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10 полезных советов по выбору и использованию термопасты

Подборка рекомендаций, касающихся термоинтерфейсов, включая жидкие металлы. Часть советов пригодится новичкам, а часть - опытным компьютерщикам.
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Всем привет! С вами Zero, и в этой статье я собрал 10 советов по выбору и использованию термопасты. Казалось бы – что тут сложного? Открыл тюбик или шприц, выдавил, намазал, закрепил сверху кулер. В реальности же все не так просто – есть множество нюансов, не зная которых, вы можете как получить перегрев и троттлинг (снижение рабочих частот и производительности) процессора, так и вовсе однажды столкнуться с коротким замыканием и выходом системы из строя. Итак, поехали!

Совет 1. Проверяйте срок годности термоинтерфейса

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Конечно, это довольно очевидно, но в этой статье собраны рекомендации как для опытных пользователей, так и для новичков, чтобы каждый мог найти что-то полезное. Не заказывайте термопасту из сомнительных интернет-магазинов – только из проверенных временем и клиентами, и обладающих положительными отзывами и репутацией. «Левые» площадки запросто могут прислать вам просроченную термопасту или ту, у которой срок годности истекает через 1-2 месяца. А может, она еще и хранилась в неправильных условиях. В идеале – покупайте термопасту у проверенных ритейлеров вроде Ситилинка и уточняйте при получении срок годности.

Совет 2. Не берите тюбики/шприцы большого объема, если обслуживание ПК – не ваша профессиональная деятельность

Второй совет связан с первым. Конечно, взять шприц с 45 г термопасты с учетом «стоимости одного грамма» будет выгоднее, чем шприц с 4-8 г, но зачем? Если вам требуется термопаста для домашнего ПК, покупать много нет смысла – со временем термоинтерфейс теряет свои свойства, его теплопроводность ухудшается. И это даже если упаковка не вскрывалась, а если вскрывалась – процесс происходит быстрее. Оптимальный вариант для обычного пользователя – брать термопасту на 1-3 раза, тем более, менять ее каждые 3 месяца, как делают некоторые энтузиасты, нет смысла. Иначе вы просто останетесь с просроченным, неэффективным продуктом.

Совет 3. Не меняйте термопасту слишком часто

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Этот совет для многих окажется неожиданным. Термопасту не надо менять слишком часто. Во многих источниках пишут, что ее следует менять раз в полгода, но мне это утверждение кажется надуманным преувеличением. Да, иногда замена термоинтерфейса раз в полгода уместна, но только если процессор эксплуатируется в экстремальных условиях и часто разогревается до 90+ градусов, а сама паста имеет свойство к быстрому высыханию и потере теплопроводности. Если же вы намазали термопасту, а через полгода заметили, что процессор в играх стал нагреваться не до 67 градусов, а до 75, это не значит, что менять термоинтерфейс обязательно. Просто почистите ПК от пыли, продув его баллончиком. А так, что 67, что 75 градусов – совершенно нормальные рабочие температуры для современных CPU.

Совет 4. Читайте состав термопасты – некоторые из них проводят электрический ток

Опытные компьютерщики знают, что одна из главных опасностей «жидкого металла» заключается в том, что он проводит электрический ток, а значит, при неправильном нанесении может вызвать короткое замыкание. Но мало кому известный нюанс заключается в том, что и некоторые «обычные» термопасты тоже проводят ток! Например, NZXT недавно представила свой первый термоинтерфейс High-performance Thermal Paste – он содержит алюминиевую пыль. Есть на рынке термопасты и с содержанием меди, а из обоих этих металлов, как известно, делают провода, поэтому, если вы переборщите с металлосодержащей термопастой, и она вытечет на материнскую плату, то запросто может что-нибудь закоротить.

Совет 5. Не делайте слой термопасты слишком толстым

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Банальный, знакомый большинству компьютерщиков совет, проиллюстрированный баянистой картинкой. Не мажьте термоинтерфейс толстым слоем, как масло на бутерброд. Он должен заполнять микроскопические неровности на теплораспределительной крышке процессора и основании системы охлаждения, а также зазоры между ними, а не служить толстой прослойкой по всей их площади. Объясню, почему. Теплопроводность меди – около 400 Вт/м*К. Теплопроводность крутого жидкого металла Thermal Grizzly Conductonaut – 73 Вт/м*К. Теплопроводность популярной термопасты Arctic Cooling MX-4 – 8.5 Вт/м*К. Примерно в 47 раз (!) ниже, чем у медного основания вашего кулера. Намазывая пасту толстым слоем, вы не улучшаете, а значительно ухудшаете теплопроводность конструкции.

При всем этом, термопаста все-таки нужна, поскольку поверхности теплораспределительной крышки CPU и основания радиатора кулера далеко не идеально ровные. Производители процессоров могли бы выпускать неразъемные комплекты «CPU + кулер», где крышка служит одновременно и основанием радиатора, но это слишком дорого и опасно – легко повредить кристалл, как при установке такой крышки с радиатором, так и при транспортировке готового изделия. Впрочем, в будущем мы, возможно, и увидим подобного рода решения для энтузиастов, предлагающиеся по непомерной цене.

Совет 6. Читайте инструкцию по использованию термопасты, особенно в случае жидкого металла

Не игнорируйте инструкцию. Особенно, если вы приобрели жидкий металл. Особенно, если вы используете его впервые. Ни в коем случае не намазывайте ЖМ на алюминиевые поверхности – от такого взаимодействия они очень быстро разрушаются. К счастью, у большинства кулеров, даже относительно недорогих, основание радиатора сделано из меди. С медью также происходит химическая реакция, но гораздо более медленно, и все-таки, если вы хотите использовать ЖМ, лучше выбирайте кулер с не просто медным, а медным никелированным основанием. И изучите отзывы других пользователей – все ли у них хорошо спустя 2-3 года?

Коррозия основания почти неизбежна, и потом его придется шлифовать и/или полировать. Возможно, оптимальным сценарием для жидкого металла является его использование ПОД крышкой процессора вместо термопасты, если производитель решил применить там ее, а не припой. Припои, впрочем, тоже бывают разные – многие из них значительно уступают по теплопроводности топовым жидким металлам.

Совет 7. При смене термопасты тщательно очищайте поверхности от остатков старой

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Если вы меняете термопасту – тщательно очистите обе поверхности от остатков старой. Убрать не засохшую пасту несложно при помощи ватных дисков или мягкой туалетной бумаги. С засохшей несколько сложнее, но удалить ее все равно возможно. Например, ватными дисками, смоченными этиловым или изопропиловым спиртом. Существуют и средства, специально предназначенные для удаления термопасты, но приобретать их целесообразно, если вы компьютерный мастер, а не обычный пользователь. Кстати, лучше не используйте жидкость для снятия лака – если она попадет на материнскую плату, могут быть проблемы. Спирт же просто испарится.

Совет 8. Не зацикливайтесь на старых термопастах

Компьютерная индустрия постоянно развивается. Не стоят на месте и производители термопаст. Если когда-то КПТ-8 считалась приемлемым вариантом даже для мощного игрового ПК, то в 2022 году она является диким анахронизмом. Для офисных «кампудахтеров» с процессорами с низким TDP можно, конечно, использовать и ее, но, если у вас производительная геймерская конфигурация – гляньте характеристики современных термоинтерфейсов, посмотрите обзоры и отзывы и возьмите что-то более актуальное.

Простой пример: Arctic Cooling MX-4 – хорошая термопаста, но для своего времени. Да, ее можно успешно использовать и в 2022 году. Но она устарела, ее теплопроводность – 8.5 Вт/м*К. Окей, вы не хотите использовать жидкий металл. Тогда есть, например, Thermalright TF8 с теплопроводностью 13.8 Вт/м*К, что во многих ситуациях даст выигрыш в несколько градусов. Алюминиевой пыли или других подобных компонентов в составе этой пасты нет, и ток она не проводит, что подтверждает и производитель на своем официальном сайте.

Совет 9. Контролируйте прижим кулера – он должен быть равномерным

Когда вы намазали термопасту и устанавливаете кулер – следите за тем, чтобы его прижим был равномерным: в случае перекоса на одну сторону эффективность отвода тепла будет гораздо ниже, чем при ровном прижиме. Впрочем, крепеж большинства систем охлаждения специально спроектирован так, что ошибиться с усилием при его затягивании будет достаточно сложно. Проблемы с прижимом в основном возникают при попытках установить кулер на неподдерживаемый сокет при помощи подручных средств или сторонних адаптеров.

Совет 10. Наносите термопасту правильно (НЕ как на картинке)

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Не придирайтесь к формулировке совета – сейчас я объясню подробнее. Многие читатели наверняка видели фотографии теплораспределительной крышки процессора с каплей термопасты в середине. Некоторые руководства рекомендуют оставить такую каплю, не размазывая термоинтерфейс, и установить сверху кулер – якобы его прижим автоматически распределит пасту ровным слоем по всей поверхности. Так вот: это неправильный способ. Я уже упоминал, что ни крышка, ни основание кулера не являются идеально ровными. К тому же, новые процессоры Intel Alder Lake сокета LGA 1700 вообще вытянутые. И надеяться на «автоматическое распределение» термопасты в таком случае – просто идиотизм.

Теперь о правильном методе. Он заключается в том, чтобы размазать термоинтерфейс очень тонким слоем по всей поверхности крышки процессора, после чего установить кулер, и, если по краям выдавятся излишки пасты, аккуратно убрать их салфетками, ватными дисками/палочками или чем-то еще. Как удобнее всего размазывать пасту? Некоторые компьютерщики предпочитают использовать для этого поставляющуюся в комплекте с продуктом лопатку или ненужную дисконтную карту, но, на мой взгляд, удобнее всего это делать указательным пальцем. Чтобы потом не пришлось его отмывать – просто возьмите пачку полиэтиленовых пакетов для продуктов и оторвите один, а потом обрежьте или разорвите еще раз – нижнюю часть такого пакета можно использовать в качестве своеобразного «напальчника». С ним вы легко размажете термоинтерфейс, не испачкавшись.

Бонусный совет

Дополнительный совет для тех, кто называет системный блок процессором, ставит сборки Windows Zver Vasyan Edition или голосует за дядю Вову – не ешьте термопасту. Сам я не пробовал, но подозреваю, что она не отличается приятным вкусом, к тому же, некоторые составы могут оказаться токсичными или нанести иной вред вашему организму.

Несколько хороших термоинтерфейсов

Под конец статьи приведу примеры качественных термопаст – при этом стоит уточнить, что перечисленные ниже продукты, за исключением жидкого металла, не проводят электрический ток, а значит, не могут вызвать короткое замыкание в случае неаккуратного нанесения. А жидкий металл может – будьте с ним осторожны.

Arctic Cooling MX-4

С одной стороны, Arctic Cooling MX-4 в 2022 году уже можно считать устаревшим термоинтерфейсом, с другой же – это проверенная уже поколениями компьютерщиков классика. Если у вас не флагманский процессор, и вы не планируете экстремальный разгон – можете смело брать шприц с MX-4, хотя, как я уже говорил, сейчас есть гораздо более интересные варианты.

Thermalright TF8

Thermalright TF8 стоит ощутимо дороже, чем Arctic Cooling MX-4 (обратите внимание, на скриншоте шприц на 2 г, а не на 4 г), но и теплопроводность предлагает более, чем в полтора раза лучшую. Если вы не хотите связываться с жидкими металлами и другими токопроводящими термоинтерфейсами, TF8 может стать для вас отличным вариантом. По сравнению с MX-4 он, как правило, позволяет выиграть несколько градусов при высоких нагрузках.

Жидкий металл Thermal Grizzly Conductonaut

Жидкий металл Thermal Grizzly Conductonaut в особом представлении не нуждается – это тот самый легендарный термоинтерфейс, которым энтузиасты заменяют припой под крышкой современных процессоров Intel Alder Lake и AMD Zen 3, что приводит к серьезному снижению температур: от 10 до 20 с лишним градусов на разных моделях CPU и при различных сценариях использования. Если вы опытный компьютерщик и знакомы с особенностями использования жидких металлов, Conductonaut – ваш выбор.

Заключение

В рамках этого материала я собрал рекомендации по выбору и нанесению термопасты, часть которых может оказаться полезна для начинающих пользователей, а часть, возможно, и для опытных. Если вы хотите покритиковать их, или, возможно, что-то добавить – пишите в комментариях. Кстати, какие термоинтерфейсы вы предпочитаете использовать для своих процессоров?

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