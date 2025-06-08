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OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра

Рассказываю о преимуществах и недостатках дисплеев на органических светодиодах, а также о тенденциях на рынке
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему ближайшее будущее гейминга, вероятно, не за IPS, VA и TN, а за OLED-мониторами. Также я перечислю актуальные для данного типа матриц проблемы и методы их решения…которые, в свою очередь, также нередко создают дополнительные неудобства. Но прогресс в нужном направлении есть. Ладно, хватит предисловий, поехали!

По многим параметрам OLED — как IPS, но еще лучше

Матрицы на органических светодиодах обладают рядом важных преимуществ. Так, они могут похвастаться рекордным временем отклика пикселей, равным сотым долям миллисекунды — как правило, около 0,03 мс. Это несомненный плюс по сравнению с дисплеями на IPS, VA или TN матрицах — в их случае время отклика, как правило, составляет несколько миллисекунд. Также OLED экраны выдают яркие, красочные цвета и лишены проблем с отображением черного цвета, контрастностью, углами обзора или неравномерностью подсветки. Подсветки-то нет, светятся сами пиксели. Зато иногда бывает проблема с мерцанием из-за ШИМ. Но нечасто.

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Грубо говоря, OLED дисплеи можно сравнить с IPS — преимущества IPS в них выражены еще сильнее, а некоторые недостатки отсутствуют. Зато есть собственные. Основных, помимо высокой цены, два — выгорание пикселей и технологии борьбы с ним. Это не ошибка и не опечатка — технологии борьбы с выгоранием пикселей действительно пока не слишком совершенны и раздражают пользователей, что отражено в многочисленных отзывах на соответствующие мониторы. Но обо всем по порядку.

Что такое выгорание пикселей на OLED дисплеях  

Если на OLED дисплее в течение длительного времени демонстрируется статичное изображение или динамическое изображение со статичными элементами, то пиксели, отображающие эти элементы, со временем выгорают — пример можно увидеть на картинке выше. Чаще всего упомянутому эффекту подвержены круглосуточно работающие телевизоры, на которых может выгореть логотип телеканала. Но и владелец монитора также может столкнуться с подобной проблемой, хотя производители и используют ряд технологий для снижения вероятности выгорания и для повышения срока службы изделия. К сожалению, многие из этих технологий ухудшают пользовательский опыт.

Технологии борьбы с выгоранием пикселей

Расскажу о технологиях борьбы с выгоранием пикселей подробнее. Они, как правило, демонстрируют умеренную или даже высокую эффективность, но могут раздражать пользователей. Лично я пока не покупаю OLED мониторы именно из-за них.

  1. Сдвиг пикселей. Изображение на экране периодически сдвигается вправо или влево на один-два пикселя. Что бесит большинство пользователей, особенно при работе с текстом.
  2. Очистка пикселей. Бывает быстрой и глубокой — отличаются эти варианты временем выполнения. Во время очистки монитор нельзя использовать, а требуют проводить ее большинство OLED дисплеев раз в 8 часов. Некоторые мониторы используют датчики и проводят автоматически, когда человек отходит от ПК — такой вариант более приемлем, но все равно не слишком удобен. Вдруг человек отошел буквально на 30 секунд или минуту, а процедура очистки уже началась. Монитор не оснащен ИИ и не может прогнозировать, как много времени у него есть.
  3. Снижение яркости статичных элементов. Логотипы, некоторые части интерфейса, и так далее — монитор автоматически делает их менее яркими, чтобы предотвратить выгорание.

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Увы, все перечисленные технологии работают слишком заметно и мешают нормально пользоваться монитором. Конечно, если вы находитесь за ПК всего несколько часов в день, скорее всего, очистка пикселей не станет для вас проблемой. Но людей, проводящих за компьютером 8+ часов, технологии борьбы с выгоранием могут вывести из себя.

Можно ли решить проблему выгорания пикселей, не создавая неудобства пользователю? Скорее всего, да — разработкой новых органических светодиодов и использованием нескольких слоев пикселей. Но и то, и другое дорого. Со временем OLED мониторы будут становиться долговечнее и комфортнее в использовании, но на сколько лет растянется этот процесс — неизвестно.

Будущее OLED мониторов

Так что ждет OLED мониторы в будущем? Станут они нишевым, временным направлением вроде плазменных телевизоров, или займут солидную долю рынка игровых дисплеев? На мой взгляд, второй вариант более вероятен — и соответствующая тенденция наблюдается уже сейчас. Пару лет назад я писал статью про OLED мониторы, и тогда их было на рынке гораздо меньше. Стоили они дороже, и проблем с выгоранием пикселей и технологиями его предотвращения также было еще больше, чем сейчас. Да и в смартфонах дисплеи на органических светодиодах прописались давно и прочно.

Стоит упомянуть и тот факт, что наконец-то начали появляться сверхскоростные OLED мониторы на 360+ и даже на 500+ Гц — полагаю, в скором времени именно их, а не TN или IPS модели будут использовать на киберспортивных турнирах. Соответственно, их же будут приобретать профессионалы и геймеры-энтузиасты. А решения на 240+ Гц в ближайшие годы станут массовыми и относительно доступными.

Заключение

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В сегодняшней статье я кратко рассказал о том, почему считаю, что за OLED мониторами будущее гейминга, а также перечислил актуальные проблемы такого типа дисплеев и методы их решения. Пока что эти методы далеки от идеала, но со временем ситуация улучшается. А что вы думаете по поводу дисплеев на органических светодиодах? Купили бы себе такой монитор для гейминга или телевизор для просмотра видеоконтента? Пишите в комментариях!

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