Всем привет. С вами Zero, и в сегодняшнем материале я хочу рассказать о компьютерных мастерах-мошенниках, требующих за простые действия вроде переустановки ОС десятки тысяч рублей. Чаще всего жертвами таких мастеров-вымогателей становятся граждане пенсионного или предпенсионного возраста. В этой статье я расскажу о некоторых уловках подобных махинаторов, а также о том, как их распознать, и что делать, если подобный мастер все-таки вам попался и требует деньги. Но хватит предисловий, поехали!

Как действуют компьютерные мастера-мошенники

Для начала распишу, как чаще всего действуют подобные жулики. Допустим, гражданин вызвал мастера, увидев его телефон в объявлении, и пожаловался, что у него перестал работать ноутбук – ну или не перестал работать, а начал тормозить. Задача оператора на данном этапе — чтобы клиент согласился на приезд мастера, поэтому пользователю могут навешать на уши лапши. Что мол вызов бесплатный, а за работу возьмут ну максимум тысячу-две. На деньги раскручивать будет уже сам приехавший товарищ.

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Далее, если жертва согласилась, приезжает мастер-ломастер. Он может сразу подсунуть договор, якобы это просто формальность, а на самом деле там указано, что вы обязаны как минимум оплатить выезд. После этого, даже если проблема решается элементарно, задача жулика – потянуть время, сделав вид, что задача попалась сложная, хотя и решаемая. Нередко мошенники и вовсе используют специальное программное обеспечение, чтобы организовать пользователю дополнительные проблемы. Например, показать: «вот у вас, 17 вирусов». А потом стрясти за удаление каждого вируса по 500 рублей и еще по 300 за обновление каждого из 10 драйверов. Также жулик может установить на ПК или ноутбук вредоносный софт, который активируется спустя какое-то время и помешает человеку нормально пользоваться устройством. Такой софт может вызывать тормоза, удалять ярлыки с рабочего стола, инициировать зависания и перезагрузки системы. Лишь бы человек снова обратился по заботливо оставленной визитке.

Важный момент – сумма называется только тогда, когда «работа» уже сделана, и начинается психологическое давление. Иногда мошенник даже сам грозится вызвать полицию, разворачивая ситуацию на 180 градусов – якобы это недобросовестный клиент не хочет платить деньги за оказанные услуги. Ну и, если мастер пригрозил полицией – меньше шанс, что находящийся в шоковом состоянии клиент сам вызовет правоохранителей.

Кстати: никогда не соглашайтесь на то, чтобы мастер забирал технику с собой. Последствия могут быть непредсказуемыми. В лучшем случае навешают лапши на уши про вирусы, перегрев и поломку накопителя и сдерут кучу денег за возврат вашего устройства. В худшем – еще и поменяют комплектующие на более дешевые или и вовсе исчезнут, и перестанут выходить на связь.

Как горе-мастера рекламируют свои услуги

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Для поиска клиентов недобросовестные компьютерные мастера, а также нанимающие их компании используют несколько каналов. Перечислю несколько наиболее популярных:

Создание многочисленных сайтов с целью выхода в топы поисковиков по запросам «компьютерный мастер город N», «ремонт компьютеров город N» Создание онлайн-объявлений на Avito и других подобных ресурсах. Расклейка объявлений по дверям подъездов, столбам, остановкам и т.д.

Иногда мошенники используют также мессенджеры и соцсети. А вот где их легко отфильтровать – так это в независимых агрегаторах вроде Яндекс.Услуг. Очевидно, что если мастер на протяжении 5+ лет получает много положительных отзывов, и почти не получает негативных отзывов на площадке, где он не может эти отзывы удалить, то вряд ли это мошенник. В своих же группах и каналах в соцсетях жулики могут накрутить сколько угодно отзывов с левых аккаунтов. Но главные для них каналы – это высоко ранжируемые в поисковиках сайты и объявления на подъездах. Потому что эти каналы помогают привлекать наиболее уязвимых для обмана клиентов – далеких от цифровой техники людей, чаще всего пенсионеров и предпенсионеров. Листовки часто даже стилизуют под рукописный текст. Хотя на самом деле многие из мастеров-мошенников работают на компании, поставляющие им клиентов и делящие с ними прибыль.

Что делать, если мастер требует десятки тысяч рублей непонятно за что

Если мастер провел кучу непонятных манипуляций и выкатил чек с множеством позиций, суммарно на десятки тысяч рублей, подписывать что-либо и отдавать деньги не надо. Вместо этого:

Старайтесь сохранять спокойствие. Вас будут провоцировать. Но ни в коем случае не используйте физическую силу и не доводите ситуацию до рукоприкладства. «Мастер» тоже вряд ли станет на вас физически нападать, поскольку если он, например, побьет несговорчивого клиента и заберет деньги, это серьезное уголовное преступление. Изолируйте мастера от компьютера или ноутбука. При отказе платить мошенник может «нагадить», например, используя вредоносное ПО. Если вы находитесь дома в одиночестве – попросите прийти родственников и друзей. Чем больше с вами народу, тем выше вероятность, что мошенник испугается проблем и уйдет. Он понимает, что занимается в лучшем случае «серым» заработком. А скорее – даже «черным». Если до этого подписывали какие-либо бумаги, например, что согласны оплатить выезд – попросите почитать. Скажите: хочу убедиться, что действительно обязан оплатить. Если мастер даст в руки договор – порвите его. По возможности выставите шарлатана за дверь, заявив, что вызовите полицию. Но, опять же, без рукоприкладства. Если конфликт не угасает, а мошенник отказывается уходить, ведет себя неадекватно – вызывайте полицию. Скорее всего, полиция будет ехать долго, так что при вызове напирайте именно на то, что мошенник агрессивен, и вы опасаетесь за свою жизнь и здоровье.

Если удастся договориться на адекватную сумму – например, 1000-2500 рублей за устранение проблем с интернетом, можно и заплатить.

Как защитить от мошенников людей из групп риска

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Если у вас есть пожилые родственники или друзья, предупредите их, чтобы в случае возникновения проблем с цифровой и бытовой техникой не звонили по номерам из объявлений или с сайтов, находящихся в топе поисковой выдачи. Лучше воспользоваться одним из агрегаторов вроде Яндекс.Услуг. Главное – чтобы площадка была независимой, и мастер не мог удалять там отзывы. Впрочем, далеким от мира интернета людям вы вряд ли это объясните. Для некоторых пользователей понятия «интернет», «браузер», «яндекс» и «вконтакте» — это примерно одно и то же. И в принципе, они и не обязаны разбираться в современных технологиях. Но, к сожалению, их неграмотностью в своих преступных целях пользуются мошенники. Так что, если у вас есть пожилые родственники, и у вас с ними хорошие отношения, по возможности помогайте им с техникой хотя бы на уровне небольших консультаций.

Похожие схемы мошенничества

Стоит отметить, что схема с завышением стоимости услуг и психологическим давлением на клиента успешно применяется не только компьютерными мастерами-вымогателями. Аналогичные схемы проворачивают и мастера по ремонту цифровой и бытовой техники, а также некоторые фирмы, занимающиеся перевозками по городу. По телефону вам озвучат, что за перевозку вещей придется заплатить 5 тысяч, а по приезду перед разгрузкой потребуют 20 тысяч.

При этом отказаться психологически трудно, особенно если вещи находятся в автомобиле жуликов. Нередки случаи, когда мошенники после многократного отказа платить ломали или портили вещи, например, выкидывая их из машины на асфальт. Конечно, если вы снимете процесс на видео и у вас будут паспортные данные грузчиков, вы легко выиграете суд. Но где вы возьмете их паспортные данные? Полиция за такие дела берется неохотно. Часто списывают на гражданско-правовые отношения. Если вызвать наряд – хорошо, если быстро приедут. А могут не приезжать часами. За это время грузчики повыбрасывают вещи на улицу и уедут.

Как не попасть на недобросовестных исполнителей? Да так же, как и с мастерами. Заходите на площадки, неподконтрольные жуликам, и ищите компании и исполнителей, которые работают давно, в идеале – на протяжении 7-10 лет и более. И смотрите отзывы. Не просто оценивайте «105 положительных, 5 отрицательных, можно вызывать». Не поленитесь почитать отрицательные отзывы – возможно, там пишут как раз про мошеннические схемы, и тогда лучше выбрать кого-то другого.

Как можно было бы бороться с такими мошенниками

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В начале-середине двухтысячных полицейские регулярно проводили «контрольные закупки», выявляя компьютерных мастеров, устанавливающих пиратское программное обеспечение. Таким же образом можно было бы бороться и с нынешними мошенниками. Поймать нескольких любителей легкой наживы, сотрудничающих с фирмами, поставляющими клиентов. Осудить на реальный тюремный срок за мошенничество. И широко осветить в СМИ.

После этого многие потенциальные мастера-вымогатели побоялись бы заниматься подобным нечестным заработком. Также, вероятно, нужно дополнить законодательную базу, чтобы полицейские могли эффективно противодействовать мошенникам. Ну и расширить пределы допустимой самообороны. Чтобы неадекватно ведущего себя «мастера» можно было выставить из квартиры, применив физическую силу. Хотя, опять же, условная бабушка-пенсионерка вряд ли сможет это сделать. Но зато, если она позовет внуков, нервничать придется уже мошеннику.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, как действуют компьютерные мастера-вымогатели, а также о том, как их выявлять, и что делать, если вовремя выявить мошенника не удалось. Вообще, тема эта достаточно сложна и многогранна, так что, если у кого-то из читателей есть свои юридические и не только рекомендации – пишите в комментариях. Но советы должны быть в рамках законодательства РФ.

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