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Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)

Компьютерные комплектующие дорожают, и экономить приходится практически на каждом компоненте конфигурации
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Всем привет, с вами Zero. Это очередная статья из рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в различных бюджетах. И сегодняшний материал будет посвящен сборке стоимостью 60 тысяч рублей – на момент написания текста это примерно 600-620 долларов. Увы, российская национальная валюта снова слабеет, а комплектующие дорожают. Более того, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина буквально пару дней назад подчеркнула, что инфляция в сентябре снова ускорилась, комментируя очередное повышение ключевой ставки, на этот раз до рекордных 21%. Так что выбрать железо, не выходя из бюджета в этот раз будет особенно сложно. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 3600 OEM

С учетом крайне ограниченного по меркам конца 2024 года бюджета, экономить придется практически на каждом компоненте системы. Включая ключевые для производительности игровой сборки. Впрочем, Ryzen 5 3600 – это хотя бы шестиядерник, пусть и далеко не новый. На мой взгляд, лучше взять именно CPU с 6 ядрами и 12 потоками, поскольку это уже стандарт для массового сегмента, чем модель с 4 ядрами и 12 потоками, даже если производительность на ядро у последней будет выше. Именно поэтому я и не предлагаю собирать конфигурацию на основе процессоров вроде Intel Core i3-12100F. Да, в некоторых играх частота смены кадров с «двенадцать тысяч сотым» будет чуть выше. Но устареет такая сборка гораздо быстрее.

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Вернемся к AMD Ryzen 5 3600. Помню, в свое время этот процессор стоил около 18 тысяч рублей, а сейчас продается в 2 с лишним раза дешевле, хотя за один доллар дают около 100 рублей. И тому есть объективные причины – модель вышла в середине далекого 2019 года и успела устареть. Хотя, конечно, не критически — прогресс на рынке CPU снова замедлился, и для недорогой игровой сборки «три тысячи шестисотый» все еще актуален. А еще он нетребователен к питанию и охлаждению, особенно если сравнивать с «печками» вроде Core i7 и Core i9 13-го и 14-го поколений.

Материнская плата: MSI A520M-A PRO

При выборе материнской платы стоит смотреть не только на бренд и совместимость с выбранным процессором по сокету, но на и наличие необходимых функций и разъемов. В нашем случае стоит выбирать среди моделей, оснащенных хотя бы одним слотом M.2 PCI-Express, предназначенным для установки твердотельного накопителя. При этом какой именно версии будет этот слот, третьей или четвертой – не важно, наша сборка в любом случае не рассчитана на использование PCI-E 4.0. Искать именно предложенную мной в качестве варианта по-умолчанию MSI A520M-A PRO необязательно — выбирайте наиболее доступную AM4 плату от ASUS, ASRock, MSI или GIGABYTE, оснащенную хотя бы одним разъемом M.2 PCI-Express. И избегайте моделей от китайских Noname-брендов, не представленных в официальных торговых сетях — с ними слишком много проблем.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT BASIC

AMD Ryzen 5 3600 — по современным меркам достаточно холодный и экономичный процессор, поэтому хорошего воздушного башенного кулера, рассчитанного на TDP 140-180 Вт, ему хватит с большим запасом. Такие кулеры присутствуют, например, в ассортименте китайского производителя ID-Cooling, причем по весьма конкурентоспособным ценам. К примеру, модель под названием SE-214-XT BASIC можно найти в российских магазинах всего за полторы тысячи рублей. Среди ее преимуществ — приличной площади радиатор (для данного ценового сегмента), с несколькими теплотрубками и 120-миллиметровый вентилятор, который будет работать тише и эффективнее, чем 90-миллиметровый или 92-миллиметровый, не говоря уж о более мелких «вертушках». Ну и, конечно, грамотно выбранная сторонняя система охлаждения в случае процессоров Intel и AMD всегда одновременно и лучше и дешевле для конечного потребителя, чем боксовый кулер.

Оперативная память: ADATA XPG GAMMIX D35 [AX4U320016G16A-SBKD35] 16 ГБ

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В 2024 году игровой конфигурации требуется 32 гигабайта оперативной памяти. Тем не менее, если сразу установить в нашу сборку два шестнадцатигигабайтных модуля, бюджета не хватит на выбранную видеокарту. Исходя из таких вводных, разумно будет изначально приобрести один шестнадцатигиговый модуль DIMM DDR4-3200 с таймингами 16-18-18 или 16-20-20, а в будущем при первой возможности докупить второй. Благо, установить дополнительную планку памяти значительно проще и дешевле, чем, например, заменить графический ускоритель. По брендам рекомендация та же, что и в случае материнских плат – ну и избегайте сомнительных названий, по которым не гуглится ничего похожего на официальный сайт. Тем более, на российском рынке хватает продукции надежных, проверенных временем производителей. Вот неполный список: G.Skill, Kingston, Patriot, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power.

SSD: ADATA Ultimate SU650 480 ГБ

А теперь – время для неожиданного хода конем. Бюджет у нас жестко ограничен, и денег не хватит даже на терабайтный SSD, если не экономить на видеокарте. Экономить же на ней, понятное дело, недопустимо. Поэтому изначально можно взять 2.5-дюймовый SATA III SSD емкостью 480-512 гигабайт, чтобы не занимать единственный M.2 PCI-Express слот. А когда появятся деньги – докупить терабайтный, а лучше, двухтерабайтный твердотельный накопитель и перенести на него операционную систему и софт. В качестве же временного решения подойдет ADATA Ultimate SU650 или другой SSD с похожими характеристиками и стоимостью не более 3500-4000 рублей. В очередной раз предостерегу от приобретения сверхдешевых китайских Noname-SSD на маркетплейсах – среди них очень много подделок с фейковыми спецификациями. Лучше уж переплатить, но получить качественное устройство – скупой, как говорится, платит дважды.

Видеокарта: AMD Radeon RX 7600 8 ГБ

А вот и тот компонент системы, ради которого мы экономили на всех остальных – видеокарта. Когда я только начинал писать эту статью и оценивал стоимость комплектующих, то думал, что вписать в 60 тысяч рублей графический ускоритель AMD Radeon RX 7600 не получится, поскольку с конца сентября он ощутимо подорожал. Но все-таки получилось – ценой некоторых компромиссов, включая временный SATA III SSD, а также 550-ваттный блок питания. Впрочем, я уверен, что оно того стоит – именно видеокарта в наибольшей степени отвечает за производительность системы в играх.

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Благодаря AMD Radeon RX 7600 вы сможете с комфортом играть в разрешении FullHD в любые проекты, причем не на минимальных или низких настройках графики. Хотя для некоторых особенно прожорливых игр придется сначала докупить вторую планку оперативной памяти. Та же Hogwarts Legacy способна использовать до 22-24 гигабайт ОЗУ, хотя это пока, конечно, скорее исключение, чем правило.

Блок питания: DeepCool PF550

Блок питания в этот раз предложу не просто бюджетный, а сверхбюджетный. Нет, до уровня ExeGate опускаться не будем: DeepCool PF550 — это пусть и недорогая, но вполне качественная и надежная модель с адекватными электрическими характеристиками и достаточным для наших задач набором разъемов. А еще тут черные плоские кабели в отличие от привычного для недорогих БП разноцветного пучка проводов. С учетом того, что мощность по линии 12В составляет 528 Вт, возможностей DeepCool PF550 хватит для нашей конфигурации с солидным запасом — Ryzen 5 3600 и Radeon RX 7600 это все-таки не Core i9-14900K и GeForce RTX 4090. Скажу больше – с запасом хватило бы и честных 450-500 Вт.

Корпус: ACCORD 3407 Black

Последний компонент системы – это корпус. В бюджете «около 3 тысяч рублей» хорошим выбором будет ACCORD 3407 – это достаточно просторный и продуманный с инженерной точки зрения кейс. В идеале к нему стоит добавить один вентилятор, установив его на выдув на задней панели – рядом с процессорным кулером. Но, с учетом скромного энергопотребления и тепловыделения сборки, это может и подождать. В целом же, в ACCORD 3407 можно собрать и более горячий игровой ПК с солидным тепловыделением – правда, тогда придется добавлять уже не одну, а несколько «вертушек». Если же в вашей локации приобрести рассматриваемый корпус не представляется возможным, можно взять, например, Zalman S3.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

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Процессор

AMD Ryzen 5 3600 OEM

Материнская плата

MSI A520M-A PRO

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT BASIC

Оперативная память

ADATA XPG GAMMIX D35 [AX4U320016G16A-SBKD35] 16 ГБ

SSD

ADATA Ultimate SU650 480 ГБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 7600 8 ГБ

Блок питания 

DeepCool PF550

Корпус

ACCORD 3407 Black

Как я уже говорил, экономить пришлось буквально на каждом компоненте системы – за исключением видеокарты. Видеокарта установлена такая же, как и в конфигурации за 80 тысяч рублей, что позволяет рассчитывать на комфортный гейминг в разрешении FullHD после установки дополнительного модуля оперативной памяти. Альтернативный вариант – обратиться ко вторичному рынку, поскольку использование б/у комплектующих позволит собрать более производительную конфигурацию. Но это уже вариант для опытных компьютерщиков.

FAQ (Вопросы и ответы)

Можно ли сэкономить на каких-то комплектующих, заменив их на более доступные по цене без потери производительности?

Нет – на всем уже сэкономлено. Можно выгадать рублей 500 на материнской плате и столько же на кулере, но это копейки.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть?

Вариантов много – можно сразу взять пару модулей оперативной памяти вместо одного. Можно купить терабайтный M.2 PCI-E SSD. Но я порекомендовал бы в первую очередь поменять процессор, взяв Ryzen 5 5600 вместо устаревшего «три тысячи шестисотого».

Что в сборке нужно проапгрейдить в будущем?

Необходимо докупить второй модуль ОЗУ и SSD.

На сколько лет хватит описанной в статье конфигурации?

Сложно сказать – сборку по нынешним меркам можно считать даже не бюджетной, а скорее сверхбюджетной, поэтому запаса производительности для будущих игр у нее нет. Играть в новые проекты, конечно, будет можно, но придется снижать параметры графики.

Есть ли шансы, что к Новому Году компьютерные комплектующие начнут дешеветь?

Вероятность такого развития событий близка к нулю. Доллар снова стоит почти 100 рублей, а глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сдержать инфляцию пока не удается. Да, регулятор в очередной раз повысил ключевую ставку – до рекордных 21%. Но большинство экономистов склоняются к тому, что это не поможет, и цены продолжат расти. На импортные товары, включая цифровую технику – в особенности.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать из новых комплектующих в конце октября 2024 года, обладая бюджетом в 60 тысяч рублей. Как выяснилось, если экономить практически на всех компонентах системы, хотя и в разумных пределах, то уложиться в бюджет, и при этом приобрести видеокарту Radeon RX 7600 все еще возможно. А значит, сборка позволит играть в разрешении FullHD в любые игры с комфортным FPS…после установки второго модуля ОЗУ. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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