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Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить

Рассказываю о взлете и падении популярности нетбуков, о том, почему их перестали выпускать, а также о том, каким мог бы быть современный нетбук, актуальный в 2024 году
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Всем привет. С вами Zero, и в сегодняшней статье я хочу поговорить о том, какими были и почему пропали нетбуки — компактные мобильные ПК с невысоким уровнем производительности, предназначенные для работы в интернете и потребления контента. Помимо этого, я попробую описать, каким, на мой взгляд, должен быть нетбук, выпускающийся в 2024 году. И чем это гипотетическое устройство можно заменить, хотя бы частично. Но хватит предисловий, поехали!

Какими были нетбуки и почему они пропали 

Нетбуки были весьма популярны в конце нулевых и начале десятых годов – они сочетали в себе компактность, мобильность и невысокую стоимость. Главными же их недостатками в большинстве случаев были низкая производительность (и «тормоза» даже при работе в браузере, особенно с учетом того, что SSD тогда еще не были распространены) и довольно низкое качество картинки — IPS дисплеи в бюджетных мобильных ПК тогда также были большой редкостью. В таблице ниже — пример характеристик одного из нетбуков стоимостью менее 400 долларов:

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Пусть вас не удивляет «4G» в названии – речь идет не о стандарте беспроводной связи, а о емкости накопителя. Да, именно о емкости накопителя, а не об объеме оперативной памяти — ее тут и вовсе только 512 мегабайт. Сейчас один только браузер запросто может «съедать» в несколько раз больше. Что же касается нехватки свободного места — проблема решалась установкой карты памяти. В середине 2008 года нетбуки занимали лишь 1-5% от рынка ноутбуков, а к концу года – уже почти 20%. А вот нетбук поновее, хотя все еще с DDR2 памятью и ОС Windows XP:

 Популярность нетбуков сподвигла производителей расширить ассортимент – начать выпускать модели не с 7-8-дюймовыми, а с 10.1-дюймовыми, а потом и 11-12-дюймовыми экранами, увеличивать емкость накопителей и объем ОЗУ, и не только. Тем не менее, производителям железа, в первую очередь, Intel, не нравилось, что нетбуки отнимают долю рынка у более дорогих ноутбуков. Вмешалась и Microsoft – подняв стоимость лицензии Windows для ноутбуков с экранами крупнее 10 дюймов, а также выпустив урезанную Windows 7 Starter edition, которая не могла запускать более трех программ одновременно. Пик спроса на нетбуки пришелся на 2010-2011 годы, далее же их стали вытеснять другие девайсы.

Почему смартфоны, планшеты и ультрабуки не способны полностью заменить нетбуки

Со временем в верхней части рынка на смену нетбукам пришли ультрабуки – заточенные под работу мобильные ПК, которые оказались крупнее и дороже. В бюджетном же сегменте нетбуки были заменены планшетами и крупными смартфонами. При этом ни те, ни другие устройства не являются полноценной заменой нетбукам. Ультрабуки слишком дорогие и громоздкие, а планшеты со смартфонами работают на базе других операционных систем, а также не обладают клавиатурой и мышью. Да, их можно подключить, например, по Bluetooth, но, если носить периферию с собой, теряется выигрыш в мобильности и компактности. Также можно вспомнить ноутбуки-трансформеры, но они, как правило, как и ультрабуки, стоят значительно дороже, чем могли бы стоить современные нетбуки. Что же касается лэптопов и прочих устройств с клавиатурой — почти все они слишком велики по габаритам по сравнению с нетбуками.

Каким мог бы быть нетбук, актуальный в 2024 году

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Попробую порассуждать о том, каким мог бы быть современный нетбук:

  1. Экран. IPS матрица, разрешение FullHD или около того, диагональ 10-13 дюймов в зависимости от модификации.
  2. Процессор. Любой энергоэффективный четырехъядерник от Intel или AMD, способный справляться с домашне-офисными и несложными рабочими задачами. Браузер, Word, Excel и подобное программное обеспечение, 4K видео и так далее.
  3. Оперативная память. Приемлемый вариант — распаянные на плате 16 гигабайт памяти. Хороший вариант – 16 гигабайт SO-DIMM с возможностью дальнейшего апгрейда.
  4. SSD. Хотя бы на 240-256 гигабайт, и с возможностью замены/добавления второго накопителя.
  5. Аккумулятор. Литий-ионный или натрий-ионный, чем больше емкость, тем лучше. Обязательно быстрая зарядка, хотя бы 30+ Вт, а лучше 60+ или 120+ Вт.
  6. Дополнительно. Клавиатура, тачпад, кардридер, простенькая веб-камера (необязательно), Wi-Fi, Bluetooth, USB разъемы, HDMI и DisplayPort, 3.5 jack. Наверно, что-то забыл, но суть понятна.
  7. Охлаждение. Лучше активное, чтобы не было перегрева и троттлинга, ну и чтобы процессор выдавал большую производительность. В простое вентилятор будет останавливаться, да и в любом случае, много заряда батареи он не сожрет.
  8. Вес. Не более 1.5 кг. Хорошо если не более 1.2 кг, идеально — если 1 кг и меньше.
  9. Стоимость. До 500 долларов, лучше до 400, а еще лучше если до 350. И это не вот прямо мечты — посмотрите на некоторые ASUS VivoBook. И это ASUS. У тайваньской компании достаточно высокий показатель «переплаты за бренд».

Что купить вместо нетбука

Итак, нетбуков на нашем рынке сейчас нет или почти нет — точнее, есть сомнительные предложения от китайских и российских (или китайских с российским шильдиком) брендов в сверхбюджетном ценовом сегменте. Что же тогда купить, если хочется девайс, похожий на нетбук для дома, учебы или офисной работы в нетребовательном ПО? Можно недорогой 15.6-дюймовый мобильный ПК – например, ASUS E1504FA Vivobook Go (BQ585) (E1504FA-BQ585). Четырехъядерный процессор AMD Ryzen 3 7320U обеспечит достаточный для рассматриваемых задач уровень производительности, с экраном и памятью у устройства тоже все отлично.

Если 15.6-дюймовый экран для вас слишком велик, хорошим вариантом станут 14-дюймовые ноутбуки вроде Acer TravelMate P2 TMP214-53-579F NX. VPNER.00V на основе четырехъядерного процессора Intel Core i5 1135G7. Брать модели на основе двухъядерных CPU я не рекомендую, продукции же китайских Noname-брендов лучше и вовсе избегать как огня. Они за последние полтора года заполонили не только маркетплейсы, но и магазины. Возможно, 10-20% из них пройдут испытание временем, но большинство со временем отсеются.

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Если вы собираетесь в основном сидеть в интернете, смотреть видео и играть в мобильные игры, и вам не нужны физическая клавиатура и ОС Windows, возможно, стоит рассмотреть вариант с приобретением планшета. Могу порекомендовать Xiaomi Pad 6 Wi-Fi на основе SoC Snapdragon 870 или, если нужно что-то помощнее, Xiaomi Pad 6S Pro Wi-Fi. Хотя на мой взгляд, отдавать столько денег за планшет – перебор. Но кто-то покупает и Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G, не переживая о финансовых тратах.

Заключение

В сегодняшней статье я кратко рассказал о том, какими были нетбуки и почему они исчезли с рынка, а также предположил, каким бы мог быть современный нетбук, актуальный в 2024 году и пользующийся спросом. А что вы думаете по этому поводу? Скучаете ли вы по такому типу устройств? Купили бы вы себе нетбук, или планшеты, ноутбуки и ультрабуки удовлетворяют ваши потребности? Пишите в комментариях!

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