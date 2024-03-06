Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы

Рассказываю о том, товаров каких брендов я избегаю и почему пришел к подобному решению
[ ] для раздела Блоги
4
4

реклама

Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о шести технологических компаниях, той или иной продукции которых я по одной или нескольким причинам стараюсь избегать. Также я расскажу и о самих причинах подобного потребительского поведения— в ряде случаев я придерживался соображений рационализма и соотношения стоимости и характеристик, в ряде же — личных предпочтений. Но хватит предисловий, поехали!

Apple


реклама



И открывает список компаний, продукцию которых я не покупаю, корпорация Apple. Причин тому сразу несколько. Во-первых, я считаю «яблочные» товары переоцененными. И речь здесь даже не о пресловутых iPhone, а, например, о MacBook. Макбук стоимостью 1500 долларов с 8 гигабайтами оперативной памяти – как вам? Но это еще цветочки. Однажды в Apple до того обнаглели, что анонсировали на официальной презентации подставку для монитора стоимостью…999 долларов! Да за такие деньги можно несколько хороших мониторов купить.

Вторая причина не покупать продукцию Apple – это ее закрытая экосистема. Нельзя просто так подключить iPhone к компьютеру кабелем и перекинуть файлы, нужно использовать специальное программное обеспечение. Нельзя поставить приложение из любого источника – только из App Store. Такая политика «яблочных» до того всех достала, что в Евросоюзе приняли законы, обязывающие все компании использовать для смартфонов и ряда других устройств разъем USB Type-C, а также разрешить установку софта из сторонних источников. И понятно, для кого принят этот закон – у Android-смартфонов и так все было хорошо с исполнением этих требований.

Третья причина — потакание цензуре. Например, Apple по просьбе китайских властей запретила протестующим из Поднебесной обходить местные ограничения при помощи AirDrop. Говорил об ограничениях со стороны компании из Купертино и Павел Дуров. Он заявлял, что компания осуществляет цензуру над приложениями для своих устройств и запрещает разработчикам рассказывать пользователям, что определенный контент был скрыт для них именно по запросу Apple. Речь, например, о каналах в мессенджере Telegram.

реклама



Четвертая причина – восприятие многими людьми продукции Apple как «премиальной» и предназначенной для «элиты». Я не хочу ассоциироваться с подобными пользователями и предпочитаю выбирать товары с разумным соотношением стоимости и характеристик. Да, я заплатил 130 тысяч рублей за NVIDIA GeForce RTX 4090 в феврале 2023 года. Потому что считаю, что она стоит таких денег. А вот за iPhone, даже топовой модели, я бы столько отдать пожалел.

Seagate

Вторая компания из моего черного списка – это Seagate. За более чем 20 лет использования мной компьютера у меня не вышел из строя ни один жесткий диск Western Digital. При этом винчестеры Seagate «умирали» неоднократно, причем иногда – без предшествующего ухудшения параметров SMART, внезапно. Это личный опыт – он влияет на мое отношение к компании, но гораздо важнее статистика. Такую статистику предоставляет компания Backblaze, в распоряжении которой находятся сотни тысяч HDD. Согласно ее данным, накопители Seagate самые ненадежные. Самыми же надежными с учетом свежих сведений за 2023 год оказались 16-терабайтные и 6-терабайтные жесткие диски Western Digital. Так что решения Seagate я в ближайшие годы покупать не буду. Кстати, а каков ваш опыт с жесткими дисками – модели какого производителя у вас выходили из строя чаще?

HP (принтеры и МФУ)

Отдельно стоит сказать про HP. Практически все производители принтеров и МФУ зарабатывают на картриджах, чернилах, тонерах и прочих расходниках, но мало кто делает это настолько нагло. HP намеренно блокирует функции печати, если пользователь использует неоригинальный картридж, и, разумеется, оправдывает это заботой о клиентах – мол, из-за сторонних чернил пострадает качество печати, да и устройство может раньше времени выйти из строя. На самом же деле за этими заявлениями стоит банальное желание срубить бабла. Поэтому принтеры и МФУ HP в ближайшие годы я точно брать не буду. А скорее всего, не буду покупать и другую продукцию этой компании, поскольку похожий подход она может распространить и на прочие рынки, несколько изменив его. Да, речь о запланированном устаревании. К чему бы еще придраться? Хм, дурацкая маркировка модификаций ноутбуков – на официальном сайте очень тяжело найти спецификации, драйвера и документацию.

Defender (периферия)

К компании Defender у меня личная неприязнь. В школьные годы я несколько раз приобретал их клавиатуры и мышки, потому что они были недорогими. И все они оказывались редкостным…ну, вы поняли. Так, одна мышь быстро начала выдавать даблклики, а у другой в 30-градусную жару…расплавилось покрытие колесика. Оно стало как пластилин и просто слезло. Никогда больше с таким не сталкивался, и, надеюсь, не столкнусь – теперь я могу позволить себе качественную периферию, как и комплектующие.

Intel (видеокарты)

реклама



Дискретные графические ускорители Intel первого поколения – эталонный пример того, что бывает, когда выводишь на рынок аппаратно и программно сырой продукт. Я понял бы, если бы это сделала какая-то китайская компания, скопировав наработки NVIDIA или AMD десятилетней давности. Но ведь у Intel-то имеется большой опыт создания графики, хоть и встроенной. Но первый блин вышел таким комом, что теперь несколько лет разумные геймеры будут держаться от «синих» GPU подальше. Особенно с учетом того, что у них наверняка будут проблемы с некоторыми старыми играми. Да и вообще – чем больше комьюнити, тем больше шанс, что, если проблема и возникнет, ее решат, например, при помощи неофициального патча или фикса. Такое нередко происходит с карточками NVIDIA и какими-нибудь древними играми из начала двухтысячных. У дискретной графики Intel комьюнити крайне маленькое, и скорее всего, вы останетесь со своей проблемой один на один.

Electronic Arts (игры)

Некоторые игровые обозреватели и геймеры называют Electronic Arts «корпорацией зла» за то, что она каждый год продает почти одни и те же игры по новой, причем продает дорого. Например, футбольный симулятор FIFA – теперь он называется EA Sports FC. Также компания всячески поощряет донат и микротранзакции и зарабатывает на них огромные деньги, фактически продвигая подход pay-to-win. Пожалуй, в плане монетизации игры EA нередко дадут фору даже китайским гача-проектам. Я голосовать рублем за такое не стану – в киберспортивном и любительском онлайн-гейминге должен решать скилл.

FAQ (Вопросы и ответы)

Разве этот список не субъективный?

Субъективный — он сформирован на основе не только статистики и логики, но и личного опыта и предпочтений. Но важно, что он приглашает к дискуссии и обмену мнениями в комментариях – возможно, у читателей также есть подобные списки.

реклама



То есть если бы 6-терабайтный жесткий диск Seagate стоил в 2 раза дешевле, чем 6-терабайтный жесткий диск WD, ты бы все равно не стал его покупать?

При таких условиях стал бы – резервирование и бэкапы штука хорошая.

Есть ли у тебя «белый список компаний», к продукции которых больше доверия, чем в среднем?

Есть. Сходу могу назвать Be Quiet, Noctua, Fractal Design, Razer, Western Digital (несмотря на скандал с SMR/CMR). Товарами всех из них я пользовался неоднократно.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, продукцию каких технологических компаний я не покупаю и не планирую покупать в ближайшие годы. Я не стал включать в список бренды популярных российских торговых сетей, под которыми часто продается китайское фуфло с наклеенным шильдиком, а также такие треш-бренды, как Peladn, продукция которых широко распространена в Китае, но, к счастью, практически не доходит до российского рынка. А у вас есть собственный черный список компаний и брендов, товары которых вы вряд ли приобретете? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией

Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)

Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников

И другие материалы

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

intel apple electronic arts seagate комплектующие периферия бренды компания hp defender
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
4
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Россия подтвердила боевое применение гиперзвуковой ракеты-планера "Циркон"
19
Forbes: Умным дронам россиян уже не требуются ни разведывательные БПЛА, ни человеческие операторы
20
Никки Хейли одержала свою первую победу над Дональдом Трампом в праймериз Вашингтона
4
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
21
Список мобильных устройств Samsung, которые получат обновление Android 15
1
В Госдепартаменте США отрицают намерения отправлять на Украину свои войска
3
Создано мобильное приложение, которое позволяет определить местоположение черной дыры Млечного Пути
2
Завод "АГРОМАШ" готовит к выпуску преемника легендарного ДТ-75
2
Выстрелом из ПТРК был выведен из строя уже третий по счету украинский Abrams M1A1 в Бердычах
3
Doroni представила персональный летательный аппарат будущего H1-X eVTOL со скоростью полета 305 км/ч
3
Earth System Dynamics: Огромные солнечные панели могут способствовать выпадению осадков в пустыне
1
Bild: Спецслужбы ФРГ играют в "низшей лиге" и не достойны называться настоящими разведчиками
+
Защищенный смартфон Unihertz Tank 3 с батареей на 23 000 мА*ч вышел в Китае
+
Компания «Трэкол» из Московской области показала новый мощный вездеход «ВЕГА-BH»
+
WP: Киев не может объяснить, куда "исчезли" 700 тысяч мобилизованных в ВСУ
12
Китайский андроид H1 от Unitree Robotics установил мировой рекорд скорости
1
Arctic представила серию из пяти воздушных кулеров Freezer 36 с комплектной рамкой для Intel
+
Infinix GT 20 Pro с 8-ядерным чипом Dimensity появился на Geekbench и других сертификационных сайтах
1
В Новосибирске планируют построить первый в регионе небоскреб
3
Китайская BYD снизила цену своего самого продаваемого внедорожника Yuan Plus
+

Популярные статьи

Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
36
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
35
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
126
Литиевый стартерный аккумулятор на автомобиле вместо свинцово-кислотного - есть ли в этом смысл
23
Сборка игрового ПК на видеокарте и процессоре AMD за 75 000 рублей для любых игр в 1080р и 2К
38
Минусы самых дешевых корпусов для ПК - почему лучше взять старый корпус для экономной сборки
27
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
21
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
2
О предварительных итогах двух лет СВО
198
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
4

Сейчас обсуждают

San Sanich
15:57
Гораздо хуже, это бот для накрутки трафика.
На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти
михаил мальцев
15:56
ржут кони . ты значит мерин сивый . это кол-во всех ракет , т.е. на АПЛ , далее грунтовые комплексы и еще для стратегов , ту 22 м3 , ту 160 и др. . p.s. америкосы не могут поддерживать тех.состояние ,...
12 тыс. км и 500 кт: что известно о ракетном комплексе РС-24 "Ярс" - преемнике знаменитого Тополя-М
Аркадий Веденеев
15:39
Даем ходу эльбрусу)))
Прошивка для телевизоров Sber принудительно снизила разрешение до 720р без предупреждения владельцев
devchidable
15:37
так главное сколько выпили, а не продукт))
ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы
Аркадий Веденеев
15:37
Не пойму как и где пользователи обнаружили 720р? Если в инстанции не обращались. Откуда информация? Если скопипастена с другого источника, то понятно. Нету пруфов
Прошивка для телевизоров Sber принудительно снизила разрешение до 720р без предупреждения владельцев
Светлана Валеева
15:33
Позавчера пришла мне, не стала обновлять.
Рядом с Авдеевкой в населенном пункте Бердычи был замечен ещё один танк M1A2 Abrams ВСУ
Кирилл Судаков
15:32
И сотни тысяч дохлых ВСУ-к ты тоже считаешь фейком?
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
Jakko
15:30
У меня была 9600 XT за 5000р в 2004, и Дум 3 она на максималках не тянула, было что то 800 х 600 и средние настройки, а так ХЛ 2, Риддика, даже Морровинд, так что это всё заблуждения
Nvidia официально завершила 19-летнюю историю бренда GTX
Колючка
15:22
никогда ну куплю больше водку Зелёная марка, заблевали с коллегами на работе весь офис
ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы
Dzhereli
15:19
Это же сводный недоразвитый брат админа этого сайта.
На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем