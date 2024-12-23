Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, можно ли экономить при сборке ПК на блоке питания, а если можно, то до какой степени. Некоторые компьютерщики утверждают, что на БП экономить нельзя, и все тут, но, как сказал великий мастер-джедай Оби-Ван Кеноби, «только ситхи все возводят в абсолют». Ладно, хватит предисловий, поехали!

Зависит ли производительность ПК от блока питания

Для начала стоит сказать о том, что производительность компьютера не зависит от блока питания, если он исправен. Если же неисправен или не обладает достаточной мощностью – ПК не включится, или, возможно, будет отключаться, либо перезагружаться при высокой нагрузке. Нет разницы, установлен в вашем компьютере БП на 600 Вт с бронзовым сертификатом 80 Plus или 1200-ваттный БП премиум-сегментам с сертификатом 80 Plus Titanium. Производительность как в работе, так и в играх будет одинаковой. А значит, если бюджет ограничен, лучше вложить больше денег в комплектующие, напрямую влияющие на производительность – например, процессор и видеокарту. Или приобрести более емкий SSD.

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При этом экономить на БП если и можно, то в меру – например, точно не стоит приобретать решения китайских Noname-брендов, а также сверхбюджетные модели от таких компаний, как ExeGate или Aerocool. А вот в ассортименте Chieftec, Zalman и Deepcool есть немало бюджетных блоков питания, которые подойдут для производительных игровых ПК. Например, Deepcool PF600 на 600 Вт или Chieftec Value APB-700B8 на 700 Вт.

Блок питания и стабильность работы системы

А вот стабильность работы компьютера от блока питания зависит. Например, при перегрузке по силе тока БП автоматически отключится, как и при скачке напряжения. При этом у приличных БП имеется полный набор необходимых защит, поэтому даже если горе-электрики случайно включат у вас в квартире 380 В, выйдет из строя только варистор в блоке питания, но не половина комплектующих ПК. Гораздо хуже, если варистора или защиты на уровне контроллера у устройства нет – тогда последствия могут быть непредсказуемыми. И это еще одна причина не покупать блоки питания от китайских Noname-брендов и в целом избегать моделей сверхбюджетного ценового сегмента. Благо, на рынке присутствуют недорогие, но качественные варианты вроде Zalman ZM600-LXII.

Чем отличаются дорогие и дешевые БП

Чем вообще дорогой блок питания отличается от дешевого? Почему один БП стоит 4 тысячи рублей, а другой — больше 30 тысяч, а то и за 50? Кратко перечислю – но учтите, совсем не факт, что все отличия будут присутствовать у двух отдельно взятых дорогого и дешевого блока питания. Это скорее «средняя температура по больнице».

Мощность. У дешевых БП заявленная мощность может не соответствовать реальной. А если мощность по линии 12В, предназначенной для процессора и видеокарты, значительно ниже заявленной, и ее не хватит, то компьютер под высокой нагрузкой будет отключаться или перезагружаться. А блок питания может быстро выйти из строя. КПД. Вы когда-нибудь видели дешевый блок питания с сертификатом 80 Plus Titanium? Уверен, что нет. И не просто так — для обеспечения высокого КПД требуются качественные компоненты. Впрочем, это касается лишь Titanium, и, с натяжкой, Platinum. Посредственных блоков питания с сертификатом 80 Plus Gold, а тем более, Bronze на рынке хватает. Качество компонентов. В дешевом блоке питания будут дешевые конденсаторы. В дорогом – тоже скорее дорогие, высокотемпературные, рассчитанные на длительную работу. Надежность, набор защит, срок гарантии. Тут все в целом очевидно — дорогой блок питания с гарантией в 10 лет с большей вероятностью проработает эти 10 лет, чем дешевый с гарантией 3 года. Хотя не факт – у меня бронзовый Chieftec с трехлетней гарантией в свое время отработал дольше платинового Seasonic с семилетней. Но это всего лишь единичный случай, статистика говорит об обратном. И за Seasonic деньги вернули – был еще на гарантии. Система охлаждения и уровень шума. В дешевом БП будет дешевый вентилятор – хорошо, если с автоматической регулировкой оборотов. В дорогом – будет «умная» полупассивная система охлаждения, отключающая вентилятор, когда нагрузка невысока, а температуры далеки от критических. Разъемы и кабели. В дорогих и мощных блоках питания больше разъемов и кабелей, богаче комплектация. Часто предусмотрена модульность или полумодульность – ненужные провода можно не подключать. Дополнительные функции – подсветка, мониторинг и прочее. В большинстве случаев отсутствуют в дешевых блоках питания и присутствуют в дорогих.

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У совсем дешевых БП может не быть входного фильтра, варистора и вообще адекватного набора защит. И при скачке напряжения из строя может выйти не только само устройство, но и другие комплектующие. Особенно если горе-электрики включат вам 380В вместо 220В. Полагаю, минимально приемлемый вариант для нетребовательной сборки с нормальными защитами сейчас – это Deepcool PF500.

Как отличить плохой бюджетный БП от хорошего

Окей, с отличиями дешевых БП от дорогих разобрались. А что с отличиями дешевых от других дешевых? Как отличить плохой бюджетный БП от хорошего? На глаз — никак. Иногда можно по весу — хороший БП 500-600 г или меньше весить не может. А вообще, стоит ориентироваться на обзоры, и, в меньшей степени, на отзывы, а также на репутацию бренда. Например, Chieftec – компания уже на протяжении как минимум 15 лет предлагает бюджетные, и при этом качественные и надежные блоки питания. А в ассортименте условной ExeGate куча наименований и многие из них — фуфло. Не может качественный блок питания на 500-600 Вт в 2024 году стоить 2 тысячи рублей. Скорее всего, в таком БП не будет входного фильтра, и хорошо если будет варистор. Будут стоять самые дешевые конденсаторы, миниатюрные радиаторы. А мощность окажется сильно ниже заявленной.

Стоит ли переплачивать за БП премиум-сегмента

У любой медали есть две стороны – существуют сверхбюджетные блоки питания, но есть на рынке и премиальные, мощностью 1200+ Вт, ATX 3.0+, с сертификатом 80 Plus Titanium, и так далее. Целесообразно ли их покупать, если бюджет ограничен? На самом деле, в большинстве случаев нет, если у вас не флагманская сборка. Дополнительные 10-20 тысяч можно потратить так, что они напрямую будут влиять на производительность сборки. Ну или купить более емкий и быстрый SSD, эффективные и тихие вентиляторы, и так далее. А вот для RTX 4090/5090 я бы купил БП на 1200+ Вт с сертификатом Titanium. Хотя почему «бы»? Я пару лет назад и купил — be Quiet Dark Power Pro 12 1200. И фирменный кабель-адаптер к нему, чтобы не пользоваться этими дурацкими переходниками с четырех 8 pin разъемов.

FAQ (Вопросы и ответы)

Блоки питания каких брендов можно покупать в бюджетном ценовом сегменте, а каких лучше не стоит?

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Можно покупать — Chieftec, Zalman, Deepcool. Лучше не стоит — ExeGate, Winard, Noname-Китай.

Означает ли наличие сертификата 80 Plus Gold или Platinum, что блок питания качественный?

Не означает. На рынке имеются и не очень качественные БП с Gold сертификатом. А вот плохих БП с сертификатом Titanium лично я не знаю. Может, есть какие-то проблемные партии, но, чтобы прямо модели — нет. С Platinum — скорее всего, есть единичные проблемные модели.

С каким запасом по мощности стоит выбирать блок питания?

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Несколько десятков процентов от максимального потребления сборки. Хотя бы 20-30%.

Какой блок питания стоит взять для флагманской сборки с условными AMD Ryzen 9 9950X3D и NVIDIA GeForce RTX 5090?

Я бы смотрел в сторону моделей на 1000+ Вт, а лучше на 1200+ Вт, чтобы был солидный запас мощности. С сертификатом Platinum или Titanium, желательно с обзорами от уважаемых изданий, чтобы можно было посмотреть стабильность напряжений, пульсации и иные параметры. Желательно – стандарта ATX 3.0 или новее, чтобы не использовать переходники для видеокарты. Подороже — Be Quiet, подешевле — Thermaltake, DeepCool, Chieftec и так далее.

Стоит ли покупать блок питания на вторичном рынке или на маркетплейсах?

Нет, это может быть опасно для комплектующих, если БП, например, подвергался неквалифицированному ремонту.

Корпус и блок питания часто берут «на сдачу». Например, если бюджет составляет 100 тысяч рублей, сначала подбирают другие комплектующие, а потом на эти два компонента системы остается 8-10 тысяч. Насколько адекватен такой подход?

В целом, адекватен – блок питания не влияет на производительность системы. Единственное – не стоит вдаваться совсем уж в крайности и брать сверхбюджетное фуфло. Например, на конец 2024 года, если на 600-ваттный БП остается меньше 5 тысяч рублей, значит, стоит экономить на чем-то другом.

Так можно ли все-таки экономить на БП?

Можно. Только осторожно, вдумчиво и в пределах разумного.

Заключение

В сегодняшней статье я кратко рассказал о том, можно ли экономить на блоке питания. И ответ — как правило, можно — но только до определенной степени. Так, точно не стоит покупать блоки питания на 600+ Вт стоимостью ниже 2-3 тысяч рублей — хоть сколько-нибудь приличные модели на момент написания статьи (декабрь 2024 года) можно найти от 4, а скорее от 5 тысяч. И это, как правило, БП от Chieftec, DeepCool и Zalman. А вы когда-нибудь экономили на блоке питания? И какой БП, а еще какие процессор и видеокарта установлены в вашем игровом ПК? Пишите в комментариях!

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