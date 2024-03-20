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Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга

Рассказываю о производительной и сбалансированной конфигурации с нулевым уровнем шума
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, как собрать полностью, абсолютно бесшумный игровой ПК без единого вентилятора, либо только с вентиляторами в составе охлаждения графического ускорителя, включающимися исключительно во время игр или при другой серьезной нагрузке. Вопреки распространенному мнению, с такой конфигурацией, если грамотно подбирать комплектующие, можно играть в любые проекты, причем на максимальных настройках графики. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i5-14600KF OEM 

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Начнем, как обычно, с процессора. И это, внезапно, будет не какой-нибудь холодный неразгоняемый CPU, а Intel Core i5-14600KF, обладающий 6 производительными и 8 энергоэффективными ядрами. Переживать по этому поводу не стоит – выбранная пассивная система охлаждения справится с этим процессором, если его немного поднастроить. И он будет успешно, без троттлинга проходить стресс-тесты и нормально функционировать в рабочих приложениях с хорошо распараллеливаемой нагрузкой. Что же касается игровых сценариев использования – проблем в них не будет точно, поскольку в играх CPU Intel Raptor Lake и Raptor Lake Refresh потребляют гораздо меньше, чем в работе. Если же вы планируете только играть, а рабочие приложения и создание контента вас не интересуют, можете сэкономить 18 тысяч рублей и взять Core i5-12400F – народный шестиядерник, который я часто предлагаю для бюджетных и среднебюджетных геймерских конфигураций.

Материнская плата: Gigabyte Z790 AORUS ELITE DDR4

Материнскую плату стоит взять на чипсете Z690 или Z790 – это позволит осуществить тонкую настройку процессора. В данном случае это будет не оверклокинг, а скорее андерклокинг и андервольтинг. Такие меры позволят понизить энергопотребление и тепловыделение выбранного CPU. Что же касается подсистемы питания – она перегреваться не будет и без обдува, поскольку в случае Gigabyte Z790 AORUS ELITE DDR4 и других подобных плат защищена приличной площади радиаторами. Если вы будете покупать Core i5-12400F, то можно вообще сэкономить на МП и взять модель на чипсете B660 или B760 без радиаторов, перегрева не будет в любом случае. А вот на что стоит обратить внимание – так это на наличие хотя бы пары портов M.2 PCI-Express для установки скоростных твердотельных накопителей. Одного SSD, даже терабайтного или двухтерабайтного, вам с высокой вероятностью очень быстро начнет не хватать.

Система охлаждения: Noctua NH-P1 

За отвод тепла от процессора будет отвечать монструозный пассивный кулер Noctua NH-P1 – как показывают тесты, в корпусе без вентиляторов он способен справляться с процессором, тепловыделение которого не превышает 125 Вт. И в играх Core i5-14600KF не будет переходить этот предел, если же произвести тонкую настройку параметров CPU, то его TDP станет еще ниже. При этом в стресс-тестах или работе в многопоточном ресурсоемком ПО в номинальном режиме процессор может троттлить. Не забудьте поставить отрицательную корректировку множителя для сценариев работы с AVX-инструкциями — минус 4 или даже минус 5. Кстати, если добавить к Noctua NH-P1 обычный 120-миллиметровый вентилятор, то с Core i5-14600KF он справится легко. Но у нас бесшумная, а не тихая сборка. Систем охлаждения с вентиляторами на рынке полно, а вот безвентиляторных, и при этом справляющихся со 125-ваттными CPU – мало.

Оперативная память: 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) (2x16Gb KIT) 

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По оперативной памяти рекомендации стандартные – обязательно как минимум 32 гигабайта, и крайне желательно – двумя модулями. Точно не одним, потому что с одним не будет работать двухканальный режим. Четырьмя — можно, но нет смысла, поскольку производительность не повысится, а немного понизится. Нет у нынешних десктопов четырехканального режима. Что же касается того, какую именно память брать – да любой комплект из пары шестнадцатигиговых планок DDR4-3200 16-18-18 от приличного бренда. Например G.Skill, Kingston, Crucial, Silicon Power, Patriot. Китайских Noname-производителей лучше избегать. Конечно, оперативная память выходит из строя крайне редко, но вероятность нарваться на бракованные чипы отнюдь не нулевая. Так что мизерная экономия не стоит риска. Лучше отдавать предпочтения продукции производителей, которая проверена годами, а порой десятилетиями пребывания на нашем и других рынках.

SSD: Samsung 980 Pro 2 ТБ 

Твердотельный накопитель стоит тоже выбрать проверенный годами – например, Samsung 980 Pro емкостью 1 или 2 терабайта. Южнокорейская корпорация является одним из лидеров рынка SSD. Да, она пока не представила флагманских PCI-Express 5.0 моделей, но для игровых сценариев использования такие и не нужны. Лидером Samsung делает вертикально интегрированное производство – фирма самостоятельно выпускает и контроллеры, и чипы памяти для своих накопителей. Конечный продукт получается весьма качественным и надежным — SSD Samsung крайне редко выходят из строя, а их ресурс перезаписи в несколько раз превосходит заявленный. Для охлаждения же им хватает небольших радиаторов – обдув вентилятором пока нужен только топовым PCI-E 5.0 SSD. Рекомендую при наличии достаточного бюджета сразу брать двухтерабайтник — слишком уж много места занимают современные игры и обновления для них.

Видеокарта: GIGABYTE GeForce RTX 4060 AORUS ELITE 

Дальше по плану – видеокарта. Самый очевидный вариант – взять одну из новых RTX 3050 6 ГБ в версии с пассивным охлаждением. Но по современным меркам это слишком слабый графический ускоритель. Лучше взять RTX 4060 в одной из топовых модификаций и урезать ее TGP при помощи MSI Afterburner или иной программы. Альтернативный вариант – не отказываться от активного охлаждения полностью, а установить скорость вращения вентиляторов на минимум. Но тогда компьютер будет тихим, но не бесшумным. Кстати, в теории полностью бесшумной можно сделать даже RTX 4090, но для этого ее тепловыделение придется программно урезать на 80-90%, что соответствующим образом скажется на игровой производительности. Оптимальный вариант для бесшумных ПК — кастомная система охлаждения GPU без вентиляторов. Например, напечатанный на 3D-принтере или сделанный на заказ радиатор с тепловыми трубками, и, возможно, испарительной камерой. Что же касается RTX 4060 – полагаю, без вентиляторов ее TDP придется урезать примерно на 50%. Но даже оставшегося хватит для комфортного гейминга в FullHD, хотя и не всегда на полных ультра настройках.

Блок питания: Seasonic PRIME Fanless TX-700 [SSR-700TL] 

По блокам питания вариантов два. Или модель мощностью 500-700 Вт с пассивной системой охлаждения, или более мощная модель на 1000-1200 Вт с полупассивной. В обоих случаях вентилятор работать не будет. В первом случае — из-за его отсутствия, а во втором — из-за низкого уровня нагрузки. Я предложил бы взять be Quiet Dark Power 12 1000 Вт, но не нашел его в российских магазинах, а модель 13 линейки слишком дорого стоит, поэтому в качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть БП Seasonic PRIME Fanless TX-700. До недавнего времени это был самый мощный безвентиляторный блок питания в массовой рознице. Но в начале 2024 года Cooler Master анонсировала модель с пассивной системой охлаждения мощностью аж 1100 Вт. Интересно, как она будет охлаждаться при полной нагрузке. Что же касается PRIME Fanless TX-700 — Seasonic традиционно поддерживает высокий уровень качества компонентов и сборки, поэтому за надежность и электрические параметры БП можно не переживать.

Корпус: ADATA XPG VALOR MESH 

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Для бесшумного безвентиляторного компьютера нужен корпус с сетчатыми фронтальной и верхней панелями. Из относительно бюджетных моделей хорошо подойдет, например, ADATA XPG VALOR MESH, при этом если вы в будущем захотите установить 2-4 вентилятора – он также будет хорошим выбором. Для своего ценового сегмента это достаточно просторный и продуваемый кейс, который, к тому же, вполне стильно и современно смотрится. Пылевые фильтры – в наличии, система прокладки кабелей – имеется. И даже окно на боковой панели выполнено из закаленного стекла, а не из акрила. Проще говоря, вариант вполне приличный, который не стыдно использовать и для конфигураций с более высоким энергопотреблением и тепловыделением. Хотя, конечно, вентиляторы бы тогда пришлось докупать.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

Процессор

Intel Core i5-14600KF OEM

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Материнская плата

Gigabyte Z790 AORUS ELITE DDR4

Система охлаждения

Noctua NH-P1

Оперативная память

32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) (2x16Gb KIT)

SSD

Samsung 980 Pro 2 ТБ

Видеокарта

GIGABYTE GeForce RTX 4060 AORUS ELITE

Блок питания 

Seasonic PRIME Fanless TX-700 [SSR-700TL]

Корпус

ADATA XPG VALOR MESH

Рассматриваемая конфигурация ПК полностью лишена вентиляторов, если не считать те, что входят в систему охлаждения графического ускорителя. Впрочем, их тоже можно отключить, и видеокарта даже будет нормально работать, если снизить ее TGP при помощи MSI Afterburner или похожего софта. С такой сборкой вы сможете комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD, хотя и не всегда на максимальных настройках графики. Если же хочется выставлять во всех играх ультра настройки, то придется отказаться от абсолютной бесшумности, не урезать TGP видеокарты и включить ее вентиляторы, пусть и на низких оборотах.

FAQ (Вопросы и ответы)

Не опасно ли для процессора и видеокарты отсутствие вентиляторов?

Нет. Современные комплектующие обладают защитой от перегрева. Если температура приблизится к опасному порогу, они сначала снизят рабочую частоту и уровень производительности – такой процесс называется троттлингом. Если же температура повысится сильно и резко, компьютер просто выключится.

Система не хочет стартовать – выдает ошибку, что не подключен процессорный кулер. Что делать?

Зайти в UEFI (BIOS) материнской платы и отключить соответствующую проверку. На разных МП это делается по-разному, поэтому подробную инструкцию здесь приводить не буду.

Какой вообще смысл собирать полностью бесшумный ПК?

Существуют энтузиасты, предпочитающие подобные сборки – например, аудиофилы с дорогостоящими колонками и сабвуферами, расставленными по специальным образом подготовленной с использованием звукоизолирующих материалов комнате.

Не лучше ли собрать компьютер с вентиляторами, но отключать их, например, на ночь, если системный блок стоит в спальне и не выключается?

Да, это тоже приемлемый вариант. Можно и не отключать вентиляторы полностью, а настроить их так, чтобы они функционировали на околоминимальных оборотах. Тогда уровень шума будет комфортным, если, конечно, не покупать некачественные «вертушки», которые трещат на любых оборотах или издают другие посторонние звуки.

Не лучше ли купить RTX 4090? Да, придется сильно урезать TGP, но у многих ее модификаций огромной площади радиатор с испарительной камерой и кучей теплотрубок.

Конечно, RTX 4090 с TGP 50-80 Вт будет производительнее, чем RTX 4060 с TGP 50-80 Вт. Но покупать такую видеокарту, чтобы настолько ограничивать ее мощность – это какое-то кощунство. И трата значительной суммы денег.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, как собрать полностью бесшумный игровой ПК без вентиляторов – за исключением тех, что входят в систему охлаждения графического ускорителя. С такой конфигурацией вы сможете комфортно играть в современные игры, хотя в некоторых особо требовательных проектах вентиляторы видеокарты придется все же включать. Но это скорее исключение, а не правило. А что вы думаете по поводу рассмотренной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Сергей Ермаков
12:53
шаблонный пост от собирателя картинок в интернете, без самой сборки, без тестов, без уровня шумов и температуры. Найс)
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
Вадим Кудрявцев
12:52
Кстати да,не сталкивался с настолько непроходимыми беларусами,а часто бываю там
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