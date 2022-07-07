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Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра с 80+ FPS (Июль)

Предлагаю вашему вниманию производительную сборку за 100 тысяч, актуальную в июле 2022 года и позволяющую комфортно играть в любые игры на максимальных настройках графики c 80+ FPS
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3070 Gigabyte Gaming за 60 тр - успей
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Здравствуйте. С вами снова Zero, и сегодня я хочу предложить вашему вниманию очередную народную геймерскую конфигурацию ПК в бюджете до 100 тысяч рублей, актуальную на начало июля 2022 года и позволяющую играть в любые проекты с 80+ FPS, даже если все параметры графики (кроме трассировки лучей) выкручены на «ультра». В этом небольшом вступлении я хочу отметить, что запредельных цен на большинство комплектующих в магазинах не наблюдается, более того, некоторое железо можно купить достаточно дешево, но, к сожалению, заметен дефицит наименований, связанный с санкциями, нарушением логистических цепочек и уходом из страны большого количества зарубежных компаний. Но хватит предисловий, пора начинать. Выбирать компоненты системы я буду в Ситилинке и Регарде. Поехали!

Процессор: Intel Core i5 11400F OEM

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Для сборки за 100 тысяч рублей я выбрал платформу Intel. Почему? Ответить на этот вопрос довольно легко. Вполне актуальный и отлично проявляющий себя в играх шестиядерный двенадцатипоточный процессор Intel Core i5-11400F стоит 11 тысяч рублей, а обладающий такой же ядерной формулой и далеко не всегда превосходящий его в играх AMD Ryzen 5 5600X – 17 тысяч. Даже если учесть, что материнские платы для «красных» CPU, как правило, дешевле, «синюю» модель в данном случае взять все равно выгоднее. Парадоксально, но в российских магазинах даже Ryzen 5 3600 стоит дороже, чем Core i5-11400F, хотя уж его-то для гейминга в таких условиях брать абсолютно точно не стоит. Не стоит в условиях ограниченного бюджета и связываться с Alder Lake – для них и материнки дороже, и кулер подобрать сложнее.

Резюмирую: определиться с процессором в нынешних рыночных условиях очень просто, если же вам нужен 5600X за 11-12 тысяч, вы знаете, где его можно найти – на всем известном китайском сайте, коль уж немецкий в нашу страну сейчас заказы не доставляет. Пусть вас не обманывает низкая базовая частота Core i5-11400F – с отключенным в BIOS материнки лимитом TDP он работает на 4+ ГГц по всем ядрам. К нему в пару можно смело ставить любой графический ускоритель, даже субфлагманский или флагманский – процессор не станет значимым узким местом такой связки.

Материнская плата: GIGABYTE B560 HD3

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С доступностью материнских плат в российских магазинах наблюдаются определенные сложности, и это как раз то, о чем я говорил в предисловии. В нормальных рыночных условиях хорошую материнку для Core i5-11400F можно было бы взять тысяч за 6, сейчас же приходится переплачивать: все-таки, нам нужны и 4 слота для модулей оперативной памяти, и адекватное охлаждение подсистемы памяти, и, хотя бы парочка слотов M.2 для скоростных твердотельных накопителей, и адекватный набор USB-разъемов.

GIGABYTE B560 HD3 вполне подходит, хотя, честно говоря, я не фанат продукции этой фирмы – народная молва несколько преувеличивает, называя ее «гнилобайтом», но вероятность проблем с продукцией GIGABYTE, по моим наблюдениям, действительно немного выше, чем, например, с решениями ASUS. Но именно немного – это вам не «легендарные» блоки питания Aerocool KCAS все-таки. В общем, берем любую материнку на чипсете Intel B560 с 4 разъемами DIMM DDR4, радиаторами, защищающими от перегрева подсистему питания, 2-3 M.2 портами и достаточным числом гнезд USB.

Кулер DeepCool GAMMAXX 400 V2 Blue

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Intel Core i5-11400F не назвать горячим процессором, но всегда лучше подобрать к CPU кулер с некоторым запасом, чтобы он работал не на максимальных или околомаксимальных оборотах. Переплачивать за суперкулеры и системы жидкостного охлаждения я, конечно, предлагать не стану – в рассматриваемом случае это неуместно. Вместо этого рекомендую обратить внимание на недорогой, и при этом эффективный охладитель DeepCool GAMMAXX 400 V2 со средних размеров радиатором, четырьмя тепловыми трубками и 120-миллиметровым вентилятором. Есть похожие выгодные по соотношению стоимости и характеристик предложения и у компании ID-COOLING, а также у некоторых других вендоров. К AMD Ryzen 5 5600X GAMMAXX 400 V2, кстати, тоже вполне подойдет.

Оперативная память: Kingston Fury Beast Black KF432C16BBK2/16 8 ГБ x2 (3200 МГц, CL16)

Если еще несколько месяцев назад легко можно было найти в продаже DDR4 модули Crucial Ballistix объемом 8 и 16 ГБ с частотой 3000, 3200 или 3600 МГц и таймингами 15-16-16 или 16-18-18, базирующиеся на отлично разгоняющихся чипах Micron E-Die, то сейчас об этих временах можно только вспоминать, ностальгически вздыхая. Впрочем, в случае нашей сборки какая-то отборная память и не требуется: главное, чтобы общий объем был 16 ГБ и набирался он двумя планками, причем обе планки должны без сбоев работать на 3000+ МГц с одним из упомянутых выше наборов таймингов. Подойдет, например, комплект Kingston Fury Beast Black из двух восьмигиговых модулей, и, хотя неизвестно, на каких чипах они базируются, уж на 3200 МГц с показателями задержек 16-18-18 они заведутся с вероятностью 99%+. Подойдет и другая память с похожими характеристиками, например, Patriot Viper Steel. Небуферизованная, без коррекции ошибок (без ECC).

Важно: при выборе оперативной памяти всегда смотрите не только на название модуля/комплекта, но также на частоту и на тайминги.

ОБНОВЛЕНО: Пока я готовил статью к публикации, выбранную мной память раскупили. Окей, есть, например, набор из двух восьмигиговых планок Kingston Fury Renegade RGB с аналогичными характеристиками, но на тысячу рублей дороже.

SSD WD Green SN350 WDS480G2G0C 480ГБ

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Топовый твердотельный накопитель с поддержкой интерфейса PCI-Express 4.0, крутым контроллером, DRAM-кэшем и прочими изысками недорогой или среднебюджетной игровой конфигурации не нужен. Серьезную разницу по сравнению с бюджетной PCI-E моделью вы заметите только в тестах и длительных операциях последовательного чтения и записи, а скорость загрузки и отзывчивость системы и программ, а также быстрота открытия локаций в играх будут отличаться совсем незначительно. Впрочем, брать сверхбюджетные SATA III SSD или решения на QLC памяти не советую – во всем нужно соблюдать меру. Наш выбор – M.2 PCI Express на TLC, но без переплаты за бренд – Samsung 970 Evo Plus это шикарный твердотельный накопитель, лишенный каких-либо слабых мест, но стоит он сейчас очень дорого.

Теперь кратко об объеме. 120, 128, 240, 256 ГБ в 2022 году – это очень мало. Игра AAA-класса может запросто весить больше сотни гигабайт, а если таких игр несколько? А еще ведь нужно место для системы и софта. Исходя из таких вводных, 480-512 гигабайт – это абсолютный минимум, на который стоит обращать внимание. Лучше же сразу брать накопитель на терабайт, если удастся найти подходящий по приемлемой цене. Но, чтобы вложить максимум денег в видеокарту, я возьму как вариант по-умолчанию WD Green SN350 на 480 ГБ. Докупить еще один SSD можно всегда, а вот заменить графический ускоритель выйдет значительно дороже.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Palit Dual 8Gb LHR

Период запредельных цен на видеокарты наконец-то закончился, хотя нынешнюю их стоимость, строго говоря, тоже и близко нельзя назвать нормальной. В немецком интернет-магазине Computeruniverse недорогие модификации RTX 3060 Ti можно заказать за 470 евро. Добавим к этому стоимость доставки, пусть даже 30 евро. Курс евро на момент написания статьи – 65 рублей. Умножаем 65 на 500 и получаем…32500 рублей. Никак не 55 тысяч. Но CU сейчас в Россию не доставляет, к тому же связываться с ним или с AliExpress, и, соответственно, с доставкой хотят не все. Поэтому предлагаю взять одну из доступных версий RTX 3060 Ti – например, Dual от Palit. В актуальных партиях используется видеопамять Samsung, а не проблемная Hynix, поэтому переживать не о чем.

RTX 3060 Ti – это видеокарта продвинутого игрового сегмента, в разрешении FullHD легко справляющаяся с любыми проектами на максимальных настройках. Так, в пресловутом Cyberpunk 2077 на ультра без рейтрейсинга вы получите около 85-90 FPS, если же вы хотите включить трассировку лучей, то готовьтесь играть при «консольных» 30+ кадрах в секунду. Или активируйте заодно и технологию масштабирования DLSS – тогда проблем с производительностью не будет. Что же касается менее требовательных игр, в которых, к тому же, нет рейтрейсинга – большинство тайтлов RTX 3060 Ti «потянет» на ультра с 60+ FPS и в QuadHD. 8 гигабайт видеопамяти также достаточно для любых игр в рассматриваемом разрешении, а для 4K карточка в любом случае слабовата, если играть во что-то ресурсоемкое, а не в старые или совсем нетребовательные игры. Кстати, возможно, вам удастся найти менее, чем за 60 тысяч AMD Radeon RX 6700 XT. Если увидите такую, и, если трассировка лучей вас не интересует – берите. «Красная» карточка сильнее во всех аспектах, кроме рейтрейсинга. Вообще, идеальный вариант – RTX 3070, но она-то уж точно не впишется в наш бюджет без урезания других компонентов.

Блок питания: Chieftec Eco GPE-700S 700 Вт

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На блоке питания можно в разумных пределах сэкономить – в рамках народной конфигурации нет смысла переплачивать за отстегивающиеся кабели, подсветку или сверхвысокий КПД. Достаточно, чтобы БП был достаточно надежным, а также удовлетворял требованиям по мощности (с запасом) и стабильности напряжений и не издавал раздражающего шума. По всем этим параметрам подходит, например, Chieftec Eco GPE-700S на 700 Вт, также можно обратить внимание на решения Zalman и Cooler Master – у них достаточно качественных моделей даже в бюджетном сегменте. Подчеркну, что экономить надо в меру – брать Aerocool KCAS или модели неизвестных китайских фирм явно не стоит. Они запросто могут «крякнуть» при отключении электроэнергии и унести за собой еще и что-то из остального железа. Нормальные же блоки питания такого уже сейчас, как правило, не делают, или делают крайне редко.

Корпус: DeepCool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black

Конфигурация у нас получилась не слишком горячая, но корпус лучше выбрать такой, чтобы он остался актуален и после апгрейда. Проще говоря, он должен быть достаточно просторным и продуваемым. Подойдет, например, Zalman i3, но в последние месяцы он подорожал примерно в полтора раза и почти сравнялся в цене с DeepCool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black, который смотрится явно предпочтительнее. Можете взять и любой другой современный кейс, ориентированный на отвод тепла – такие несложно узнать по наличию сетчатых панелей и достаточному количеству посадочных мест для вентиляторов. Если говорить о рассматриваемой модели DeepCool, то три вентилятора предустановлены, и еще три можно добавить, хотя в нашем случае стоит добавить только один – сзади, на выдув. Если бы конфигурация была более горячей, то нужно было бы добавить два – сзади и сверху.

Финальная конфигурация

Посмотрим на всю конфигурацию в сборе:

Процессор

Intel Core i5 11400F OEM

Материнская плата

GIGABYTE B560 HD3

Система охлаждения

DeepCool GAMMAXX 400 V2 Blue

Оперативная память

Kingston Fury Renegade RGB 8 ГБ x2

SSD

WD Green SN350 WDS480G2G0C 480ГБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Palit Dual 8Gb LHR

Блок питания 

Chieftec Eco GPE-700S 700 Вт

Корпус

DeepCool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black

Приобрести перечисленные комплектующие в московских магазинах 6-7 июля 2022 года можно менее, чем за 100 тысяч рублей. В регионах и в других странах ситуация может отличаться, но в любом случае, цены на железо смотрятся явно привлекательнее, чем пару месяцев назад, когда Core i5-11400F стоил 15 тысяч рублей, а из видеокарт за 55 тысяч можно было приобрести разве что RX 6600.

FAQ (Вопросы и ответы)

В какие игры и на каких настройках я смогу комфортно играть с такой сборкой?

В любые на максимальных. Но гарантированно – только в разрешении FullHD и без трассировки лучей. Например, в Cyberpunk 2077 при таких вводных будет 85-90 FPS. В уже далеко не новом третьем «Ведьмаке» – около 150. Если хотите повысить разрешение или включить рейтрейсинг, играя в ресурсоемкие современные игры – лучше используйте и DLSS. В не очень новые или не особо требовательные проекты можно комфортно играть в QuadHD на ультра без DLSS.

Стоит ли собирать компьютер с нуля сейчас или лучше подождать?

На этот вопрос ответить сложно. Всегда есть какое-то железо, которое вскоре должно выйти и «взорвать рынок». Но чаще всего ожидания не оправдываются, к тому же, ждать можно вечно. Думаю, лучше купить ПК сейчас, ведь различные представители российских властей неоднократно говорили о том, что комфортный курс доллара для экономики страны – около 70 рублей за единицу. И за последнюю неделю доллар стал дороже на 10 с лишним рублей, скакнув с 52-53 рублей до 63. Если же рубль сильно ослабнет, компьютерные комплектующие и другая техника снова подорожают.

Мой бюджет на 10-20 тысяч больше. Во что вложить деньги?

В видеокарту. Именно она больше всего влияет на частоту кадров в играх, если в системе нет серьезных узких мест. Берите RTX 3070, RTX 3070 Ti или RTX 3080 – на что хватит денег. И, если все равно останутся средства – купите SSD не на 480-512 ГБ, а на терабайт.

Нужно ли приобретать источник бесперебойного питания?

Если у вас не отключают электричество чаще раза в месяц, то скорее нет, чем да. Современные блоки питания в большинстве своем нормально переносят внезапную пропажу электроэнергии. Впрочем, если хотите перестраховаться – покупайте. Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь. Только берите сразу качественный ИБП, желательно, с двойным преобразованием (еще их называют «онлайн») и с запасом по мощности.

Что в дальнейшем желательно проапгрейдить?

Скорее всего, у вас быстро закончится свободное место на SSD. Докупите еще один, хотя бы на терабайт. Если собираете личную медиаколлекцию – возьмите и жесткий диск на 3-8 терабайт, желательно, рассчитанный на круглосуточную работу и без черепичной записи. Например, WD Red Plus или WD Purple. В дальнейшем, через несколько лет, когда почувствуете, что производительности ПК не хватает для комфортного гейминга – замените видеокарту на актуальную модель продвинутого среднего или более высокого сегмента. Можете и докупить еще пару модулей оперативной памяти по 8 ГБ, чтобы было 32. Ну а дальше, скорее всего, понадобится менять всю платформу.

Заключение

В этой статье я рассказал о народной игровой конфигурации ПК, которую на момент написания статьи можно собрать примерно за 100 тысяч рублей, и которая позволяет комфортно проводить время за абсолютно любыми, даже самыми требовательными современными играми на максимальных настройках графики. Существует немалая вероятность того, что доллар вскоре снова будет стоить 70 и более рублей, поэтому для тех, кто давно не обновлял свой ПК, сейчас, возможно, лучшее окно возможностей в этом году. А что вы думаете по этому поводу, а также по поводу предложенной мной сборки? Пишите в комментариях.

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07:45
а посчитай расходы ситилинка? та же логистика, аренда(у нас под медикамент помещение больше 120к в месяц и это не центральный регион), з/п на которые ты покупаешь карту, тот же налоги, вы такие наивны...
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