Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз

Собираю в одном месте утечки о будущих графических ускорителях Blackwell, а также делюсь своими предположениями и догадками
[ ] для раздела Блоги
7
7

Всем привет. С вами Zero, и сегодня я хочу порассуждать о том, какими будут видеокарты NVIDIA следующего поколения — GeForce RTX 5000 на основе микроархитектуры Blackwell. Статья пишется в середине мая 2024 года, и информации, в том числе, неофициальной, о будущих графических ускорителях пока мало. Неизвестно даже, какая модель выйдет первой — флагманская RTX 5090, как это обычно бывает, или находящаяся на ступеньку младше RTX 5080. Возможно, будет и так — из-за торгово-санкционных войн между США и Китаем, как сообщают некоторые инсайдеры. Заранее предупрежу, что не стоит воспринимать сказанное в этой статье за истину в последней инстанции – это лишь предположения и прогнозы, основанные на крупицах фактов. Но хватит предисловий, поехали!

Когда выйдут видеокарты RTX 5000 Blackwell

реклама



Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, вероятность того, что как минимум две видеокарты линейки RTX 5000 Blackwell дебютируют уже этой осенью крайне высока, летом же корпорация NVIDIA может рассказать о них – кратко или подробно. Скорее всего, как и в случае с RTX 4000, новинки поступят в продажу в октябре-ноябре. Таким образом, они будут на слуху в рождественский сезон распродаж, и будут хорошо продаваться. По информации ряда инсайдеров, RTX 5080 может выйти раньше, чем 5090, поскольку в случае с последней NVIDIA придется вести переговоры с американскими регуляторами. Возможно, что «пять тысяч девяностую», как и ее предшественницу, запретят поставлять в Китай. Эффективность таких мер, впрочем, представляется сомнительной – бюрократическая машина работает гораздо медленнее, чем производственно-технологическая и маркетинговая, хотя последнюю тоже не назвать эталоном оперативности.

Если говорить о видеокартах младше RTX 5080, эксперты ожидают их выхода уже в 2025 году – скорее всего, в первой его половине, хотя планы NVIDIA предугадать сложно. Свои коррективы могут внести также какие-либо политические, экономические и иные события, которые сложно предугадать (наподобие пандемии коронавируса COVID-19) и действия конкурентов – в первую очередь, конечно, AMD, поскольку Intel в сегменте дискретной графики пока сложно назвать серьезным конкурентом. Слишком уж неудачным получился у полупроводникового гиганта первый запуск игровых GPU для ПК. А казалось бы, столько лет опыта со встроенной графикой.

Подытожу: если не будет какого-то форс-мажора, ждем RTX 5090 и RTX 5080 в октябре-ноябре, а остальных видеокарт Blackwell – в 2025 году. Преимущественно – в первой его половине.

Характеристики NVIDIA GeForce RTX 5090

реклама



Согласно слухам, NVIDIA тестирует системы охлаждения для видеокарт с энергопотреблением и тепловыделением в диапазоне от 250 Вт до 600 Вт. Колоссальный TGP на уровне 600 Вт изначально приписывали и RTX 4090, но в итоге все ограничилось 450 Вт. Это тоже внушительный показатель – больше, чем у какого-либо игрового графического ускорителя до этого, за исключением двухчиповых моделей. Но в итоге системы охлаждения, рассчитанные на 550-600 Вт, легко справлялись с 450. Поэтому RTX 4090 оказались тише и холоднее, чем RTX 3090 и 3090 Ti. Ладно, не только поэтому, но и благодаря переходу с техпроцесса Samsung на более совершенные технологические нормы TSMC. Да и новые чипы памяти оказались не столь горячими.

Чего ожидать от RTX 5090? Здесь я вступаю на зыбкую почву предположений, но, на мой взгляд, TGP этой видеокарты будет находиться в диапазоне от 380 до 520 Вт. Скорее всего, ближе ко второму показателю, чем к первому. Но делать 600-ваттную «печку» NVIDIA все-таки вряд ли станет, хотя в некоторых модификациях лимит энергопотребления и тепловыделения можно будет увеличить, как и в случае RTX 4090. Ранее о TGP RTX 5090 в 520 Вт сообщал инсайдер RedGamingTech.

По объему видеопамяти информация двоякая. В сливах есть информация как по поводу 512-битной шины и 32 гигабайт, так и по поводу 384-битной и 24 гигабайт. Я считаю второй вариант намного более вероятным. Вряд ли в ближайшие несколько лет каким-то играм будут нужны 32 гигабайта памяти. К тому же, NVIDIA, в отличие от AMD, менее щедра на видеопамять. Конечно, 32 гигабайта позволили бы задрать цену, но это негативно скажется на продажах. Здесь важно соблюсти баланс. С RTX 4090 он был, на мой взгляд соблюден (а вот с RTX 4080 и RTX 4070 Ti — нет, их надо было сразу делать дешевле). Также в теории RTX 5090 может иметь до 24 576 CUDA-ядер, но на практике их практически наверняка будет меньше. Что же касается производительности – ожидается, что процентный прирост будет неплохим, но все же ниже, чем при переходе от RTX 3090 Ti к RTX 4090.

Характеристики NVIDIA GeForce RTX 5080

По имеющимся в настоящий момент данным, разница между выходом RTX 5080 и RTX 5090 составит несколько недель, причем раньше может увидеть свет именно младшая из пары видеокарт. Судя по ширине шины в 256 бит, она получит все те же 16 гигабайт видеопамяти, что и RTX 4080, но стандарта GDDR7, как и RTX 5090. А вот рекомендованная стоимость, вероятно, будет ниже — такая же или примерно такая же, как у RTX 4080 Super. В теории модель может обладать 12 888 CUDA-ядрами (такова максимальная конфигурация чипа), но на практике их число будет меньше, хотя и ненамного. Оба флагманских графических ускорителя будут обладать поддержкой интерфейса PCI-Express 5.0 x16 и иметь на борту как минимум один разъем DisplayPort 2.1. Найти заслуживающую доверия информацию о TGP RTX 5080 мне не удалось, но, исходя из соображений здравого смысла, можно предположить, что он будет находиться в диапазоне от 280 до 400 Вт.

Характеристики остальных видеокарт RTX 5000

реклама



Что касается остальных игровых графических ускорителей Blackwell – сведений о них практически нет, поэтому остается только гадать. Очевидно, что модели, позиционирующиеся как предназначенные для разрешения 4K должны получить как минимум 16 гигабайт памяти, а позиционирующиеся как предназначенные для QuadHD – как минимум 12 гигабайт памяти. Рискну предположить, что RTX 5060 Ti, в отличие от 4060 Ti, получит именно 12 гигабайт. А вот «пять тысяч шестидесятая», вероятно, будет довольствоваться 8 гигабайтами. Но это лишь мои догадки, основанные на опыте наблюдения за решениями, принятыми NVIDIA на протяжении последних 10 лет.

FAQ (Вопросы и ответы)

Когда ждать новой информации о RTX 5000?

Неофициальная может появиться в любой момент – инсайдеры работают не по расписанию. Что же касается официальной – возможно, что-то интересное будет на выставке Computex 2024 в начале июня.

Стоит ли ожидать, что после выхода RTX 5000 флагманская карта предыдущего поколения, RTX 4090, превратится в тыкву?

реклама



В тыкву, конечно, не превратится, но RTX 5080, вероятно, будет производительнее в играх.

Планирует ли NVIDIA выпустить новую бюджетную игровую видеокарту на замену урезанной RTX 3050 с 6 гигабайтами видеопамяти?

Пока информации об этом нет. Но RTX 3050 явно не удовлетворяет нынешним требованиям даже для продукта доступного ценового сегмента рынка игровых GPU.

Будут ли в RTX 5000 внедрены новые технологии вроде генерации кадров?

Пока неизвестно — если и будут, NVIDIA держит такие нововведения в тайне.

А разъем будет тот же, проблемный 12VHPWR?

Не совсем – его обновленная версия, которая не будет оплавляться, если штекер вставлен не до конца.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, что известно о будущих графических ускорителях NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell, а также поделился своими прогнозами и предположениями по поводу их характеристик. Воспринимать изложенное в материале за истину в последней инстанции не стоит, тем не менее, составить предварительное общее представление о будущих видеокартах уже можно. А что вы думаете по поводу RTX 5000? Ждете их выхода? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)

ТОП-6 видеокарт для QuadHD-гейминга — рейтинг 2024 года

ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года

ТОП-9 процессоров AMD для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года

ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года

 

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты игры gpu комплектующие графические ускорители blackwell rtx 5000
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор продукции компании APNX
8
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
6
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
3
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
34
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
1
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
НАСА работает над созданием плазменной ракеты, способной долететь до Марса за 2 месяца
4
В Японии планируют утилизировать 77% медикаментов от COVID-19
1
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
13
BYD расширяет присутствие в Европе, несмотря на тарифы США на китайские авто
+
ЛиАЗ возобновляет производство самых больших автобусов-гармошек
6
В преддверии презентации смартфона Realme GT 6T в сеть просочились цены на новинку
1
Samsung может вернуться к стратегии оснащения своих флагманов 16 ГБ ОЗУ с выходом Galaxy S25 Ultra
2
Запуск Boeing Starliner под угрозой отмены из-за использования фальшивых клапанов
5
Xiaomi выпустила умный дверной замок Smart Door Lock с технологией сканирования подкожных вен
2
Испытания первого клиновоздушного ракетного двигателя прерваны из-за его крушения на взлетной полосе
+
Илон Маск заменит рабочих на роботов Optimus уже к концу 2025 года
5
Саудовский NEOM объявляет о создании крупнейшего в мире порта для частных яхт
+
Французские эксперты по компьютерной безопасности рассказали о лучших антивирусах
3
Италии пришлось потратить 32 млн. на обслуживание арестованных яхт российских олигархов
+
Разведка ВСУ: О наступлении на Харьковскую область было известно заранее, всё под контролем
4
Snapdragon 8 Gen 4 показывает высокую производительность в требовательных к графике играх
1

Популярные статьи

Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
14
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
66
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
75
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
79
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
33
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
31
Мое мнение о God of War Ragnarok на PS5 (PushSquare)
1
Ненадёжная GeForce RTX 4090 вошла в десятку самых продаваемых видеокарт Steam весны 2024г
23
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
2

Сейчас обсуждают

aleximus777
18:08
Эти ссылки - лишь теоретика. GamersNexus лучше гляньте - они добились и проплавили 2 карты в прямом эфире. Но опять же - недозащелкнутые и срашно перекошенные по кабелю. И их вывод простой - разъем сп...
Ненадёжная GeForce RTX 4090 вошла в десятку самых продаваемых видеокарт Steam весны 2024г
шопоголик
17:59
Тогда ещё модным был физикс на второй карте. Данная конфигурация давала меньший ФПС чем с одной картой. Но круто было... Ведь матери с полноценной поддержкой 2Х16 pci-e были наперечет и стоили безумны...
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Артём Николаев
17:59
Это да, но до релиза не узнать, получится бестселлер, меняющий индустрию, или Смута.
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
Андрей Богданов
17:55
Они сами же эти игры и спонсируют. Это часть их маркетинга. А так да, все спланировано у них. Это для нас показатель новые игры, а не для них.
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
Артём Николаев
17:53
Планы и прогнозы делаются на годы, т.к. цикл разработки - годы. Если после серии успешных игр только начинать чесаться - фиг чего построишь.
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
шопоголик
17:53
Гта 5 как и ведьмак 3 дольше вступления не осилил. Ну вот так. Прям сразу зашёл Киберпанк, после него - другие игры тихо скончались...
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Андрей Богданов
17:49
Карты не выпускают просто к погодному сезону. Карты запускают после серии успешных игр или для сезона майнинга или под какие-нибудь новые шейдеры-мейдеры. То есть нужен повод втюхать хомякам апгрейд. ...
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
nonses84
17:45
Прям в дырочку
Bloomberg: В США обеспокоены развитием технологий ИИ в Китае
nonses84
17:42
Чему вы радуетесь, вам ща на компьютер прилетит полный доступ ЦРУ и фбр
Microsoft отказывается уходить с российского ИТ-рынка, вопреки ранее озвученным планам
nonses84
17:41
А я давно говорил , что это плохая идея.
Учёные выдвинули теорию о возможной гибели цивилизаций в результате действий ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем