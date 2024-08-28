Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей

Рассказываю о ситуации с задержанием основателя Telegram и рассуждаю о перспективах дела.
[ ] для раздела Блоги
2
2

Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему арест Павла Дурова во Франции – это плохая новость для всех интернет-пользователей, а также о том, что об этом аресте известно, какое максимальное наказание может грозить основателю Telegram, и какие шансы, что он может выйти сухим из воды. Но хватит предисловий, поехали!

Кто такой Павел Дуров и что с ним произошло

Павел Дуров – это российский IT-предприниматель и программист, помимо гражданства РФ, обладающий также паспортами Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. Широкую известность бизнесмен получил как основатель соцсети VK (ранее – «Вконтакте»), а впоследствии – еще и мессенджера Telegram. В 2014 году Дуров заявил об осуществляющемся на него давлении, после чего покинул Россию.

реклама



Принципиальная позиция Дурова — отказ от сотрудничества с властями и спецслужбами различных государств. Он является либертарианцем и считает, что государства не должны нарушать права людей на свободу слова и приватность коммуникаций даже ради борьбы с преступниками. Особенно с учетом того, что власти некоторых стран используют необходимость защиты детей и борьбы с преступностью как предлог для осуществления цензуры, репрессий и получения дополнительного контроля над гражданами.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. С ним были некая женщина (СМИ сообщают, что это стримерша и криптотрейдер Юлия Вавилова) и телохранитель – их отпустили после допроса.

Какие претензии у Франции к Павлу Дурову

Судя по информации, представленной в СМИ, представители полиции и спецслужб Евросоюза ранее обращались в Telegram с требованиями выдать информацию о тех или иных пользователях – например, подозреваемых в распространении запрещенных веществ и других преступлениях. Эти требования или игнорировались, или компания в них отказывала. Примечательно, что Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (IBPT), который отвечает за надзор за деятельностью Telegram в рамках всего Евросоюза, не получал информации о каких-либо нарушениях со стороны компании. И даже если бы такие нарушения присутствовали — они должны решаться в легальном юридическом поле. Основатель Telegram не может и не должен отвечать за весь контент, который был создан всеми пользователями мессенджера за время его существования. И еще один важный момент – в 2015 году ООН признала анонимность в интернете правом человека, заключив, что это один из важных инструментов, позволяющий в цифровую эпоху свободно высказывать свое мнение.

реклама



В настоящий момент действия французских правоохранителей выглядят весьма сомнительными – некоторые эксперты даже считают, что Дурова буквально взяли в заложники. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что арест предпринимателя не является политическим решением, и Франция «как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству». А принимать решение по делу Дурова будет суд.

Что может грозить Павлу Дурову

Павел Дуров задержан до 28 августа, и срок задержания могут дополнительно продлить еще на несколько дней, поскольку предприниматель обвиняется в тяжких преступлениях. Далее суд должен будет или подтвердить арест, или избрать для Дурова иную меру пресечения, или отпустить основателя Telegram на свободу. Что же касается основных обвинений – СМИ сообщают, что по ним бизнесмену может грозить до 20 лет тюремного заключения. Впрочем, вероятность такого приговора невелика: законодательство Евросоюза вроде как не предусматривает личной ответственности за нарушения, допущенные компанией. Тем удивительнее, что Павел вообще был задержан.

Кто поддержал Павла Дурова

Сразу после ареста была запущена кампания под хештегами #FreeDurov и #FreePavel – освободить основателя Telegram призвали американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, создатель Ethereum Виталик Бутерин, а также огромное число политиков, журналистов, блогеров, бизнесменов и пользователей соцсетей по всему миру. Всколыхнул арест Дурова и криптовалютное сообщество — многие проекты выразили Павлу свою поддержку. А сайты госорганов Франции начали атаковать неизвестные хактивисты и хакерские группировки. Вопреки заявлениям Макрона, многие люди считают, что дело Дурова является политическим или околополитическим. В России бизнесмена поддержал, например, вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Каковы шансы Павла Дурова выйти на свободу

Даже если арест Дурова не был политическим решением, в чем нет уверенности, общественная огласка и значимость этого дела настолько велики, что теперь этот кейс в любом случае является политическим. Если Павла не отпустят в ближайшую неделю, мнение многих инвесторов и руководителей IT-компаний о Франции может резко ухудшиться, поскольку задержание бизнесмена не выглядит правовым решением.

реклама



Даже если самой компании, управляющей мессенджеров Telegram, и выпишут крупный штраф, маловероятно, что Дуров понесет за это личную ответственность. Что же касается шансов Павла выйти на свободу в ближайшие недели — многие журналисты и политологи оценивают их более, чем в 50%, поскольку арест бизнесмена наносит Франции репутационный и финансовый ущерб. Если Telegram нарушил законодательство ЕС – окей, назначайте штраф. Но бельгийский регулятор, контролирующий деятельность мессенджера, считает, что нарушений не было.

Заключение

На мой взгляд, арест Павла Дурова – это плохая новость для всех интернет-пользователей, потому что он демонстрирует, что государства, даже позиционирующие себя как демократические и поддерживающие право на свободу слова, могут игнорировать право пользователей на приватность коммуникаций. Надеюсь, что предпринимателя скоро выпустят, а разбирательство будет вестись уже в адрес лиц, ответственных за его арест. А что вы думаете о Павле Дурове и ситуации с его задержанием? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)

реклама



Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Август)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)

ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году

ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году

Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

франция telegram законодательство цензура павел дуров арест приватность задержание
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
5
GeForce RTX 5060 Mobile получит память GDDR7, TDP 115 Вт и производительность уровня RTX 4070M
12
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
14
В Kaspersky назвали лучший способ, как обмениваться конфиденциальными данными в Telegram
2
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
3
Очевидец снял пролёт подряд 10 крылатых ракет Х-101 по целям на Украине
1
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
15
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
15
В сети появились новые подробности о сиквеле Cyberpunk 2077
+
Black Myth: Wukong запустили на смартфоне с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750
3
Между Ленинградской областью и республикой Карелией появится новая автотрасса
+
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
5
Астрономы обнаружили на Полярной звезде многочисленные темные и яркие пятна
+
Министерство образования и науки России составит «Белый список» научных журналов для публикаций
2
В Большом адронном коллайдере создана идеальная жидкость из света
+
Юрист Дмитрий Кваша дал советы пользователям Telegram на фоне ареста Павла Дурова
+
Samsung внедряет голосовой помощник Bixby в бытовую технику BESPOKE AI
+
Xiaomi представит смартфон без физических кнопок уже в начале следующего года
2
Россия нарастила экспорт пшеницы в Китай
1

Популярные статьи

Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
2
Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
11
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
8
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
22
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
11
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
1
Путь Халка в комиксах
1
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
2

Сейчас обсуждают

si-cat
11:16
Началось очередное гадание на ромашке 🤣
Инсайдеры назвали предполагаемые характеристики трёх видеокарт AMD серии Radeon RX 8000
Ибрагим Исмаилов
11:16
Правильно - когда нас по домам разогнали в апреле 2020 года, я потянулся не за бутылкой, а за тряпкой.
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Ибрагим Исмаилов
11:14
Знаете - до сих пор многие думают будто теплотрубки это не что иное как медные прутья :))))
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Sergey Vlasov
11:14
А что тебя смутило в пониженном давлении? Работаю в вентиляции. Могу объяснить что автор правильно сказал про пониженное давление внутри корпуса. Аналогия с системами дымоудаления. Если компенсации во...
Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
VirussX
11:13
Киев желает получить от G7 до конца года $50 млрд, на любые цели и без условий
Ибрагим Исмаилов
11:11
В 2010 или в 2011 году Thermaltake SpinQ стоил 1500 рублей, точно помню. Закат эпохи "наивного искусства" (есть и такой термин) и начало эпохи рационализма. Когда значительно более дешёвый Deepcool Ic...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
vlad196
11:09
Согласен Бывает ещё, что на порт банально не дают достаточно бюджета, чтобы оно нормально тестировалось и игралось. Наглядный пример Deus Ex: mankind divided: Имеет нативный порт, вроде даже через в...
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
VirussX
11:09
Сходи, покажи как надо, диванный стратег.
Армия Беларуси стягивает к украинской границе военную технику с тактическим знаком «B»
VirussX
11:05
Угостись "деликатесом", заслужила.
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
Kaabar
11:05
То есть это не отжимание бизнеса, а нехватка сочувствия и поддержки. Присядьте голой жёппой на плитку пока мы не получим от вас слёзы сочувствия. А для поддержки вот вам телефон ТА-57 и бесплатный "зв...
Politico назвало главной причиной задержания Дурова во Франции "нежелание сотрудничать с властями"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем