специальные сплавы). Тем более, не таких уж он будет стоить и космических денег. Килограмм серебра на момент написания статьи стоит 650 долларов, а на суперкулер уйдет около полутора. Само изготовление изделия, конечно, будет достаточно дорогим – все же штучная работа, но вряд ли дороже еще тысячи долларов. Радиатор несложно напечатать на высокоточном промышленном 3D-принтере, способном работать с металлами, основание можно идеально отполировать, а вот с теплотрубками, конечно, будет сложнее. Впрочем, задача не непосильная – блогер-миллионник или даже стотысячник справится, если он настоящий энтузиаст и «железячник». Дарю идею всем желающим – если вы смотрите на Youtube каких-то любителей компьютерных самоделок вроде кастомных СЖО или систем охлаждения с элементами Пельтье – подскажите им.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, как выбрать кулер для процессора и избежать при этом серьезных ошибок – материал ориентирован на новичков, а не на бывалых компьютерщиков, поэтому к излишне подробным разъяснениям прошу не придираться. Думаю, в одном из следующих материалов я сделаю подборку качественных воздушных систем охлаждения разных ценовых сегментов и перечислю их преимущества и недостатки. Хотите покритиковать мою статью, а может, что-то добавить? Пишите в комментариях!

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