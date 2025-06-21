Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о подделках, часто встречающихся на российских (да и зарубежных тоже) маркетплейсах. Разумеется, в первую очередь речь пойдет о технике, но не только — контрафакта на таких площадках просто колоссальное количество, поскольку бороться с ним никому, кроме потребителей, не выгодно. Комиссии идут, налоги платятся. Но хватит предисловий, поехали!

Ноутбуки, планшеты и смартфоны с фейковыми характеристиками

Начну с мобильных устройств. Многочисленные продавцы вообще не стесняются предлагать пользователям ноутбуки, планшеты и смартфоны с заявленными характеристиками, не имеющими никакого отношения к реальности. Пример на скриншоте выше — аппарат явно мимикрирует под один из флагманов Samsung, на деле же внутри окажется какая-нибудь маломощная SoC года примерно 2016-го, 2-3 ГБ оперативной памяти и медленный флеш-накопитель на 16-32 ГБ. И таких предложений огромное количество. При этом люди, далекие от цифровой техники могут и вовсе не понять, что купили что-то не то. Главное — что денег сэкономили. Что же касается отзывов — их накручивают. Легко, массово и разными способами. Иногда по тысяче в день или даже больше. Маркетплейсы — это дикий капитализм во всей красе. Продвинутый пользователь может воспользоваться открывшимися возможностями с выгодой, но многие потеряют деньги, просадив их на всякое фуфло.

Пауэрбанки с завышенной емкостью

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Пауэрбанки — одна из самых подделываемых категорий товаров. Стоят они сравнительно дешево, и многие пользователи, получив контрафактное устройство, емкость которого и близко не соответствует заявленной, поленятся разбираться с маркетплейсом и продавцом, и просто продолжат пользоваться покупкой, хотя ее использование может быть не только некомфортным, но и небезопасным. Если бы я покупал внешний аккумулятор, то я взял бы его в сетевом магазине, где с вероятностью 99,9 % он будет подлинным. Пословица «скупой платит дважды» здесь актуальна в полной мере — если мне нужен пауэрбанк, то он должен быть качественным, а его емкость должна быть реальной. Спасибо, но никаких 3000-5000 мА*ч вместо заявленных 20 000.

Некачественные и даже опасные зарядные устройства

Покупать на маркетплейсе зарядное устройство — серьезный риск. Хорошо, если смартфон или планшет просто будет заряжаться очень медленно. Плохо — если что-то выйдет из строя или загорится. И это не такая уж нереалистичная перспектива. Да, маловероятно, но возможно. Например, уровень пульсаций в 300+ мВ в случае поддельных зарядок — не такая уж и редкость. Иногда встречается и совсем лютый треш — более 1 В. Об адекватном температурном режиме тоже говорить не приходится. Как и в случае многих других товаров, продавцы предлагают как поддельные зарядные устройства, мимикрирующие под продукцию популярных брендов вроде Xiaomi, так и Noname-решения. «Начинка» при этом может быть одинаковой — одинаково плохой.

Контрафактный электроинструмент

Огромное количество подделок на маркетплейсах и среди электроинструмента — в особенности электрического аккумуляторного. Будьте уверены — если на площадке предлагается перфоратор или шуруповерт с подозрительно хорошими характеристиками по подозрительно низкой стоимости, спецификации окажутся фейковыми. Так, вместо 48-вольтового шуруповерта вы запросто можете получить 18-вольтовый или 12-вольтовый. Здесь и «паленые» копии Макиты, и всевозможные Noname-инструменты а-ля «китайский подвал». Емкость аккумулятора, разумеется, будет гораздо ниже, чем обещает продавец, да и на нормальный крутящий момент рассчитывать не приходится. Перегрев и пожароопасность — тоже, разумеется, в наличии.

Фальшивые SSD и флеш-накопители

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Про контрафактные твердотельные накопители и флешки можно написать целую статью. Наиболее распространенный вариант подделок связан с фейковой емкостью. Например, продавец в карточке товара может утверждать, что предлагает SSD или флешку на 512 ГБ или 1 ТБ, на практике же объем составит 32 ГБ. И если вы решите записать на такой диск 50 ГБ данных, то, когда свободное место закончится, «лишняя» информация начнет затираться новой. Выявить контрафакт позволяют специальные программы, например, AxoFlashTest или H2testw.

В Китае существуют целые предприятия, предлагающие заказать большую партию флеш-накопителей или карт памяти с фальшивой емкостью. Емкость пропишут такую, какую укажете, а стоит такое удовольствие меньше доллара за штуку. Прикиньте сами, какая прибыль, даже если продавать подделки всего за несколько сотен рублей.

Еще один распространенный сценарий для SSD — использование бывших в употреблении, медленных или некачественных, бракованных чипов памяти. Такие нередко можно найти в многочисленных подделках под твердотельные накопители Samsung и WD. Примечательно, что мошенники научились неплохо копировать даже упаковку и внешний вид моделей.

Прочие находки

Хватает на маркетплейсах и измерителей уровня углекислого газа без соответствующих инфракрасных датчиков. Такие устройства показывают уровень CO2 «от балды», например, реагируя на движение, когда их переносят в другую комнату. Или термометры. Существуют экземпляры, которые покажут в вашем холодильнике минус 5 градусов по шкале Цельсия. Вот только вода при этом не замерзает — что это за физическая аномалия? А никакой аномалии нет, просто вы купили фуфло. К счастью, есть на том же «Озоне» и нормальные термометры — например, от завода «Термаль». Но стоят они ощутимо дороже. Что еще? Наушники, пылесосы, фены, портативные и обычные колонки, одежда и обувь, светотехника, косметика и многое другое.

Меры предосторожности

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Я не утверждаю, что маркетплейсов следует избегать полностью — на них можно найти и качественный товар. Сам я покупаю на них газированные напитки без сахара в упаковках по 9-12 бутылок (с маркировкой «Честный знак»), фисташки «Джаз» гораздо дешевле, чем в магазинах, прямо от производителя, различную мелочевку вроде пленок для окон, пакетов и термометров. А однажды даже купил на Озоне видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 в версии Palit GameRock OC. Но там продавцом был сам маркетплейс, да и карту я тщательно осмотрел в пункте выдачи перед тем, как ее забирать.

Тем не менее, даже с учетом вышесказанного, подделок на популярных площадках очень и очень много. И сами маркетплейсы с ними особо не борются, поскольку для них нет особой разницы, получит потребитель качественный или некачественный товар — заработок на комиссии будет в любом случае. Вот несколько мер предосторожности, которые позволят снизить риски при приобретении продукции на маркетплейсах:

Включайте критическое мышление. Товар на маркетплейсе может стоить на 20-30% дешевле, чем в магазине — но не на 300-1000%. Не стоит слепо верить отзывам, на маркетплейсах они нещадно накручиваются. Настоящие тоже бывают, особенно с фото/видео, но все-таки лучше искать отзывы и на других платформах. Проверяйте продавца. Если это ИП, и работает он недавно — это повод насторожиться. Тщательно осматривайте товар при получении и отказывайтесь от него, если есть хотя бы малейшие подозрения. Если уже столкнулись с подделкой — защищайте свои права. Сначала попробуйте связаться с поддержкой площадки и с продавцом, а если не поможет — идите в суд. По таким делам суды часто на стороне потребителей.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, среди каких товаров на маркетплейсов особенно много подделок, а также о том, как снизить риски при приобретении продукции на подобных площадках. А вы сталкивались с контрафактом лично? Расскажите о своем опыте в комментариях. И не стесняйтесь дополнять список — возможно, я забыл о каких-то товарах, популярных среди мошенников.

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