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Как снизить риски при получении интернет-заказов

Рассказываю о простых предосторожностях, которых следует придерживаться, чтобы минимизировать вероятность возникновения проблем при получении заказов с Ozon, Wildberries и с других маркетплейсов, а также из интернет-магазинов.
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, как снизить риски при получении интернет-заказов и не получить мыло или кирпич в коробке от дорогостоящего смартфона. Сам я неоднократно заказывал с Ozon и «Мегамаркета» цифровую технику и компьютерные комплектующие. Даже свою видеокарту RTX 4090 в модификации Palit GameRock OC я приобрел в начале 2023 года именно на Ozon – менее, чем за 130 тысяч рублей. Но там продавцом выступал сам маркетплейс, так что уровень риска был приемлемым. Но хватит предисловий, поехали!

Изучайте информацию о продавце, карточку товара и отзывы

Внимательно изучайте карточку товара — может оказаться, что вы покупаете не видеокарту, а муляж или фотографию видеокарты. Или что «16/512 ГБ» — это не характеристики, а часть названия смартфона. Конечно, в большинстве случаев такие уловки от продавца не прокатывают, но на Ozon Global или AliExpress могут и прокатить. В большинстве случаев подобные хитрости на грани фола используют китайские продавцы, но их коллеги из других регионов активно перенимают опыт. А если магазин на маркетплейсе забанят за мошенничество или из-за большого количества плохих отзывов – всегда можно зарегистрировать новый.

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Если название магазина выглядит как непонятный набор символом – к такому магазину стоит относиться с подозрением. Например, на том же Ozon Global можно встретить множество продавцов с именами вроде «zxzzxzxzsxz523». Они торгуют товарами с характеристиками, явно не соответствующими заявленным. И даже если название у магазина нормальное – зайдите в его профиль, посмотрите, как давно он на площадке. Если меньше нескольких месяцев — возможно, лучше отказаться от покупки. Пусть бета-тестерами становятся другие покупатели.

Следует внимательно изучить отзывы и о самом товаре. Иногда на том же Ozon пишут: «купил у продавца ИП Василий Пупкин, подделка, обратился, вернули деньги». При этом ИП Василий Пупкин ставит цену явно значительно ниже рынка. У других продавцов цена нормальная, и, с высокой вероятностью, товар тоже нормальный. Сталкивался с такой ситуацией, когда покупал наушники, и изучение отзывов спасло меня от покупки подделки. Хотя есть вероятность, что это конкуренты продавца заказали у него 1 экземпляр товара и написали, что это брак или подделка, но, если таких отзывов много — лучше не рисковать.

Заказывайте дорогие товары в пункт выдачи заказов, а не на дом

Если вы заказываете на маркетплейсе дорогостоящий, хрупкий или технически сложный товар, всегда лучше получать его в пункте выдачи заказов (ПВЗ). В ПВЗ есть камеры, да и сам сотрудник может выступить свидетелем, что вы вскрывали упаковку при нем, а внутри оказалось мыло вместо iPhone 20 Pro Max Ultra Plus. Да и освещение в пункте выдачи, как правило, хорошее. Если же курьер привозит товар домой, покупатели обычно осматривают его в спешке, чтобы не задерживать сотрудника, если вообще осматривают. Да и пускать посторонних людей в квартиру не хочется, а в общем коридоре освещение почти всегда хуже, чем в ПВЗ. Пропустите скол или царапину, а вернуть товар не удастся, поскольку вам заявят, что вы же и испортили товар.

Внимательно осматривайте упаковку перед вскрытием

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Иногда понять, что товар был поврежден, можно по состоянию упаковки. Яркий пример – иллюстрация выше. Почта, транспортные компании и логистические службы магазинов работают отнюдь не идеально, и, хотя большинство покупателей получают свои посылки в целости и сохранности, возможны неприятные неожиданности. Если упаковка сильно помята, изогнута или выглядит, как будто ее вскрывали – вероятно, лучше отказаться от получения товара и сделать заказ повторно. Или, например, если вы видите вместо фирменного скотча магазина-продавца обычную липкую ленту, стоит обратить на это внимание сотрудника ПВЗ и вскрыть посылку под его наблюдением, и, что важнее, под наблюдением камеры. Так что выберите такую позицию, чтобы вскрытие упаковки попало на видео.

Вскрывайте упаковку и осматривайте товар в пункте выдачи заказов

Четвертая рекомендация связана с третьей. Если вы получаете дорогостоящий и/или технически сложный товар — всегда лучше вскрывать упаковку и проводить осмотр покупки непосредственно в ПВЗ, под камерами. Если вы вскроете посылку дома, а там вместо смартфона окажется кирпич или все-таки смартфон, но с треснувшим экраном, вам будет сложно что-либо доказать. И даже если вы снимаете вскрытие посылки дома на видео – это не доказательство. В маркетплейсе не могут знать, точно ли это та самая упаковка, и не вскрывали ли вы ее ранее. Ведь мошенник мог сначала аккуратно распаковать посылку и забрать смартфон без видеофиксации, а потом положить в упаковку кирпич, запаковать и провести повторный «анбоксинг» уже с записью видео. Чтобы минимизировать риски — лучше потратить немного времени и осмотреть товар в ПВЗ. Тем более, там обычно есть и канцелярский нож, и ножницы для разрезания скотча, да и освещение должно быть хорошим. Но главное, повторюсь — это камеры.

Не спешите выбрасывать упаковку и удалять с товара ярлыки

Бывает, что при получении товара все проходит нормально, но уже дома вы понимаете, что вам прислали бракованное устройство или контрафакт. Например, бюджетную реплику заказанного смартфона. В таких случаях не стоит мириться с обстоятельствами. Если вас обманули и прислали реплику – стоит решать вопросы через поддержку маркетплейса. А вот если устройство бракованное, возможно, лучше не сдавать его на проверку качества, чтобы не тратить время, а просто вернуть. Закон о защите прав потребителей позволяет в течение 7 дней возвращать даже технически сложные товары, если они были приобретены через интернет.

Проще всего здесь привести пример с монитором. Согласно текущим нормативным документам, допускается наличие определенного количества битых пикселей на матрице, и это не считается браком. Поэтому купленный в магазине монитор с парой дефектных точек просто так вернуть не получится. А вот если он был приобретен через интернет (даже в том же магазине), и вы увидели пару битых пикселей, вы можете осуществить возврат, заявив, что монитор вам просто не подошел. Главное – чтобы были сохранены упаковка, ярлыки, товарный вид, потребительские свойства. Подробнее — в законе «О защите прав потребителей». Также вы можете обратиться в виртуальную приемную Роспотребнадзора — там консультируют по подобным вопросам. Но лучше делать это до покупки, поскольку ответа, возможно, придется ждать несколько дней.

Заключение

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В сегодняшней статье я рассказал о том, как минимизировать риски при получении интернет-заказов с маркетплейсов и из магазинов. Потратив немного времени на то, чтобы вскрыть посылку и осмотреть товар непосредственно в пункте выдачи под камерами, вы обезопасите себя от значительной части возможных проблем. А каких правил при получении интернет-заказов придерживаетесь вы? И что самое дорогое в своей жизни вы заказывали через интернет? Пишите в комментариях!

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