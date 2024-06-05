Всем привет! С вами Zero и сегодня я расскажу о том, как можно снизить уровень шума от работающего компьютера. Подчеркну, что речь идет не о сборке малошумного или бесшумного ПК с нуля, а о ситуациях, когда конфигурация уже имеется в наличии, но она не обеспечивает достаточного акустического комфорта. Сначала я расскажу о том, какие компоненты ПК производят больше всего шума, а далее перечислю ряд лайфхаков, позволяющих снизить уровень децибел. Но хватит предисловий, поехали!

Самые шумные компоненты ПК

Пройдемся по наиболее шумным комплектующим:

Видеокарта. Чаще всего именно система охлаждения графического ускорителя под высокой нагрузкой шумит больше, чем другие компоненты системы. Впрочем, на рынке присутствуют и качественные модификации видеокарт, вентиляторы которых, как правило, не разгоняются до максимальных или околомаксимальных значений, поскольку температурный режим и без того адекватен. Процессорный кулер или СЖО. Ситуация примерно такая же, как и с GPU. Чем горячее ваш процессор, тем более производительное вам нужно охлаждение, а вентиляторы суперкулеров и СЖО на высоких оборотах редко бывают тихими. Корпусные вентиляторы. Хорошо, если они работают на низких оборотах и издают шелест или равномерный гул. Плохо – если работают на высоких и воют или стучат/потрескивают/издают какие-либо другие посторонние звуки. Жесткие диски. В современном ПК их может и вовсе не быть, но если они есть, то могут быть неприятным источником шума. Как из-за неравномерности «хруста», так и из-за того, что иногда система обращается к HDD внезапно. SSD (при наличии активного охлаждения). Большинство SSD охлаждаются пассивно, но некоторые PCI-E 5.0 модели оснащены миниатюрным вентилятором, который может работать довольно шумно. Корпус. Дешевый кейс с тонкими стенками может дребезжать из-за вибраций или издавать другие неприятные звуки.

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Дальше – непосредственно рекомендации по снижению уровня шума.

Почистите компьютер от пыли и продуйте радиаторы

Первый мой совет: посмотрите, не забился ли системный блок пылью, и, если забился – почистите его. Запыленный ПК хуже охлаждается – вентиляторы вынужденно работают на более высоких оборотах, что повышает уровень шума. Особенное внимание уделите радиаторам – как тем, что установлены на видеокарте, так и являющемуся частью процессорного кулера. Постепенно накапливаясь между ребрами радиаторов, пыль со временем образует плотные комки, которые не продуваются вентиляторами. Здесь поможет баллончик со сжатым воздухом, он же – пневматический очиститель. Если вы не снимаете вентиляторы на время продувки – придерживайте их лопасти, чтобы устройства не вышли из строя.

Что касается пылесоса – использовать его неопытным пользователям для чистки компьютера не стоит. Продуть радиатор процессорного кулера с его помощью, конечно, можно, как и собрать пыль с дна корпуса и с поверхности пылевых фильтров, но пылесосить материнскую плату или видеокарту – плохая и опасная для вашего «железа» идея. Лучше купите пневматический очиститель – от приобретения одного баллончика раз в полгода-год вы не разоритесь.

Убедитесь, что эффективность охлаждения достаточна

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Если вы почистили ПК от пыли, а вентиляторы все равно воют — убедитесь, что процессор и видеокарта адекватно охлаждаются. Проверьте температуры CPU и GPU — в играх, в работе и в стресс-тестах. Если они выше 80 градусов в играх, а в стресс-тестах начинается троттлинг – возможно, стоит заменить процессорный кулер на более производительный и/или модифицировать систему охлаждения видеокарты. А может, стоит поменять термоинтерфейсы – иногда некачественная термопаста со временем сильно теряет в теплопроводности. Вообще, при сборке компьютера стоит закладывать в систему охлаждения определенный запас эффективности, чтобы вентиляторы не раскручивались до околомаксимальных оборотов даже в летнюю жару и даже при условии, что ПК полгода-год не чистили от пыли.

Замените корпусные вентиляторы на более тихие

Если основным источником шума являются корпусные вентиляторы, стоит просто заменить их на новые. Дешевые «вертушки», как поставляющиеся в комплекте с корпусами, так и продающиеся отдельно, часто оказываются проблемными. Они могут издавать неприятный шум с самого начала эксплуатации, а могут начать «радовать» нежелательными звуками спустя несколько месяцев или один-два года. У меня такое было, например, с комплектным 120-миллиметровым вентилятором шасси Thermaltake Element T. В итоге я довольно быстро поменял модель на другую, производства be Quiet, которая без проблем проработала много лет. И еще один нюанс – при возможности используйте антивибрационное крепление для «вертушек» вместо обычного.

Важно! Иногда менять вентиляторы нет необходимости – достаточно вручную отрегулировать скорость вращения лопастей. Бывает, например, что на 35% от максимальных оборотов «вертушка» потрескивает, а на 40% уже работает идеально.

Переставьте жесткие диски в NAS или другой ПК

Устранить шум от жестких дисков так просто не получится – проще всего переставить их в NAS или старый компьютер, организовав локальную сеть или Wi-Fi соединение. Нет никаких причин держать HDD в основном ПК, особенно с учетом того, что они могут замедлять работу «Проводника» и становиться источником других неожиданных проблем. Сам я понимаю желание иметь личную медиаколлекцию – все-таки фильм или сериал в любимой озвучке, или, тем более, Youtube-видео, которое иногда хочется пересмотреть, со временем может пропасть из интернета по разным причинам. Санкции, проблемы с авторскими правами, внезапное решение блогера удалить весь созданный за многие годы контент, и так далее. Поэтому желание иметь на борту парочку ёмких жестких дисков вполне рационально и в 2024 году. Но вот держать их в основном ПК – вариант не самый лучший. Салазки и антивибрационные шайбы проблему не решат.

Поменяйте корпус или используйте шумоизолирующие материалы

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Если у вас бюджетный тонкостенный корпус, снизить уровень шума поможет его замена или оклейка шумоизолирующим материалом. Наилучший вариант – приобрести «малошумный» корпус и самостоятельно его доработать. Подобные проекты нередко обсуждаются на тематических компьютерных форумах. Стоит ли так заморачиваться – каждый решает для себя сам. Некоторые пользователи не то, что корпус звукоизолируют, а еще и аудиоаппаратуру покупают на тысячи долларов, и оклеивают всю комнату словно студию звукозаписи, чтобы обеспечить себе «ламповый звук». Большинству же геймеров хватит хорошего корпуса вроде Fractal Design Define R5 без дополнительных доработок.

Уберите системный блок из комнаты

Напоследок предложу радикальное решение – если компьютер шумит, уберите его из комнаты в коридор. Возможно, для подключения системного блока к монитору придется приобрести более длинный кабель HDMI/DisplayPort, зато вы сможете наслаждаться тишиной, и необходимость заглушать вой вентиляторов и хруст жестких дисков тяжелым роком исчезнет. Конечно, такой метод подходит далеко не для всех – мало в какой квартире в коридоре найдется место для системника. Но если найдется, то это отличный вариант. Подсказка: если нет места в коридоре, оно может найтись в кладовке.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, как снизить уровень шума от компьютера. Конечно, оптимальный способ добиться акустического комфорта – изначально собирать бесшумный или малошумный ПК, но даже если ваш системный блок во время стресс-тестов не сильно уступает по громкости соседской дрели, есть способы хотя бы частично исправить ситуацию, причем не вкладывая значительных средств. А вы знаете какие-то еще способы снизить уровень шума от компьютера? Пишите в комментариях!

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