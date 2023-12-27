Всем привет. С наступающим Новым годом! Это последний в 2023 году выпуск рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в разных бюджетах. Сегодня речь пойдет о сравнительно недорогой сборке стоимостью 60 тысяч рублей – она в первую очередь предназначена для того, чтобы играть «здесь и сейчас», и с ее помощью действительно можно комфортно проходить любые игры, хотя далеко не всегда на максимальных или даже высоких настройках графики. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM

Начнем, как обычно, с центрального процессора, и это будет AMD Ryzen 5 5600 – двенадцатипоточный шестиядерник сокета AM4. Данный сокет близок к завершению своего жизненного цикла, но есть у него и значимые преимущества – невысокая стоимость конфигураций на нем, а также возможность дальнейшего апгрейда системы. Со временем на вторичном рынке появится огромное количество процессоров Ryzen – геймеры будут постепенно переходить на новые платформы с поддержкой стандарта оперативной памяти DDR5.

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По игровой производительности Ryzen 5 5600 немного уступает популярному шестиядернику Intel Core i5-12400F, но стоит ощутимо дешевле, а еще он значительно превосходит своего предшественника на основе микроархитектуры Zen 2 – Ryzen 5 3600. Тем не менее, если бы бюджет был ниже, то я рекомендовал бы для сборки именно «три тысячи шестисотый» – это пусть несколько устаревший, но все-таки шестиядерный CPU, в отличие, например, от четырехъядерного Intel Core i3-10100F. Что же касается Ryzen 5 5600 – его еще можно считать относительно современным. Для обозначенного бюджета это отличный процессор.

Материнская плата: MSI A520M-A PRO

На материнской плате придется значительно сэкономить, взяв одну из наиболее упрощенных и урезанных – лишь бы чипсет был не совсем древний и присутствовал как минимум один M.2 PCI-Express разъем для установки скоростного твердотельного накопителя. От поддержки четвертой версии интерфейса PCI-E придется отказаться – переплата за нее составит как минимум 2-3 тысячи рублей. И это немного ограничит возможности графического ускорителя, поскольку многие современные видеокарты (те, что из недорогих) задействуют только 8 линий PCI-E, а не 16. Впрочем, в случае с RX 6600 или RTX 4060 фактическая разница в производительности в играх невелика. Все-таки 8 линий – не 4. Одним из самых доступных подходящих нам вариантов в ассортименте российских магазинов является МП MSI A520M-A PRO. Только не рассчитывайте в будущем установить в нее восьмиядерный Ryzen 7 5800X3D. Теоретически это, конечно, возможно, но на практике придется очень сильно урезать TDP этого процессора (а значит, и его производительность), иначе подсистема питания «закипит»

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT RING

Ryzen 5 5600 – процессор по современным меркам нетребовательный к энергопотреблению и негорячий, поэтому для его охлаждения будет достаточно даже боксового кулера. Но боксовый кулер неэффективный и шумный, а переплата за него велика – рациональнее будет взять бюджетную воздушную башенную систему охлаждения, состоящую из радиатора с тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора. Хорошим выбором будет, например, DeepCool GAMMAXX 400 V2 или ID-Cooling SE-214-XT RING. Китайскую компанию ID-Cooling вообще стоит отметить особо – она предлагает множество кулеров с привлекательным соотношением стоимости и характеристик, причем не только в сверхбюджетном и бюджетном сегментах.

Оперативная память: Patriot Viper Steel PVS416G320C6 DDR4 - 16ГБ 3200МГц, DIMM

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В 2024 году приличной игровой конфигурации требуется 32 гигабайта оперативной памяти – 16 гигабайт уже маловато, особенно с учетом того, что память нужна не только игре, но и операционной системе и программному обеспечению. Набирать требуемый объем настоятельно рекомендуется двумя модулями – для активации значительно повышающего пропускную способность подсистемы памяти двухканального режима. А выбранная материнская плата обладает только парой разъемов DIMM DDR4. Что делать, если на комплект из пары шестнадцатигиговых планок денег пока не хватает? Покупать одну, а вторую докупить в течение нескольких месяцев. Приобретение комплекта из двух модулей по 8 гигабайт «в моменте» будет лучше, но потом, при покупке планок по 16 гигабайт старые придется убрать в ящик или перепродать. Рекомендую для начала взять один модуль с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20, а в дальнейшем докупить еще один с аналогичными характеристиками. Не обязательно той же фирмы и в точности такой же, главное – с такими же напряжением, частотой и таймингами.

SSD: AData XPG SX8100 512 ГБ

Оперативная память и твердотельные накопители дорожают, и в 2024 году стоит ожидать продолжения этого тренда. Крупнейшие мировые производители чипов памяти DRAM и NAND, такие, как Samsung, Hynix и Micron, намеренно снизили объемы выпуска продукции, чтобы остановить наблюдавшееся в первой половине 2023 года снижение цен на нее. И такая стратегия сработала – превышение предложения над спросом сменилось дефицитом чипов памяти. Дефицит этот будет становиться все жестче, поскольку потребности мирового рынка в ОЗУ и SSD растут.

В подобных условиях хотелось бы сразу приобрести хотя бы двухтерабайтный накопитель, чтобы на какое-то время закрыть вопрос с возможной нехваткой свободного места для установки той или иной игры. Но бюджета, если не экономить на комплектующих, напрямую влияющих на производительность системы, не хватит не то, что на двухтерабайтник – даже на терабайтник. Так что для начала придется взять SSD на полтерабайта – ОС, программы и несколько игр на нем все же поместятся. Хороший выбор за свои деньги – AData XPG SX8100, есть на рынке и еще несколько интересных предложений. Чего же я советую избегать – так это SSD от сомнительных китайских брендов. Сохранность информации дороже.

Видеокарта: AMD Radeon RX 6600 Sapphire 8 ГБ

Самый важный компонент практически любой игровой конфигурации – это графический ускоритель. И здесь у нас, с учетом бюджета, есть выбор из двух вариантов – NVIDIA GeForce RTX 3050 или AMD Radeon RX 6600. Второй вариант явно предпочтительнее – из соображений производительности в играх. В идеале эту видеокарту стоит использовать с материнской платой, поддерживающей четвертую версию интерфейса PCI-Express, поскольку она не может использовать более 8 линий PCI-E. Но это в идеале, а ограниченность бюджета вносит свои коррективы. К тому же, на практике разница оказывается невелика.

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«Шесть тысяч шестисотая» позволяет проходить любые игры в народном разрешении FullHD – даже такие требовательные, как Cyberpunk 2077. Но, конечно, если вы хотите видеть 60+ FPS, придется отказаться от трассировки лучей или даже максимальных настроек без рейтрейсинга. На ультра получится играть только в легкие киберспортивные и сессионные онлайновые проекты, некоторые MMORPG, а также хиты прошлых лет. В тяжелых же, ресурсоемких играх стоит рассчитывать на высокие, средние, средне-высокие или средне-низкие параметры графики в зависимости от особенностей конкретного проекта. На «минималках» играть не придется – по этому поводу можно не переживать.

Блок питания: DeepCool PF500 500 Вт

Если бюджет на сборку жестко ограничен, на комплектующих, напрямую не влияющих на производительность следует экономить, и блок питания здесь – не исключение. Вопреки популярной среди опытных компьютерщиков фразе, что «на БП экономить нельзя». Можно, если соблюдать рамки разумного. Никаких ExeGate, Aerocool KCAS, а также моделей от китайских Noname-брендов. Только проверенные временем производители, давно присутствующие в бюджетном ценовом сегменте – Chieftec, Zalman, DeepCool, Cooler Master, и так далее. В качестве варианта по-умолчанию можно взять, например, DeepCool PF500 – для связки процессора AMD Ryzen 5 5600 и видеокарты Radeon RX 6600 его мощности хватит с большим запасом. При этом в случаях, когда бюджет на конфигурацию более гибкий, я всегда советую сразу приобретать блок питания на 650-700 Вт. Такой подход позволяет рассчитывать на то, что при замене графического ускорителя на более мощный и требовательный к питанию можно будет оставить старый БП. Но за свои деньги DeepCool PF500 неплох – это недорогой, но качественный блок питания с приемлемыми электрическими характеристиками и тихим вентилятором.

Корпус: AeroCool Tomahawk-S-BK-v4

На корпус денег осталось совсем мало, но брать закрытый офисный «гроб» без слотов для установки дополнительных вентиляторов все равно не придется. На момент написания статьи менее, чем за 3 тысячи рублей в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей территории России можно приобрести кейс AeroCool Tomahawk-S-BK-v4. Он оснащен одним предустановленным 120-миллиметровым вентилятором, который расположен сзади и работает на выдув. При желании вы можете добавить еще до трех «вертушек» – посадочные места для них имеются на фронтальной панели. Конечно, Tomahawk-S-BK-v4 – корпус весьма простенький, и не лишенный типичных недостатков сверхбюджетных шасси вроде тонких стенок. Но продувается он для своей стоимости неплохо, и ограничения по габаритам комплектующих здесь не спартанские. Так что придираться к модели, с учетом цены, будет не совсем справедливо.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

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Процессор AMD Ryzen 5 5600 OEM Материнская плата MSI A520M-A PRO Система охлаждения ID-COOLING SE-214-XT RING Оперативная память Patriot Viper Steel PVS416G320C6 DDR4 - 16ГБ 3200МГц, DIMM SSD AData XPG SX8100 512 ГБ Видеокарта AMD Radeon RX 6600 8 ГБ Блок питания DeepCool PF500 500 Вт Корпус AeroCool Tomahawk-S-BK-v4

Конфигурация получилась, конечно, несколько минималистичной, но ее производительности после установки второго модуля памяти будет достаточно для того, чтобы проходить любые игры, включая наиболее требовательные. На максимальные настройки, тем более, с трассировкой лучей, рассчитывать не стоит, но и до минимальных опускаться не придется – чаще всего в ресурсоемких проектах вы сможете устанавливать средние или средне-высокие параметры графики и не наблюдать просадок FPS ниже 60. Имеются у сборки и некоторые перспективы для дальнейшего апгрейда – например, видеокарту можно заменить на более производительную, уровня NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti.

FAQ (Вопросы и ответы)

Можно ли сэкономить на чем-то из комплектующих без потери производительности в играх?

Скорее нет, чем да. Более того, бюджета и так немного не хватило для того, чтобы сразу установить две шестнадцатигигабайтных планки памяти вместо одной.

Во что инвестировать дополнительные средства, если они есть?

Первым делом – во второй модуль памяти. Дальше – в SSD, возьмите хотя бы терабайтник вместо полутерабайтника. Если свободные деньги все еще есть, можно задуматься о приобретении более производительного графического ускорителя – например, AMD Radeon RX 7600 или NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti.

Может, лучше взять комплект из процессора и материнской платы, в идеале еще и с ОЗУ, на вторичном рынке?

Это хороший вариант, но только для опытных компьютерщиков, которые смогут грамотно осмотреть товар на предмет наличия повреждений (например, вздувшихся конденсаторов на материнской плате) и провести необходимые тесты.

На сколько лет хватит такой конфигурации?

Прогнозировать сложно, но, вероятно, через 2-3 года все еще можно будет играть в большинство новых игр – хотя бы на низких или минимальных настройках. Но это лишь предположение – бюджетные конфигурации могут устареть внезапно, например, из-за повышения системных требований игр по части видеопамяти.

Стоит ли покупать компьютер сейчас или лучше подождать снижения цен?

Стоит покупать сейчас. Значительного снижения цен в ближайшие месяцы не предполагается, поскольку укрепление рубля сначала остановилось, а потом российская валюта и вовсе немного подешевела по отношению к доллару и евро. Весной же, согласно прогнозам ряда аналитиков, рубль может резко ослабнуть, а если это случится – цены на компьютерное железо и цифровую технику рванут вверх. Так что лучше закупиться всем необходимым до марта 2024 года.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в конце декабря 2023 года за 60 тысяч рублей. Такая сборка не может не изобиловать компромиссами, но, несмотря на это, она все-таки подходит для того, чтобы играть в любые проекты. Собрать игровой компьютер, подобный описанному в данном материале, можно и еще дешевле, если приобретать часть железа на маркетплейсах и пользоваться акциями магазинов. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации? Пишите в комментариях!

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