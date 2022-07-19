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Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)

Предлагаю вашему вниманию игровую сборку за 50 тысяч рублей, актуальную в июле 2022 года и позволяющую комфортно играть в любые игры с 60+ FPS, пусть порой и на средних или средне-высоких настройках
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Всем привет, с вами Zero, и это снова рубрика «Народный ПК». Сегодня я расскажу о бюджетной конфигурации общей стоимостью около 50 тысяч рублей, которая, конечно, не блещет сверхвысокой производительностью, но позволяет комфортно играть в любые проекты, пусть частенько и со сниженными настройками графики. Отмечу, что рассматриваемая сборка не имеет серьезного потенциала для апгрейда, а также изобилует компромиссами, поэтому я рекомендую подкопить денег хотя бы до 70-75 тысяч (ссылка на статью о компьютере за 75 тысяч будет в конце статьи). Тем не менее, если вам нужен ПК для гейминга прямо сейчас, и вы не гонитесь за «максималками» – народная конфигурация за 50 тысяч вполне подойдет. Выбирать комплектующие я буду в столичных магазинах Ситилинк и Регард. Итак, поехали!

Процессор: Intel Core i3-10105F BOX

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Процессор у нас сегодня будет четырехъядерный, хотя и относительно современный и неплохо показывающий себя в играх. По странному стечению обстоятельств, в Регарде BOX-версия Intel Core i3-10105F с кулером в комплекте стоит на 300 рублей дешевле, чем OEM-версия без системы охлаждения. Конечно, кулер там не ахти, но такой щедростью стоит воспользоваться, сэкономив 1000-1500 рублей, если же вас будет раздражать шум вентилятора, то через месяц просто докупите недорогой башенный охладитель – какой именно, я подскажу ниже по тексту.

Хватает ли 4 ядер для современных игр? Это уже начальный сегмент, массовым, во многом благодаря AMD с их Ryzen, стали шестиядерники. Как ни парадоксально, более-менее хватает, если эти ядра обладают мультипоточностью: ядерная формула 4/8 при прочих равных в среднем уступает 6/12 в гейминге около 10-15% FPS, хотя как всегда есть отдельные проекты, где разница сильно больше или сильно меньше. А вот покупать четырехъядерники без поддержки мультипоточности, и, тем более, любые двухъядерные процессоры категорически не советую. Итак, вывод: если есть деньги, лучше брать условный шестиядерный Core i5-11400F, а еще лучше – Ryzen 5 5600X или Core i5-12400F, но, если бюджет жестко ограничен, то в паре с недорогой игровой видеокартой будет успешно работать и четырехъядерный Core i3-10105F. Хотя получится ли комфортно играть в еще не вышедшие тайтлы – вопрос: разработчики ориентируются именно на массовый сегмент, а значит, могут оптимизировать свои проекты под наиболее популярные сейчас двенадцатипоточные шестиядерники.

Материнская плата: ASROCK H510M-HDV/M.2

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Что нам нужно от материнской платы? Intel Core i3-10105F, хоть и производящийся по 14-нанометровому техпроцессу – довольно холодный процессор, поэтому радиаторы на подсистеме питания не требуются. Не нужны бюджетной сборке и 4 слота для модулей оперативной памяти: пары планок по 8 ГБ будет достаточно. Полагаю, требования в рамках сегодняшней конфигурации будут весьма скромными: хотя бы один порт M.2 для быстрого твердотельного накопителя (нет, он есть НЕ у всех материнок, будьте внимательны!), а также хотя бы один PCI-Express x1 разъем на случай, если нужно будет подключить какую-нибудь плату расширения (например, Wi-Fi/Bluetooth модуль). Что касается остальных разъемов – парочка USB 3.0 и четыре USB 2.0 будут в любом случае, а видеовыходы нам неинтересны, поскольку у Core i3-10105F нет встроенного графического ядра – за вывод картинки будет отвечать видеокарта, и именно к ее разъему нужно будет подключать монитор. По всем параметрам подходит, например, ASROCK H510M-HDV/M.2, есть в ассортименте ритейлеров и другие материнские платы на том же чипсете, что нас устроят.

Важно! Возможно, для поддержки процессора потребуется обновить BIOS материнской платы – сделать это можно, например, в сервисном центре магазина. Требуется версия не ниже P1.10, но, скорее всего, прошивка будет уже обновлена.

Кулер: боксовый, а на будущее (опционально) – PCcooler GI-X5B Blue LED

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Core i3-10105F – процессор довольно нетребовательный и холодный, поэтому для повседневных задач ему хватит и боксового кулера. Если же вы хотите менее шумную и более эффективную систему охлаждения – возьмите через месяц-два недорогую «башню» с несколькими тепловыми трубками и 120-миллиметровым вентилятором с автоматической регулировкой скорости вращения крыльчатки. Только не забудьте про ограничение по максимальной высоте радиатора – оно определяется выбранным корпусом. Подойдет, например, PCcooler GI-X5B Blue LED: эффективности этого кулера хватит не только для четырехъядерников, но и для неразгоняемых шестиядерников, поэтому с Core i3-10105F он будет работать очень тихо. Еще одно немаловажное преимущество рассматриваемой модели – малая высота радиатора, составляющая всего 148 мм, что важно для компактных корпусов. Для сравнения: DeepCool GAMMAXX 400 V2 высотой 155 мм уже не влезет во многие недорогие шасси.

Оперативная память: Netac (NTBSD4P32SP-08) DDR4 8 ГБ 3200 МГц 16-20-20 x2 

Оперативная память сейчас стоит сравнительно недорого, поэтому предлагаю сразу взять два модуля по 8 ГБ, чтобы сборка была готова к современным играм со старта, а не через месяц-два после докупки дополнительной планки. Итак, требуемые параметры: DIMM DDR4, unbuffered, non-ECC, частота 3000-3200 МГц и тайминги 16-18-18 или около того. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю модули Netac NTBSD4P32SP-08 – показатели задержек у них немного повыше, 16-20-20, но это отнюдь не критично, главное, что стоят такие планки всего 2100-2200 рублей за штуку. Явно лучше, чем 2400-2666 МГц, которые предлагаются за ту же цену, не правда ли? Кстати, гарантия на рассматриваемую оперативную память китайского производителя составляет 5 лет, хотя, как я уже неоднократно упоминал в своих статьях, «оперативка» крайне редко выходит из строя, если не заниматься экстремальными оверклокерскими экспериментами, к которым сегодняшняя сборка явно не располагает. Чаще всего память или сразу оказывается бракованной, после чего ее несложно обменять, или (почти всегда) работает долго и беспроблемно.

SSD: ADATA XPG SX6000 Lite (ASX6000LNP-512GT-C) 512 ГБ

На российском рынке появляется все больше комплектующих от малоизвестных пока у нас китайских брендов, в том числе и недорогих твердотельных накопителей. Но стоит ли обращать на них внимание, когда есть решения от уже заслужившей доверие компьютерщиков и геймеров ADATA? XPG SX6000 Lite – это максимально недорогой M.2 PCI-Express SSD, и он, несмотря на стоимость, все равно лучше, чем, например, SATA III Samsung 860 EVO, хотя стоит последний ощутимо дороже. В обычных пользовательских сценариях с преобладанием операций чтения, включая гейминг, решение ADATA, с учетом его стоимости, показывает более, чем хорошие результаты. Но именно с учетом стоимости – тот же ADATA XPG SX8200 Pro демонстрирует гораздо более впечатляющие скоростные показатели, не говоря уж о более дорогих альтернативах.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или GTX 1660 Super

Переходим к главному компоненту любой игровой сборки – видеокарте. Чтобы уместить в весьма ограниченный бюджет хотя бы NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или GTX 1660 Super, я намеренно экономил на других комплектующих, но оно того стоит, если вы хотите купить компьютер и сразу засесть за игры. Какой именно графический ускоритель брать – Ti или Super, большой роли не играет, разница между ними составляет всего несколько процентов, но Ti чуть быстрее. А вот «обычную» GTX 1660 лучше не покупать, если за ту же или чуть большую сумму можно взять альтернативу с одной из двух упомянутых приставок. И не берите укороченные одновентиляторные модификации – у них часто наблюдаются проблемы как с температурами, так и с уровнем шума.

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Пусть после выхода RTX 3050 GTX 1660 Ti/Super сместились ближе к начальному игровому сегменту, тем не менее, с одной из этих карточек по-прежнему можно играть в любые проекты в разрешении FullHD, пусть во многие требовательные – и не на максимальных настройках. Например, в Cyberpunk 2077 для получения стабильных 60+ FPS придется снизить параметры графики до средних. А вот хиты прошлых лет, когда-то требовавшие флагманских или субфлагманских графических ускорителей, такие, как The Witcher 3: Wild Hunt, «летают» и на ультра.

Важно! У GTX 1660 Ti/Super есть разъем для дополнительного питания, поэтому понадобится соответствующий блок питания с хотя бы одним портом 6+2 pin. Переходники на Molex в 2022 году рассматривать не будем.

Блок питания: Zalman ZM600-XEII 600 Вт

Блок питания, как обычно, предложу взять с солидным запасом по мощности: Zalman ZM600-XEII на 600 Вт. Если не удастся его найти –  немало качественных бюджетных решений есть у Chieftec и Cooler Master. Рекомендую изучить обзоры и отзывы: если все подряд пользователи пишут, что БП шумный, высока вероятность того, что он действительно шумный. А вот если большая часть пишет, что тихий, и лишь несколько человек – что шумный, возможно, им попался брак, или их системный блок эксплуатируется со снятой боковой стенкой. И не берите Aerocool KCAS или устройства от подозрительных китайских фирм.

Но вернусь к ZM600-XEII. Для своей ценовой категории модель демонстрирует отличные характеристики: честная мощность, высокая стабильность напряжений, низкий уровень шума, адекватный набор защит. КПД тоже неплохой, и в большей части диапазона нагрузок соответствует бронзовому стандарту 80 Plus. С надежностью рассматриваемого БП также никаких проблем не замечено, поэтому его можно смело брать.

Корпус: AeroCool Mecha ARGB Black

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Хороших корпусов в сверхбюджетном сегменте практически нет, поэтому выбрал приемлемый – AeroCool Mecha ARGB Black. По-умолчанию установлен только один вентилятор на выдув (он сзади), поэтому в дальнейшем стоит докупить как минимум еще один и поставить спереди на вдув. Продуваемость у шасси по современным меркам на троечку, а вот свободного места для комплектующих бюджетного или даже среднего ценового сегмента вполне хватает. Имеются на рынке и другие дешевые шасси – например, от Hiper, Zalman или Ginzzu, так что выбирайте, исходя из личных предпочтений – лишь бы влезло все железо, был изначально установлен хотя бы один 120-миллиметровый вентилятор, а также присутствовали посадочные места еще для одного-двух.

Итоговая конфигурация

Комплектующие выбраны, пришло время взглянуть на сборку целиком:

Процессор

Intel Core i3-10105F BOX

Материнская плата

ASROCK H510M-HDV/M.2

Система охлаждения

Боксовый кулер

Оперативная память

Netac (NTBSD4P32SP-08) DDR4 8 ГБ x2

SSD

ADATA XPG SX6000 Lite 512 ГБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti/Super

Блок питания 

Zalman ZM600-XEII 600 Вт

Корпус

AeroCool Mecha ARGB Black

В сумме конфигурация стоит почти 51 тысячу рублей. Пару тысяч можно сэкономить, взяв корпус со встроенным блоком питания на 500-600 Вт, но делать этого я не рекомендую, поскольку обычно качество таких БП, мягко говоря, оставляет желать лучшего. К тому же, не факт что у дешманского 500-ваттного блока от Noname-производителя будет хотя бы один 6+2 pin разъем, ведь он может оказаться 500-ваттным лишь на бумаге.

FAQ (Вопросы и ответы)

В какие игры и на каких настройках я смогу комфортно играть с такой конфигурацией?

Поиграть с 60+ FPS в FullHD можно будет в абсолютно любые игры, даже в требовательные Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2, но в таких тяжелых проектах придется ставить средние настройки графики. В менее ресурсоемких тайтлах можно будет выставить высокие или средне-высокие, а в нетребовательных или старых играх – замахнуться и на ультра. Отличный пример уже не новой, но заслуживающей внимания каждого геймера игры, которая «летает» на рассмотренной конфигурации – это Ведьмак 3.

Стоит ли вообще брать такой ПК? Разница в производительности со сборкой за 75 тысяч колоссальная.

Скорее не стоит, если вы можете быстро накопить 25 тысяч разницы. Процессор и видеокарта в конфигурации за 75 тысяч (ссылка на нее в конце статьи) действительно намного лучше, поэтому она останется актуальной значительно дольше.

Что стоит в дальнейшем проапгрейдить?

Как я уже говорил во вступлении, сегодняшняя сборка не имеет особого потенциала для апгрейда. Тем не менее, имеет смысл заменить боксовый кулер и приобрести еще один вентилятор, чтобы температурный режим внутри системного блока стал более комфортным. Помимо этого, вы можете докупить 2.5-дюймовый SATA III SSD или 3.5-дюймовый жесткий диск. А вот единственный M.2 порт уже занят.

Будет ли статья про игровую сборку за 40 тысяч или дешевле?

Если и будет, то, вероятно, с выбором части комплектующих со вторичного рынка или AliExpress. В 2022 году такой бюджет недостаточен для приобретения достаточно производительного игрового ПК, если покупать все компоненты у российских ритейлеров с их бешеными наценками.

Разумно ли сейчас собирать компьютер или вскоре комплектующие подешевеют?

К сожалению, в России они скорее подорожают. Представители ритейла сообщали, что запасы компонентов ПК и цифровой техники раскупают примерно в два раза быстрее, чем сейчас возможно их пополнять: параллельный импорт не рассчитан на большие партии, при этом затраты на логистику, а также сроки доставки и риски значительно выросли. Нет особенных проблем только с поставками продукции из Китая – и то не всей. Также существует опасность ослабления рубля.

Заключение

В сегодняшнем материале я рассказал о том, какую конфигурацию ПК можно собрать в середине-конце июля 2022 года в России за 50 тысяч рублей – оказалось, что она, на удивление, вполне способна справиться с современными играми, причем с любыми, хотя и значительно уступает по производительности сборке за 75 тысяч. Хотите покритиковать предложенную мной конфигурацию или предложить заменить часть комплектующих? Пишите в комментариях!

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