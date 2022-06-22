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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу, как выбрать хороший ноутбук для гейминга – на какие характеристики и технические нюансы следует обращать внимание, а за какие не стоит переплачивать. При этом я хочу подчеркнуть, что в большинстве случаев за цену игрового лэптопа вы сможете не только собрать более производительный игровой же ПК, но и подобрать к нему качественный монитор и периферию. Зато ноутбук удобнее перемещать – как переносить в рамках квартиры или дома, так и транспортировать, например, в командировке, путешествии или поездке на дачу. Итак, поехали!

На что обратить внимание при выборе игрового ноутбука

Комплектующие

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Первое, на что следует обращать внимание при выборе мобильного ПК для игр – это его производительность, а она зависит от того, какое установлено железо. Пройдемся по наиболее важным пунктам.

Процессор



Процессор – один из ключевых компонентов как настольного компьютера, так и ноутбука. Именно он во многом отвечает за производительность в любых задачах – разве что в играх, рендеринге, брутфорсе и некоторых других сценариях на первый план выходит видеокарта. Если вы планируете играть в требовательные современные проекты, вам нужен лэптоп с актуальным CPU, обладающим 6-8 производительными ядрами. Гнаться за их количеством не стоит – шестиядерники Intel и AMD последних двух поколений отлично показывают себя в играх, но нельзя и чрезмерно экономить: 4 ядер в 2022 году уже явно маловато.

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Другой важный момент, о котором следует упомянуть – это деление мобильных процессоров на производительные и энергоэффективные. Производительные CPU с увеличенным лимитом энергопотребления и высокими рабочими частотами выдают большую вычислительную мощность, чем модели, заточенные на экономию заряда аккумулятора, поэтому в случае игрового ноутбука нас интересуют именно они. Чаще всего нужные нам модели обозначаются индексом H или HX, например, Intel Core i7-11800H, Intel Core i5-11400H, AMD Ryzen 5 5600H. Процессоров с литерой U или Y следует избегать – они относятся к классу энергоэффективных.

Видеокарта



Графический ускоритель – также один из важнейших элементов любой игровой системы. В случае ноутбука вы еще и не сможете его заменить, поэтому, если приобретаете устройство на несколько лет и планируете играть с комфортным FPS еще и в будущие игры – берите лэптоп с достаточно производительной видеокартой…или собирайте настольный ПК – тогда можно будет в дальнейшем поменять карточку на более новую и «навороченную».

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Встроенные видеокарты слишком слабы для современных игр, как и неигровая линейка NVIDIA MX, а лэптопы с мобильными AMD Radeon RX 6600M/6800M – довольно редкие покемоны на нашем рынке, поэтому я расскажу об актуальных игровых моделях NVIDIA. Итак, мобильные GTX 1050 Ti и GTX 1650, а также 1650 Ti – это сверхбюджетный игровой сегмент. С такими видеокартами вы сможете комфортно играть на высоких или максимальных настройках только в старые и/или нетребовательные игры. Мобильная GTX 1660 Ti – уже имеющий право на жизнь вариант для нетребовательных геймеров: на «ультра» с ней параметры графики не выкрутить, но хотя бы поиграть удастся практически во все, если говорить о FullHD разрешении. На этом с бюджетным игровым сегментом все, переходим к среднему. К его нижней части относятся RTX 3050 и RTX 3050 Ti – неплохие мобильные игровые видеокарты для киберспортивных игр. В ресурсоемких проектах AAA-класса уровня Cyberpunk 2077 настройки придется снижать, а трассировка лучей здесь и вовсе для галочки и для скриншотов.

Следующая остановка – RTX 3060. Эта карточка уже посолиднее и позволяет играть на высоких в FullHD практически в любые проекты, включая пресловутый «Киберпанк». При этом оснащенные ей игровые ноутбуки далеко не всегда отличаются запредельными ценами в отличие от устройств с графическими ускорителями субфлагманского и флагманского сегмента – RTX 3070, RTX 3070 Ti, RTX 3080 и RTX 3080 Ti. Про них я подробно рассказывать не буду, скажу лишь, что по меркам мобильных видеокарт это действительно производительные модели, чаще всего позволяющие поиграть и в QuadHD, а в нетребовательные тайтлы – и в 4K, но, например, ноутбучная RTX 3070 значительно уступает десктопной. Аналогичная ситуация – и со старшими решениями.

Важно! Если вы покупаете дорогой игровой ноутбук с мобильной RTX 3070 или еще более мощной видеокартой – обратите внимание на ее TDP (максимальная тепловая мощность). RTX 3070 с TDP 80 Вт и RTX 3070 с TDP в 125 Вт – две большие разницы! Чем больше TDP, тем, при прочих равных, производительнее карточка, если система охлаждения справляется с отводом такого количества тепла.

Оперативная память



С оперативной памятью, как и в случае настольных ПК, все довольно просто. Ее должно быть не меньше 16 гигабайт, причем двумя модулями для двухканального режима. 32 гигабайта – в настоящий момент уже излишество, ну или запас на будущие годы, тут как посмотреть. Если вы покупаете лэптоп с 8 ГБ оперативки, обязательно убедитесь, что производитель предусмотрел возможность установки еще одного модуля и увеличения общего объема до 16 ГБ. Восьми для комфортного гейминга в 2022 году уже не хватает. Желательно, чтобы память еще и отличалась высокой частотой и низкими таймингами – в случае DDR4 SO-DIMM это хотя бы 3000-3200 МГц и 16-18-18, но для ноутбуков это не так критично, как для компьютеров, поэтому на такие параметры можете не обращать внимания. Главное – 16 или 32 гигабайта, и обязательно в двухканальном режиме.

SSD



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Если ваш игровой ноутбук оснащен не SSD, а жестким диском в качестве основного накопителя, то его вряд ли можно считать игровым. Современные игры весят десятки гигабайт, и с HDD будут очень медленно грузиться, поэтому или сразу ищите модель с твердотельным накопителем (к счастью, сейчас почти все именно таковы) или будьте готовы докупить и установить SSD самостоятельно. DRAM-буфер и рекордные линейные скоростные показатели, если вы берете накопитель под систему, ПО и игры, не особо важны – это не те сценарии использования, в которых система часто будет читать или записывать десятки гигабайт подряд. Поэтому ключевая характеристика для нас – объем.

Например, 120-128 ГБ по современным меркам – это просто мелочь. Система, программное обеспечение и одна-две игры и все – места нет. 240-256 ГБ – тоже не сильно лучше. А вот с SSD на 480-512 ГБ уже жить можно, хотя лучше, конечно, в дальнейшем докупить еще один или сразу рассматривать терабайтник, а то и двухтерабайтник. В игровые ноутбуки среднего ценового сегмента часто ставятся накопители на 240-512 ГБ. Советую заранее уточнить – имеется ли слот под еще один на случай, если места однажды начнет не хватать. А его начнет не хватать почти наверняка, вопрос только в том, когда именно.

Экран



Не следует при выборе геймерского мобильного ПК пренебрегать и параметрами дисплея – если, конечно, вы не планируете постоянно использовать отдельный монитор. Но если планируете – зачем вам тогда ноутбук, если можно собрать полноценный ПК?

Тип матрицы

Первое, на что следует обращать внимание при оценке экрана ноутбука – это тип его матрицы. TN матрицы используются в основном в бюджетных устройствах и обладают серьезными недостатками вроде узких углов обзора и посредственной цветопередачи. 5-10 лет назад у них было важное преимущество – высокая скорость отклика и минимальный инпут-лаг, но сейчас на рынке хватает быстрых IPS и VA матриц, поэтому предпочтение стоит отдавать именно им. Оптимальным вариантом большинство компьютерщиков считают IPS, поскольку почти у многих VA матриц сильно выражен эффект Black Crash, из-за которого при определенном угле обзора все близкие к черному оттенки сливаются.

Разрешение экрана

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Другой важный параметр – это разрешение экрана. Модели с разрешениями 1366 на 768 или 1600 на 900 пикселей в 2022 году уже не представляют особого интереса и представлены в основном в начальном ценовом сегменте, ориентироваться же стоит на разрешение FullHD (1920 на 1080). Режимы 2560 на 1440 (QuadHD) и 3840 на 2160 пикселей (UltraHD/4K) в случае ноутбуков смотрятся скорее, как излишество и маркетинговый ход, поскольку на экране диагональю 14-18 дюймов разница между FullHD и 4K будет заметна только если присматриваться к картинке с очень близкого расстояния. К тому же, чем выше разрешение экрана, тем более мощная требуется видеокарта, чтобы выдавать комфортную частоту смены кадров, хотя, конечно, на лэптопе с 4K экраном можно выставить и FullHD разрешение, если его графический ускоритель не тянет в высоком разрешении условный Cyberpunk 2077 на желаемых настройках. Резюмирую: FullHD и выше – хорошо, все, что ниже – плохо.

Частота обновления экрана



К счастью, производители все чаще оснащают даже среднебюджетные игровые ноутбуки дисплеями с повышенной частотой обновления в 120-240 Гц. В нетребовательных играх, особенно киберспортивных, увеличенная герцовка и сниженный фреймтайм способны дать игроку небольшое преимущество, к тому же, картинка со стабильными 120+ FPS на 120-герцевом экране выглядит гораздо более приятно и плавно, чем картинка со стабильными 60+ FPS на 60-герцевом. При прочих равных рекомендую выбирать для гейминга мобильные ПК с частотой обновления экрана хотя бы 120 Гц, хотя, если вы привыкли играть на мониторе с 60, можете пренебречь этим советом. Но лучше не пренебрегайте, а сходите в магазин и сравните дисплеи с разной герцовкой, оценив их собственными глазами.

Важно! Не забудьте проверить экран ноутбука на битые пиксели – используйте поочередно белую, черную, синюю, зеленую и красную заливки, и, взяв увеличительное стекло, внимательно осмотрите картинку – нет ли точек, отличающихся по цвету.

Прочее

Рассмотрим прочие характеристики и нюансы, которыми не следует пренебрегать при выборе.

Система охлаждения и уровень шума



Поскольку ноутбук у нас игровой, в нем используется производительное и горячее железо, отвести от которого тепло, с учетом миниатюрного корпуса лэптопа – непростая инженерная задача. Поэтому большинство мобильных ПК в процессе гейминга довольно сильно шумят: вентиляторам приходится работать на высоких оборотах, чтобы процессор и видеокарта не перегревались. Перед приобретением лэптопа ознакомьтесь с обзорами и отзывами не него и убедитесь, что система охлаждения устройства достаточно эффективна. Если в сети вы видите множество сообщений о троттлинге (снижении рабочих частот) процессора и видеокарты, подкрепляемых скриншотами и видео – лучше выбрать другую модель.

Время автономной работы

Время автономной работы ноутбука зависит от емкости его аккумулятора, энергоэффективности комплектующих и сценария использования. Железо, устанавливаемое в игровые ноутбуки, ориентировано скорее на высокую производительность, чем на экономию энергии, поэтому любой игровой ноутбук при серьезной нагрузке много часов подряд не проработает. Тем не менее, при прочих равных, чем более емкий установлен аккумулятор, тем лучше, хотя это и утяжеляет устройство. Емкость до 45 Вт*ч считается низкой, 45-65 – средней, 70+ – высокой, 90+ – очень высокой.

Разъемы и интерфейсы



Еще один крайне важный момент – это набор разъемов ноутбука и поддерживаемые им беспроводные интерфейсы. Если с последними, как правило, все хорошо – есть и Wi-Fi, и Bluetooth, то с первыми ситуация может сильно отличается в случае разных моделей. Уточните, сколько у лэптопа USB-портов, есть ли кардридер, если он вам нужен, какие имеются видеоразъемы, если вы будете подключать девайс к монитору или телевизору, а также есть ли 3.5 jack для гарнитуры.

Дизайн и эргономика

Внешний вид ноутбука – не самый важный параметр, тем не менее, лучше, чтобы дизайн устройства не вызывал у вас отторжения, а в идеале – вызывал симпатию. Также среди относящихся к вопросам дизайна и эргономики «фишек» могу порекомендовать клавиатуру с подсветкой – это действительно удобно, особенно первое время, пока вы еще не запомнили расположение кнопок тактильно.

Габариты и вес

Игровые ноутбуки обычно довольно большие и тяжелые по меркам мобильных ПК – сказывается необходимость размещать и охлаждать производительное железо. Не рассчитывайте, что 17.3-дюймовую «бандуру» весом 2.5-3 кг будет удобно часто носить в сумке, более того, 15.6-дюймовую весом 2 кг – тоже. Поэтому, если вам нужен ноутбук для постоянной ручной переноски, лучше взять что-то более компактное, игровые же модели удобно переносить только в рамках квартиры или перевозить в транспорте.

Краткий алгоритм выбора игрового ноутбука



Итак, с важными при выборе характеристиками определились, но как, исходя из них, выбрать ноутбук? Представляю вам примерный алгоритм:

Определиться с бюджетом. Для примера – пусть будет 120 000 рублей. Выставить в Яндекс.Маркете или на сайте выбранного магазина фильтр по бюджету и по игровым мобильным видеокартам, более-менее соответствующим сегменту. В нашем случае отмечаем RTX 3050 и выше. Видим, что в бюджет не влазят решения с RTX 3070 и выше, зато в него попадает немало лэптопов с RTX 3060. Проверяем их на соответствие остальным требованиям – как минимум шестиядерный процессор, 16 ГБ оперативной памяти или 8 с возможностью увеличения до 16, SSD на 512 ГБ, FullHD IPS/VA экран с повышенной герцовкой и так далее. Отбираем несколько наиболее подходящих наименований и изучаем их подробнее. Смотрим обзоры и отзывы. Окончательно определяемся с выбором и приобретаем ноутбук.

Если подытожить, то «плясать» лучше всего от видеокарты, выбирая наиболее производительную в рамках имеющегося бюджета – часто именно графический ускоритель во многом определяет принадлежность мобильного ПК к тому или иному ценовому сегменту. Но и остальными параметрами пренебрегать также не следует.

Примеры хороших игровых ноутбуков

Приведу я и пару примеров качественных игровых ноутбуков – среднего и субфлагманского сегмента.

Геймерский лэптоп от ASUS предлагает нам сбалансированную конфигурацию, включающую в себя шестиядерный процессор Intel Core i5-11400H, мобильную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060, 16 гигабайт оперативной памяти и быстрый 512-гигабайтный твердотельный накопитель. Помимо этого, устройство может похвастаться отличным FullHD IPS экраном с частотой обновления 144 Гц и емкой аккумуляторной батареей на 90 Вт*ч. Придраться здесь не к чему – отличный универсальный игровой ноутбук.

Рассмотрим и более производительный, субфлагманский игровой лэптоп. Acer Nitro 5 AN515-57-744R базируется на восьмиядерном процессоре Intel Core i7-11800H и оснащен видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 с TDP 100 Вт при диапазоне 80-125 Вт. Оперативной памяти у ноутбука 16 гигабайт, также установлен емкий SSD на 1 терабайт. Экран – FullHD IPS, опять же, с повышенной частотой обновления – 144 Гц. При этом есть и недостаток, для большинства сценариев использования, впрочем, маловажный – не самая большая по меркам игровых ноутбуков емкость аккумуляторной батареи, 57 Вт*ч. В остальном девайс хорош и рекомендуется к приобретению.

FAQ (вопросы и ответы)



Что лучше брать для игр – компьютер или ноутбук?

Если вы планируете играть только дома – компьютер. Например, за 100 тысяч рублей можно собрать производительную конфигурацию, которая выдаст куда больше FPS в современных играх, чем ноутбук за те же деньги. При этом еще и на монитор с периферией денег хватит. Ноутбук – это вариант для тех пользователей, которым нужна мобильность. Как в рамках квартиры или дома, так и за их пределами.

Можно ли проапгрейдить игровой ноутбук?

Не всегда и только частично. Процессор и видеокарту вы заменить не сможете (энтузиастов, готовых паять и перепрошивать мы в расчет не берем, им вряд ли нужна эта статья), а вот увеличить объем оперативной памяти или добавить дополнительный SSD в большинстве случаев можно. Лучше уточняйте у производителя информацию по конкретной модели – чаще всего компании сообщают, есть ли свободные слоты для модулей оперативки или для SSD/жестких дисков. Или спросите у других владельцев.

А если, например, выйдет из строя один из вентиляторов, охлаждающих процессор или видеокарту? Тоже не получится заменить?

Получится, но это будет сложнее, чем в случае ПК. Большинство пользователей, за исключением наиболее продвинутых, предпочитают обращаться за такими услугами в сервисные центры или к частным мастерам. Только не забывайте о засилье мошенников, требующих за простейший ремонт или замену детали десятки тысяч рублей, и изучайте отзывы о компании или мастере. Помимо этого, лучше вытащите SSD и жесткие диски перед тем, как отдавать устройство в ремонт, чтобы недобросовестный сотрудник не завладел вашими личными данными и не скопировал их себе.

Что за код после названия ноутбука? Например, 82JY000CRU у Lenovo Legion 5 17ACH6H.

Это обозначение модификации ноутбука – нужно смотреть не только на основное название, но и на код модификации, поскольку характеристики у разных версий могут отличаться.

Зачем проверять экран ноутбука на битые пиксели? Разве нельзя потом обменять устройство, если я найду такой дома?

Если магазин не пойдет навстречу – нельзя. Существуют стандарты по количеству битых пикселей для разных классов экранов, и одна дефектная точка с точки зрения прав потребителя считается нормой, хотя сильно портит пользовательский опыт. Так что лучше не поленитесь и тщательно проверьте дисплей. Отказать вам в этом не имеют права, хотя и помогать в детальной проверке не обязаны.

Заключение

В этой статье я рассказал о том, как грамотно подойти к выбору игрового ноутбука и учесть все ключевые аспекты, а также привел пару примеров качественных моделей. В одном из следующих материалов я планирую сделать подборку геймерских мобильных ПК в разных бюджетах и рассказать об их преимуществах и недостатках. Хотите покритиковать статью или что-то добавить, а может, раскрыть собственные критерии выбора игрового лэптопа? Пишите в комментариях!

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