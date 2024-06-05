Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году

Рассказываю о том, как сделать компьютер тише, если он не сильно уступает по громкости соседской дрели.
[ ] для раздела Блоги
5
5

Всем привет! С вами Zero и сегодня я расскажу о том, как можно снизить уровень шума от работающего компьютера. Подчеркну, что речь идет не о сборке малошумного или бесшумного ПК с нуля, а о ситуациях, когда конфигурация уже имеется в наличии, но она не обеспечивает достаточного акустического комфорта. Сначала я расскажу о том, какие компоненты ПК производят больше всего шума, а далее перечислю ряд лайфхаков, позволяющих снизить уровень децибел. Но хватит предисловий, поехали!

Самые шумные компоненты ПК

Пройдемся по наиболее шумным комплектующим:

  1. Видеокарта. Чаще всего именно система охлаждения графического ускорителя под высокой нагрузкой шумит больше, чем другие компоненты системы. Впрочем, на рынке присутствуют и качественные модификации видеокарт, вентиляторы которых, как правило, не разгоняются до максимальных или околомаксимальных значений, поскольку температурный режим и без того адекватен.
  2. Процессорный кулер или СЖО. Ситуация примерно такая же, как и с GPU. Чем горячее ваш процессор, тем более производительное вам нужно охлаждение, а вентиляторы суперкулеров и СЖО на высоких оборотах редко бывают тихими.
  3. Корпусные вентиляторы. Хорошо, если они работают на низких оборотах и издают шелест или равномерный гул. Плохо – если работают на высоких и воют или стучат/потрескивают/издают какие-либо другие посторонние звуки.
  4. Жесткие диски. В современном ПК их может и вовсе не быть, но если они есть, то могут быть неприятным источником шума. Как из-за неравномерности «хруста», так и из-за того, что иногда система обращается к HDD внезапно.
  5. SSD (при наличии активного охлаждения). Большинство SSD охлаждаются пассивно, но некоторые PCI-E 5.0 модели оснащены миниатюрным вентилятором, который может работать довольно шумно.
  6. Корпус. Дешевый кейс с тонкими стенками может дребезжать из-за вибраций или издавать другие неприятные звуки.

реклама



Дальше – непосредственно рекомендации по снижению уровня шума.

Почистите компьютер от пыли и продуйте радиаторы

Первый мой совет: посмотрите, не забился ли системный блок пылью, и, если забился – почистите его. Запыленный ПК хуже охлаждается – вентиляторы вынужденно работают на более высоких оборотах, что повышает уровень шума. Особенное внимание уделите радиаторам – как тем, что установлены на видеокарте, так и являющемуся частью процессорного кулера. Постепенно накапливаясь между ребрами радиаторов, пыль со временем образует плотные комки, которые не продуваются вентиляторами. Здесь поможет баллончик со сжатым воздухом, он же – пневматический очиститель. Если вы не снимаете вентиляторы на время продувки – придерживайте их лопасти, чтобы устройства не вышли из строя.

Что касается пылесоса – использовать его неопытным пользователям для чистки компьютера не стоит. Продуть радиатор процессорного кулера с его помощью, конечно, можно, как и собрать пыль с дна корпуса и с поверхности пылевых фильтров, но пылесосить материнскую плату или видеокарту – плохая и опасная для вашего «железа» идея. Лучше купите пневматический очиститель – от приобретения одного баллончика раз в полгода-год вы не разоритесь.

Убедитесь, что эффективность охлаждения достаточна

реклама



Если вы почистили ПК от пыли, а вентиляторы все равно воют — убедитесь, что процессор и видеокарта адекватно охлаждаются. Проверьте температуры CPU и GPU — в играх, в работе и в стресс-тестах. Если они выше 80 градусов в играх, а в стресс-тестах начинается троттлинг – возможно, стоит заменить процессорный кулер на более производительный и/или модифицировать систему охлаждения видеокарты. А может, стоит поменять термоинтерфейсы – иногда некачественная термопаста со временем сильно теряет в теплопроводности. Вообще, при сборке компьютера стоит закладывать в систему охлаждения определенный запас эффективности, чтобы вентиляторы не раскручивались до околомаксимальных оборотов даже в летнюю жару и даже при условии, что ПК полгода-год не чистили от пыли.

Замените корпусные вентиляторы на более тихие

Если основным источником шума являются корпусные вентиляторы, стоит просто заменить их на новые. Дешевые «вертушки», как поставляющиеся в комплекте с корпусами, так и продающиеся отдельно, часто оказываются проблемными. Они могут издавать неприятный шум с самого начала эксплуатации, а могут начать «радовать» нежелательными звуками спустя несколько месяцев или один-два года. У меня такое было, например, с комплектным 120-миллиметровым вентилятором шасси Thermaltake Element T. В итоге я довольно быстро поменял модель на другую, производства be Quiet, которая без проблем проработала много лет. И еще один нюанс – при возможности используйте антивибрационное крепление для «вертушек» вместо обычного.

Важно! Иногда менять вентиляторы нет необходимости – достаточно вручную отрегулировать скорость вращения лопастей. Бывает, например, что на 35% от максимальных оборотов «вертушка» потрескивает, а на 40% уже работает идеально.

Переставьте жесткие диски в NAS или другой ПК

Устранить шум от жестких дисков так просто не получится – проще всего переставить их в NAS или старый компьютер, организовав локальную сеть или Wi-Fi соединение. Нет никаких причин держать HDD в основном ПК, особенно с учетом того, что они могут замедлять работу «Проводника» и становиться источником других неожиданных проблем. Сам я понимаю желание иметь личную медиаколлекцию – все-таки фильм или сериал в любимой озвучке, или, тем более, Youtube-видео, которое иногда хочется пересмотреть, со временем может пропасть из интернета по разным причинам. Санкции, проблемы с авторскими правами, внезапное решение блогера удалить весь созданный за многие годы контент, и так далее. Поэтому желание иметь на борту парочку ёмких жестких дисков вполне рационально и в 2024 году. Но вот держать их в основном ПК – вариант не самый лучший. Салазки и антивибрационные шайбы проблему не решат.

Поменяйте корпус или используйте шумоизолирующие материалы

реклама



Если у вас бюджетный тонкостенный корпус, снизить уровень шума поможет его замена или оклейка шумоизолирующим материалом. Наилучший вариант – приобрести «малошумный» корпус и самостоятельно его доработать. Подобные проекты нередко обсуждаются на тематических компьютерных форумах. Стоит ли так заморачиваться – каждый решает для себя сам. Некоторые пользователи не то, что корпус звукоизолируют, а еще и аудиоаппаратуру покупают на тысячи долларов, и оклеивают всю комнату словно студию звукозаписи, чтобы обеспечить себе «ламповый звук». Большинству же геймеров хватит хорошего корпуса вроде Fractal Design Define R5 без дополнительных доработок.

Уберите системный блок из комнаты

Напоследок предложу радикальное решение – если компьютер шумит, уберите его из комнаты в коридор. Возможно, для подключения системного блока к монитору придется приобрести более длинный кабель HDMI/DisplayPort, зато вы сможете наслаждаться тишиной, и необходимость заглушать вой вентиляторов и хруст жестких дисков тяжелым роком исчезнет. Конечно, такой метод подходит далеко не для всех – мало в какой квартире в коридоре найдется место для системника. Но если найдется, то это отличный вариант. Подсказка: если нет места в коридоре, оно может найтись в кладовке.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, как снизить уровень шума от компьютера. Конечно, оптимальный способ добиться акустического комфорта – изначально собирать бесшумный или малошумный ПК, но даже если ваш системный блок во время стресс-тестов не сильно уступает по громкости соседской дрели, есть способы хотя бы частично исправить ситуацию, причем не вкладывая значительных средств. А вы знаете какие-то еще способы снизить уровень шума от компьютера? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

реклама



Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Май)

ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года

ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года

Как снизить риски при получении интернет-заказов

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

компьютеры системы охлаждения комплектующие вентиляторы акустика корпуса кулеры шумоизоляция звукоизоляция уровень шума
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
5
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
6
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
17
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
1
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Меркурис: Россия сделала бесполезным крупнейшее в мире хранилище газа на Украине
9
Эксперт Норфилд: Украинские чиновники присвоили средства, направленные на оборону Харькова
4
Microsoft начинает новую кампанию по принуждению пользователей Windows 10 к обновлению
14
В Японии два истребителя F-35 совершили аварийную посадку из-за отказа электроники
1
Ремейк Fallout 2 на движке Fallout 4 будет распространяться через Steam
5
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую отдаленную от нас галактику во Вселенной
1
Экономика США выиграет от инвестиций НАСА в суперсплав для 3D-печати
3
Крупные майнеры, использующие для добычи криптовалюты видеокарты, нашли новый способ заработка
+
Директор Take Two намекнул на выход GTA 7 в новом интервью
4
Microsoft представила список новых игр в Xbox Game Pass в июне
+
Defense Post: Истребители F-35 ВВС США получат противокорабельные ракеты производства Норвегии
+
Seasonic представила блок питания PRIME TX-1600 Noctua Edition
+
Официально представлены цветовые решения складного телефона Honor Magic V Flip
+
В Германии заметили старый Leopard 2А4, получивший 130-мм пушку от KF-51 Panther
1
Ростех передаст в войска новую крупную партию модернизированных бронежилетов «Оберег»
+
Планшет OnePlus Pad 2 на чипе Snapdragon 8 Gen 3 протестировали в Geekbench
+
Microsoft заставляет использовать интернет-запись вместо локальной учётки при установке Windows 11
4
Литва подписала с концерном Rheinmetall договор о строительстве завода по производству боеприпасов
+
Financial Times: Китай требует от России понизить цену на газ до внутрироссийского уровня
14
AMD представила настольные процессоры Ryzen 9000 с ядрами на базе микроархитектуры Zen 5
8

Популярные статьи

Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
225
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
10
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
47
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
78
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
12
Как в Windows 10 установить тему Windows Vista - инструкция
9
Как снизить риски при получении интернет-заказов
9
Почему США в спешном порядке проводят испытательные пуски ракет Minuteman III
7
AMD представила гибридные процессоры Zen 5 для настольных ПК и Ryzen AI для мобильных устройств
6
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
23

Сейчас обсуждают

АЕV
11:29
Одни говорят что 90% сбили(ну примерно +-), другие говорят что 90% +- выпущенных средств поражения попали в цель. Итого имеем что все врут а правда где то по середине)))
В ночь с 4 на 5 июня ВКС России вновь провели комбинированные удары по объектам ВСУ
nonses84
11:26
Угрожать поедут.
Генштаб Израиля заявил о готовности к наступательным действиям в Ливане
DIP48
11:21
А где маленький карманный ядерный реактор для питания этого чуда ?
Super Flower показала блок питания на 2800W, способный питать сразу четыре видеокарты RTX 4090
VAKT
11:18
Автосохранение, что в Word, что в LibreOffice - каждые 10 минут. Но эта кончита зистакс не может без вранья прожить.
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Bamboliny
11:18
Совет неполный. Очевидно, что выключенный комп, хоть и не шумит, но и пользы никакой не приносит. В таком случае, предлагаю его вообще продать - то есть получается, что снижение уровня шума компьютера...
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
VladTag
11:18
Завоняло ЦИПсО-той...
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
Такой то
11:10
тогда они опять расползутся как тараканы
Генштаб Израиля заявил о готовности к наступательным действиям в Ливане
VictoR_VK
11:07
Самый ценный и действенный совет. Не работает, значит не шумит!
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
Various Artists
11:00
Я вот вспоминаю, когда amd и intel объявили о списке поддерживаемых процессоров для windows 11. ryzen 1000 серии и ryzen 2000 серии. Наличие встроенного ключа безопасности tpm, который вообще никак не...
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
Колючка
11:00
"не вкладывая значительных средств" пишет нам обезьяна, которая советует менять крутиляторы на биквайты и ноктуа "не вкладывая значительных средств" пишет нам обезьяна, которая советует купить NAS
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем