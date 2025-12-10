Они не выдерживают конкуренции с OLED и высокоскоростными IPS-решениями

Автор зарубежного ресурса XDA-Developers Танвир Сингх назвал три причины избегать приобретения игровых мониторов на основе TN-матриц в 2026 году.

Первая причина — низкое по сравнению с IPS-, VA- и OLED-альтернативами качество изображения. TN-мониторы уступают своим конкурентам не только по цветовому охвату, но и по точности отображения оттенков. Возможно, конкретно для киберспортивных игр это не слишком важно, но большинство геймеров используют свой основной монитор еще и для просмотра медиаконтента.

Вторая причина — посредственные углы обзора и проблемы с контрастностью. При взгляде на TN-дисплей под углом цвета значительно искажаются. Это допустимо для старого ноутбука, но неприемлемо для современного универсального игрового монитора. Что же касается контраста и отображения темных оттенков — TN-матрицы уступают даже IPS и VA, что уж говорить об OLED.

Третья причина — отсутствие реальных преимуществ. Если нужен дисплей с минимальным временем отклика, то оптимальным выбором станет не TN, а OLED — 0,5 мс против 0,03 мс. Топовые IPS-мониторы тоже за последние несколько лет значительно подтянули скоростные показатели. Постепенно обретают популярность и двухрежимные мониторы, которые хорошо подходят как для AAA-игр, так и для соревновательных онлайн-проектов.