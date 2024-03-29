Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, что можно с выгодой купить на маркетплейсе «Мегамаркет», созданном «Сбером». Крупнейший в России банк активно продвигает свой проект, стараясь заинтересовать часть аудитории других площадок вроде Ozon и Wildberries – в ход идут акции, скидки и промокоды. Если вы еще ничего не покупали на «Мегамаркете» — вводите промокод fr5327hl698 или fr3584i2731, заказывайте любые товары на 2500 рублей, а платите только 1500. Скидка – 1000 рублей, а еще вы получите бонусы СберСпасибо, которые можно потратить как на самом маркетплейсе, так и в других местах. Но хватит предисловий, поехали!

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Вопреки распространенному мнению, у компании Razer есть и бюджетные девайсы, при этом по качеству и уровню комфорта при использовании они не уступают, а зачастую и превосходят устройства конкурирующих производителей. Например, геймерская гарнитура Razer Kraken X Lite выдает хороший, качественный звук с точным его позиционированием, позволяющим на слух определять местоположение противника в шутерах. Подходят наушники и для прослушивания музыки (если вы не из секты аудиофилов, приобретающих кабели за сотни долларов), а также для голосового общения с друзьями и тиммейтами в Discord и других мессенджерах. Также среди плюсов модели можно назвать небольшой вес, мягкие амбушюры и оголовье. За свои деньги – отличный вариант.

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Если вам нужны миниатюрные беспроводные наушники, рекомендую обратить внимание на Xiaomi Buds 4. Предлагаемые хорошо знакомой российскому потребителю китайской корпорацией вкладыши легкие (4.4 г каждый) и удобные, при этом их плотная посадка позволяет комфортно заниматься спортом – например, бегом или тяжелой атлетикой. А вот для плавания модель уже не подходит, поскольку обладает защитой от брызг, но не является полностью водонепроницаемой. Немаловажно, что наушники не только выдают отличный для своего ценового сегмента звук, но и обладают трехуровневой системой активного шумоподавления. Дополнительный плюс – длительное время автономной работы.

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Опытные компьютерщики хорошо знают, что лишних флешек в хозяйстве не бывает – дополнительный флеш-накопитель может пригодиться в самых неожиданных ситуациях. И лучше выбирать носители от проверенных производителей, потому что покупать флешку от китайского Noname-бренда – это необоснованный риск. Один из наиболее авторитетных производителей на рынке флеш-накопителей – это Kingston. Конечно, от бюджетной флешки DataTraveler Exodia не стоит ожидать высокой скорости записи, но со скоростью чтения у нее все отлично. Напоследок скажу, что для использования промокода нужно будет добрать какой-нибудь товар до суммы в 2500 рублей. Это выгодно — вместо 2500 вы заплатите только 1500, и еще получите кэшбек бонусами СберСпасибо.

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Когда-то у Logitech была отличная линейка из трех геймпадов. Старший — F710, беспроводной и с вибрацией. Средний – F510, проводной и с вибрацией. Младший – F310, проводной без вибрации. К сожалению, компания отказалась от выпуска F510, хотя многие геймеры, предпочитающие максимально быстрое и беспроблемное соединение выбирали именно его. Но модель F310 в ассортименте фирмы осталась, и она по-прежнему является золотым стандартом для, например, профессиональных игроков в футбольные симуляторы, как и геймпады Sony. Подходит Logitech F310 и для любых других игр, поддерживающих управление с геймпада – это удобный девайс с аналоговыми стиками, поддерживающий режимы XInput и DirectInput.

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Промокод на скидку 1000 рублей: fr5327hl698 или fr3584i2731

Кстати, еще о продукции Logitech. У компании есть отличная игровая мышь под названием G502 Hero – тактильно приятная, удобная для любых типов хвата, обладающая дополнительными программируемыми кнопками и позволяющая менять массу и центр тяжести при помощи специальных грузиков, входящих в комплектацию устройства. Также к плюсам манипулятора можно отнести высокочувствительный сенсор и прорезиненные вставки, препятствующие проскальзыванию в руке. Минус у мышки, по сути, только один — она приспособлена исключительно для правшей и амбидекстров. Левшам лучше обратить внимание на другие модели.

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Игровая клавиатура A4Tech Bloody B314 подойдет как любителям шутеров, так и, в первую очередь, завсегдатаям MMORPG, которым вечно не хватает стандартных кнопок для того, чтобы «забиндить» все способности персонажа и различные макросы. Если вы, как и я, не любите механические клавиатуры из-за их шумности (почти со всеми переключателями), и привыкли к тактильным ощущениям от «мембранки», то A4Tech Bloody B314 будет отличным выбором. Модель может похвастаться не только наличием дополнительных клавиш, но и красочной подсветкой с несколькими режимами и уровнями яркости. Механических клавиатур в ассортименте «Мегамаркета» тоже хватает — выбрать подходящую можно здесь.

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Качественные, тихие и эффективные вентиляторы повышают уровень комфорта при работе за ПК. Дешевые же плохие «вертушки» могут раздражать выделяющимся на общем фоне гулом и паразитными звуками вроде постукиваний и потрескиваний. Лично я предпочитаю использовать вентиляторы Noctua и be Quiet – их лучшие модели вентиляторов не назвать доступными по цене, зато они обеспечивают действительно высокий уровень комфорта благодаря сочетанию эффективности и низкого уровня шума. Хороший вариант для организации охлаждения мощного игрового ПК – 120-миллиметровые корпусные вентиляторы SHADOW WINGS 2 PWM. Пару штук можно поставить на вдув, и еще пару – на выдув.

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При выборе внешнего аккумулятора на маркетплейсах стоит проявлять осторожность – на том же «Мегамаркете» на момент написания статьи есть как минимум 2 продавца, предлагающих поддельные модели Xiaomi Power Bank 3 с заявленной емкостью 30 000 мА*ч, по факту же емкость там намного ниже. Увы, но таковы реалии подобных торговых площадок. Впрочем, вычислить таких продавцов обычно несложно – они ставят цену значительно ниже рыночной. Так что берите Xiaomi Power Bank 3 у проверенных продавцов вроде Zofft или X-PC и все будет в порядке. Если же прокололись и купили подделку – интернет-покупки можно вернуть в течение 7 дней, если сохранены упаковка, ярлыки и товарный вид. Пользуйтесь этим.

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Пригодится в хозяйстве и хороший ударопрочный тактический фонарь с яркими и долговечными светодиодами. Например, Яркий Луч YLP A12 Albatros – он выручит как при отключении электроэнергии, так и, например, при обслуживании компьютера. Качественный брендовый фонарь значительно превосходит по надежности и удобству эксплуатации поток дешевых Noname-изделий, которые можно в изобилии найти как на все тех же маркетплейсах, так и во всевозможных магазинах вроде «3000 мелочей». Такой фонарь может стать своего рода мультитулом, способным решать самые разные задачи.

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Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о некоторых товарах, которые можно выгодно приобрести на маркетплейсе «Мегамаркет», но вы можете выбрать и любые другие. Главное – наполните корзину на 2500 рублей, и тогда вы сможете использовать промокод fr5327hl698 или fr3584i2731, чтобы получить скидку 1000 рублей, если раньше ничего не покупали на «Мегамаркете». В дополнение ко всему прочему, вы получите кэшбек в виде бонусов «СберСпасибо», которые можно тратить как на самой площадке, так и у партнеров «Сбера».