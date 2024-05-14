



Всем привет. С вами Zero, и это специальный выпуск рубрики «Народный ПК» — сегодня я расскажу о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в мае 2024 года за 50 тысяч рублей, используя исключительно новые комплектующие из магазинов. Разумеется, производительности такой сборки будет недостаточно, чтобы играть в любые проекты на максимальных настройках с 60+ FPS даже в разрешении FullHD, но, если не гнаться за выкручиванием всех ползунков вправо, она позволит проходить любые игры. На апгрейд рассматриваемая конфигурация не рассчитана: хотя заменить процессор или видеокарту можно, вряд ли это будет выгодно. Но ладно, хватит предисловий, поехали!

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Процессор, конечно, хотелось бы поставить шестиядерный, поскольку 6 ядер давно прописались в массовом игровом сегменте, сместив четырехъядерные модели в бюджетный сегмент. Но, учитывая ограничение в 50 тысяч рублей, 6 ядер для нас – роскошь, как и современные сокеты. Чтобы денег хватило на хоть мало-мальски приличный графический ускоритель, на CPU придется экономить. Думаю, оптимальный в таком случае вариант – смотреть в сторону любого из двух четырехъядерников сокета Intel LGA 1200. Речь идет о Core i3-10100F и 10105F, которые отличаются друг от друга только сотней МГц тактовой частоты. По производительности в играх, кстати, Comet Lake лучше, чем Zen 2. Например, если говорить о шестиядерниках, то при прочих равных лучше брать Core i5-10400F, а не Ryzen 5 3600. Это я к тому, что хоть Core i3-10100F процессор и устаревший, по одноядерной производительности все далеко не так плохо, как может показаться.

От материнской платы нам требуется совместимость с выбранным процессором, а также наличие хотя бы одного порта M.2 для установки высокоскоростного твердотельного накопителя. Действительно дешевых МП в магазинах мне найти не удалось — хотелось бы, чтобы плата стоила раза в полтора дешевле процессора, но это мечты. Самая доступная модель (из нормальных, не китайских фуфлобрендов) — GIGABYTE H510M K V2, но на рынке хватает и других похожих решений. Ждать от них мощной подсистемы питания, дополнительных радиаторов и наличия большого количества всевозможных разъемов не стоит — функциональность и обвязка максимально спартанские. Ну а чего вы хотели от сверхбюджетной материнской платы для компьютера за 50 тысяч рублей? В мае 2024 года это не сильно больше 500 долларов, а производительный игровой ПК еще до ускорения инфляции в США стоил не менее 1000 единиц американской валюты.

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Несмотря на то, что я предпочитаю использовать и рекомендовать системы охлаждения со 120-миллиметровыми или еще более крупными вентиляторами, для Intel Core i3-10100F можно взять и что-то попроще. Например, бюджетный кулер AeroCool Verkho 2, состоящий из небольшого радиатора с тепловыми трубками и 90-миллиметрового вентилятора. Эффективности этого охладителя для четырехъядерника будет более, чем достаточно. Хватило бы и боксового кулера, но он малоэффективный и шумный, а переплата за него в большинстве случаев ощутимо выше, чем за более производительные и тихие системы охлаждения от сторонних производителей. Если Aerocool Verkho 2 в вашей локации нет, и вы выбираете другую модель – обратите внимание на наличие автоматической регулировки скорости вращения лопастей вентилятора. Не надо брать кулеры, которые всегда работают на максимальных оборотах — они нарушат ваш акустический комфорт.

В 2024 году игровому компьютеру нужно 32 гигабайта оперативной памяти, но наш бюджет не позволяет сразу установить пару модулей по 16 гигабайт, поэтому для начала можно обойтись одним. В дальнейшем докупите к нему второй с похожими характеристиками: советую брать планки с частотой 3000-3600 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. И избегайте ОЗУ китайских Noname-брендов: неизвестно, какие в них установлены чипы. Возможно, бывшие в употреблении, не прошедшие внутренний контроль качества более солидных компаний или и вовсе бракованные. Так что не гонитесь за копеечной экономией нескольких сотен рублей – даже с учетом стоимости сборки, рисковать, покупая сомнительную оперативную память не следует. Тем более, модули DDR4 стоят недорого даже с учетом подорожания чипов.

Твердотельный накопитель стоило бы взять сразу на терабайт, но, как вы уже догадались, не позволяет ограничение по бюджету. Поэтому для начала можно взять полутерабайтник – например, MSI SPATIUM M390. Контроллер у него безбуферный, Phison PS5015-E15, зато качественная, быстрая и надежная память — 176-слойная 3D TLC от Micron. Для недорогого домашне-игрового ПК скоростных возможностей такого SSD будет более, чем достаточно. Жаль только, что место на нем закончится очень и очень быстро, а второй разъем M.2 PCI-Express на материнской плате не предусмотрен, так что придется докупать накопители, поддерживающие интерфейс SATA III. Но тут уж ничего не поделать – материнские платы с 2-3 портами M.2 стоят значительно дороже, а у нас и без того на счету каждая сотня рублей.

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Дальше по плану – ключевой компонент сборки, графический ускоритель. Если исключить из рассмотрения варианты со вторичного рынка, оптимальный выбор — NVIDIA GeForce RTX 3050 в восьмигигабайтной версии. Важно: именно в восьмигигабайтной! Обновленная RTX 3050 с 6 гигабайтами памяти сильно урезана по характеристикам и выдает в играх гораздо меньше FPS. Разница составляет 15-25%. Да и вообще, покупать в 2024 году для игр видеокарту менее, чем с 8 гигабайтами — моветон. С полноценной, не урезанной «три тысячи пятидесятой» вы сможете играть в любые проекты с комфортным FPS, хотя в требовательных тайтлах вроде Cyberpunk 2077 для этого придется снижать настройки до средних или даже средне-низких. RTX 3050 не считалась производительной картой и на момент выхода – это устройство бюджетного игрового сегмента.

Конфигурация вышла нетребовательной в плане энергопотребления — 500-ваттный блок питания обеспечит ей солидный запас по мощности. При этом сразу предостерегу от приобретения китайских Noname-БП, а также решений ExeGate, AeroCool и других подобных брендов. Смотрите в сторону Chieftec, Zalman или Deepcool – этим компаниям удается поддерживать приличный уровень качества даже в бюджетном и сверхбюджетном ценовых сегментах. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю модель ZALMAN Wattbit II на 500 Вт — по линии 12ВВ у него 450 Вт, чего хватит и для гораздо более производительных связок процессора и видеокарты, чем наша. Также модель может похвастаться адекватным набором разъемов и тихим вентилятором.

На корпус остается чуть больше 3 тысяч рублей. За такие деньги тоже можно взять что-то, по крайней мере, лучше картонной коробки или закрытого, плохо продуваемого офисного кейса без единого 120-миллиметрового вентилятора и даже без слотов для них. Например, вы можете рассмотреть в качестве основных вариантов такие шасси, как AeroCool Tomahawk-S-BK-v4 и Zalman T8. Оба по-умолчанию оснащены одной предустановленной «вертушкой», к которой вы при желании можете добавить еще несколько. Свободного места для бюджетных или даже среднего уровня комплектующих тоже вполне достаточно, хотя шумоизоляции, продвинутой системы прокладки кабелей и прочих фишек более дорогих корпусов ожидать не стоит. Да и расположении блока питания — верхнее, что не слишком удобно. Но главное – что все поместится и не будет перегреваться.

Подводим итоги

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Итак, все комплектующие выбраны:

Конфигурация, конечно, получилась изобилующей компромиссами. Но, с учетом инфляции, причем не только рублевой, но и долларовой, вообще чудо, что за 50 тысяч можно в 2024 году игровой компьютер из новых комплектующих, который позволяет комфортно играть в практически любые проекты с 60+ FPS не на минимальных, а на средних настройках. Да, в некоторых играх будут просадки частоты кадров, но вряд ли критичные. Стоит ли собирать такой ПК? Только если вы принципиально не хотите обращаться ко вторичному рынку и не готовы увеличивать бюджет. Потому что, добавив 10 тысяч рублей, или поискав железо на «вторичке», можно прийти к более интересным вариантам.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить без потери игровой производительности?

Почти ни на чем, на всем уже сэкономлено. Можно, конечно, взять китайский Noname SSD или корпус со встроенным блоком питания, но оба варианта очень плохие из-за потенциальных проблем с надежностью.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть?

Если денег больше 50 тысяч, то лучше собрать ПК с шестиядерным процессором на платформе AM4 — обратитесь к статье «Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS».

Какой стоит взять монитор?

Это зависит от личных предпочтений. Но универсальный вариант таков: FullHD, 23-25 дюймов, плоский (не изогнутый) экран, 144+ Гц, Flicker-Free, поддержка технологий адаптивной синхронизации. Желательно — поменьше проблем с Glow и наличие регулировки по высоте. Проверяйте монитор в магазине или покупайте через интернет, иначе вернуть его из-за одного или даже нескольких битых пикселей не удастся. Технически сложный товар.

Удастся ли в будущем заменить Core i3-10100F, например, на Core i5-10400F?

Да, можно, несмотря на то что подсистема питания у рассмотренной в статье материнской платы слабенькая. Но вряд ли это будет выгодно, если покупать Core i5-10400F не за копейки на вторичном рынке.

Какие прогнозы по поводу цен на железо?

Меры по поддержке курса рубля продлили надолго, так что резкого подорожания в ближайшие месяцы ожидать не стоит, если не случится какого-то форс-мажора. Но и причин для снижения цен вроде бы тоже нет. Так что колебания цен летом, вероятно, будут незначительными.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в мае 2024 года за 50 тысяч рублей. Несмотря на то, что экономить пришлось буквально на каждом компоненте системы, такая сборка позволит комфортно играть в любые проекты на средних или средне-низких настройках. Нетребовательные же игры уровня DOTA 2 или Counter-Strike 2 можно будет запускать и на высоких или даже максимальных. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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