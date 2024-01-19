Всем привет, с вами Zero. В 2022-2023 годах в России резко возросла популярность маркетплейсов, а пункты выдачи заказов стали открываться в крупных городах чуть ли не в каждом доме. Наиболее узнаваемы и известны среди российских маркетплейсов, конечно, Ozon, Wildberries, и «Яндекс.Маркет», но ими рынок не ограничивается. Так, «Сбер» активно развивает свою площадку под названием «Мегамаркет», регулярно предлагая аудитории акции, скидки и промокоды. В сегодняшней статье я предложу вашему вниманию подборку интересных товаров с «Мегамаркета», а если вы воспользуетесь моим промокодом, то, сделав заказ на 3000 рублей, получите скидку в 1000 рублей. Вводите промокод fr3584i2731, заказывайте на 3000, а платите только 2000. Но хватит предисловий, поехали!

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По мнению аналитиков TrendForce, твердотельные накопители в 2024 году подорожают на десятки процентов. В этом виноваты производители чипов памяти, вступившие в неформальный сговор – Samsung, Hynix и Micron. Эти три компании намеренно снизили объемы выпуска чипов NAND и DRAM, чтобы остановить падение цен на них и создать искусственный дефицит. И у них получилось. SSD уже начали дорожать, и подорожают еще сильнее. Поэтому если вы хотите приобрести дополнительный накопитель, например, для установки новых игр – сейчас самое время. Отличным выбором в бюджетной ценовой категории станет ADATA XPG SX8100 – это быстрая и надежная модель, уже проверенная множеством геймеров.

Не нужен новый SSD? Тогда, возможно, стоит обновить периферию. Игровая гарнитура HyperX Cloud Stinger 2 обеспечит отличное качество звука в играх и неплохое – при прослушивании музыки. Также устройство комплектуется качественным микрофоном, благодаря которому напарники по команде будут отчетливо слышать ваш голос во время сетевых баталий. Регулируемое оголовье не давит на голову и уши, что позволяет с комфортом проводить многочасовые игровые сессии. Наушники бренда HyperX часто являются одними из лучших по соотношению стоимости и характеристик в своем ценовом сегменте, и модель Cloud Stinger 2 – не исключение. Не забудьте про промокод на скидку.

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Любители MMORPG и других онлайн-игр хорошо знают, как порой не хватает стандартных кнопок на клавиатуре для того, чтобы «забиндить» все способности. В таких случаях на помощь приходят клавиатуры с дополнительными кнопками – такие, как A4Tech Bloody B314. Если вы не фанат шумной механики и предпочитаете традиционные мембранные клавиатуры с их тихим мягким звуком хода клавиш, то эта модель вполне может вам понравиться. Помимо дополнительных клавиш и агрессивного геймерского дизайна, она может похвастаться красочной подсветкой с несколькими режимами и уровнями яркости. Механических клавиатур в ассортименте «Мегамаркета» тоже хватает — выбрать подходящую можно здесь.

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Игровая мышь Razer Naga Trinity в особом представлении не нуждается – это легендарная модель со сменной боковой панелью, идеально подходящая для MOBA и MMORPG. Габариты манипулятора позволяют держать его любым хватом, и, хотя для шутеров это не самый идеальный выбор, устройство можно использовать и в этом жанре игр. Боковые панели с клавишами заменяются буквально «на лету» - ничего не надо откручивать, они держатся на магнитах, причем держатся надежно. А при помощи фирменного программного обеспечения от Razer вы можете детально настроить все функции мыши, включая подсветку, макросы и многое другое.

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Если лет десять назад фитнес-браслеты были экзотикой, то сейчас это привычный девайс, который можно увидеть на руке не только спортсмена, но и офисного работника или студента. Xiaomi Band 8 – это недорогой и удобный фитнес-браслет, который позволяет отслеживать физическую активность и заниматься спортом, не выходя из требуемой пульсовой зоны. В устройство встроен оптический пульсометр, который просвечивает кожу при помощи светодиодов, также имеются акселерометр, гироскоп и датчик снятия с руки. Подключить Xiaomi Band 8 к смартфону и синхронизировать данные очень просто — для этого можно воспользоваться как фирменным приложением от китайской корпорации, так и многочисленными альтернативами.

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Беспроводной геймпад Logitech F710 выпускается на протяжении более, чем десяти лет, при этом он нисколько не ощущается устаревшим – скорее, «классическим». Это отличный выбор как для спортивных симуляторов, так и для прочих игр, портированных с консолей. Помимо беспроводного F710, существует еще проводной вариант под названием F310 без вибрации, а когда-то выпускалась и модель F510 – проводная, но с вибрацией. Все эти геймпады удобные, эргономичные и надежные. Если вы предпочитаете параллельное расположение стиков – отличный выбор.

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В этом году в центральной России ударили серьезные морозы, поэтому выходить на улицу, не просушив волосы – не самая лучшая идея. С просушкой легко справится фен SenCiciMen Hair Dryer HD15. Если такой бренд вам неизвестен, то не стоит переживать – это не Noname-Китай, а Xiaomi. У китайской корпорации есть разные торговые марки для различных направлений – например, Mijia для бытовой техники. Но вернемся к HD15. Фен обладает солидной мощностью, а также может похвастаться наличием в комплекте 5 насадок. При этом регулировать нагрев и силу воздушного потока можно отдельно друг от друга. Кстати, до 8 марта осталось меньше 2 месяцев, и такой аппарат будет хорошим подарком.

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Заключение

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В сегодняшней статье я рассказал о 7 товарах, которые можно с выгодой приобрести на маркетплейсе «Мегамаркет», используя мой промокод fr3584i2731. Вы, разумеется, можете выбрать и что-то другое – просто наберите товара в корзину на 3000 рублей и используйте промокод, чтобы получить скидку 1000 рублей. В дальнейшем же еще часть потраченных денег вернется бонусами СберСпасибо. Удобно!