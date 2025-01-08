Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, что подорожает для россиян в 2025 году. Опираться я буду как на информацию профильных экспертов и прогнозы экономистов, так и на собственные наблюдения, тем более, я и сам являюсь выпускником экономического факультета одного из вузов и пристально слежу за складывающейся на нашем рынке ситуацией. Но хватит предисловий, поехали!

Что было в 2024 году

Для начала кратко пройдемся по экономической ситуации за прошлый год. Официальный уровень инфляции в 2024 году по данным Росстата и Центробанка превысил 8.8%, а по данным Минэкономразвития — 9.5%. При этом, как подчеркивают многочисленные эксперты, используемая данными ведомствами методика подсчета достаточно далека от потребительской корзины среднего россиянина, в которой значительную долю занимают продукты питания. Продуктовая же инфляция была значительно выше 8.8% — так, картофель за год стал дороже в полтора раза, а томаты и чеснок прибавили в цене более 30%. Продуктов, подорожавших на 10-20%, также огромное количество.

реклама





Для борьбы с инфляцией Банк России неоднократно повышал ключевую ставку, в итоге остановившись на показателе в 21%, при которым использование заемных средств для многих граждан и предприятий становится крайне рискованным, почти недоступным. Подложил свинью в кошелек российских граждан под конец года и курс рубля — отечественная валюта слабела на протяжении трех осенних месяцев не только по отношению к доллару, но и по отношению к евро и юаню.

При этом рост зарплат в большинстве отраслей за ростом цен не поспевает, проще говоря, реальная покупательная способность падает. Если бы это было не так – не было бы и нужды бороться с высокой инфляцией. Под конец года подорожали практически все импортные товары, включая компьютерные комплектующие, цифровую и бытовую технику, автомобили и многое другое. Сколько бы люди в дорогих пиджаках не заявляли, что зарплаты у граждан в рублях, и курс валют ни на что не влияет, правдой это не станет — многие товары импортируются из-за границы, в частности, из Китая.

Прогнозы по курсу рубля и инфляции на 2025 год

Если год назад курс в 100 рублей за доллар считался многими экономистами важной отметкой, от длительного нахождения за которой которой российскую валюту будут удерживать любой ценой, то сейчас эксперты склоняются к тому, что такой курс станет новой «нормой». Согласны с экономистами и финансовыми аналитиками также топ-менеджеры и предприниматели, такие, как глава банка ВТБ Андрей Костин и руководитель «Сбера» Герман Греф. Первый считает, что доллар в 2025 году будет стоить немного дороже 100 рублей, второй же соглашается с аналитиками SberCIB, полагающими, что на конец года за одну единицу американской валюты будут давать 107-115 единиц российской.

реклама





С учетом текущего и прогнозируемого ослабления курса рубля, удивительно, что в Центробанке ожидают в 2025 году инфляции в 4.5-5%, а опрошенные ЦБ аналитики говорят о 5-6%. Впрочем, ЦБ неоднократно пересматривал свои прогнозы и на 2024 год, а инфляция, даже официальная, в итоге все эти прогнозы превзошла, превысив 8.8-9.5% вместо ожидаемых ведомством после многочисленных пересмотров 8-8.5%. На мой взгляд, и в 2025 году официальный показатель инфляции точно будет выше 5%, что же касается продуктовой инфляции – здесь вновь следует готовиться к значительному подорожанию отдельных продуктов питания в зависимости от урожая и других сезонных показателей. Но об этом расскажу в соответствующем разделе статьи. А начну, пожалуй, с автомобилей и техники.

Автомобили

О том, что автомобили в России в конце 2024 года и в 2025 году будут дорожать, не говорил только ленивый. И причин здесь несколько. Первая – увеличение утилизационного сбора. Вторая – курсы валют. Третья – подорожание сырья, логистики, повышение оплаты труда. О подорожании машин линейки Lada уже объявил завод «АвтоВАЗ», сообщали о грядущем повышении цен также автоэксперты и представители дилеров. И если в 2024 году в России было продано почти на 50% больше легковых авто, чем в 2023, то в 2025 году ожидается снижение спроса.

Усложнится и выдача автокредитов – теперь банки будут требовать от клиентов официального подтверждения дохода, если сумма займа превышает 1 миллион рублей. С учетом того, что средняя сумма автокредита равна примерно 1.5 миллионам, предоставлять справки с места работы придется многим. Но кредиты – это кредиты. Гораздо важнее, что продолжится повышение непосредственно цен. А ассортимент если и расширится, то в основном за счет сомнительных китайских брендов – основные, крупные бренды из Поднебесной уже зашли на российский рынок.

Компьютерные комплектующие

С высокой вероятностью подорожает в России в 2025 году и компьютерное железо – опять же, из-за курсов валют. Если за один доллар на протяжении длительного времени будут давать более 100 рублей, и рынок примет такую ситуацию как новую норму, то нормальных корпусов и блоков питания дешевле 5 тысяч рублей мы больше не увидим, как и адекватных кулеров со 120-миллиметровыми вентиляторами дешевле 1.7-2 тысяч рублей. Что же касается ключевых компонентов игровых сборок вроде видеокарт и процессоров – здесь подорожание может оказаться еще более серьезным. Казалось бы — комплектующие дорожали на протяжении всей осени 2024 года, когда падал рубль, и дополнительно прибавили в цене перед Новым годом. Куда уж больше? А всегда есть куда. Не удивлюсь, если GeForce RTX 5060 будет стоить больше 50 тысяч рублей, а RTX 5090 больше 400 тысяч.

Цифровая и бытовая техника

реклама





С цифровой и бытовой техникой ситуация та же, что и с компьютерными комплектующими, особенно с учетом того, что рубль ослабевает не только по отношению к доллару и евро, но и по отношению к юаню. Китайской техники в наших магазинах сейчас навалом – как от проверенных временем компаний, так и от фуфлобрендов. И если подешевеет рубль, она вся подорожает. Ах, да, еще санкции и логистика. Все больше китайских банков отказываются работать с российскими партнерами из-за риска вторичных санкций. А логистика дорожает из-за подорожания машин, увеличения стоимости топлива, необходимости регулярной перестройки маршрутов на ряде направлений и не только.

Продукты питания

По продуктам питания прогнозировать что-то достаточно сложно, поскольку ситуация по многим позициям зависит от сезонных факторов. Тем не менее, по опыту прошлых лет можно с высокой долей уверенности говорить о том, что продуктовая инфляция будет выше инфляции в целом. Например, в 2024 году официальный уровень инфляции был ниже 10%, при этом продуктовая инфляция оценивается аналитиками как значительно более высокая. Отдельные продукты вроде томатов, чеснока и картофеля и вовсе прибавили в цене 25-50%, но это все-таки скорее исключения. Однако рост цен ощутил на себе, вероятно, каждый, кто регулярно ходит в продуктовые магазины или заказывает доставку.

Ожидать подорожания продуктов питания стоит как минимум по двум причинам — удорожание топлива и логистики, а также ослабление курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню. Причем дорожать, скорее всего, будут те продукты, которые не дорожали или умеренно дорожали в 2025 году. Условно, если томаты прибавили в цене более 25-30%, и прибавят еще столько же, потребители просто резко сократят их потребление, перейдя на другие овощи. Если же рост цен на время остановится, к помидорам по 350-400 рублей за килограмм и дороже все со временем привыкнут. Что же касается картофеля — это весьма часто употребляемый в России корнеплод, поэтому его продажи вряд ли будут значительно сокращаться даже с учетом подорожания. Но малообеспеченные граждане могут начать выбирать более дешевые сорта или больше покупать на частных рынках или «с машины», как в начале двухтысячных. Со многими другими продуктами такие хитрости не прокатят.

Сахаросодержащие напитки

Некоторые напитки с содержанием более 5 г сахара на 100 мл напитка, включая ряд газировок, соков и нектаров уже подорожали, другие – подорожают позднее. Причина – в повышении акциза на сахаросодержащие напитки. И хотя в целом подорожание товаров обычно вызывает раздражение, здесь особенно придраться не к чему – частичная замена сахара сахарозаменителями является стандартной мировой практикой, одобренной ВОЗ. Такой подход позволяет снизить риски сахарного диабета, ожирения и ряда других заболеваний среди потребителей. Сам я уже давно предпочитаю именно напитки с сахарозаменителями, поскольку именно сахар является наиболее вредным компонентом газировок, в особенности если этого сахара 7-12 г на 100 мл или даже больше.

ЖКУ

реклама





Как сообщает портал «Банки.ру», индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2025 году в среднем по стране составит 11.9-12%. И это при том, что первоначальный прогноз подразумевал увеличение стоимости на 5.7%. Подорожание произойдет в середине лета. При этом в таких регионах, как Архангельская область и Пермский край рост цен составит более 20%. Повысится в некоторых регионах и плата за капремонт, наличие которой в принципе кажется мерой достаточно сомнительной. Проблема здесь в том, что если на большинстве расходов, даже на питании, одежде и лекарствах можно сэкономить, приобретая более бюджетную продукцию, включая дженерики, то на ЖКУ сэкономить не получится.

Лекарства

Что касается медикаментов – многие препараты, производящиеся за рубежом, подорожают из-за ослабления рубля. Если старые партии лекарств закупались при 90 рублях за доллар, то новые приобретаются уже при 100+ рублях за доллар. Закладывают оптовики и аптеки в цену и дополнительные риски, так что следует ожидать подорожания как минимум некоторых зарубежных оригинальных препаратов и дженериков на 10-20%. Отечественные лекарства, вероятно, подорожают не так сильно, но отношение у врачей и пациентов к российским дженерикам разное – среди них есть как качественные, так и не слишком качественные.

Одежда и обувь

Рост цен на базовые предметы одежды, вероятно, будет не слишком высоким, а обусловлен он будет удорожанием сырья и логистики. Проще говоря, купить не-брендовые футболку и джинсы будет несложно. А вот за брендовые товары придется переплатить, как и, например, за спортивные одежду и обувь, или школьные костюмы. Впрочем, наши банки уже не первый год не стесняются предлагать гражданам кредиты на сбор ребенка в школу, и не важно, как это характеризует экономическую ситуацию в стране. Небогатую часть населения выручат, как обычно, маркетплейсы, рынки и несетевые магазины, в которых можно купить одежду по адекватным ценам.

Водка, пиво и сигареты

Как сообщают СМИ, увеличение акциза на алкоголь приведет к росту цен на водку и пиво. Подорожают и сигареты, но не столь существенно — минимальная стоимость пачки увеличится всего на 4.6%. Что же касается пенного – здесь производители не стесняются прибегать к так называемой «шринкфляции» — уменьшению объема упаковки. Встретить бутылку не 0.5-0.6 л, а 0.47, 0.45 или даже 0.42 л сейчас несложно. В Китае, например, тоже вместо литровых бутылок используют бутылки по 0.888 л даже для газированных безалкогольных напитков. Увы, подорожание алкоголя, как правило, приводит не к снижению его потребления, а к переходу части потребителей на дешевые суррогаты – самогон, фальсификат, а в запущенных случаях —на различные настойки вроде печально известного боярышника.

Что подешевеет в 2025 году

«А хоть что-то в 2025 году в России подешевеет?» — может спросить читатель, ознакомившись с этой статьей. Да. Во-первых, рубль, и это не мое мнение, а мнение аналитиков из крупнейших отечественных банков, а также предпринимателей и топ-менеджеров. И во-вторых, стоимость труда (если считать не в рублях, а в более твердой валюте) во многих отраслях. Инфляция снова будет явно выше прогнозируемых Центробанком 4-5%, а значит, повышение зарплат за ней не успеет. Впрочем, выход есть – вовремя менять работу. На рынке дефицит рабочей силы, так что именно работники, а не работодатели могут в определенной степени диктовать условия. Зачем сидеть полный рабочий день за 25-40 тысяч в месяц, когда можно заработать в 2 раза больше курьером, причем со свободным графиком?

Заключение

В сегодняшней статье я кратко рассказал о том, какой была экономическая ситуация на потребительском рынке в 2024 году, а также поделился прогнозами по поводу курса рубля, инфляции и роста цен на 2025 год. Если кратко — я полагаю, что прогноз Центробанка по инфляции будет как минимум дважды пересмотрен в сторону увеличения, как это было и в 2024 году, и инфляция останется высокой, а продуктовая инфляция – тем более. А что вы думаете по поводу экономической ситуации в России и роста цен? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр с 60+ FPS (Декабрь)

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор

Почему я совершаю почти все покупки с кредитной, а не с дебетовой карты

ТОП-10 процессорных кулеров стоимостью до 5 тысяч рублей — рейтинг 2025 года

Выхода каких компьютерных комплектующих и мобильных устройств я жду в 2025 году



