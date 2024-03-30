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С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка

Реальная покупательная способность граждан из-за этого может ощутимо уменьшиться
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему в скором времени в России может ощутимо подорожать цифровая и бытовая техника – в первую очередь, импортного производства, причем даже китайского, хотя, в первую очередь, японского, корейского, европейского и американского. Как сообщили источники издания «Ведомости», событие, которое к этому приведет, случится с крайне высокой вероятностью. Но хватит предисловий, поехали.

Событие X, которое приведет к подорожанию импортной техники в России

Думаю, люди, которые внимательно следят за новостной повесткой, касающейся экономики, уже поняли, о каком загадочном событии я говорю. Речь идет о грядущем снижении порога беспошлинного ввоза товаров в РФ – 1 апреля он с вероятностью более 80% будет автоматически снижен с 1000 евро до 200. На самом деле, речь идет не только о России, но и о других странах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК; в нее кроме РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

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Чтобы сохранить нынешний порог беспошлинного ввоза, повышенный до уровня 1000 евро вскоре после начала СВО, ввода санкций и частичного или полного ухода из России некоторых крупных зарубежных и международных компаний, требуется принять и законодательно оформить новое решение Совета ЕЭК. Но, как заявил источник «Ведомостей», подготовка такого решения не начиналась, а значит, с 1 апреля порог может снова снизиться до 200 евро. С превышения этой суммы придется уплачивать пошлину в размере 15%. То есть если сейчас заказавший ноутбук за 900 евро потребитель не платит пошлину, то с 1 апреля, в случае снижения порога, он будет платить 15% от 700 евро. Это 105 евро или более 10 тысяч рублей по курсу на момент написания статьи.

До 2019 года порог беспошлинного ввоза на протяжении многих лет составлял 1000 евро, но после его несколько раз снижали, и с начала 2020 года он составлял 200 евро. Но весной 2022 года ЕЭК на время снова увеличила порог до 1000 евро, чтобы поддержать параллельный импорт и потребителей. В дальнейшем срок увеличения неоднократно продлевался.

Кто выступает за сохранение порога, а кто за уменьшение, и почему

За сохранение беспошлинного порога в размере 1000 евро выступают Комитет Госдумы по конкурентной политике, Союз потребителей (и, вероятно, большинство граждан страны, которые не хотят повышения цен), маркетплейсы, а также некоторые экономисты и эксперты. По мнению последних, уменьшение порога приведет к снижению реальной покупательной способности граждан, и без того просевшей за последние годы.

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За уменьшение порога выступают Минфин, а также АКИТ – Ассоциация компаний интернет-торговли, в которую входят множество российских ритейлеров, включая «Ситилинк», DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и другие компании. Им выгодно снижение беспошлинного порога, потому что, если он будет понижен, больше потребителей будут не заказывать импортные товары напрямую, а приобретать с наценкой у них, и их доходы и прибыль увеличатся. Также, по мнению ряда экономистов и аналитиков снижение порога может стимулировать российскую промышленность и способствовать достижению как минимум в некоторых сферах и отраслях технологического суверенитета в соответствии с поручением президента.

Стоит ли понижать беспошлинный порог – мое мнение

Выскажу и свое мнение – на мой взгляд, решать должны граждане страны, являющиеся потребителями товаров и услуг. Конечно, это не настолько серьезный вопрос, чтобы устраивать из-за него всероссийский референдум, но полагаю, что большинство граждан выскажутся против снижения беспошлинного порога из-за опасения, что ритейлеры поднимут цены на импортную технику. Снизят ли порог или в очередной раз продлят действие антикризисных мер — узнаем уже совсем скоро. Не исключен и вариант, при котором порог автоматически снизится до 200 евро, но потом будет пересмотрен, например, до 500. Возможно, в теории, и уменьшение размера пошлины. А что вы думаете по поводу порога беспошлинного ввоза? Стоит оставить его на уровне 1000 евро или снизить до 200, а можно, установить на уровне 500 или вовсе убрать? Пишите в комментариях и аргументируйте!

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Теги

россия экономика компьютеры комплектующие бытовая техника цифровая техника пошлины
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Фартовый
13:21
Раз он не отвечает, значит уже его уже...
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
swr5
13:13
Не надо никаких переговоров, Киев - русский город, только так.
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Китя
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Не обламывайся скоро DLSS4 выйдет. Изображение будут с 4К ужимать до 720p. Это же нано технологий Хуанга.
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komatoz2000
13:05
ИМХО, СВО требует запчастей и дронов, снижение порога приведет к удорожанию этих компонент и как следствие, уменьшение потока нужных фронту запчастей/деталей/дронов. Таким образом, по моему мнению э...
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
Waramagedon
13:05
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Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
Майкопское Честное
13:05
А там ничего не сказано про забивание камнями фекальных змеев за виртуальные говносборки?
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
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