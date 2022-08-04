Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство

Рассказываю о том, как выбрать хороший кулер для CPU и не совершить при этом досадных ошибок, а также привожу примеры качественных моделей из разных ценовых сегментов
[ ] для раздела Блоги
+
В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле 70 тр
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всем привет, с вами Zero, и сегодня я хочу представить вашему вниманию руководство, в подробностях отвечающее на весьма актуальный при сборке компьютера вопрос – «Как выбрать кулер для процессора»? В рамках данной статьи я рассмотрю ключевые характеристики, на которые следует обращать внимание при выборе воздушной системы охлаждения для CPU, а также расскажу о некоторых нюансах, которые позволят избежать досадных ошибок и бессмысленной траты времени или денег. Сразу уточню, что речь будет идти в первую очередь о полноразмерных башенных кулерах, поскольку именно они представляют наибольший интерес для большинства пользователей ПК, в том числе и геймеров. Про системы жидкостного охлаждения в гайде информации не будет – они имеют свою специфику, которая заслуживает отдельного материала. Итак, поехали!

На что обращать внимание при выборе кулера для процессора

Сокет материнской платы и тип крепления системы охлаждения

реклама

Пожалуй, первое, на что стоит смотреть, и первая галочка, которую надо ставить в списке фильтров интернет-магазина – это сокет (тип разъема на материнской плате, в который устанавливается процессор). В случае AMD в настоящий момент актуален сокет AM4, также скоро дебютирует AM5, что же касается Intel, самый современный сокет сейчас – это LGA 1700, также не стоит сбрасывать со счетов LGA 1200 и LGA 1151v2 – последние к счастью, требуют от кулера одинаковых креплений, как и прочие LGA 115X. А вот новенький LGA 1700 обладает другой формой, поэтому и крепления у него другие. Серверные и HEDT сокеты в рамках этой статьи я рассматривать не буду.

Стоит отметить, что некоторые производители, когда выходят новые процессоры и материнские платы, бесплатно или за небольшую плату высылают к своим кулерам комплект крепежа для свежего сокета. Так поступает, например, Noctua. Также в магазинах могут одновременно присутствовать кулеры с одним наименованием, но разных ревизий – у старых в комплекте нет креплений под LGA 1700, а у новых они уже присутствуют. Лучше заранее уточняйте этот момент перед покупкой. И сверяйтесь с сайтом производителя кулера.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
Вдвое подешевела 6700XT MSI
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Узнать, к какому сокету относится ваш процессор, несложно. Просто вбейте его название в Google. Например, я ввожу в поисковую строку: «Intel Core i7-10700KF». Открываю сайт одного из магазинов, а лучше – сайт производителя, и вижу, что нужный мне сокет – LGA 1200. Аналогично и в случае AMD, хотя если в названии вашего процессора есть слово «Ryzen», то можно не гадать – это AM4. Но, повторюсь, только на момент написания статьи – релиз AM5 уже не за горами.

Высота радиатора кулера и ограничения вашего корпуса

Второй важный параметр, который исключает из области ваших интересов часть систем охлаждения – это высота радиатора кулера. Большинство производителей корпусов указывают, какой максимальной высоты кулер можно установить в их шасси. Простой пример: если у вас довольно узкий корпус с ограничением 155 или даже 160 мм, вы не сможете установить Noctua NH-D15. Точнее, установить-то сможете, но не сможете закрыть боковую стенку.

реклама

Эксплуатировать ПК с открытой боковой стенкой нет смысла – такой сценарий использования актуален только для плохо продуваемых офисных «гробов», в случае же игровой конфигурации отсутствие одной из стенок нарушает выстроенную схему циркуляции воздушных потоков внутри системного блока, и температуры комплектующих не падают, а растут. К тому же, внутрь корпуса так будет попадать гораздо больше пыли. А если у вас еще и есть домашние животные, например, любопытный кот, который обязательно захочет погреться у видеокарты…в общем, вы поняли. Перед покупкой кулера уточняйте, какой у вас корпус, и влезет ли в него выбранная система охлаждения. А если собираете производительный компьютер с нуля – лучше возьмите достаточно широкий кейс с ограничением по высоте радиатора кулера 170+ мм – в него влезут практически любые СО.

Важно! Некоторые кулеры могут перекрывать разъемы для модулей оперативной памяти, но встречается это довольно редко, чаще всего, в случае суперкулеров. Перед покупкой нового ПК сопоставьте габариты вашей системы охлаждения и расположение DIMM DDR4 или DDR5 слотов на вашей материнской плате. Если они будут перекрыты – установить получится только невысокие модули без радиаторов. Впрочем, повторюсь, проблема встречается довольно редко.

Производительность кулера и тепловыделение вашего процессора

Разумеется, кулер должен быть достаточно производительным, чтобы эффективно охлаждать ваш процессор, причем не на максимальных оборотах вентилятора, иначе он будет слишком шумным. Например, к Intel Core i7-12700K, особенно если он будет разгоняться, нужна более продвинутая система охлаждения, чем к Intel Core i5-11400F. При этом не стоит ориентироваться на указанный производителем базовый TDP. Например, у 11400F он равен 65 Вт, и процессор действительно может работать в подобном режиме, лишь на краткие периоды времени выходя за пределы подобного уровня энергопотребления, но тогда он будет функционировать, грубо говоря, не в полную мощность. Впрочем, производители материнских плат почти всегда по-умолчанию отключают лимит TDP в BIOS, если же в случае вашей «материнки» это не так, вы можете выключить его самостоятельно.

С выключенным лимитом TDP Core i5-11400F может потреблять в стресс-тестах до 150 Вт, в реальных операциях – несколько меньше, но все равно, это означает, что и кулер нужно искать рассчитанный как минимум на 150, а лучше на 180 Вт, чтобы был запас, и вентилятор вращался на не самых высоких оборотах, не создавая лишнего шума. Хорошо подойдет, например, DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2 или иной башенный кулер, оснащенный средних размеров радиатором с 4-5 тепловыми трубками и 120-миллиметровым вентилятором.

реклама

Теперь о том, как узнать реальное энергопотребление процессора в тех или иных задачах. Смотреть обзоры и тесты от авторитетных ресурсов (не от Васянов с Youtube!). Например, ввести в Google «Обзор Core i7-12700K» или «Обзор Core i5-11400F». И ориентироваться на потребление CPU не в играх, а в ресурсоемких рабочих приложениях и стресс-тестах – там оно больше. Не забывайте, что вам нужен запас по эффективности отвода тепла. Как для того, чтобы вентилятор поменьше шумел, так и для того, чтобы процессор не начал спустя несколько месяцев перегреваться, если термопаста окажется некачественной и частично потеряет свои свойства, или если радиатор СО подзабьется пылью.

Какие бывают кулеры? Разбор основных сегментов

Теперь поговорим о том, какие бывают воздушные системы охлаждения для процессоров. Радиальные мини-кулеры с маленькими вентиляторами отбросим сразу – они актуальны разве что для совсем маломощных чипов или для компактных систем. Не вижу смысла рассматривать и башенные недокулеры сегмента «до 800 рублей», не обладающие тепловыми трубками и даже не поддерживающие автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора. Что у нас остается? Вот классификация, пусть и довольно условная:

  1. Сверхбюджетные башенные кулеры. Рассчитаны на TDP примерно 90-130 Вт. Как правило, представляют из себя небольших размеров радиатор с парой-тройкой теплотрубок и 90-миллиметровым или 120-миллиметровым вентилятором. Подходят для охлаждения холодных маломощных процессоров, например, неразгоняемых четырехъядерников. С оговорками и ограничениями могут использоваться для некоторых неразгоняемых шестиядерников, но применять их для таких задач не слишком рационально – лучше просто переплатить 500-1000 рублей и приобрести более эффективную систему охлаждения. Примеры сверхбюджетных башенных кулеров: AeroCool Verkho 2, DEEPCOOL GAMMAXX 200T.
  2. Бюджетные башенные кулеры. Рассчитаны на TDP 140-180 Вт. Обычно включают в себя средних размеров радиатор с 4 теплотрубками и 120-миллиметровым, или, реже, 140-миллиметровым вентилятором. Хорошо подходят для охлаждения шестиядерных процессоров без поддержки ручного разгона, или если ручной разгон не планируется. Примеры таких процессоров: Core i5-11400F и Ryzen 5 5600X. Примеры бюджетных башенных кулеров: DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2, ID-COOLING SE-224-XT Basic.
  3. Башенные кулеры среднего и продвинутого среднего сегмента. Более эффективные и более дорогие системы охлаждения, чем представленные в предыдущем пункте, но не дотягивающие до суперкулеров. Это довольно широкий сегмент, характеристики находящихся в нем СО сильно разнятся – у таких кулеров может быть 4-7 тепловых трубок и 1-2 120-миллиметровых или 140-миллиметровых вентилятора, поэтому правильнее классифицировать их по стоимости и TDP. Модели среднего и продвинутого среднего ценового сегмента обычно рассчитаны на TDP до 220-240 Вт и способны справиться с шестиядерными процессорами в режиме разгона или с процессорами с восемью производительными ядрами без серьезного разгона. Примеры таких кулеров: GamerStorm Lucifer V2, Thermalright Macho Rev.C.
  4. Суперкулеры. Ультимативные решения, подходящие для топовых разгоняемых процессоров, хотя и не всегда позволяющие добиться столь же хороших результатов в оверклокинге, как системы жидкостного охлаждения, особенно качественные кастомные. Включают в себя массивный радиатор (нередко двухсекционный) с 6-8 тепловыми трубками и два производительных вентилятора. Примеры: be quiet! DARK ROCK PRO 4, Noctua NH-D15. Если у вас разгоняемый процессор с восемью и более ядрами, и вы планируете его раскочегарить, но не хотите связываться с СЖО – обратите внимание на суперкулеры.

Существуют еще и полностью пассивные системы охлаждения – это редкие покемоны, предназначенные для абсолютно бесшумных и сверхмалошумных систем. Наиболее яркий представитель сегмента – конечно же, Noctua NH-P1. Впрочем, разгон и длительная нагрузка явно не для подобных кулеров – это решения не для обычных пользователей, а для энтузиастов, которые точно знают, с какими именно проблемами им придется столкнуться.

Краткий алгоритм выбора кулера для процессора

С классификацией «башен» разобрались, дальше по плану – краткий алгоритм, который поможет не ошибиться с выбором кулера, или, если вы совсем новичок, хотя бы ошибиться не слишком сильно.

  1. Определиться с ограничениями. Для какого сокета нужен кулер и какую максимальную высоту радиатора поддерживает ваш корпус.
  2. Выяснить настоящий TDP вашего процессора при серьезных нагрузках, ознакомившись с его обзорами. Например, Intel Core i5-11400F с заявленным TDP 65 Вт при отключенном в BIOS материнской платы лимите может потреблять и 150 Вт.
  3. Добавить сверх полученной величины запас хотя бы в 20%. Например, если у вас Core i5-11400F с TDP до 150 Вт в стресс-тестах и иных ресурсоемких задачах, стоит ориентироваться на кулеры, рассчитанные на 180 Вт.
  4. Выставить соответствующие фильтры (сокет, высота, TDP) на сайте интернет-магазина или агрегатора. Понравившиеся варианты изучить пристальнее – в этом помогут обзоры и тесты, а также отзывы, хотя доверять последним следует не всегда.

реклама

Важно! Не стоит слепо доверять и информации от производителя кулера. Например, некоторые китайские фирмы пишут о том, что их кулер рассчитан на 150-180 Вт, хотя на самом деле он «потянет» максимум 110-130. Подробнее о проблеме рассказывает авторитетный австрийский производитель Noctua, чей суперкулер Noctua NH-D15 давно стал для отрасли настоящим эталоном. И помните – лучше немного переплатить и взять более эффективный кулер, чем потом ругаться из-за перегрева процессора или завывания вентилятора, работающего на максимальных оборотах. Брать продвинутый кулер среднего сегмента на 220-240 Вт к неразгоняемому шестиядернику, выдающему 150 Вт, и то в стресс-тестах – вполне разумный подход. Процессор при этом будет работать в комфортных температурных условиях, а вентилятор кулера будет вращаться на невысоких оборотах, поэтому и уровень шума окажется ниже, чем в случае выбора системы охлаждения «впритык». Да и продувать забившийся пылью радиатор, если вы взяли кулер с солидным запасом, придется гораздо реже – он и частично засорившись, будет достаточно эффективен.

FAQ (Вопросы и ответы)

Могу ли я заменить вентилятор системы охлаждения CPU, если оригинальный выйдет из строя или начнет сильно шуметь?

Да. Но выбирать замену нужно внимательно – в идеале, выбранный вентилятор должен быть не менее эффективным, и, при этом, не более шумным, чем оригинальный. И, конечно, он должен быть оснащен штекером 4pin, а не 3pin или Molex. Тогда его можно будет подключить в разъем CPU Fan на материнской плате, и скорость вращения крыльчатки будет регулироваться автоматически, как и с оригинальной «вертушкой». Настроить зависимость скорости вращения от температуры процессора можно в BIOS.

Можно ли добавить второй вентилятор к процессорному кулеру, если по-умолчанию он поставляется с одним?

Зависит от модели. В случае сверхбюджетных и бюджетных систем охлаждения обычно нет, а вот в случае продвинутых кулеров среднего сегмента и суперкулеров чаще всего да. Уточняйте на официальном сайте производителя или на интернет-ресурсах крупных магазинов – по большинству кулеров информация о том, поддерживается ли установка второй, а то и третьей «вертушки», и имеются ли для нее в комплекте крепления, размещена и там, и там.

Лучше использовать термопасту, которая поставляется с кулером, или покупать другую?

Опять же, на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Если вы приобретаете продвинутую воздушную систему охлаждения или суперкулер от уважаемого производителя, поставляющаяся в комплекте термопаста будет как минимум неплохой. В случае же решений от малоизвестных китайских брендов уверенности в качестве термоинтерфейса нет, поэтому, если у вас достаточно горячий процессор, и вы планируете задействовать его для ресурсоемких задач, лучше взять мини-шприц на 2-4 грамма с Thermalright TF8 или хотя бы Arctic Cooling MX-4.

Кстати, новичкам порекомендую статью: 10 полезных советов по выбору и использованию термопасты

Стоит ли докупать к суперкулеру жидкий металл?

Если вы не энтузиаст и не опытный компьютерщик, то скорее нет, чем да. Жидкий металл проводит электрический ток, поэтому, если неаккуратно размазать такой термоинтерфейс, можно столкнуться с коротким замыканием и выходом материнской платы и/или других комплектующих из строя. К тому же, ЖМ негативно влияет на основание кулера и теплораспределительную крышку процессора – если вы захотите заменить термоинтерфейс, мороки будет гораздо больше, чем с обычной термопастой. А еще он несовместим с алюминиевыми основаниями – конечно, у подавляющего большинства кулеров они не алюминиевые, а медные или никелированные медные, но все равно лучше в очередной раз напомнить про ЖМ и алюминий – возможно, кого-то это убережет от ошибок.

Правда ли, что на рынке воздушных кулеров застой, и ничего принципиально нового давно уже не выпускают?

Только частично. В сегменте суперкулеров периодически выходят новинки, но ощутимо превзойти ставший классикой Noctua NH-D15, выпущенный в далеком 2014 году, так никому и не удалось. Впрочем, по актуальным на момент написания статьи данным, австрийская фирма пообещала в первом квартале 2023 года представить общественности преемника этого легендарного суперкулера. Изначально его собирались выпустить в 2021 году, потом отложили на 2022, и, в итоге, перенесли на 2023.

Теперь о том, почему «частично». В бюджетном и среднем сегменте довольно часто появляются интересные модели, производители экспериментируют с элементами радиаторов (формой и расположением ребер, основанием и т.д.), вентиляторами, тепловыми трубками и другими компонентами систем охлаждения. Растет конкуренция, удешевляется производство массовых решений, появляются новые «народные» кулеры с привлекательным соотношением стоимости и эффективности охлаждения. Так что если определенный застой и наблюдается, то только в топ-сегменте. И, скорее всего, во многом из-за физических ограничений.

Кстати, было бы интересно взглянуть на кулер, полностью выполненный из серебра, все-таки это металл с наибольшей теплопроводностью (из широко доступных, возможно, есть специальные сплавы). Тем более, не таких уж он будет стоить и космических денег. Килограмм серебра на момент написания статьи стоит 650 долларов, а на суперкулер уйдет около полутора. Само изготовление изделия, конечно, будет достаточно дорогим – все же штучная работа, но вряд ли дороже еще тысячи долларов. Радиатор несложно напечатать на высокоточном промышленном 3D-принтере, способном работать с металлами, основание можно идеально отполировать, а вот с теплотрубками, конечно, будет сложнее. Впрочем, задача не непосильная – блогер-миллионник или даже стотысячник справится, если он настоящий энтузиаст и «железячник». Дарю идею всем желающим – если вы смотрите на Youtube каких-то любителей компьютерных самоделок вроде кастомных СЖО или систем охлаждения с элементами Пельтье – подскажите им.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, как выбрать кулер для процессора и избежать при этом серьезных ошибок – материал ориентирован на новичков, а не на бывалых компьютерщиков, поэтому к излишне подробным разъяснениям прошу не придираться. Думаю, в одном из следующих материалов я сделаю подборку качественных воздушных систем охлаждения разных ценовых сегментов и перечислю их преимущества и недостатки. Хотите покритиковать мою статью, а может, что-то добавить? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра с 80+ FPS (Июль)

Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство

Как выбрать игровой ноутбук в 2022 году – полное руководство

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd intel процессор noctua cpu кулер система охлаждения руководство
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
27
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
28
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
28
Ретроклокинг: история Super HEDT
44
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Главные игры июня 2022 года
32

Интересные материалы

Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
27 июля 2022 21
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
3 августа 2022 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
20
В сети Эфира грядёт раскол – часть майнеров планирует бойкотировать PoS, добывая Эфир на видеокартах
8
AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
36
США решились запретить поставки в Китай оборудования, пригодного для изготовления 14-нм чипов
7
5 самых перспективных видеокарт по мнению автора Overclockers – ни один GPU NVIDIA не пострадал
11
AMD авансировала существенные суммы в обеспечение роста объёмов производства
+
Доходы майнеров Биткоина и Эфира рухнули – почему рост курса криптовалют ни на что не повлияет
11
Рассказываем, в чём разница между серым и параллельным импортом на примере iPhone 13 Pro Max в РФ
7
Теперь точно - известны новые названия Coca-Cola после ребрендинга в России
13
Steam выпустила новую статистику используемых CPU, GPU и OC за июль
3
Майнер-пенсионер оживил спавший 8 лет кошелёк на 1100 Биткоинов и заработал $25 млн
2
В Подмосковье горит Ozon, убытки продавцов составят миллиарды рублей
16
Сможет ли GeForce RTX 4070 Ti обойти GeForce RTX 4090 – сравниваем характеристики обеих видеокарт
16
Учёные: Употребление красного мяса изменяет микробиом кишечника и повышает риск заболеваний сердца
5
70 смартфонов Xiaomi получат Android 13 на MIUI 13 и MIUI 14 – бета-тест новой ОС стартовал
5
С завтрашнего дня Far Cry 6 станет бесплатной на всех платформах
2
Послезавтра AMD проведёт семинар, посвящённый выходу материнских плат с разъёмом Socket AM5
1
Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а цены возвращаются к рекомендованным
4
Intel Core i7-13700K на тактовой частоте 6,18 ГГц набирает более 1000 баллов в CPU-Z
22
Шутер Battlefield 2042 получил обновленную карту Калейдоскоп
2

Популярные статьи

Собираем ПК "Мечта Школьника"
165
5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers
25
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
12
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
27
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
6
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
+

Сейчас обсуждают

Иван Дулин
00:23
от оно чоо... ты опять меня манишь и манишь... может ты Михалыч?
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Иван Дулин
00:13
Это просто какой то...
В Японии придумали умные костюмы для собак со встроенным вентилятором для охлаждения
Иван Дулин
00:12
))))
Руководство TSMC призвало не строить иллюзий по поводу военного захвата предприятий
Rey.B.
00:07
Ну да, народ массово защищает дешёвые велики, а воры горят желанием их украсть.
Владелец отслеживал угнанный велосипед с помощью своих меток AirTag
Иван Дулин
00:03
А если она сильно раскрутится, нас же всех затошнит сначало то, и мы же все того... разбрасает нас в разные стороны кого на Луну, кого на Марс... забросит то.... от оно чоо.... останутся на Земле толь...
Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
Jet Shadow
00:00
Это что то из серии дёшево, но без гарантии, и бу, и вообще дойдёт ли целой, или брусок. Не спасибо, лучше по месту купить новую, хоть гарантия будет
Учёные переработали рыбью чешую в качественный углеродный наноматериал
Lumixxxxx
23:52
Британские учёные это мем которые докажут все что угодно ))
Ученые из Англии доказали, что вред от видеоигр сильно преувеличен
wwr222
23:50
Кстати, автор уже выставил ПК на продажу и есть "заинтересованные лица". Так что полоумные ВК-шники совсем не правы...
Собираем ПК "Мечта Школьника"
HREN
23:49
Что в деревне один магазин только?
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
Пелотка
23:48
Депутат Госдумы: четырёхдневная рабочая неделя в России может быть только с двумя нюансами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем