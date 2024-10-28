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Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком

Рассказываю о том, как можно подзаработать, если устроиться на полноценную работу не получается из-за учебы
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, как студент может заработать себе денег на новый ПК, ноутбук, смартфон или другой предмет из списка желаемых покупок. Речь пойдет не о полноценной работе, а скорее о подработке со свободным графиком. Подобные варианты подойдут в тех случаях, когда учебная нагрузка сильно варьируется. И если перед сессией и во время нее времени на подработку не будет вовсе, а во время каникул или на некоторых неделях семестров его будет полно — окей. Но хватит предисловий, поехали!

Курьерская доставка

За время пандемии коронавируса COVID-19 в России (да и во многих других странах тоже) стремительно преобразилась отрасль доставки. Наконец-то заказать стало возможно практически все, что угодно, и в любое время суток, как в условном Китае, где это и до ковида было нормой. И доставка продуктов из магазинов на дом, а не только какой-нибудь пиццы, быстро стала нормой в общественном восприятии. Соответственно, резко вырос спрос на курьеров, и сотрудники всевозможных доставок при должной сноровке и обилии свободного времени стали зарабатывать если и не как IT-специалисты, то, по крайней мере, весьма солидно – иногда в 2-3 раза больше офисных работников или условных продавцов и кассиров. И нет, я не считаю, что продавцы и кассиры должны зарабатывать в разы меньше курьеров — работа в сфере торговли в целом довольно нервная штука. Да и вообще, достойно зарабатывать должны все, кто достойно работает. Но это в идеале…

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Так вот, к чему это я? А к тому, что подработка в качестве курьера отлично подходит для студентов. Зарегистрировался в приложении, а дальше можно самостоятельно выбирать, в какое время и сколько работать. Есть свободный день? Можно хорошо заработать. Есть время доставить всего 1-2 заказа после учебы или перед ней? Все равно лучше, чем ничего.

Сколько можно заработать? От нескольких тысяч до 100+ тысяч рублей в месяц. Но для действительно хорошего заработка понадобится масса свободного времени и какой-нибудь транспорт. Автомобиль, электросамокат, электровелосипед или велосипед.

Проще говоря, пара-тройка месяцев ударной работы курьером с высокой вероятностью позволит вам приобрести универсальный ноутбук, подходящий как для учебы, так и для развлечений, включая гейминг. Такой, как GIGABYTE G5 KF с процессором Intel Core i5-12500H, мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060, а также быстрым FullHD IPS дисплеем на 144 герц.

Написание новостей и статей, копирайтинг

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Еще один вариант со свободным графиком – это копирайтинг. Например, вы можете писать статьи и новости на overclockers.ru, получая за это деньги. Или найти себе постоянных заказчиков на одной из многочисленных бирж. Конечно, чтобы писать тексты, нужно как минимум уметь формулировать свои мысли. А вот относительная неграмотность уже не проблема — софт и нейросети без проблем исправят почти все ошибки. Только не пытайтесь обманывать заказчиков и генерировать при помощи ИИ материалы целиком, если, конечно, на это вам не дали добро. Во-первых, обманывать заказчика – моветон, а во-вторых — если обман вскроется, могут быть проблемы. Как минимум в виде бана и потери дохода.

Сколько можно заработать? От нескольких тысяч до 70-100 тысяч рублей в месяц. Если писать продающие и SEO-оптимизированные тексты, и работать на какое-нибудь крутое агентство, то можно и больше, но это уже для профессионалов. Новичку стоит рассчитывать скорее тысяч на 15-30 в месяц. А вот если заниматься еще и написанием рефератов и других студенческих работ – можно заработать и больше.

На заработанные деньги можно приобрести, например, смартфон продвинутого среднего или даже субфлагманского уровня, такой, как Xiaomi Poco F6. Модель базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и оснащается 8 гигабайтами оперативной памяти, а потому легко справляется с любыми задачами, включая требовательные игры.

Бустинг в играх и прокачка аккаунтов и персонажей

Третий и последний в рамках данной статьи способ заработка хорошо подойдет для заядлых геймеров. Если вы хороши в какой-то игре, то качайте на заказ персонажей и аккаунты, поднимайте заказчикам рейтинг в различных киберспортивных тайтлах или выполняйте любые другие похожие задания. Найти подобного рода работу можно на Funpay и других похожих агрегаторах. Плюсы в данном случае те же – выполнять ее можно в свободное время и без какого-либо графика, хотя дедлайны могут быть, и срывать их не следует, иначе лишитесь оплаты, репутации (а с ней и постоянных заказчиков), а возможно, и аккаунта на сайте-агрегаторе.

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Сколько можно заработать? Зависит от скилла, но если вы не профессиональный киберспортсмен, то не стоит рассчитывать больше, чем на 5-50 тысяч рублей в месяц.

Кстати, если вы хотите приобрести игровой компьютер, рекомендую обратить внимание на статьи рубрики «Народный ПК» — в них я рассказываю об оптимальных конфигурациях в разных бюджетах. Ссылка будет в конце материала. Если же у вас уже есть компьютер или ноутбук, и вы хотите увеличить объем памяти, стоит присмотреться к проверенным временем двухтерабайтным SSD, таким, как ADATA Legend 960 или Samsung 980 Pro.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о трех способах заработка, доступных для студентов и предполагающих свободный график. Любой из них хорошо подходит в качестве подработки, и, хотя накопить на новый автомобиль или квартиру таким образом вряд ли получится, приобрести с заработанных денег компьютер, смартфон или ноутбук – задача вполне реальная. А что вы думаете по поводу описанных способов? И подрабатывали ли вы во время учебы? Лично я — да, в онлайн играх, а еще написанием рефератов и текстов для разных сайтов, а также арбитражем трафика. Пишите в комментариях!

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