Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какими, по предварительным данным, будут флагманские графические ускорители NVIDIA Blackwell – GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080. В этом материале я попытался собрать информацию от различных инсайдеров и аналитиков, ранее уже предоставлявших точные сведения о будущих процессорах и видеокартах. Разумеется, впоследствии может оказаться, что некоторые данные были не совсем точными, поэтому относиться к ним как к истине в последней инстанции не стоит. Но хватит предисловий, поехали!

Какими были RTX 4090 и RTX 4080

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Для начала напомню, какими были топовые видеокарты предыдущего поколения – NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080. Особенного внимания, конечно, в первую очередь заслуживает первая из них. Ранее компания не выпускала одночиповых графических ускорителей с 450-ваттным TGP (за исключением RTX 3090 Ti), который в случае некоторых модификаций можно было увеличить аж до 600 Вт. Большинство версий RTX 4090 обладали внушительными габаритами и поистине монструозными системами охлаждения.

Для иллюстрации того, как велика разница в характеристиках между флагманскими видеокартами RTX 3000 и RTX 4000, я привел в пример старую таблицу IGN. В ней RTX 4070 Ti с 12 гигабайтами видеопамяти еще фигурирует под старым, возмутившим сообщество названием. Но сейчас не об этом. Прирост характеристик и производительности при переходе с Ampere на Ada Lovelace во многом обусловлен переходом с технологических норм Samsung на гораздо более совершенный техпроцесс тайваньского полупроводникового гиганта TSMC. Что же касается RTX 5090/RTX 5080 – чипы для них также будут выпускаться на мощностях TSMC, поэтому столь же значительного прироста ждать не стоит. А вот новые функции, фишки и технологии, как DLSS 3/Frame Generation в случае RTX 4000 вполне могут выкатить.

Предполагаемые характеристики RTX 5090

Предварительными характеристиками NVIDIA GeForce RTX 5090 уже поделился авторитетный и проверенный временем инсайдер, известный под ником «kopite7Kimi» — ранее он уже предоставлял впоследствии подтверждавшиеся данные о будущих новинках. Например, он заранее представил на суд общественности верные спецификации карт RTX 3090 и RTX 3080 и даты выпуска RTX 4070 и RTX 4080 Super.

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Но вернемся к RTX 5090. Как я уже говорил, прирост характеристик по сравнению с RTX 4090 ожидается не слишком значительный. Да, почти 22 тысячи CUDA-ядер против 16384, 512-битная шина и 32 гигабайта быстрой GDDR7 видеопамяти. Но полноценный чип GB202 содержит 24 576 CUDA-ядер. Вероятно, такие чипы будут использоваться только для специализированных ускорителей вычислений, предназначенных для обучения нейросетей. По рабочим частотам информации пока нет. Что же касается TGP – ожидается, что оно будет лежать в диапазоне от 450 до 600 Вт, как и в случае RTX 4090. В общем, выглядит это не как рывок и прорыв, а как эволюционное развитие. Действительно радуют, разве что поддержка PCI-Express 5.0, новые разъемы DisplayPort, а также разъемы дополнительного питания с «защитой от дурака». Что будет по производительности – сказать сложно. Но большинство экспертов полагают, что разница между RTX 5090 и RTX 4090 в процентном соотношении будет не столь велика, как между RTX 4090 и RTX 3090 Ti.

Предполагаемые характеристики RTX 5080

Теперь поговорим о второй по старшинству видеокарте в будущей линейке, RTX 5080. Хотя второй ли? Вдруг NVIDIA оперативно выпустит RTX 5080 Ti? Слишком уж велик разрыв в характеристиках между «пять тысяч девяностой» и «пять тысяч восьмидесятой». Разница в количества CUDA-ядер – примерно в два раза. И памяти по-прежнему только 16 гигабайт, хотя, возможно, будут версии и с 20 или 24 гигабайтами. Если RTX 5090 пусть с натяжкой, но выглядит по предварительным спецификациям как суперфлагман, то RTX 5080 смотрится достаточно бледно. Особенно, если рекомендованная стоимость будет установлена на уровне более 1100 долларов. Кстати, продавать ИИ-ускорители гораздо выгоднее, чем игровые видеокарты, поэтому руководство «зеленых» может захотеть прибавить наценку как минимум для RTX 5090

По мнению команды Youtube-канала Hardware Unboxed, NVIDIA и вовсе намерена продавать под видом RTX 5080 видеокарту уровня RTX 5070, а «настоящую» RTX 5080 назвать RTX 5080 Ti и предложить геймерам по более высокой цене. Такой хитрый план позволит увеличить наценку и больше заработать. И действительно – если раньше суперфлагманские видеокарты отличались от флагманских примерно на 30% CUDA-ядер, то разница между RTX 5090 и RTX 5080, если верить инсайдерам, составляет около 50% CUDA-ядер. Аналогичная история – с объемом и пропускной способностью видеопамяти. Возможно, это «второй заход» маркетологов NVIDIA – попытка продать две разных видеокарты под одним названием уже была пару лет назад. Речь идет об RTX 4070 Ti, которую изначально хотели назвать RTX 4080 12 ГБ.

Когда выйдут видеокарты NVIDIA RTX 5000 и сколько будут стоить

Напоследок поговорим о сроках выхода будущих видеокарт и предполагаемых ценах. По поводу сроков мнения есть разные. Некоторые эксперты полагают, что релиз игровых графических ускорителей NVIDIA Blackwell состоится уже в октябре-ноябре текущего года. Но даже если его не будет, то «зеленые» практически наверняка представят как минимум одну из своих новинок в рамках выступления на мероприятии CES 2025 в начале ноября. На этой выставке впервые официально презентуют свои комплектующие многие производители и NVIDIA не является исключением. Тот факт, что релиз RTX 5090 близок, подтверждается сведениями о прекращении производства RTX 4090.

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Увы, цены на RTX 5090 и RTX 5080 вряд ли обрадуют геймеров. По крайней мере, на RTX 5090 – так точно. Нет никакого экономического смысла устанавливать стоимость суперфлагмана такой же, как в случае RTX 4090 или ниже. Обычный геймер, все равно «пять тысяч девяностую» не купит, а для тех кто может ее купить, в основном нет большой разницы между, например, 1500 и 2500 долларами. Но на 2500 долларов NVIDIA все-таки вряд ли замахнется. А вот на 1900-2000 или на 2200 долларов, на мой взгляд, вполне может. Что же касается RTX 5080 – если ее характеристики действительно настолько хуже, чем у RTX 5090, то она может оказаться и дешевле, чем RTX 4080. Но что толку, если это не настоящая RTX 5080, а скорее RTX 5070/RTX 5070 Ti?

Заключение

В сегодняшней статье я постарался собрать информацию от разных инсайдеров и аналитиков о видеокартах RTX 5090 и RTX 5080 в одном месте, а также поделился некоторыми своими предположениями о будущих графических ускорителях. А что вы думаете по поводу упомянутых моделей — действительно ли «пять тысяч восьмидесятая» будет настолько урезанной, или NVIDIA под давлением возмущенной общественности пойдет на попятную, как было с RTX 4080 12 ГБ/RTX 4070 Ti? И вообще, ждете ли вы видеокарт Blackwell? Пишите в комментариях! Лично я еще не решил, буду ли менять свою RTX 4090 на RTX 5090 – зависит от разницы в производительности и от цен.

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