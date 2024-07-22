Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о том, почему производительные игровые видеокарты такие дорогие. Речь в статье пойдет не только про баланс спроса и предложения – как минимум, потому что эта концепция не совсем работает, если на рынке сложилось монопольное или околомонопольное положение с доминированием одной/нескольких крупных компаний. Но хватит предисловий, поехали!

Рынок контролируют всего 2-3 компании

Начнем, собственно, с рыночной ситуации. На рынке дискретных игровых графических ускорителей де-факто присутствуют только две компании: NVIDIA и AMD. Первый блин Intel вышел комом: ее видеокарты оказались слишком «сырыми» как с аппаратной, так и с программной точки зрения. Многие игры на системах с такими GPU или вовсе отказывались запускаться, или работали с различными оговорками. Особенно часто проблемы наблюдались со старыми проектами. В будущем Intel может исправить ошибки и стать третьим игроком, но вряд ли это случится в ближайшие пару лет.

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Вернемся к NVIDIA и AMD. Когда рынок контролируют всего две компании, они могут кулуарно договориться и устанавливать любые цены. Чтобы предотвратить подобные картельные сговоры, существуют антимонопольные органы. Но определенные ограничения можно устанавливать и негласно, не сговариваясь. Например, не демпинговать ради сиюминутного привлечения клиентов, поскольку в долгосрочной перспективе это скорее повредит и тебе, и конкуренту. Руководство NVIDIA и AMD знает, что купить видеокарты геймерам больше не у кого – только у них и у их партнеров.

Кстати, приобрести видеокарту по выгодной цене можно на Яндекс Маркете. Среди популярных моделей для гейминга в разрешении FullHD – NVIDIA GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600.

Производить GPU по передовым техпроцессам дорого

Дорожают видеокарты и по более объективным причинам. Чипы для них производятся на мощностях TSMC – главного мирового производителя полупроводниковой продукции. Ранее для этого также использовались мощности еще одного чипмейкера – южнокорейской корпорации Samsung. Стоимость производства чипов растет – необходимое для этого оборудование может стоить сотни миллионов долларов. Дорожают и кремниевые пластины, и сырьё, а работники уже упомянутой Samsung бастуют, требуя повысить им зарплаты, а также обеспечить дополнительными социальными гарантиями.

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У той же TSMC масса крупных заказчиков, и, как пишут мировые СМИ, эти заказчики уже смирились с грядущим повышением цен. Среди них, помимо NVIDIA и AMD, можно назвать такие компании, как Intel Apple, Qualcomm, MediaTek, Huawei, Realtek, ARM Holdings, Altera, Xilinx, Broadcom, Conexant, Marvell. Всего у тайваньского полупроводникового гиганта несколько сотен заказчиков, и на его производственные мощности буквально выстраиваются очереди. В принципе, TSMC могла бы даже проводить на них аукционы, но, возможно, это запрещено местным законодательством или противоречит политике компании.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Super – один из наилучших вариантов для комфортного QuadHD гейминга на максимальных настройках с трассировкой лучей. Выгодно купить ее можно на Яндекс Маркете.

Продавать ИИ-ускорители выгоднее, чем игровые видеокарты

Компания NVIDIA зарабатывает на игровых графических ускорителях в несколько раз меньше, чем на специализированных ускорителях вычислений для нужд искусственного интеллекта и нейросетей. Соответственно, чипы, которые идут в условную RTX 4090, во многих случаях могли бы использоваться в таких ускорителях вычислений. Цель любого бизнеса – извлечение прибыли, поэтому высока вероятность, что цены на флагманские и субфлагманские видеокарты RTX 5000 будут выше, чем в свое время на RTX 4000. Не удивлюсь, если RTX 5090 будет стоить 1999 или 1899 долларов, хотя есть шанс, что вообще 2199 долларов или дороже. И основной приоритет будет именно на ИИ-ускорители, а не на игровые.

Помните истории, когда в разгар криптовалютной лихорадки ходили слухи о том, что вендоры продают крупные партии сразу компаниям, занимающимся майнингом, а не своим постоянным партнерам-оптовикам? Сейчас в мире наблюдается ИИ-бум, поэтому возможно повторение ситуации, только отгружать GPU будут уже не майнерам, а технологическим компаниям, обучающим собственные нейросети. Денег у них явно больше, чем у геймеров, а антимонопольные органы как-то не спешат заниматься производителями и вендорами.

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Кстати, цены на NVIDIA GeForce RTX 4090 пошли вниз — ритейлеры распродают флагманские видеокарты предыдущего поколения, поскольку осенью 2024 года или зимой 2025 выйдут новинки серии RTX 5000.

Лучше продать мало видеокарт дорого, чем много дешево

Не надо быть гением бизнеса, чтобы понимать: удобнее продать 10 тысяч видеокарт по 1000 долларов, чем 50 тысяч видеокарт по 200 долларов. Хотя бы, потому что снизятся затраты на хранение, логистику и поддержку. И это одна из причин, почему цены на видеокарты растут. В свое время GTX 970 была субфлагманской видеокартой — выше были только GTX 980 и GTX 980 Ti. А стоила «девятьсот семидесятая» 329 долларов – по крайней мере, такой была рекомендованная цена. Сейчас RTX 4070 и RTX 4070 Super – видеокарты продвинутого среднего сегмента, ниже субфлагманского. Рекомендованная стоимость – 599 долларов. Да, американская валюта тоже подвержена инфляции, но не настолько же. Даже RTX 4060 Ti с 8 гигабайтами памяти стоит 399 долларов. Хотя 8 гигабайт в 2024 году для игровой видеокарты не начального сегмента – это скромно.

Вряд ли имеет смысл покупать NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ, когда на рынке есть AMD Radeon RX 7700 XT 12 ГБ – эта видеокарта не сильно дороже, но намного производительнее.

Видеокарты покупают и по высоким ценам

В эпоху майнинг-лихорадки игровые графические ускорители скупали по ценам в 3-4 раза выше рекомендуемых не только майнеры, но и многие геймеры – полагаю, именно тогда в руководстве NVIDIA и поняли, что цены можно смело повышать. И хотя криптовалютная лихорадка схлынула, продавцы «криптолопат» (видеокарт) не только несказанно обогатились, но и вынесли уроки на будущее. Да, если повысить цены на GPU, некоторые покупатели отвалятся. Но оставшиеся, скорее всего, все равно раскупят карточки по завышенной цене. Особенно с учетом того, что разработчики игр не сильно трудятся оптимизировать свои творения. Точнее, высокие и средние настройки они еще оптимизируют, а вот максимальные часто выглядят не сильно лучше высоких, но значительно повышают нагрузку на GPU.

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В 2024 геймеру требуется не только мощная видеокарта, но и емкий SSD – игры часто весят за сотню гигабайт и требуют еще 30-60 гигабайт для установки обновлений. Отличным выбором за свои деньги станет двухтерабайтник ADATA Legend 960 с DRAM-буфером – это быстрый и надежный твердотельный накопитель, в домашне-игровых сценариях использования практически не уступающий Samsung 980 Pro.

Рубль – не самая крепкая валюта

С общими причинами закончили, перейдем к чисто российским. Одна из них – это курс рубля. Компании закладывают в цены связанные с национальной валютой риски, поскольку, например, в случае принятия новых санкций, «деревянный» может снова ослабнуть. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что вероятность значительного падения курса рубля к доллару и евро в ближайшие месяцы невысока. Экспортеры по-прежнему продают часть валютной выручки, хотя и меньше, чем раньше. А Центробанк, как предполагают экономисты, в конце июля повысит на 1-2% ключевую ставку для борьбы с инфляцией.

Санкции усложняют импорт

А вот санкции продолжают влиять на поставки. Логистические цепочки оказываются более длинными и затратными, чем до ввода ограничений, да и с оплатой порой возникают проблемы. Как минимум процентов 5-10 от рублевых цен на видеокарты и другое компьютерное железо можно отнести на счет всевозможных санкций, включая их побочные эффекты. Ведь раньше россияне могли заказывать железо с того же Computeruniverse, а сейчас без посредников этого не сделать из-за запрета Евросоюза. А значит, торговые сети могут задирать цены. В большинстве других стран такая проблема не стоит, поэтому мы, к сожалению, несколько переплачиваем за компьютерные комплектующие.

Частично выручают маркетплейсы – например, в «Мегамаркете» осенью прошлого года раздавали промокоды на большие скидки и давали за покупки много бонусов СберСпасибо. Таким нехитрым способом площадка набирала аудиторию. И это сработало. Сейчас промокоды тоже выдают, но скидки не настолько значительные, как раньше. Да и процент кэшбека бонусами на многие товары срезали в 1.5-3 раза.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, почему производительные игровые видеокарты стоят дорого, и, вероятно, будут стоить еще дороже. Сам я в свое время, зимой 2023 года, купил RTX 4090 в исполнении Palit GameRock OC за 130 тысяч рублей, и это было действительно выгодное окно возможностей для приобретения графических ускорителей и другого геймерского железа. А что вы думаете по поводу цен на видеокарты – адекватные они или нет? Сколько вы готовы отдать за новую карточку и стоят ли нынешние игры того, чтобы ради них апгрейдить ПК? Пишите в комментариях!

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