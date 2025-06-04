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Какой процессор купить для игр в 2025 году — рейтинг CPU стоимостью до 20 тысяч рублей

Представляю вашему вниманию топ лучших игровых CPU сверхбюджетного, бюджетного и начального среднего ценовых сегментов.
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, на какие процессоры стоимостью менее 20 тысяч рублей стоит обратить внимание при сборке игровой конфигурации ПК летом 2025 года. Начну я с более дорогих и производительных решений, и постепенно перейду к более бюджетным.  Но хватит предисловий, поехали!

Intel Core i5-14600KF 

Безоговорочно лучший на момент написания статьи процессор до 20 тысяч рублей как для игровых, так и для рабочих сценариев использования — это Intel Core i5-14600KF. Модель сочетает в себе 6 производительных ядер с поддержкой мультипоточности и 8 без таковой, что позволяет ей легко обгонять такие восьмиядерники AMD, как Ryzen 7 9700X и Ryzen 7 7700. Еще раз подчеркну: как в играх, так и в рабочих приложениях с многопоточной, хорошо распараллеливаемой нагрузкой. Минус у «четырнадцать тысяч шестисотого» только один — это горячий процессор. Не экстремально горячий, как 14900K — использовать систему жидкостного охлаждения необязательно. Но вот суперкулер с двухсекционным радиатором и парой вентиляторов приобрести придется. Да и материнская плата абы какая не подойдет, хотя переплачивать за Z-чипсет и возможность ручного разгона необязательно. А вообще, за 18-20 тысяч рублей 14600KF — просто шикарный процессор. Я помню, когда-то таких денег стоил Ryzen 5 3600…

Intel Core i5-13600KF 

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Intel Core i5-13600KF — это тот же 14600KF, но с частотами чуть пониже. В остальном процессоры не отличаются ничем, и относятся к разным поколениям только формально. Архитектура у них одна и та же, поэтому брать можно любой, обращая внимание в первую очередь на то, какие цены устанавливают ритейлеры. Если «тринадцать тысяч шестисотый» стоит на пару тысяч дешевле более новой модели, то очевидно, что стоит выбрать его. Если же цены одинаковы — лучше, конечно, взять 14600KF. Но 14 ядер, возможность разгона и приличный объем L2 и L3 кэша вы получите в любом случае. Как и внушительное энергопотребление и тепловыделение — отложите несколько тысяч рублей на кулер уровня ID-COOLING FROZN A620 или SE-207-XT ADVANCED.

AMD Ryzen 7 7700 (с оговорками) 

Приобретение AMD Ryzen 7 7700 сейчас выглядит несколько сомнительным вариантом. Если нужен доступный заход на платформу AM5 с перспективами дальнейшего апгрейда — на рынке имеется Ryzen 5 7500F. Если же требуется процессор, чтобы играть и работать «здесь и сейчас» — 14600KF/13600KF справятся куда лучше. Впрочем, есть два аргумента в пользу «семь тысяч семисотого». Во-первых, он ощутимо холоднее, чем 14-ядерники Intel. Во-вторых, у него 8 ядер против 6 у Ryzen 5 7500F, поэтому его можно взять с перспективой замены через 2-4 года. На условный 11800X3D или даже 11900X3D. Но, повторюсь, в качестве универсального варианта 14-ядерные модели Intel сейчас смотрятся интереснее, а стоимость Ryzen 7 7700 выглядит завышенной.

AMD Ryzen 5 7500F 

AMD Ryzen 5 7500F — это более доступный входной билет на платформу AM5, чем рассмотренный ранее «семь тысяч семисотый». Кроме того, шестиядерник Raphael легко опережает в играх Core i5-12400F/Ryzen 5 5600. И выступает наравне с Core i5-12600KF, демонстрируя при этом гораздо меньшее энергопотребление и тепловыделение, чем конкурент от Intel. Если вы планируете собрать конфигурацию под апгрейд, вложив максимум средств в видеокарту, и в дальнейшем заменив процессор, Ryzen 5 7500F будет отличным выбором, поскольку для сокета AM5 выйдет еще как минимум одно полноценное поколение CPU. А возможно, даже два, не считая промежуточных релизов. Также стоит отметить, что стоимость материнских плат для рассматриваемого сокета и оперативной памяти стандарта DDR5 продолжает снижаться, а значит — платформа становится более доступной.

Intel Core i5-12600KF 

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Intel Core i5-12600KF — процессор далеко не новый, но в своей ценовой категории это довольно интересное предложение. Дело в том, что модель опережает в игровых сценариях использования как Core i5-14400F, так и Ryzen 5 7500F. Единственный ее минус — это довольно высокие показатели энергопотребления и тепловыделения. Проще говоря, для эффективного использования «двенадцать тысяч шестисотого» вам понадобится как минимум воздушный кулер продвинутого среднего сегмента, рассчитанный на TDP 220+ Вт. А лучше на 250. Желательно — с двухсекционным радиатором и двумя вентиляторами. А вот материнскую плату на Z-чипсете приобретать необязательно — хватит и модели B760, лишь бы подсистема питания была адекватной и с радиаторами. Актуальность ручного разгона CPU в 2025 году невелика.

Intel Core i5-14400F 

Intel Core i5-14400F за последние полгода ощутимо подешевел, и это не может не радовать — за 17-18 тысяч рублей этот процессор был явно не конкурентоспособен. А вот за 12 тысяч это уже хорошее предложение. Напомню, что «четырнадцать тысяч четырехсотый» обладает 6 производительными ядрами с поддержкой мультипоточности и 4 энергоэффективными без таковой. Непосредственно для игр эти E-ядра не особенно нужны, но во время гейминга они подхватывают на себя системные процессы и софт, что полезно. По производительности модель ожидаемо превосходит Core i5-12400F (хотя и ненамного), но отстает от Core i5-12600KF. Зато энергопотребление и тепловыделение у процессора без индекса K пониже, что позволяет сэкономить на материнской плате и системе охлаждения.

AMD Ryzen 7 5700X (с оговорками) 

AMD Ryzen 7 5700X — это один из наиболее доступных в настоящий момент процессоров с восемью полноценными ядрами. Есть еще Ryzen 7 3700X и старые серверные CPU, но их мы в расчет не берем. Так вот — когда восьмиядерник стоит столько, сколько недавно стоил шестиядерник, почему бы его не купить? Конечно, собирать конфигурацию на 5700X с нуля, покупая все железо новым в магазинах в середине 2025 года вряд ли целесообразно, но если у вас уже имеется ПК на платформе AM4 со старым шестиядерным процессором вроде Ryzen 5 2600, то можно сделать апгрейд. Только проверьте, совместима ли ваша материнская плата с «пять тысяч семисотым», и, если да — не нужно ли вам обновить BIOS. Кстати, по производительности в играх модель обходит Core i5-12400F и Ryzen 5 5600, но уступает Core i5-12600KF.

Intel Core i5-12400F 

Intel Core i5-12400F — это один из двух процессоров, которые я называю «народными шестиядерниками», и часто рекомендую для бюджетных игровых сборок. Кстати, на рынке присутствует еще и Core i5-12490F с более высокими частотами, но разница в производительности в играх невелика, и переплачивать за старшую модель более 5 % нецелесообразно. Покупать рассматриваемый CPU имеет смысл для недорогих конфигураций, предназначенных для того, чтобы играть «здесь и сейчас» — назвать модель морально устаревшей пока нельзя. И подавляющее большинство игр по-прежнему прекрасно работают на шести ядрах с поддержкой мультипоточности. А еще Core i5-12400F может похвастаться невысокими показателями энергопотребления и тепловыделения. В общем, за 10 тысяч рублей — отличный процессор.

AMD Ryzen 5 5600 

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AMD Ryzen 5 5600 — второй «народный шестиядерник», еще более бюджетный, чем Core i5-12400F, хотя и менее производительный. Но разница в FPS в играх с видеокартой ниже флагманского уровня будет почти незаметна, а несколько тысяч рублей можно выгадать — не только на самом процессоре, но и на материнской плате для него. Особенно если не требуется чипсет B550, хотя я рекомендую все-таки выбирать его — ради поддержки четвертой версии интерфейса PCI-Express. Что же касается рассматриваемого CPU — он не только недорог, но и нетребователен к питанию и охлаждению.

Напомню, что разумная экономия на процессоре позволяет вложить больше денег в видеокарту, и такой подход, как правило, окупается, поскольку наибольшее влияние на FPS в играх оказывает именно графический ускоритель. Конечно, покупать GeForce RTX 5090 и четырехъядерник, или даже шестиядерник за 10 тысяч рублей нецелесообразно. А вот взять RTX 5060 Ti с 16 гигабайтами памяти и шестиядерный процессор вместо RTX 5060 TI 8 ГБ и восьмиядерника — разумно.

AMD Ryzen 5 3600 (с оговорками) 

В 2025 году AMD Ryzen 5 3600 можно считать уже морально устаревшим процессором, и покупать его целесообразнее на вторичном рынке, а не в магазинах. Тем не менее, этот CPU все еще может стать основой для сверхбюджетной игровой сборки — например, если на весь системный блок вы планируете потратить не более 40-50 тысяч рублей. Лучше всего брать его с рук, поскольку 5600 стоит в магазинах всего на полторы-две тысячи рублей дороже, предлагая при этом на 20% более высокую игровую производительность. Но, опять же, такая ощутимая разница будет только в связке с производительной видеокартой.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о десяти заслуживающих внимания процессорах стоимостью до 20 тысяч рублей, на которые стоит обратить внимание летом 2025 года, если вы собираете игровую конфигурацию ПК. И еще момент — рубль уже два года не был так крепок как сейчас, а цены на компьютерное железо давно не были такими низкими. Так что, если планируете что-то покупать — лучше не откладывайте и не упускайте момент. А что вы думаете по поводу списка CPU выше? Хотите его раскритиковать или что-то добавить? Пишите в комментариях!

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