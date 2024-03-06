Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о шести технологических компаниях, той или иной продукции которых я по одной или нескольким причинам стараюсь избегать. Также я расскажу и о самих причинах подобного потребительского поведения— в ряде случаев я придерживался соображений рационализма и соотношения стоимости и характеристик, в ряде же — личных предпочтений. Но хватит предисловий, поехали!

Apple





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И открывает список компаний, продукцию которых я не покупаю, корпорация Apple. Причин тому сразу несколько. Во-первых, я считаю «яблочные» товары переоцененными. И речь здесь даже не о пресловутых iPhone, а, например, о MacBook. Макбук стоимостью 1500 долларов с 8 гигабайтами оперативной памяти – как вам? Но это еще цветочки. Однажды в Apple до того обнаглели, что анонсировали на официальной презентации подставку для монитора стоимостью…999 долларов! Да за такие деньги можно несколько хороших мониторов купить.

Вторая причина не покупать продукцию Apple – это ее закрытая экосистема. Нельзя просто так подключить iPhone к компьютеру кабелем и перекинуть файлы, нужно использовать специальное программное обеспечение. Нельзя поставить приложение из любого источника – только из App Store. Такая политика «яблочных» до того всех достала, что в Евросоюзе приняли законы, обязывающие все компании использовать для смартфонов и ряда других устройств разъем USB Type-C, а также разрешить установку софта из сторонних источников. И понятно, для кого принят этот закон – у Android-смартфонов и так все было хорошо с исполнением этих требований.

Третья причина — потакание цензуре. Например, Apple по просьбе китайских властей запретила протестующим из Поднебесной обходить местные ограничения при помощи AirDrop. Говорил об ограничениях со стороны компании из Купертино и Павел Дуров. Он заявлял, что компания осуществляет цензуру над приложениями для своих устройств и запрещает разработчикам рассказывать пользователям, что определенный контент был скрыт для них именно по запросу Apple. Речь, например, о каналах в мессенджере Telegram.

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Четвертая причина – восприятие многими людьми продукции Apple как «премиальной» и предназначенной для «элиты». Я не хочу ассоциироваться с подобными пользователями и предпочитаю выбирать товары с разумным соотношением стоимости и характеристик. Да, я заплатил 130 тысяч рублей за NVIDIA GeForce RTX 4090 в феврале 2023 года. Потому что считаю, что она стоит таких денег. А вот за iPhone, даже топовой модели, я бы столько отдать пожалел.

Seagate

Вторая компания из моего черного списка – это Seagate. За более чем 20 лет использования мной компьютера у меня не вышел из строя ни один жесткий диск Western Digital. При этом винчестеры Seagate «умирали» неоднократно, причем иногда – без предшествующего ухудшения параметров SMART, внезапно. Это личный опыт – он влияет на мое отношение к компании, но гораздо важнее статистика. Такую статистику предоставляет компания Backblaze, в распоряжении которой находятся сотни тысяч HDD. Согласно ее данным, накопители Seagate самые ненадежные. Самыми же надежными с учетом свежих сведений за 2023 год оказались 16-терабайтные и 6-терабайтные жесткие диски Western Digital. Так что решения Seagate я в ближайшие годы покупать не буду. Кстати, а каков ваш опыт с жесткими дисками – модели какого производителя у вас выходили из строя чаще?

HP (принтеры и МФУ)

Отдельно стоит сказать про HP. Практически все производители принтеров и МФУ зарабатывают на картриджах, чернилах, тонерах и прочих расходниках, но мало кто делает это настолько нагло. HP намеренно блокирует функции печати, если пользователь использует неоригинальный картридж, и, разумеется, оправдывает это заботой о клиентах – мол, из-за сторонних чернил пострадает качество печати, да и устройство может раньше времени выйти из строя. На самом же деле за этими заявлениями стоит банальное желание срубить бабла. Поэтому принтеры и МФУ HP в ближайшие годы я точно брать не буду. А скорее всего, не буду покупать и другую продукцию этой компании, поскольку похожий подход она может распространить и на прочие рынки, несколько изменив его. Да, речь о запланированном устаревании. К чему бы еще придраться? Хм, дурацкая маркировка модификаций ноутбуков – на официальном сайте очень тяжело найти спецификации, драйвера и документацию.

Defender (периферия)

К компании Defender у меня личная неприязнь. В школьные годы я несколько раз приобретал их клавиатуры и мышки, потому что они были недорогими. И все они оказывались редкостным…ну, вы поняли. Так, одна мышь быстро начала выдавать даблклики, а у другой в 30-градусную жару…расплавилось покрытие колесика. Оно стало как пластилин и просто слезло. Никогда больше с таким не сталкивался, и, надеюсь, не столкнусь – теперь я могу позволить себе качественную периферию, как и комплектующие.

Intel (видеокарты)

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Дискретные графические ускорители Intel первого поколения – эталонный пример того, что бывает, когда выводишь на рынок аппаратно и программно сырой продукт. Я понял бы, если бы это сделала какая-то китайская компания, скопировав наработки NVIDIA или AMD десятилетней давности. Но ведь у Intel-то имеется большой опыт создания графики, хоть и встроенной. Но первый блин вышел таким комом, что теперь несколько лет разумные геймеры будут держаться от «синих» GPU подальше. Особенно с учетом того, что у них наверняка будут проблемы с некоторыми старыми играми. Да и вообще – чем больше комьюнити, тем больше шанс, что, если проблема и возникнет, ее решат, например, при помощи неофициального патча или фикса. Такое нередко происходит с карточками NVIDIA и какими-нибудь древними играми из начала двухтысячных. У дискретной графики Intel комьюнити крайне маленькое, и скорее всего, вы останетесь со своей проблемой один на один.

Electronic Arts (игры)

Некоторые игровые обозреватели и геймеры называют Electronic Arts «корпорацией зла» за то, что она каждый год продает почти одни и те же игры по новой, причем продает дорого. Например, футбольный симулятор FIFA – теперь он называется EA Sports FC. Также компания всячески поощряет донат и микротранзакции и зарабатывает на них огромные деньги, фактически продвигая подход pay-to-win. Пожалуй, в плане монетизации игры EA нередко дадут фору даже китайским гача-проектам. Я голосовать рублем за такое не стану – в киберспортивном и любительском онлайн-гейминге должен решать скилл.

FAQ (Вопросы и ответы)

Разве этот список не субъективный?

Субъективный — он сформирован на основе не только статистики и логики, но и личного опыта и предпочтений. Но важно, что он приглашает к дискуссии и обмену мнениями в комментариях – возможно, у читателей также есть подобные списки.

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То есть если бы 6-терабайтный жесткий диск Seagate стоил в 2 раза дешевле, чем 6-терабайтный жесткий диск WD, ты бы все равно не стал его покупать?

При таких условиях стал бы – резервирование и бэкапы штука хорошая.

Есть ли у тебя «белый список компаний», к продукции которых больше доверия, чем в среднем?

Есть. Сходу могу назвать Be Quiet, Noctua, Fractal Design, Razer, Western Digital (несмотря на скандал с SMR/CMR). Товарами всех из них я пользовался неоднократно.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, продукцию каких технологических компаний я не покупаю и не планирую покупать в ближайшие годы. Я не стал включать в список бренды популярных российских торговых сетей, под которыми часто продается китайское фуфло с наклеенным шильдиком, а также такие треш-бренды, как Peladn, продукция которых широко распространена в Китае, но, к счастью, практически не доходит до российского рынка. А у вас есть собственный черный список компаний и брендов, товары которых вы вряд ли приобретете? Пишите в комментариях!

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