Всем привет. С вами Zero, и сегодня я хочу порассуждать о том, какими будут видеокарты NVIDIA следующего поколения — GeForce RTX 5000 на основе микроархитектуры Blackwell. Статья пишется в середине мая 2024 года, и информации, в том числе, неофициальной, о будущих графических ускорителях пока мало. Неизвестно даже, какая модель выйдет первой — флагманская RTX 5090, как это обычно бывает, или находящаяся на ступеньку младше RTX 5080. Возможно, будет и так — из-за торгово-санкционных войн между США и Китаем, как сообщают некоторые инсайдеры. Заранее предупрежу, что не стоит воспринимать сказанное в этой статье за истину в последней инстанции – это лишь предположения и прогнозы, основанные на крупицах фактов. Но хватит предисловий, поехали!

Когда выйдут видеокарты RTX 5000 Blackwell

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Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, вероятность того, что как минимум две видеокарты линейки RTX 5000 Blackwell дебютируют уже этой осенью крайне высока, летом же корпорация NVIDIA может рассказать о них – кратко или подробно. Скорее всего, как и в случае с RTX 4000, новинки поступят в продажу в октябре-ноябре. Таким образом, они будут на слуху в рождественский сезон распродаж, и будут хорошо продаваться. По информации ряда инсайдеров, RTX 5080 может выйти раньше, чем 5090, поскольку в случае с последней NVIDIA придется вести переговоры с американскими регуляторами. Возможно, что «пять тысяч девяностую», как и ее предшественницу, запретят поставлять в Китай. Эффективность таких мер, впрочем, представляется сомнительной – бюрократическая машина работает гораздо медленнее, чем производственно-технологическая и маркетинговая, хотя последнюю тоже не назвать эталоном оперативности.

Если говорить о видеокартах младше RTX 5080, эксперты ожидают их выхода уже в 2025 году – скорее всего, в первой его половине, хотя планы NVIDIA предугадать сложно. Свои коррективы могут внести также какие-либо политические, экономические и иные события, которые сложно предугадать (наподобие пандемии коронавируса COVID-19) и действия конкурентов – в первую очередь, конечно, AMD, поскольку Intel в сегменте дискретной графики пока сложно назвать серьезным конкурентом. Слишком уж неудачным получился у полупроводникового гиганта первый запуск игровых GPU для ПК. А казалось бы, столько лет опыта со встроенной графикой.

Подытожу: если не будет какого-то форс-мажора, ждем RTX 5090 и RTX 5080 в октябре-ноябре, а остальных видеокарт Blackwell – в 2025 году. Преимущественно – в первой его половине.

Характеристики NVIDIA GeForce RTX 5090

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Согласно слухам, NVIDIA тестирует системы охлаждения для видеокарт с энергопотреблением и тепловыделением в диапазоне от 250 Вт до 600 Вт. Колоссальный TGP на уровне 600 Вт изначально приписывали и RTX 4090, но в итоге все ограничилось 450 Вт. Это тоже внушительный показатель – больше, чем у какого-либо игрового графического ускорителя до этого, за исключением двухчиповых моделей. Но в итоге системы охлаждения, рассчитанные на 550-600 Вт, легко справлялись с 450. Поэтому RTX 4090 оказались тише и холоднее, чем RTX 3090 и 3090 Ti. Ладно, не только поэтому, но и благодаря переходу с техпроцесса Samsung на более совершенные технологические нормы TSMC. Да и новые чипы памяти оказались не столь горячими.

Чего ожидать от RTX 5090? Здесь я вступаю на зыбкую почву предположений, но, на мой взгляд, TGP этой видеокарты будет находиться в диапазоне от 380 до 520 Вт. Скорее всего, ближе ко второму показателю, чем к первому. Но делать 600-ваттную «печку» NVIDIA все-таки вряд ли станет, хотя в некоторых модификациях лимит энергопотребления и тепловыделения можно будет увеличить, как и в случае RTX 4090. Ранее о TGP RTX 5090 в 520 Вт сообщал инсайдер RedGamingTech.

По объему видеопамяти информация двоякая. В сливах есть информация как по поводу 512-битной шины и 32 гигабайт, так и по поводу 384-битной и 24 гигабайт. Я считаю второй вариант намного более вероятным. Вряд ли в ближайшие несколько лет каким-то играм будут нужны 32 гигабайта памяти. К тому же, NVIDIA, в отличие от AMD, менее щедра на видеопамять. Конечно, 32 гигабайта позволили бы задрать цену, но это негативно скажется на продажах. Здесь важно соблюсти баланс. С RTX 4090 он был, на мой взгляд соблюден (а вот с RTX 4080 и RTX 4070 Ti — нет, их надо было сразу делать дешевле). Также в теории RTX 5090 может иметь до 24 576 CUDA-ядер, но на практике их практически наверняка будет меньше. Что же касается производительности – ожидается, что процентный прирост будет неплохим, но все же ниже, чем при переходе от RTX 3090 Ti к RTX 4090.

Характеристики NVIDIA GeForce RTX 5080

По имеющимся в настоящий момент данным, разница между выходом RTX 5080 и RTX 5090 составит несколько недель, причем раньше может увидеть свет именно младшая из пары видеокарт. Судя по ширине шины в 256 бит, она получит все те же 16 гигабайт видеопамяти, что и RTX 4080, но стандарта GDDR7, как и RTX 5090. А вот рекомендованная стоимость, вероятно, будет ниже — такая же или примерно такая же, как у RTX 4080 Super. В теории модель может обладать 12 888 CUDA-ядрами (такова максимальная конфигурация чипа), но на практике их число будет меньше, хотя и ненамного. Оба флагманских графических ускорителя будут обладать поддержкой интерфейса PCI-Express 5.0 x16 и иметь на борту как минимум один разъем DisplayPort 2.1. Найти заслуживающую доверия информацию о TGP RTX 5080 мне не удалось, но, исходя из соображений здравого смысла, можно предположить, что он будет находиться в диапазоне от 280 до 400 Вт.

Характеристики остальных видеокарт RTX 5000

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Что касается остальных игровых графических ускорителей Blackwell – сведений о них практически нет, поэтому остается только гадать. Очевидно, что модели, позиционирующиеся как предназначенные для разрешения 4K должны получить как минимум 16 гигабайт памяти, а позиционирующиеся как предназначенные для QuadHD – как минимум 12 гигабайт памяти. Рискну предположить, что RTX 5060 Ti, в отличие от 4060 Ti, получит именно 12 гигабайт. А вот «пять тысяч шестидесятая», вероятно, будет довольствоваться 8 гигабайтами. Но это лишь мои догадки, основанные на опыте наблюдения за решениями, принятыми NVIDIA на протяжении последних 10 лет.

FAQ (Вопросы и ответы)

Когда ждать новой информации о RTX 5000?

Неофициальная может появиться в любой момент – инсайдеры работают не по расписанию. Что же касается официальной – возможно, что-то интересное будет на выставке Computex 2024 в начале июня.

Стоит ли ожидать, что после выхода RTX 5000 флагманская карта предыдущего поколения, RTX 4090, превратится в тыкву?

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В тыкву, конечно, не превратится, но RTX 5080, вероятно, будет производительнее в играх.

Планирует ли NVIDIA выпустить новую бюджетную игровую видеокарту на замену урезанной RTX 3050 с 6 гигабайтами видеопамяти?

Пока информации об этом нет. Но RTX 3050 явно не удовлетворяет нынешним требованиям даже для продукта доступного ценового сегмента рынка игровых GPU.

Будут ли в RTX 5000 внедрены новые технологии вроде генерации кадров?

Пока неизвестно — если и будут, NVIDIA держит такие нововведения в тайне.

А разъем будет тот же, проблемный 12VHPWR?

Не совсем – его обновленная версия, которая не будет оплавляться, если штекер вставлен не до конца.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, что известно о будущих графических ускорителях NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell, а также поделился своими прогнозами и предположениями по поводу их характеристик. Воспринимать изложенное в материале за истину в последней инстанции не стоит, тем не менее, составить предварительное общее представление о будущих видеокартах уже можно. А что вы думаете по поводу RTX 5000? Ждете их выхода? Пишите в комментариях!

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