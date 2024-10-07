Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему я не планирую покупать себе игровую консоль вроде Sony PlayStation 5 или Microsoft Xbox Series X/S. Даже если бы мой бюджет был жестко ограничен, я все равно предпочел бы собрать ПК. Возможно, даже из б.у. компонентов, хотя я скорее предпочел бы заработать больше денег, чтобы приобрести конфигурацию хотя бы продвинутого среднего или субфлагманского уровня. Те же курьеры всегда нужны, а доходы у них сейчас приличные. Но хватит предисловий, поехали!

Я предпочитаю играть со 165+ FPS, а не с 30-60 FPS

Первая причина, почему я не хочу играть на консолях, совершенно очевидна. Я привык играть со 165+ FPS. На самом деле, чаще даже с 240+ FPS. Сейчас я использую связку Intel Core i7-13700KF и NVIDIA GeForce RTX 4090, а также 280-герцевый FullHD G-Sync Compatible монитор на IPS-матрице. Кто-то скажет, что для разрешения FullHD покупать RTX 4090 нет смысла, но на момент покупки она стоила всего 130 тысяч, при этом, гораздо более слабая RTX 4080 предлагалась за 100 тысяч. А другие варианты я не рассматривал, так как хотел играть на максимальных настройках с высокой частотой смены кадров в любые AAA-тайтлы, а еще работать с видео. Но даже если бы мой бюджет на сборку был в несколько раз ниже, я все равно предпочел бы купить условную RTX 4070 Super или хотя бы RTX 4060 и собрать ПК, а не использовать консоль. После 165+ FPS играть с 30 FPS крайне некомфортно — к хорошему быстро привыкаешь.

Консоль нельзя качественно проапгрейдить

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Еще один минус приставок – это невозможность их полноценного апгрейда. Когда выйдет RTX 5090, я могу продать «четыре тысячи девяностую» и установить в свой компьютер новую видеокарту. С консолями такое не прокатит. Да и 4 твердотельных накопителя и несколько жестких дисков в них тоже не поставишь. Возможность апгрейда – это, пожалуй, одно из ключевых преимуществ ПК, особенно если говорить о «долгоживущих» сокетах, таких, как AMD AM4 и AM5. Хотя LGA 1700 уже тоже можно считать долгоживущим, тем более по меркам Intel. Компания планирует выпустить для этого сокета уже четвертое поколение процессоров. Окей, 14-я серия была не очень, даже если забыть про скандал с деградацией из-за неадекватной подачи напряжения. Но AMD Ryzen 9000 без 3D-кэша – тоже фуфло и проходняк. Худшая линейка Ryzen с момента появления бренда, практически лишенная преимуществ по сравнению с 7000, но более дорогая. Ждем моделей с 3D-кэшем.

Консоли устаревают уже в момент выхода

На самом деле, консоли являются устаревшими устройствами уже на момент своего релиза. Они долго проектируются, под них стараются специально оптимизировать топовые проекты, но все равно они способны соперничать лишь с недорогими игровыми компьютерами. Геймер-энтузиаст вряд ли будет удовлетворен консольным геймплеем. Проще говоря, я считаю, что консоли – скорее для казуальных игроков, для тех, кто играет не слишком много и не слишком часто. Я же себя отношу к хардкорным геймерам-задротам, так что мне нужен компьютер, который справляется с любыми играми на максимальных настройках с высоким FPS. Да и с видео для Youtube работать тоже нужно, а значит, требуются производительные процессор и видеокарта, много оперативной памяти, а также как минимум пара быстрых двухтерабайтных SSD и жесткий диск терабайт на 18 для хранения архива материалов.

Санкции могут лишить вас игр для консолей

Не стоит забывать и о санкциях. Sony или Microsoft могут решить, что в России какие-то игры продаваться не будут. И если на ПК в этом случае можно поднять пиратский флаг, то на консолях все гораздо сложнее. Вообще, я давно уже предпочитаю покупать игры, а не пиратить. Например, я купил Baldur’s Gate 3 и не пожалел об этом – игра действительно шикарная, лучшая RPG как минимум за последние несколько лет. Но что делать, если сами разработчики и издатели, или иные компании/государства запрещают вам приобретение игр? Значительный процент геймеров в подобной ситуации предпочтет воспользоваться торрент-трекерами.

На консолях проблемы с установкой модов

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Скажу честно – я не фанат сторонних модификаций для игр и в большинстве случаев считаю подобные творения «васянскими» — то есть сделанными непрофессионально и в значительной степени противоречащими лору, логике и геймплею оригинального проекта. Тем не менее, есть и моды, которые я приемлю, например, фиксящие явные баги, улучшающие графику в стиле оригинала, а также адаптирующие старые игры под современные системы и добавляющие в них поддержку, например, широкоэкранных мониторов и высоких разрешений. Сюжетных же модов я чаще всего избегаю – за редким исключением.

Так вот, к чему это я? А к тому, что на ПК устанавливать модификации и управлять ими гораздо проще. Даже если разработчики не предусмотрели установку модов, народные умельцы часто находят способы интегрировать их в игру. На консолях же в большинстве случаев это невозможно. Если игра изначально не поддерживает моды, то вы их и не установите.

Мышь и клавиатура удобнее геймпада

Еще одна причина не покупать консоли для меня – это их ориентированность на игру в первую очередь с геймпадами. Я предпочитаю использовать клавиатуру и мышь в любых играх, за исключением спортивных симуляторов вроде FIFA/EA Sports FC. А уж играть с геймпадом в шутеры после клавиатуры и мыши — крайне некомфортно. Геймпады у меня ассоциируются с казуальным геймингом, а не хардкорным – опять же, исключения возможны, но лишь в определенных жанрах игр. Спортивные симуляторы, возможно, еще гонки и файтинги.

Консоли замедляют развитие игровой индустрии

Стоит отметить и тот факт, что консоли замедляют развитие игровой индустрии – в первую очередь речь идет, конечно, о графической составляющей современных проектов. Многие геймеры читали об ухудшении графики в некоторых играх ради того, чтобы эти игры не «тормозили» на консолях. И это только один из костылей. Пониженное разрешение, 60, а то и 30 FPS, различные хаки вроде поездок в лифтах, маскирующих долгие загрузки. Если бы разработчикам не приходилось ориентироваться на устаревшее железо, которое и в момент релиза не было производительным, графика в играх могла бы быть гораздо красивее.

Есть ли у консолей плюсы

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Напоследок расскажу о том, какими я вижу плюсы консолей. Не для меня лично, а для игровой индустрии и геймеров в целом. На самом деле, таких плюсов я вижу только два, и они связаны между собой. Во-первых, консоли часто стоят дешевле игровых ПК. И во-вторых, они приводят в игровое сообщество новых людей, которые иначе вряд ли заинтересовались бы геймингом. Да, многие из таких людей являются казуальными геймерами, и играют мало и редко. Но некоторые из них потом собирают себе игровой ПК и становятся хардкорщиками. Сразу компьютер за пару тысяч долларов они себе не купят. А вот консоль за несколько сотен долларов вполне могут купить. А потом уже пересесть за ПК.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какими я вижу минусы игровых консолей, а также о том, почему я не планирую покупать себе игровую приставку. Впрочем, справедливости ради, я постарался найти у консолей и плюсы, и мне это даже удалось. А что вы думаете по поводу консолей. Согласны ли вы, что на консолях больше казуальных геймеров, а большая часть хардкорщиков пользуются ПК? Пишите в комментариях!

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