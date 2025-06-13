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Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей

Рассказываю о сбалансированной и производительной сборке без каких-либо слабостей, которой хватит на несколько лет комфортного гейминга
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какой ПК для комфортного QuadHD-гейминга можно собрать в начале лета 2025 года в бюджете до 150 тысяч рублей. Речь идет о денежной сумме, выделенной исключительно на системный блок — без учета монитора и периферии. Дальнейший апгрейд предусмотрен не будет — лишь установка дополнительных SSD, поскольку производительности сборки в любом случае хватит как минимум на несколько лет. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i5-14600KF OEM 

Начнем, как обычно, с процессора, и выбор тут, с учетом того, что больше половины бюджета уйдет на графический ускоритель, достаточно очевиден. Рекомендую взять Intel Core i5-14600KF — на момент написания статьи это лучший процессор до 20 тысяч рублей, причем безоговорочно лучший. Он оснащен шестью производительными ядрами с поддержкой мультипоточности и восемью энергоэффективными без таковой. Такая ядерная формула, а также высокие частоты позволяют «четырнадцать тысяч шестисотому» легко обгонять Ryzen 7 7700 и другие восьмиядерники из красного лагеря, не оснащенные 3D-кэшем, причем как в игровых, так и в рабочих сценариях использования.

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Минус у Core i5-14600KF только один — солидное энергопотребление и тепловыделение. Но пусть оно и солидное, неадекватным, как в случае Core i9-14900K, его назвать нельзя. Суперкулера или почти-суперкулера с двухсекционным радиатором и парой вентиляторов хватит — приобретать систему жидкостного охлаждения необязательно. А вот взять продуваемый корпус как минимум с парой «вертушек» — идея хорошая.

Материнская плата: ASRock B760 Pro RS 

У нас есть два основных варианта выбора материнской платы. Первый — взять модель на чипсете B760 без поддержки разгона CPU по множителю. Второй — приобрести устройство на чипсете Z790 с поддержкой разгона. Естественно, это будет дороже. По сути, ручной разгон «четырнадцать тысяч шестисотому» не особо нужен, а эффект от него минимален, так что оба варианта допустимы. В данном случае, на мой взгляд, лучше смотреть не на чипсет, а на бренд и другие характеристики. А именно — на подсистему питания, радиаторы, количество разъемов M.2 PCI-Express для подключения твердотельных накопителей. Ведь одного SSD со временем совершенно точно начнет не хватать — многие игры занимают на диске хорошо так за сотню гигабайт. Так что можно ограничиться приличной B760 материнкой вроде ASRock B760 Pro RS.

Кулер: ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED  

Систему охлаждения предлагаю взять максимально близкую к статусу суперкулера, но не дороже 5 тысяч рублей. Отличным вариантом за свои деньги выглядит ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED. Крупный двухсекционный радиатор с теплотрубками и два 120-миллиметровых вентилятора справятся с горячим нравом Core i5-14600KF без лишнего шума. Для Core i7-13700KF было бы крайне желательно использовать СЖО, а для Core i7-14700KF и более энергоемких процессоров — вероятно, даже обязательно. Но «четырнадцать тысяч шестисотый» можно охладить при помощи мощного воздушного кулера даже во время стресс-тестов, хотя энергоэффективным этот CPU назвать нельзя. Для гейминга с лихвой хватит и ID-COOLING FROZN A620 PRO SE или иного подобного устройства.

Оперативная память: DDR5 7200MHz Apacer NOX RGB (AH5U32G72C582NWAA-2) (2x16Gb KIT) 

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Оперативной памяти стоит сразу взять 32 гигабайта, причем не низкочастотной и не с конскими таймингами. Хорошим вариантом за свои деньги выглядит комплект DDR5-7200 Apacer NOX RGB 34-42-42. Пару лет назад такие наборы предлагались за 30 тысяч рублей, а сейчас их можно приобрести всего за 10. На самом деле, можно рассмотреть и вариант с 48 или 64 гигабайтами ОЗУ, но непосредственно для гейминга в ближайшие пару лет столько вряд ли понадобится. Если же вы, например, работаете с видео, то точно стоит добавить средств или на чем-то сэкономить, и купить комплект из двух 32-гиговых планок. Желательно, опять же, с адекватными частотой и таймингами. А вот чего я делать категорически не рекомендую — так это покупать оперативную память у непроверенных продавцов на маркетплейсах и в мелких интернет-магазинах. Очень уж много на рынке подделок.

SSD: Kingston KC3000 1 ТБ 

Больше половины бюджета у нас уйдет на видеокарту, поэтому твердотельный накопитель изначально возьмем на терабайт — благо, в будущем можно докупить двухтерабайтник или даже четырехтерабайтник. Диск будет системным, так что стоит смотреть в сторону производительных PCI-Express 4.0 SSD — желательно, с DRAM-буфером. В качестве примера приведу Kingston KC3000. Модель сочетает в себе контроллер Phison E18 и 176-слойную 3D TLC память производства Micron. Это проверенная и надежная связка, обеспечивающая скоростные показатели, близкие к флагманским — конечно, по меркам четвертой версии интерфейса PCIe. Впрочем, альтернатив на рынке хватает — как от производителей первого эшелона, самостоятельно выпускающих контроллеры и память (Samsung, WD), так и от конкурентов второго-третьего (ADATA/XPG, HP, Crucial, Silicon Power, Netac и т.д.).

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16 ГБ 

Как я не устаю повторять в своих статьях, посвященных геймерским ПК, главный компонент любой игровой конфигурации — это видеокарта. И ситуация, когда на нее уходит больше половины бюджета, является совершенно нормальной. Да, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16 ГБ стоит в 4-5 раз дороже процессора Intel Core i5-14600KF, но такую связку можно считать вполне сбалансированной. С ней вы сможете комфортно играть с высоким FPS в любые игры в разрешении QuadHD на максимальных настройках с трассировкой лучей, а многие проекты запускать и в 4K. Да, при этом придется использовать технологии DLSS 4/Multi-Frame Generation, но при грамотном их применении качество изображения не ухудшается, задержка растет минимально, а частота кадров увеличивается в 2-3 раза.

Блок питания: Chieftec Vega PPG-850-S 

RTX 5070 Ti — далеко не такая требовательная к блоку питания видеокарта, как RTX 5090, RTX 4090 или даже RTX 5080. Тем не менее, абы какой БП не подойдет — желательно выбирать модели с приличной элементной базой и запасом по мощности. С точки зрения соотношения стоимости и характеристик отличным выбором выглядит Chieftec Vega PPG-850-S c 850 Вт по линии 12 В. По сути, минус у этого БП только один — отсутствие возможности не подключать ненужные кабели, но, с учетом бюджета, приходится выбирать. Или сертификация в соответствии с требованиями стандарта ATX 3.1, или модульная система подключения кабелей. И первое, на мой взгляд, важнее. С электрическими параметрами вроде стабильности напряжений, а также уровня пульсаций у модели Chieftec все в порядке.

Корпус: DeepCool CC 560 V2 Black 

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Железо у нас хоть и не экстремальное, но оно ощутимо горячее «среднего по больнице», так что корпус нужен просторный и продуваемый, но при этом не слишком дорогой — в районе 5-6 тысяч рублей. Отлично подойдет DeepCool CC 560 V2 с четырьмя предустановленными вентиляторами — туда можно впихнуть и более крупные видеокарты/кулеры, чем наши. А еще шасси вполне современно выглядит, хотя исполнение фронтальной панели понравится не всем. Пылевые фильтры сверху и снизу, а также система прокладки кабелей — в наличии. Ну и прозрачная стенка — она выполнена из закаленного стекла, а не из акрила. Проще говоря, с учетом стоимости, DeepCool CC 560 V2 — это достойный игровой корпус, который можно смело использовать для конфигураций с высокими показателями энергопотребления и тепловыделения.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Процессор

Intel Core i5-14600KF OEM

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Материнская плата

ASRock B760 Pro RS

Система охлаждения

ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED

Оперативная память

DDR5 7200MHz Apacer NOX RGB (AH5U32G72C582NWAA-2) (2x16Gb KIT)

SSD

Kingston KC3000 1 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16 ГБ

Блок питания 

Chieftec Vega PPG-850-S

Корпус

DeepCool CC 560 V2 Black

Конфигурация получилась сбалансированной и весьма производительной — ее возможностей хватит для комфортного гейминга в разрешении QuadHD на максимальных настройках графики, причем с трассировкой лучей. А вот для разрешения 4K RTX 5070 Ti уже подходит ограниченно — конечно, с DLSS 4/Multi-Frame Generation играть будет можно, но все-таки для такого режима лучше смотреть в сторону RTX 5090 или как минимум RTX 5080.

FAQ (Вопросы и ответы)

Можно ли на чем-то сэкономить без потери производительности в играх?

На материнской плате, корпусе, кулере, блоке питания и SSD, но суммарная экономия не превысит 5-8 тысяч рублей, а потребительские свойства сборки ухудшатся. Например, она станет более шумной и со временем склонной к перегреву, а еще менее надежной.

А во что вложить дополнительные средства, если бюджет не 150, а 175 тысяч? Или даже 200?

Самый простой и обеспечивающий гарантированную прибавку FPS в играх путь — взять вместо RTX 5070 Ti еще более производительную видеокарту. А именно — RTX 5080. Также можно поменять SSD на двухтерабайтник, а процессор — на Core i7-13700KF/14700KF. Или сменить платформу на AM5 и взять Ryzen 7 7800X3D. Или купить 48 ГБ памяти, а не 32. Проще говоря, альтернатив много.

Какой к сборке стоит взять монитор?

При выборе монитора стоит ориентироваться на личные предпочтения. Но универсальный вариант — 27 дюймов, IPS, QuadHD, 240+ Гц, с эргономичной подставкой и без нежелательного мерцания. Ах да, не забудьте про поддержку G-Sync.

Хорошее ли сейчас время для того, чтобы собирать новый ПК, или цены могут значительно снизиться?

Хорошее. Лучшее более, чем за два года. Рубль в 2025 году неожиданно укрепился, и цены на комплектующие на российском рынке уже снизились. На некоторые позиции — на десятки процентов, что в случае дорогих видеокарт означает «на десятки тысяч рублей».

Так может, рубль еще укрепится, и цены снизятся дополнительно?

Это возможно, но маловероятно — российская национальная валюта и без того превзошла все прогнозы экономистов и финансовых аналитиков, включая тех, что работают в крупных банках. Я бы рекомендовал не откладывать покупки.

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Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в начале лета 2025 года в бюджете до 150 тысяч рублей. Сборка вышла сбалансированной и производительной — она отлично приспособлена для комфортного QuadHD-гейминга, а также не устареет в течение нескольких лет. Конечно, со временем будут выходить все более требовательные игры, и когда-то настройки придется снижать, но не в ближайшие год-два. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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