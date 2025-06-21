Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Подделки на маркетплейсах — какие бывают и как защититься

Рассказываю о наиболее популярных среди мошенников категориях продукции, а также о базовых мерах предосторожности для потребителей
[ ] для раздела Блоги
+
+

Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о подделках, часто встречающихся на российских (да и зарубежных тоже) маркетплейсах. Разумеется, в первую очередь речь пойдет о технике, но не только — контрафакта на таких площадках просто колоссальное количество, поскольку бороться с ним никому, кроме потребителей, не выгодно. Комиссии идут, налоги платятся. Но хватит предисловий, поехали!

Ноутбуки, планшеты и смартфоны с фейковыми характеристиками 

Начну с мобильных устройств. Многочисленные продавцы вообще не стесняются предлагать пользователям ноутбуки, планшеты и смартфоны с заявленными характеристиками, не имеющими никакого отношения к реальности. Пример на скриншоте выше — аппарат явно мимикрирует под один из флагманов Samsung, на деле же внутри окажется какая-нибудь маломощная SoC года примерно 2016-го, 2-3 ГБ оперативной памяти и медленный флеш-накопитель на 16-32 ГБ. И таких предложений огромное количество. При этом люди, далекие от цифровой техники могут и вовсе не понять, что купили что-то не то. Главное — что денег сэкономили. Что же касается отзывов — их накручивают. Легко, массово и разными способами. Иногда по тысяче в день или даже больше. Маркетплейсы — это дикий капитализм во всей красе. Продвинутый пользователь может воспользоваться открывшимися возможностями с выгодой, но многие потеряют деньги, просадив их на всякое фуфло.

Пауэрбанки с завышенной емкостью 

реклама



Пауэрбанки — одна из самых подделываемых категорий товаров. Стоят они сравнительно дешево, и многие пользователи, получив контрафактное устройство, емкость которого и близко не соответствует заявленной, поленятся разбираться с маркетплейсом и продавцом, и просто продолжат пользоваться покупкой, хотя ее использование может быть не только некомфортным, но и небезопасным. Если бы я покупал внешний аккумулятор, то я взял бы его в сетевом магазине, где с вероятностью 99,9 % он будет подлинным. Пословица «скупой платит дважды» здесь актуальна в полной мере — если мне нужен пауэрбанк, то он должен быть качественным, а его емкость должна быть реальной. Спасибо, но никаких 3000-5000 мА*ч вместо заявленных 20 000.

Некачественные и даже опасные зарядные устройства 

Покупать на маркетплейсе зарядное устройство — серьезный риск. Хорошо, если смартфон или планшет просто будет заряжаться очень медленно. Плохо — если что-то выйдет из строя или загорится. И это не такая уж нереалистичная перспектива. Да, маловероятно, но возможно. Например, уровень пульсаций в 300+ мВ в случае поддельных зарядок — не такая уж и редкость. Иногда встречается и совсем лютый треш — более 1 В. Об адекватном температурном режиме тоже говорить не приходится. Как и в случае многих других товаров, продавцы предлагают как поддельные зарядные устройства, мимикрирующие под продукцию популярных брендов вроде Xiaomi, так и Noname-решения. «Начинка» при этом может быть одинаковой — одинаково плохой.

Контрафактный электроинструмент 

Огромное количество подделок на маркетплейсах и среди электроинструмента — в особенности электрического аккумуляторного. Будьте уверены — если на площадке предлагается перфоратор или шуруповерт с подозрительно хорошими характеристиками по подозрительно низкой стоимости, спецификации окажутся фейковыми. Так, вместо 48-вольтового шуруповерта вы запросто можете получить 18-вольтовый или 12-вольтовый. Здесь и «паленые» копии Макиты, и всевозможные Noname-инструменты а-ля «китайский подвал». Емкость аккумулятора, разумеется, будет гораздо ниже, чем обещает продавец, да и на нормальный крутящий момент рассчитывать не приходится. Перегрев и пожароопасность — тоже, разумеется, в наличии.

Фальшивые SSD и флеш-накопители 

реклама



Про контрафактные твердотельные накопители и флешки можно написать целую статью. Наиболее распространенный вариант подделок связан с фейковой емкостью. Например, продавец в карточке товара может утверждать, что предлагает SSD или флешку на 512 ГБ или 1 ТБ, на практике же объем составит 32 ГБ. И если вы решите записать на такой диск 50 ГБ данных, то, когда свободное место закончится, «лишняя» информация начнет затираться новой. Выявить контрафакт позволяют специальные программы, например, AxoFlashTest или H2testw.

В Китае существуют целые предприятия, предлагающие заказать большую партию флеш-накопителей или карт памяти с фальшивой емкостью. Емкость пропишут такую, какую укажете, а стоит такое удовольствие меньше доллара за штуку. Прикиньте сами, какая прибыль, даже если продавать подделки всего за несколько сотен рублей.

Еще один распространенный сценарий для SSD — использование бывших в употреблении, медленных или некачественных, бракованных чипов памяти. Такие нередко можно найти в многочисленных подделках под твердотельные накопители Samsung и WD. Примечательно, что мошенники научились неплохо копировать даже упаковку и внешний вид моделей.

Прочие находки

Хватает на маркетплейсах и измерителей уровня углекислого газа без соответствующих инфракрасных датчиков. Такие устройства показывают уровень CO2 «от балды», например, реагируя на движение, когда их переносят в другую комнату. Или термометры. Существуют экземпляры, которые покажут в вашем холодильнике минус 5 градусов по шкале Цельсия. Вот только вода при этом не замерзает — что это за физическая аномалия? А никакой аномалии нет, просто вы купили фуфло. К счастью, есть на том же «Озоне» и нормальные термометры — например, от завода «Термаль». Но стоят они ощутимо дороже. Что еще? Наушники, пылесосы, фены, портативные и обычные колонки, одежда и обувь, светотехника, косметика и многое другое.

Меры предосторожности

реклама



Я не утверждаю, что маркетплейсов следует избегать полностью — на них можно найти и качественный товар. Сам я покупаю на них газированные напитки без сахара в упаковках по 9-12 бутылок (с маркировкой «Честный знак»), фисташки «Джаз» гораздо дешевле, чем в магазинах, прямо от производителя, различную мелочевку вроде пленок для окон, пакетов и термометров. А однажды даже купил на Озоне видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 в версии Palit GameRock OC. Но там продавцом был сам маркетплейс, да и карту я тщательно осмотрел в пункте выдачи перед тем, как ее забирать.

Тем не менее, даже с учетом вышесказанного, подделок на популярных площадках очень и очень много. И сами маркетплейсы с ними особо не борются, поскольку для них нет особой разницы, получит потребитель качественный или некачественный товар — заработок на комиссии будет в любом случае. Вот несколько мер предосторожности, которые позволят снизить риски при приобретении продукции на маркетплейсах:

  1. Включайте критическое мышление. Товар на маркетплейсе может стоить на 20-30% дешевле, чем в магазине — но не на 300-1000%.
  2. Не стоит слепо верить отзывам, на маркетплейсах они нещадно накручиваются. Настоящие тоже бывают, особенно с фото/видео, но все-таки лучше искать отзывы и на других платформах.
  3. Проверяйте продавца. Если это ИП, и работает он недавно — это повод насторожиться.
  4. Тщательно осматривайте товар при получении и отказывайтесь от него, если есть хотя бы малейшие подозрения.
  5. Если уже столкнулись с подделкой — защищайте свои права. Сначала попробуйте связаться с поддержкой площадки и с продавцом, а если не поможет — идите в суд. По таким делам суды часто на стороне потребителей.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, среди каких товаров на маркетплейсов особенно много подделок, а также о том, как снизить риски при приобретении продукции на подобных площадках. А вы сталкивались с контрафактом лично? Расскажите о своем опыте в комментариях. И не стесняйтесь дополнять список — возможно, я забыл о каких-то товарах, популярных среди мошенников.

Рекомендуем к прочтению:

реклама



Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)

Какой процессор купить для игр в 2025 году — варианты от 8 до 80 тысяч рублей

Какой процессор купить для игр в 2025 году — рейтинг CPU стоимостью до 20 тысяч рублей

OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны ноутбуки планшеты аккумуляторы маркетплейсы контрафакт подделки зарядные устройства
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Boid 4PSD12
1
Обзор ноутбука Ninkear A15 Pro 2025
1
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025
1
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
13
Обзор мини-ПК Khadas Mind 2
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
5
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый завод полного цикла производства и переработки литий-ионных аккумуляторов
5
ОАК рассматривает возможность создания Ил-96 с двумя двигателями ПД-35
10
God of War Metroidvania перенесен на 2026 год
+
Casio объявила о старте продаж умных часов G-Lide GBX-100S в США по цене $170
+
Производство складного iPhone намечено на осень 2025 года, но ключевые компоненты еще в разработке
+
Logitech MX Master 4 получит обновлённый дизайн и дополнительные кнопки
2
Lossless Scaling 3.2 в режиме x2 в Cyberpunk 2077 сопоставима по качеству с NVIDIA DLSS 4 MFG
1
Новую Mazda CX-5 показали на фотографии до официальной премьеры
+
Corsair представила вертикальное расширение Multi Frame Pegboard для компьютерных столов Platform:4
+
Моддер превратил Nintendo Switch в «самый медленный iPhone», который загружается 20 минут и сбоит
+
Boeing рассматривает возможность возобновления производства военных самолётов C-17 Globemaster III
+
Производительные ядра Coyote Cove в процессорах Nova Lake будут использовать общий кэш L2
1
Techland считает Dying Light The Beast лучшей игрой в серии
+
Появились первые фотографии самолетов ВВС США с Парижского авиасалона
+
Концерн Airbus увеличит производство военно-транспортных самолётов A400M до восьми единиц в год
+
Keychron представляет механические клавиатуры C1 Pro и C3 Pro 8K
+
OnePlus выпустила обновление OxygenOS для Nord 4 и CE4 Lite с поддержкой соединения с Mac
+
Пользователи Windows жалуются на блокировку браузера Chrome встроенной функцией безопасности ОС
2
Игровой движок Unreal Engine 5.6 показал прирост производительности до 35% относительно версии 5.4
5
В поездах дальнего следования в России появится высокоскоростной интернет
+

Популярные статьи

Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
46
Тестирую неофициальный патч от SkatterBencher для Ada Lovelace
19
ТОП-5 «Ред флагов» в играх — на что я всегда обращаю внимание перед покупкой
12
10 полезных насадок на дрель-шуруповерт, которые значительно расширят его возможности
2
Подделки на маркетплейсах — какие бывают и как защититься
+

Сейчас обсуждают

slikts
16:19
Пробуйте BraveBrowser. Недавно перешёл (по новой).
Пользователи Windows жалуются на блокировку браузера Chrome встроенной функцией безопасности ОС
slikts
16:15
Я тоже НЕ принял! Ну и что? Пивка дармового захотелось...
ASRock представила профессиональную видеокарту Radeon AI PRO R9700 Creator
si-cat
16:14
"... позволяет запускать игры и медиаконтент в разрешении 4K при 240 Гц или 8K при 60 Гц без потерь качества..." 1090 ХТХ ?? Ню-ню 🤣🤣🤣
AMD готовит к выпуску новое поколение видеокарт с HDMI 2.2 и пропускной способностью до 80 Гбит/с
slikts
16:13
"...не видел, как с этим трахаются другие..." *Примеры, а не ЛЯ-ЛЯ. Иначе болтун!
10 полезных насадок на дрель-шуруповерт, которые значительно расширят его возможности
si-cat
16:13
Эх...Ухх...Пыххх...Бздых! 9070 и возможности 2.1 толком использовать не может 🤣🤣🤣
Видеокарты AMD с архитектурой UDNA будут поддерживать HDMI 2.2 со скоростью до 80 Гбит/с
si-cat
16:10
Реклама диванного рукожопа, который В РЕАЛЕ никогда этим хламом не пользовался - и даже ВЖИВУЮ не видел, как с этим трахаются другие 🤣🤣🤣
10 полезных насадок на дрель-шуруповерт, которые значительно расширят его возможности
Робин Гудеичь
16:08
Действительно, непорядок.
40 великолепных игр на ПК, вышедших в 2020-2024 году, которые обязательно стоит пройти
Roditch
15:54
Необходимо привлечь эксперта Арсения Яценюка, изучившего все нюансы строительства оборонительных линий Маннергейма, Мажино и Сталина.
Эстония приступила к строительству оборонительной линии на границе с Россией
Алексей Круглов
15:31
После выхода на пенсию в windows ни разу не заглядывал. Xubuntu. Автор болен, жаль человека
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Юрий Никитин
15:23
Это промежуточный вариант между Full HD (1920x1080) и 2K (2560x1440) Примеры разрешений 1.5K: 2160x1440, 2280x1080, 2340x1080.
OnePlus 15 получит обновлённый дизайн, дисплей с более низким разрешением и новую компоновку камер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем