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Что меня раздражает в современных мониторах

Выбирая для себя монитор, я столкнулся с проблемой – у всех типов матриц есть серьезные недостатки
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, что меня бесит в современных мониторах. Сейчас я выбираю 27-дюймовую игровую модель с разрешением QuadHD, увеличенной герцовкой и поддержкой технологий адаптивной синхронизации, и, на протяжении более, чем месяца изучая рынок, обратил внимание, что решений без серьезных для меня недостатков просто нет. Расскажу подробнее. Думаю, логично будет пройтись сначала по общим для мониторов на любых матрицах проблемам, а потом рассказать о специфических недостатков распространенных типов матриц – TN, IPS, VA и OLED. Но хватит предисловий, поехали!

Битые пиксели

Первая проблема – это битые пиксели. По ощущениям, они стали встречаться гораздо чаще, чем 10 лет назад. Особенно меня разочаровали матрицы BOE. При этом дело не только в самом наличии битых пикселей, но и в разделении дисплеев на «классы». Большинство игровых мониторов относятся ко второму классу, и один битый пиксель в их случае с точки зрения законодательно-регуляторных норм не является существенным недостатком товара. Проще говоря, если вы купили монитор, не проверив его или проверив недостаточно внимательно, а дома обнаружили битый пиксель, магазин вполне законно может отказать вам в обмене или возврате денег. То же самое – и в случаях, когда битый пиксель «вылез» в процессе эксплуатации.

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Важно! Есть лайфхак. Монитор – это технически сложный товар, и вернуть его, если он исправен или «исправен» (с битым пикселем) в большинстве случаев не получится. Но если он куплен в интернет-магазине, то получится – лишь бы были сохранены товарный вид и упаковка. Я звонил на горячую линию магазина DNS, и там мне сказали, что любой товар, купленный через сайт – это интернет-покупка, даже если забирал я его самовывозом. Возможно, это политика конкретного ритейлера, но факт в том, что монитор лучше покупать именно через интернет, чтобы в случае нахождения дома битого пикселя можно было устройство вернуть или поменять.

В целом же, я полагаю, потребителям надо лоббировать принятие правового акта, который приравняет наличие даже одного битого пикселя к браку. Такие мониторы тоже будут покупать, хотя и с небольшой уценкой — для офисов, учебных заведений, компьютерных клубов.

Неравномерность подсветки

Еще одна раздражающая вещь – это неравномерность подсветки. Иногда яркость в разных углах или в центральной зоне и в углах отличается на десятки процентов. Вообще, странно, покупая устройство за сотни долларов, получать монитор с битым пикселем и плохой равномерностью подсветки, и не иметь возможности его вернуть или поменять. Если бы не фишка с интернет-покупками, приходилось бы проверять дисплеи при покупке крайне тщательно. А сделать это не всегда возможно. Как минимум, потому что некоторые проверки лучше проводить при отсутствии освещения. А ради одного покупателя выключать свет во всем магазине вряд ли будут. В Москве есть шоурумы, а что делать жителям других городов?

Вранье производителей о характеристиках

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Упомяну и про откровенную ложь, которую допускают многие производители мониторов. Речь идет о скорости отклика GtG. Окей, некоторые компании честно указывают, что пишут в спецификациях про MPRT. Но другие говорят об 1 мс GtG, практические же тесты показывают, что такой скорости отклика устройство не достигает даже в самом быстром из доступных режимов, в котором появляются графические артефакты или иные проблемы. Кто-то скажет, что раз речь идет о миллисекундах, то нет особой разницы, 1 мс, 4 или 12. Возможно, и так, но для киберспортсменов в некоторых ситуациях важна каждая миллисекунда. Что им, только на OLED-мониторах с 0.03 мс откликом играть? У OLED тоже хватает проблем – о них я расскажу ближе к концу статьи.

Недостатки TN матриц

Пройдемся теперь по конкретным типам матриц. Ну, с TN все понятно – «обычные» геймеры их уже почти не используют. Нет смысла. В плане скорости отклика OLED значительно быстрее, а еще лучше в плане углов обзора и цветопередачи. Вероятно, TN-матрицы сейчас останутся только в бюджетном ценовом сегменте, ну, и, возможно, в каких-то дорогих экзотических моделях для киберспортсменов, которые хотят дисплей с частотой обновления 500-600 Гц. Недостатки TN матриц хорошо известны: узкие углы обзора, плохие цвета, посредственная контрастность. Выбирая для себя монитор, я вообще не рассматривал TN-модели.

Недостатки IPS матриц 

IPS – это наиболее популярный и распространенный тип матриц, в том числе, и среди геймеров. К сожалению, у него тоже есть свои недостатки. Во-первых, это контрастность. Она хуже, чем у VA и OLED дисплеев. Но лично для меня главная проблема IPS не в этом, а в Glow-эффекте. На многих матрицах он просто ужасен, особенно «отличились» в этом плане LG с их паразитными оттенками – синими и оранжевыми. Причем в остальном IPS матрицы LG часто весьма хороши – они быстрые, а еще на них редко встречаются битые пиксели. Взять, например, популярный монитор UltraGear 27GP850-B – он всем хорош, и я бы приобрел его, если бы не Glow-эффект, который вы можете видеть на фотографии ниже.

Примечательно, что у LG есть техническая возможность избавить свои мониторы от Glow-эффекта. – речь идет об A-TW поляризаторе. Он применяется в LG 32GQ950-B, но 27-дюймовых QuadHD моделей с ним пока нет. Насколько я знаю, нет даже анонсированных – только 4K. А я не для того покупал RTX 4090, чтобы играть с 60 кадрами в секунду. FPS и герцовка для меня важнее разрешения. Скорее всего, придется смириться с Glow и все-таки взять IPS-монитор, но не LG, без паразитных оттенков, а, например, MSI или ASUS. Белый/серый Glow – более приемлемый вариант.

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Еще один недостаток IPS – это черный цвет. В большинстве случаев он серый, а не черный. После VA – совсем не то. Но по сравнению с Glow это далеко не так критично – по крайней мере, для меня. Возможно, это вопрос индивидуального восприятия. Увы, у VA матриц тоже есть свои минусы, для многих геймеров критичные. Рассмотрим их подробнее.

Недостатки VA матриц

Одна из главных проблем мониторов на VA матрицах – это крайне скудный выбор моделей с плоским, не изогнутым экраном. Изогнутость эту, кстати, производители добавляют не от хорошей жизни, хотя и вешают на уши лапшу про максимальное погружение в игры и фильмы. На больших экранах это, может, и работает. Но зачем мне 27-дюймовый, или, тем более, 24-дюймовый изогнутый монитор?

Еще один недостаток большинства VA матриц, за исключением, пожалуй, свежих моделей TCL CSOT и еще нескольких – это скорость. Точнее, ее отсутствие. Высокое время отклика, шлейфы в динамичных сценах – это явно не те особенности, которые радуют геймеров. К сожалению, в гонке скорости VA матрицы явно проиграли. А жаль – у них есть серьезные преимущества. Например, глубокий черный цвет и отличная контрастность. Но вернемся к недостаткам. Еще один – наличие у большинства VA мониторов эффекта Black Crush, выражающегося в том, что при взгляде на изображение под определенным углом все близкие к черному цвета «сливаются», а детали картинки таким образом теряются.

Недостатки OLED матриц

Теперь об OLED мониторах. Вероятно, через несколько лет геймеры будут выбирать именно модели на OLED матрицах, поскольку именно органические светодиоды дают минимальное время отклика – примерно 0.03 мс. С углами обзора и контрастностью у OLED также все хорошо, хотя цветопередачу можно охарактеризовать как несколько спорную. Но проблем у таких дисплеев хватает, и они очень неприятные. Во-первых, выгорание пикселей. Во-вторых, технологии против этого самого выгорания. Смещение и очистка пикселей: когда текст в Word вдруг «дергается» — это, судя по отзывам пользователей, жутко бесит. Как и напоминания о том, что нужно провести очистку. А еще – проблемы с отображением шрифтов, мерцание из-за ШИМ и ШУМ ОТ ВЕНТИЛЯТОРА у некоторых моделей вроде LG UltraGear 27GR95QE-B. В общем, спасибо, но нет, подождем, пока производители доведут технологии до ума.

Каким должен быть идеальный монитор

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Итак, у всех матриц есть недостатки, причем у каждой – как минимум один-два значимых. Каким же, на мой взгляд, должен быть идеальный монитор? Такие параметры, как разрешение и диагональ экрана вынесем за скобки.

  1. Цветопередача как у лучших IPS матриц.
  2. Черный цвет и контрастность – как у лучших VA.
  3. Скорость отклика – как у лучших OLED.
  4. Частота обновления – хотя бы 240 Гц, а лучше 360 или 500.
  5. Цена – как у самых доступных TN. Ладно, это шутка, такого не будет.

Разумеется, это лишь мечты. Более реалистичный вариант – доведение до ума IPS матриц при помощи анти-Glow пленки и решение большинства проблем технологии OLED.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какими я вижу проблемы современных мониторов, а также различных типов их матриц. Сейчас я выбираю себе игровой дисплей. Требования такие: IPS с минимальным Glow-эффектом, примерно 27 дюймов, 165+ Гц, не изогнутый экран, наличие регулировки по высоте, возможность использования G-Sync. Если у кого-то есть подобные мониторы на примете – пишите в комментариях, буду благодарен. А еще пишите, согласны ли вы с тезисами о недостатках различных типов матриц, и какие еще их минусы я забыл перечислить.

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