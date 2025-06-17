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Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)

Комплектующие предлагаются по доступным ценам, и сейчас отличное время для сборки нового геймерского ПК
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в середине июня 2025 года, обладая бюджетом в 100 тысяч рублей. Уточню, что речь идет о средствах, выделяемых исключительно на системный блок — стоимость монитора и периферии не учитывается. Это снова рубрика «Народный ПК» — поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 7500F OEM 

Базироваться конфигурация будет на перспективной платформе AMD AM5, для которой выйдет еще как минимум одно поколение процессоров. А скорее выйдут даже два, и это — не считая промежуточных релизов. Основой для сборки в этот раз послужит шестиядерный CPU Ryzen 5 7500F — по производительности в играх он ощутимо превосходит такие модели, как Ryzen 5 5600 и Intel Core i5-12400F. Сравнить его можно с Ryzen 5 5600X3D или Core i5-12600KF. При этом энергопотребление и тепловыделение у модели достаточно скромное — бюджетного воздушного кулера с одним 120-миллиметровым вентилятором будет более, чем достаточно. В будущем же вы сможете заменить «семь тысяч пятисотый» на более производительный процессор в рамках того же сокета — например, на условный Ryzen 7 11800X3D, если такой появится в ассортименте AMD.

Материнская плата: ASRock B650M Pro RS 

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Материнскую плату желательно взять с прицелом под будущий апгрейд — соответственно, подсистема питания должна быть приличной. Дополнительные радиаторы также явно не помешают, как и наличие двух или трех разъемов M.2 PCI-Express для твердотельных накопителей. Да — даже если у вас двухтерабайтный SSD, места на нем вряд ли хватит на весь жизненный цикл конфигурации, если вы действительно активный геймер и регулярно пробуете новые релизы. Можно, конечно, удалять старые проекты, но большинство любителей видеоигр предпочитают этого не делать — вдруг захочется зайти и поиграть? А качать заново 100 или даже 150 гигабайт — удовольствие сомнительное даже с гигабитным интернет-соединением. В качестве основного варианта предложу МП ASRock B650M Pro RS, но вы можете присмотреться и к другим решениям того же бренда или ASUS, GIGABYTE и MSI. Продукция этих компаний представлена на российском рынке в течение многих лет, в отличие от многих других брендов, товары которых появились в магазинах за последние 3 года.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT BASIC 

Как я уже упоминал, AMD Ryzen 5 7500F не отличается высокими показателями энергопотребления и тепловыделения. Для этого процессора хватит недорогого башенного кулера с радиатором, оснащенным несколькими теплотрубками, и 120-миллиметровым вентилятором. Ориентироваться стоит на ценовой сегмент 1500-2000 рублей на момент написания статьи и заявленный производителем максимальный TDP 160-200 Вт — чтобы с запасом. Одно из оптимальных решений за свои деньги — ID-COOLING SE-214-XT BASIC, но вы можете оценить и другие похожие системы охлаждения. На рынке их представлено много — как от ID-Cooling, так и от других брендов, предлагающих свою продукцию по разумным ценам. Среди таковых можно назвать, к примеру, PCCooler и DeepCool.

Оперативная память: 32Gb DDR5 6000MHz Patriot Viper Xtreme 5 RGB Mpower (PVXR532G60C30KM) (2x16Gb KIT)

В 2025 году любой приличной игровой конфигурации требуется как минимум 32 гигабайта оперативной памяти. При этом брать для процессоров AMD AM5 ОЗУ DDR5-7200 и еще более высокочастотную бессмысленно — наилучшие результаты достигаются при использовании модулей DDR5-6000 с минимальными таймингами. Естественно, в двухканальном режиме и с двумя, а не четырьмя планками. Объема в 32 ГБ должно хватить для гейминга как минимум на несколько лет, хотя при желании можно сразу приобрести комплект на 48 или даже 64 ГБ. Только избегайте маркетплейсов, сомнительных интернет-магазинов и Noname-брендов — на рынке ОЗУ довольно много контрафакта. И получить модуль с фейковым объемом и скоростью флешки вполне реально, как и модуль с бывшими в употреблении чипами старых ревизий.

SSD: Patriot Viper VP4300 Lite 1 ТБ 

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Твердотельный накопитель Patriot Viper VP4300 Lite основан на китайских контроллере и памяти — в его основе лежат Maxio MAP1602A и 232-слойная 3D TLC NAND от YMTC. Переживать здесь не о чем — это не Noname-Китай, а надежные бренды, продукция которых не вызывает нареканий. Та же YMTC уже превзошла Samsung в некоторых аспектах, связанных с разработкой и выпуском чипов флеш-памяти. VP4300 Lite может похвастаться выгодным соотношением стоимости и характеристик, а также высокими скоростными показателями, которые будет более, чем достаточно для любой геймерской конфигурации. В будущем рекомендую докупить еще один SSD — уже двухтерабайтный или четырехтерабайтный, поскольку одного терабайтника, вероятно, надолго не хватит, учитывая как много места на диске занимают современные игры.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ 

Видеокарты с 8 гигабайтами памяти в настоящий момент можно считать морально устаревшими — они подходят лишь для сверхбюджетных игровых конфигураций, а не для сбалансированных вроде нашей. К счастью, у NVIDIA есть 16-гигабайтная версия GeForce RTX 5060 Ti, а у AMD — Radeon 9060 XT. Обе карты демонстрируют исчерпывающий уровень производительности в разрешении FullHD, позволяя устанавливать максимальные настройки и не страдать при этом от просадок FPS. RTX 5060 Ti, конечно, немного впереди, а если учитывать поддержку технологий DLSS 4/Frame Generation, то она становится еще более очевидным выбором. Кстати, с RTX 5060 Ti можно играть во многие проекты и в разрешении QuadHD — но в основном в нетребовательные, включая киберспортивные и сессионные онлайновые игры. Во многих требовательных сюжетных же AAA-проектах, вероятно, придется активировать мультигенерацию кадров. Но, повторюсь, для FullHD возможностей карты хватит с большим запасом.

Блок питания: Zalman MegaMax (TXll) ZM700-TXII 

Блок питания также предложу с запасом по мощности — например, 700-ваттный Zalman MegaMax ZM700-TXII. Конечно, по линии 12 В у него только 630 Вт, но и этого более, чем достаточно для нашей конфигурации. Скажу больше — даже если бы вместо RTX 5060 Ti была установлена RTX 5070 Ti, все равно хватило бы, поскольку Ryzen 5 7500F крайне нетребователен к питанию. Что же касается рассматриваемого БП — он может похвастаться тихой системой охлаждения, хорошими для бюджетника электрическими характеристиками и плоскими черными кабелями, которые хорошо смотрятся, легко прокладываются внутри корпуса и не собирают лишнюю пыль в отличие от проводов в оплетке. Увы, не подключать лишние кабели не получится — блок питания не является модульным или полумодульным.

Корпус: Zalman Z1 Plus Black

Разместить все перечисленное выше железо можно в стильном, просторном и отлично продуваемом игровом корпусе Zalman Z1 Plus. На самом деле, в него поместятся и гораздо более габаритные видеокарты и кулеры, чем выбранные мной для сегодняшней сборки. Внешне кейс тоже смотрится вполне стильно и современно. Впрочем, после укрепления рубля и снижения цен на комплектующие в бюджете до 5 тысяч рублей можно найти много интересных шасси. Если будете выбирать самостоятельно — убедитесь, что графический ускоритель и система охлаждения точно влезут, как и блок питания. Что же касается вентиляторов — можно покупать корпуса и без них, доустанавливая «вертушки» самостоятельно. Благо, больше двух-трех штук обычно не требуется, если у вас не конфигурация с запредельным энергопотреблением и тепловыделением.

Подводим итоги

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Итак, все компоненты ПК выбраны:

Процессор

AMD Ryzen 5 7500F OEM

Материнская плата

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ASRock B650M Pro RS

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT BASIC

Оперативная память

32Gb DDR5 6000MHz Patriot Viper Xtreme 5 RGB Mpower (PVXR532G60C30KM) (2x16Gb KIT)

SSD

Patriot Viper VP4300 Lite 1 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ

Блок питания 

Zalman MegaMax (TXll) ZM700-TXII

Корпус

Zalman Z1 Plus Black

Конфигурация получилась не только сбалансированной и производительной, но и достаточно перспективной — ее хватит для комфортного FullHD-гейминга на максимальных настройках графики как минимум на несколько лет. В будущем же вы сможете заменить как процессор (не покупая новую материнскую плату), так и видеокарту (не покупая новый БП). Платформа AM5 находится примерно в середине своего жизненного цикла, и для нее выйдут еще одно-два поколения CPU, да и всевозможные «рефреши», вероятно, тоже будут.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более бюджетные без потери производительности в играх?

Материнскую плату, SSD и корпус, но некоторые характеристики сборки ухудшатся. Дальше — уже смена сокета на LGA 1700/AM4, и смена оперативной памяти на DDR4. Но это уже потеря производительности, пусть и не слишком большая.

А что поменять, если бюджет не 100 тысяч рублей, а, например, 120?

Тут ответ очевиден — видеокарту. Берите RTX 5070.

Точно ли стоит переплачивать за 16 гигабайт видеопамяти вместо 8?

Точно. Увы, в 2025 году 8 гигабайт памяти не хватает для комфортного гейминга даже в FullHD — по крайней мере, в некоторых играх и на максимальных настройках. Так что лучше смотреть в сторону графических ускорителей с 12-16 гигабайтами.

Хорошее ли сейчас время для того, чтобы собирать новый ПК, или лучше подождать?

Хорошее, даже отличное. Рубль давно так не укреплялся, как в первых двух кварталах 2025 года — последний раз подобная ситуация наблюдалась более двух лет назад. Соответственно, многие компьютерные комплектующие значительно подешевели.

А что, если рубль укрепится сильнее, и удешевление железа продолжится?

В теории это возможно, но на практике — крайне маловероятно. Российская национальная валюта в этом году и так превзошла все прогнозы экономистов и финансовых аналитиков, включая работающих в крупных отечественных банках. Почти все эксперты прогнозировали, что в 2025 году за один доллар будут давать примерно 100 рублей.

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Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в середине июня 2025 года в бюджете до 100 тысяч рублей. Сборка получилась сбалансированной и производительной — ее хватит для того, чтобы с высоким FPS играть в разрешении FullHD на любых настройках в течение нескольких лет. А что вы думаете по поводу рассмотренной в материале конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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