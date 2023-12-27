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Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)

Рассказываю о бюджетной геймерской конфигурации, позволяющей комфортно проходить любые игры
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет. С наступающим Новым годом! Это последний в 2023 году выпуск рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в разных бюджетах. Сегодня речь пойдет о сравнительно недорогой сборке стоимостью 60 тысяч рублей – она в первую очередь предназначена для того, чтобы играть «здесь и сейчас», и с ее помощью действительно можно комфортно проходить любые игры, хотя далеко не всегда на максимальных или даже высоких настройках графики. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM  

Начнем, как обычно, с центрального процессора, и это будет AMD Ryzen 5 5600 – двенадцатипоточный шестиядерник сокета AM4. Данный сокет близок к завершению своего жизненного цикла, но есть у него и значимые преимущества – невысокая стоимость конфигураций на нем, а также возможность дальнейшего апгрейда системы. Со временем на вторичном рынке появится огромное количество процессоров Ryzen – геймеры будут постепенно переходить на новые платформы с поддержкой стандарта оперативной памяти DDR5.

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По игровой производительности Ryzen 5 5600 немного уступает популярному шестиядернику Intel Core i5-12400F, но стоит ощутимо дешевле, а еще он значительно превосходит своего предшественника на основе микроархитектуры Zen 2 – Ryzen 5 3600. Тем не менее, если бы бюджет был ниже, то я рекомендовал бы для сборки именно «три тысячи шестисотый» – это пусть несколько устаревший, но все-таки шестиядерный CPU, в отличие, например, от четырехъядерного Intel Core i3-10100F. Что же касается Ryzen 5 5600 – его еще можно считать относительно современным. Для обозначенного бюджета это отличный процессор.

Материнская плата: MSI A520M-A PRO 

На материнской плате придется значительно сэкономить, взяв одну из наиболее упрощенных и урезанных – лишь бы чипсет был не совсем древний и присутствовал как минимум один M.2 PCI-Express разъем для установки скоростного твердотельного накопителя. От поддержки четвертой версии интерфейса PCI-E придется отказаться – переплата за нее составит как минимум 2-3 тысячи рублей. И это немного ограничит возможности графического ускорителя, поскольку многие современные видеокарты (те, что из недорогих) задействуют только 8 линий PCI-E, а не 16. Впрочем, в случае с RX 6600 или RTX 4060 фактическая разница в производительности в играх невелика. Все-таки 8 линий – не 4. Одним из самых доступных подходящих нам вариантов в ассортименте российских магазинов является МП MSI A520M-A PRO. Только не рассчитывайте в будущем установить в нее восьмиядерный Ryzen 7 5800X3D. Теоретически это, конечно, возможно, но на практике придется очень сильно урезать TDP этого процессора (а значит, и его производительность), иначе подсистема питания «закипит»

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT RING

Ryzen 5 5600 – процессор по современным меркам нетребовательный к энергопотреблению и негорячий, поэтому для его охлаждения будет достаточно даже боксового кулера. Но боксовый кулер неэффективный и шумный, а переплата за него велика – рациональнее будет взять бюджетную воздушную башенную систему охлаждения, состоящую из радиатора с тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора. Хорошим выбором будет, например, DeepCool GAMMAXX 400 V2 или ID-Cooling SE-214-XT RING. Китайскую компанию ID-Cooling вообще стоит отметить особо – она предлагает множество кулеров с привлекательным соотношением стоимости и характеристик, причем не только в сверхбюджетном и бюджетном сегментах.

Оперативная память: Patriot Viper Steel PVS416G320C6 DDR4 - 16ГБ 3200МГц, DIMM 

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В 2024 году приличной игровой конфигурации требуется 32 гигабайта оперативной памяти – 16 гигабайт уже маловато, особенно с учетом того, что память нужна не только игре, но и операционной системе и программному обеспечению. Набирать требуемый объем настоятельно рекомендуется двумя модулями – для активации значительно повышающего пропускную способность подсистемы памяти двухканального режима. А выбранная материнская плата обладает только парой разъемов DIMM DDR4. Что делать, если на комплект из пары шестнадцатигиговых планок денег пока не хватает? Покупать одну, а вторую докупить в течение нескольких месяцев. Приобретение комплекта из двух модулей по 8 гигабайт «в моменте» будет лучше, но потом, при покупке планок по 16 гигабайт старые придется убрать в ящик или перепродать. Рекомендую для начала взять один модуль с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20, а в дальнейшем докупить еще один с аналогичными характеристиками. Не обязательно той же фирмы и в точности такой же, главное – с такими же напряжением, частотой и таймингами.

SSD: AData XPG SX8100 512 ГБ 

Оперативная память и твердотельные накопители дорожают, и в 2024 году стоит ожидать продолжения этого тренда. Крупнейшие мировые производители чипов памяти DRAM и NAND, такие, как Samsung, Hynix и Micron, намеренно снизили объемы выпуска продукции, чтобы остановить наблюдавшееся в первой половине 2023 года снижение цен на нее. И такая стратегия сработала – превышение предложения над спросом сменилось дефицитом чипов памяти. Дефицит этот будет становиться все жестче, поскольку потребности мирового рынка в ОЗУ и SSD растут.

В подобных условиях хотелось бы сразу приобрести хотя бы двухтерабайтный накопитель, чтобы на какое-то время закрыть вопрос с возможной нехваткой свободного места для установки той или иной игры. Но бюджета, если не экономить на комплектующих, напрямую влияющих на производительность системы, не хватит не то, что на двухтерабайтник – даже на терабайтник. Так что для начала придется взять SSD на полтерабайта – ОС, программы и несколько игр на нем все же поместятся. Хороший выбор за свои деньги – AData XPG SX8100, есть на рынке и еще несколько интересных предложений. Чего же я советую избегать – так это SSD от сомнительных китайских брендов. Сохранность информации дороже.

Видеокарта: AMD Radeon RX 6600 Sapphire 8 ГБ 

Самый важный компонент практически любой игровой конфигурации – это графический ускоритель. И здесь у нас, с учетом бюджета, есть выбор из двух вариантов – NVIDIA GeForce RTX 3050 или AMD Radeon RX 6600. Второй вариант явно предпочтительнее – из соображений производительности в играх. В идеале эту видеокарту стоит использовать с материнской платой, поддерживающей четвертую версию интерфейса PCI-Express, поскольку она не может использовать более 8 линий PCI-E. Но это в идеале, а ограниченность бюджета вносит свои коррективы. К тому же, на практике разница оказывается невелика.

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«Шесть тысяч шестисотая» позволяет проходить любые игры в народном разрешении FullHD – даже такие требовательные, как Cyberpunk 2077. Но, конечно, если вы хотите видеть 60+ FPS, придется отказаться от трассировки лучей или даже максимальных настроек без рейтрейсинга. На ультра получится играть только в легкие киберспортивные и сессионные онлайновые проекты, некоторые MMORPG, а также хиты прошлых лет. В тяжелых же, ресурсоемких играх стоит рассчитывать на высокие, средние, средне-высокие или средне-низкие параметры графики в зависимости от особенностей конкретного проекта. На «минималках» играть не придется – по этому поводу можно не переживать.

Блок питания: DeepCool PF500 500 Вт 

Если бюджет на сборку жестко ограничен, на комплектующих, напрямую не влияющих на производительность следует экономить, и блок питания здесь – не исключение. Вопреки популярной среди опытных компьютерщиков фразе, что «на БП экономить нельзя». Можно, если соблюдать рамки разумного. Никаких ExeGate, Aerocool KCAS, а также моделей от китайских Noname-брендов. Только проверенные временем производители, давно присутствующие в бюджетном ценовом сегменте – Chieftec, Zalman, DeepCool, Cooler Master, и так далее. В качестве варианта по-умолчанию можно взять, например, DeepCool PF500 – для связки процессора AMD Ryzen 5 5600 и видеокарты Radeon RX 6600 его мощности хватит с большим запасом. При этом в случаях, когда бюджет на конфигурацию более гибкий, я всегда советую сразу приобретать блок питания на 650-700 Вт. Такой подход позволяет рассчитывать на то, что при замене графического ускорителя на более мощный и требовательный к питанию можно будет оставить старый БП. Но за свои деньги DeepCool PF500 неплох – это недорогой, но качественный блок питания с приемлемыми электрическими характеристиками и тихим вентилятором.

Корпус: AeroCool Tomahawk-S-BK-v4 

На корпус денег осталось совсем мало, но брать закрытый офисный «гроб» без слотов для установки дополнительных вентиляторов все равно не придется. На момент написания статьи менее, чем за 3 тысячи рублей в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей территории России можно приобрести кейс AeroCool Tomahawk-S-BK-v4. Он оснащен одним предустановленным 120-миллиметровым вентилятором, который расположен сзади и работает на выдув. При желании вы можете добавить еще до трех «вертушек» – посадочные места для них имеются на фронтальной панели. Конечно, Tomahawk-S-BK-v4 – корпус весьма простенький, и не лишенный типичных недостатков сверхбюджетных шасси вроде тонких стенок. Но продувается он для своей стоимости неплохо, и ограничения по габаритам комплектующих здесь не спартанские. Так что придираться к модели, с учетом цены, будет не совсем справедливо.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

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Процессор

AMD Ryzen 5 5600 OEM

Материнская плата

MSI A520M-A PRO

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT RING

Оперативная память

Patriot Viper Steel PVS416G320C6 DDR4 - 16ГБ 3200МГц, DIMM

SSD

AData XPG SX8100 512 ГБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 6600 8 ГБ

Блок питания 

DeepCool PF500 500 Вт

Корпус

AeroCool Tomahawk-S-BK-v4

Конфигурация получилась, конечно, несколько минималистичной, но ее производительности после установки второго модуля памяти будет достаточно для того, чтобы проходить любые игры, включая наиболее требовательные. На максимальные настройки, тем более, с трассировкой лучей, рассчитывать не стоит, но и до минимальных опускаться не придется – чаще всего в ресурсоемких проектах вы сможете устанавливать средние или средне-высокие параметры графики и не наблюдать просадок FPS ниже 60. Имеются у сборки и некоторые перспективы для дальнейшего апгрейда – например, видеокарту можно заменить на более производительную, уровня NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti.

FAQ (Вопросы и ответы)

Можно ли сэкономить на чем-то из комплектующих без потери производительности в играх?

Скорее нет, чем да. Более того, бюджета и так немного не хватило для того, чтобы сразу установить две шестнадцатигигабайтных планки памяти вместо одной.

Во что инвестировать дополнительные средства, если они есть?

Первым делом – во второй модуль памяти. Дальше – в SSD, возьмите хотя бы терабайтник вместо полутерабайтника. Если свободные деньги все еще есть, можно задуматься о приобретении более производительного графического ускорителя – например, AMD Radeon RX 7600 или NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti.

Может, лучше взять комплект из процессора и материнской платы, в идеале еще и с ОЗУ, на вторичном рынке?

Это хороший вариант, но только для опытных компьютерщиков, которые смогут грамотно осмотреть товар на предмет наличия повреждений (например, вздувшихся конденсаторов на материнской плате) и провести необходимые тесты.

На сколько лет хватит такой конфигурации?

Прогнозировать сложно, но, вероятно, через 2-3 года все еще можно будет играть в большинство новых игр – хотя бы на низких или минимальных настройках. Но это лишь предположение – бюджетные конфигурации могут устареть внезапно, например, из-за повышения системных требований игр по части видеопамяти.

Стоит ли покупать компьютер сейчас или лучше подождать снижения цен?

Стоит покупать сейчас. Значительного снижения цен в ближайшие месяцы не предполагается, поскольку укрепление рубля сначала остановилось, а потом российская валюта и вовсе немного подешевела по отношению к доллару и евро. Весной же, согласно прогнозам ряда аналитиков, рубль может резко ослабнуть, а если это случится – цены на компьютерное железо и цифровую технику рванут вверх. Так что лучше закупиться всем необходимым до марта 2024 года.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в конце декабря 2023 года за 60 тысяч рублей. Такая сборка не может не изобиловать компромиссами, но, несмотря на это, она все-таки подходит для того, чтобы играть в любые проекты. Собрать игровой компьютер, подобный описанному в данном материале, можно и еще дешевле, если приобретать часть железа на маркетплейсах и пользоваться акциями магазинов. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации? Пишите в комментариях!

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Это компьютер для "здесь и сейчас", а потом выкинуть, ибо даже корпус гавно. Так что пойдет на пару лет для фхд, если сейчас 60т не жалко.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
Truth Sееker
11:20
Это конечно мощно слепо верить МО РФ, которую уже не раз ловили на вранье, даже сами z-военкоры этого не скрывают
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