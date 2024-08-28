Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему арест Павла Дурова во Франции – это плохая новость для всех интернет-пользователей, а также о том, что об этом аресте известно, какое максимальное наказание может грозить основателю Telegram, и какие шансы, что он может выйти сухим из воды. Но хватит предисловий, поехали!

Кто такой Павел Дуров и что с ним произошло

Павел Дуров – это российский IT-предприниматель и программист, помимо гражданства РФ, обладающий также паспортами Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. Широкую известность бизнесмен получил как основатель соцсети VK (ранее – «Вконтакте»), а впоследствии – еще и мессенджера Telegram. В 2014 году Дуров заявил об осуществляющемся на него давлении, после чего покинул Россию.

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Принципиальная позиция Дурова — отказ от сотрудничества с властями и спецслужбами различных государств. Он является либертарианцем и считает, что государства не должны нарушать права людей на свободу слова и приватность коммуникаций даже ради борьбы с преступниками. Особенно с учетом того, что власти некоторых стран используют необходимость защиты детей и борьбы с преступностью как предлог для осуществления цензуры, репрессий и получения дополнительного контроля над гражданами.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. С ним были некая женщина (СМИ сообщают, что это стримерша и криптотрейдер Юлия Вавилова) и телохранитель – их отпустили после допроса.

Какие претензии у Франции к Павлу Дурову

Судя по информации, представленной в СМИ, представители полиции и спецслужб Евросоюза ранее обращались в Telegram с требованиями выдать информацию о тех или иных пользователях – например, подозреваемых в распространении запрещенных веществ и других преступлениях. Эти требования или игнорировались, или компания в них отказывала. Примечательно, что Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (IBPT), который отвечает за надзор за деятельностью Telegram в рамках всего Евросоюза, не получал информации о каких-либо нарушениях со стороны компании. И даже если бы такие нарушения присутствовали — они должны решаться в легальном юридическом поле. Основатель Telegram не может и не должен отвечать за весь контент, который был создан всеми пользователями мессенджера за время его существования. И еще один важный момент – в 2015 году ООН признала анонимность в интернете правом человека, заключив, что это один из важных инструментов, позволяющий в цифровую эпоху свободно высказывать свое мнение.

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В настоящий момент действия французских правоохранителей выглядят весьма сомнительными – некоторые эксперты даже считают, что Дурова буквально взяли в заложники. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что арест предпринимателя не является политическим решением, и Франция «как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству». А принимать решение по делу Дурова будет суд.

Что может грозить Павлу Дурову

Павел Дуров задержан до 28 августа, и срок задержания могут дополнительно продлить еще на несколько дней, поскольку предприниматель обвиняется в тяжких преступлениях. Далее суд должен будет или подтвердить арест, или избрать для Дурова иную меру пресечения, или отпустить основателя Telegram на свободу. Что же касается основных обвинений – СМИ сообщают, что по ним бизнесмену может грозить до 20 лет тюремного заключения. Впрочем, вероятность такого приговора невелика: законодательство Евросоюза вроде как не предусматривает личной ответственности за нарушения, допущенные компанией. Тем удивительнее, что Павел вообще был задержан.

Кто поддержал Павла Дурова

Сразу после ареста была запущена кампания под хештегами #FreeDurov и #FreePavel – освободить основателя Telegram призвали американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, создатель Ethereum Виталик Бутерин, а также огромное число политиков, журналистов, блогеров, бизнесменов и пользователей соцсетей по всему миру. Всколыхнул арест Дурова и криптовалютное сообщество — многие проекты выразили Павлу свою поддержку. А сайты госорганов Франции начали атаковать неизвестные хактивисты и хакерские группировки. Вопреки заявлениям Макрона, многие люди считают, что дело Дурова является политическим или околополитическим. В России бизнесмена поддержал, например, вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Каковы шансы Павла Дурова выйти на свободу

Даже если арест Дурова не был политическим решением, в чем нет уверенности, общественная огласка и значимость этого дела настолько велики, что теперь этот кейс в любом случае является политическим. Если Павла не отпустят в ближайшую неделю, мнение многих инвесторов и руководителей IT-компаний о Франции может резко ухудшиться, поскольку задержание бизнесмена не выглядит правовым решением.

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Даже если самой компании, управляющей мессенджеров Telegram, и выпишут крупный штраф, маловероятно, что Дуров понесет за это личную ответственность. Что же касается шансов Павла выйти на свободу в ближайшие недели — многие журналисты и политологи оценивают их более, чем в 50%, поскольку арест бизнесмена наносит Франции репутационный и финансовый ущерб. Если Telegram нарушил законодательство ЕС – окей, назначайте штраф. Но бельгийский регулятор, контролирующий деятельность мессенджера, считает, что нарушений не было.

Заключение

На мой взгляд, арест Павла Дурова – это плохая новость для всех интернет-пользователей, потому что он демонстрирует, что государства, даже позиционирующие себя как демократические и поддерживающие право на свободу слова, могут игнорировать право пользователей на приватность коммуникаций. Надеюсь, что предпринимателя скоро выпустят, а разбирательство будет вестись уже в адрес лиц, ответственных за его арест. А что вы думаете о Павле Дурове и ситуации с его задержанием? Пишите в комментариях!

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