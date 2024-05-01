Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, на какие жесткие диски стоит обратить внимание в 2024 году, если вам нужен емкий и надежный накопитель с низкой стоимостью гигабайта. Несмотря на то, что по скоростным характеристикам (особенно случайным, а не последовательным) SSD во много раз превосходят HDD, последние по-прежнему актуальны для хранения больших объемов данных, создания резервных копий и ряда других сценариев использования. А еще основные производители «винчестеров, Western Digital и Seagate анонсировали повышение цен, так что с приобретением хранилища лучше не тормозить. Но хватит предисловий, поехали!

Характеристики жестких дисков – важные и не очень

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Для начала напомню, на какие характеристики жестких дисков следует обращать внимание, а какие можно игнорировать. Начнем с важных характеристик:

Цена. Без комментариев, для большинства пользователей это важнейший из параметров. Объем (емкость). Еще один крайне важный показатель, который следует рассматривать в связке с предыдущим. Стоимость одного гигабайта. Не буду заморачиваться с гигабайтами и гибибайтами, и округлю: будем считать, что в 1 терабайте у нас 1000 гигабайт. Если жесткий диск на 18000 гигабайт стоит 46000 рублей, то нам нужно разделить 46000 на 18000. Получится 2.55 — один гигабайт стоит 2.55 рубля. Если жесткий диск на 6000 гигабайт стоит 16500 рублей, то нам нужно разделить 16500 на 6000. Получится 2.75 – один гигабайт стоит 2.75 рубля. Как правило, жесткие диски средней и высокой емкости брать выгоднее, чем HDD низкой и сверхвысокой. Форм-фактор. Если модель приобретается для десктопного компьютера, то 3.5 дюйма. Если для ноутбука, то 2.5, но в ноутбуках уже часто нет разъемов для жестких дисков – только для M.2 SSD. Тип записи. Стандартная CMR или черепичная SMR с частичным перекрытием дорожек. Рекомендую рассматривать только накопители со стандартным типом записи. Черепичная запись значительно замедляет операции перезаписи…да, такая вот тавтология. Потому что перезаписывать приходится не только целевую дорожку, но и кучу соседних, которые частично перекрывают нужную. Черепичные SMR-HDD дешевле обычных, но подходят только для сценариев использования «один раз записываем, дальше исключительно читаем». Не покупайте их, если не планируете использовать именно в таком режиме. Скорости чтения и записи. Не сказал бы, что в нынешних условиях это особенно важный параметр – если нужна скорость, то проще купить SSD. Но на скоростные показатели все равно стоит обращать внимание. Предусмотренный производителем режим работы. Лучше брать модели, рассчитанные на круглосуточную работу в NAS или массивах видеонаблюдения, с компенсацией вибраций. Надежность. Измерить ее невозможно, поэтому стоит ориентироваться в меньшей степени на заявления производителя и в большей – на статистику Backblaze и пользователей тематических ресурсов. Судя по этой статистике, HDD Seagate — самые ненадежные, а HGST и WD – самые надежные. Про Toshiba информации мало. Мой личный опыт – однозначно в пользу WD, у меня они ни разу не выходили из строя, а вот Seagate помирали только так, причем иногда внезапно. Уровень шума. Чем ниже – тем лучше. Производитель. Исходя из данных по надежности – лучше брать WD, чем Seagate, хотя если Seagate значительно дешевле – тоже можно. Все равно любые ценные данные стоит хранить как минимум в трех экземплярах, причем один из них должен находится где-то удаленно на случай пожара или иного форс-мажора.

Теперь о характеристиках, на которые смотреть нет особого смысла.

Скорость вращения шпинделя. Давно уже не имеет значения – лучше смотрите на скорости чтения и записи. Объем кэш-памяти. Чисто технический параметр, на который тоже нет смысла смотреть. В теории, чем больше кэша – тем лучше для скоростных показателей диска. Но повторюсь: если нужна скорость — проще использовать SSD Наполнение – воздушное или гелиевое. Раньше я с недоверием относился к гелиевым жестким дискам, но в 2024 году можно заключить, что они прошли испытание временем. Можно брать. Тип интерфейса – нам подходит только SATA III. SAS жесткие диски обычно находятся в разделе серверного железа на сайтах магазинов.

Что ж, переходим непосредственно к выбранным мной жестким дискам. Открывает подборку 18-терабайтная модель Western Digital Purple Pro. Стоит она по нынешним меркам не то, чтобы дорого — 44-46 тысяч рублей. Как бюджетная игровая видеокарта. И этим стоит пользоваться, поскольку, по оценкам аналитиков TrendForce, жесткие диски в 2024 году подорожают как минимум на 20-25%. Как минимум! Твердотельные накопители вырастут в цене еще сильнее — вероятно, на 30-40%. Если же реализуется наихудший сценарий – например, повторение землетрясений на Тайване с повреждением оборудования и заготовок, то подорожание может превысить 50%.

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Но вернемся к рассматриваемой модели. Она быстрая, беспроблемная и не шумная — если выставить режим максимальной производительности и запретить диску отключаться. Сам я являюсь обладателем двух таких накопителей — используются они для хранения медиаколлекции и черновиков для видеороликов, а также работы с генеративными нейросетями, создающими большие объемы контента. В настоящий момент WD181PURP – один из наиболее выгодных вариантов. И лучше купить один жесткий диск на 18 терабайт, чем 3 по 6 – шума и вибраций будет меньше.

С точки зрения стоимости одного гигабайта Seagate SkyHawk AI на 16 терабайт еще выгоднее, чем WD Purple Pro на 18, при этом оба диска формально предназначены для систем видеонаблюдения, обладают гелиевым наполнением и используют традиционный, а не черепичный тип записи. Как я уже говорил, в среднем по статистике жесткие диски Seagate менее надежны, чем решения WD, но разница эта незначительна, если исключить из сравнения несколько моделей с маркировкой NM из линейки Exos. Так что брать Seagate SkyHawk можно, если вы не храните на нем ценные для вас данные в единственном экземпляре. Вообще, не пренебрегайте бэкапами — пока накопители еще не подорожали, стоит купить пару штук, да и облачные хранилища тоже актуальны.

Линейка Western Digital Red Plus, в отличие от базовой Red, насколько мне известно, включает в себя только жесткие диски с традиционным, а не черепичным типом записи, и их можно смело рекомендовать к покупке. «Красные» накопители предназначены для NAS и систем хранения данных, рассчитаны на длительную круглосуточную работу и поддерживают технологии балансировки и компенсации вибраций. Вообще, на мой взгляд, именно жесткие диски WD Purple/Purple Pro/Red Plus/Red Pro в большинстве случаев являются оптимальным выбором для современных систем. Если, конечно, вам в принципе нужны жесткие диски в вашем компьютере – многие пользователи уже обходятся без них, устанавливая несколько SSD высокой емкости, и храня на них не только ОС, софт и игры, но и все остальное.

Если вы не готовы отдавать за жесткий диск более 16-17 тысяч рублей, то хорошим выбором будет модель Western Digital Purple на 6 терабайт с индексом WD62PURZ. Это надежный, тихий и проверенный временем накопитель, который часто приобретают для систем видеонаблюдения, а также домашних компьютеров – например, для хранения коллекций фильмов, музыки и сериалов, либо рабочих материалов. Конечно, с точки зрения стоимости одного гигабайта выгодно брать более емкие накопители на 16-18 терабайт, но не всем нужен такой объем, и не все готовы приобретать HDD по такой цене.

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Жесткий диск Seagate SkyHawk на 8 терабайт стоит дешевле, чем Western Digital Purple на 6 терабайт, поэтому выглядит как выгодный вариант для покупки. К тому же, конкретно у этой модели вроде как нет проблем с надежностью – самыми ненадежными, если судить по предоставленной компанией Backblaze статистике, являются накопители серии Exos. Сам бы я предпочел взять WD, но если у вас нет такого негативного настроя по отношению к Seagate, как у меня, обусловленного личным опытом, то рассматриваемый восьмитерабайтник может стать хорошим выбором. К тому же, у меня тоже были жесткие диски Seagate, которые много лет работали без проблем. Но такова уж особенность нашей психики: если техника работает нормально, это воспринимается как должное и не запоминается, а если выходит из строя — это вызывает негативные эмоции и откладывается в памяти.

И последний на сегодня жесткий диск — Seagate SkyHawk Surveillance емкостью 4 терабайта. Это вариант для экономичных пользователей, не готовых сейчас отдавать за накопитель более 10 тысяч рублей. Модель отличается неплохими скоростными характеристиками, высокой надежностью и низким уровнем шума, а также скромным энергопотреблением, не превышающим 4 Вт. На маркетплейсах этот жесткий диск можно приобрести еще дешевле, чем в магазинах, особенно, если пользоваться скидками, промокодами и акциями. Только смотрите отзывы о продавце, и уточняйте, как долго магазин присутствует на площадке, чтобы не купить бывший в употреблении HDD под видом нового.

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в списке нет жестких дисков на 20+ терабайт?

Почти все такие накопители стоят неоправданно дорого, что делает их приобретение не самым рациональным выбором.

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Накопителей емкостью 3 терабайта и меньше тоже нет, потому что покупать их невыгодно?

Да. Какой смысл брать терабайтник за 5-6 тысяч рублей, когда за 9-10 тысяч можно взять модель на 4 терабайта? Вопрос, конечно, риторический.

Раздражает шум от HDD, как устранить проблему?

На мой взгляд, оптимальное решение – переставить накопители из основного компьютера в NAS или самодельный псевдо-NAS, собранный из старого ПК. И протянуть кабель или организовать Wi-Fi сеть.

В интернете часто появляются прогнозы, что жесткие диски скоро исчезнут и будут полностью вытеснены твердотельными накопителями. Стоит этому верить?

Нет. HDD по-прежнему значительно выгоднее по стоимости хранения одного гигабайта, а производители обещают нарастить их емкость до 40-50 терабайт с помощью технологий энергетической подпитки – подогрева пластин микроволнами или лазером. К тому же, чипы памяти NAND для SSD подорожали и продолжат дорожать, а на рынке наметился дефицит накопителей любых видов, вызванный бумом технологий генеративного искусственного интеллекта и нейросетей.

Мне не нужны жесткие диски, но я хочу докупить SSD. Какую модель взять для игр?

За PCI-E 5.0 модели, на мой взгляд, переплачивать нет смысла, даже если ваша конфигурация их поддерживает. Из хороших PCI-E 4.0 решений можно взять Samsung 980 Pro или ADATA Legend 960, из PCI-E 3.0 — например, ADATA XPG SX8200 Pro.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, на какие характеристики жестких дисков стоит обращать внимание при выборе, а какими можно пренебречь, а также привел примеры магнитных накопителей, которые имеет смысл покупать в 2024 году. Напомню, что Western Digital и Seagate анонсировали повышение цен на HDD, что же касается стоимости SSD – твердотельные накопители, по оценкам экспертов TrendForce, подорожают в 2024 году на десятки процентов. А что вы думаете по поводу предложенных мной моделей? И жесткие диски какой компании вы считаете более надежным, WD или Seagate? Пишите в комментариях.

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