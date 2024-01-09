Всем привет. С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о перспективах OLED-мониторов – стоит ли их покупать сейчас, или их приобретение на данном этапе фактически является участием в бета-тестировании. Спойлер – ситуация ближе ко второму варианту, чем к первому. Расскажу я и о том, какие у OLED-дисплеев есть преимущества и недостатки, а также о том, как производители планируют исправить последние или уменьшить их влияние на пользовательский опыт. Поехали!

Плюсы и минусы OLED-дисплеев

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Для начала рассмотрим плюсы и минусы экранов на органических светодиодах. Плюсы:

Великолепные скоростные показатели – сверхвысокая скорость отклика и низкий инпут-лаг. Если у IPS-матриц скорость отклика GtG часто заявляется производителем на уровне 1 мс, а по факту находится на уровне 6-12 мс, то у OLED-дисплеев она в сотни раз ниже – примерно 0.03 мс. Для кого это важно? Разумеется, в первую очередь для продвинутых геймеров и киберспортсменов. Шикарный черный цвет. Отличить VA или OLED монитор от IPS очень легко – на первых двух черный цвет действительно будет черным, а не серым. У IPS-дисплеев, конечно, хватает своих плюсов, но плохой черный цвет, а также ярко выраженный Glow-эффект – это их серьезные минусы. Высочайший уровень контрастности. С этим параметром у OLED дела лучше, чем у любого другого типа матриц. Высокая энергоэффективность. Маловажный в большинстве случаев параметр, но не всегда. На рынке ведь есть и мониторы с активным охлаждением, а гул вентилятора от дисплея – явно не тот звук, который хочет слушать геймер. Отсутствие Glow/засветов. Каждый пиксель светится сам, поэтому возможность возникновения раздражающего Glow-эффекта исключена. Тонкий корпус. Момент не только эстетический, но и практический.

Минусы:

Высокая цена. Один из главных факторов, отталкивающих сейчас геймеров от приобретения OLED-мониторов. Впрочем, далеко не единственный. Выгорание пикселей. На данном этапе – бич OLED-экранов. Когда на таком дисплее постоянно демонстрируются статичные элементы, то со временем они выгорают. И даже если пользователь включит игру, в нижней части экрана он увидит остаточное изображение панели задач и меню «Пуск». Заплатить 100 тысяч рублей и мириться с таким существенным недостатком – явно не самая привлекательная идея. Несовершенные технологии защиты от выгорания пикселей. Их несколько. Во-первых, длительная «очистка» пикселей. Во-вторых, автоматический сдвиг пикселей. Происходить он может, например, во время работы с текстом или в процессе гейминга, что очень неприятно. Возможные проблемы с мерцанием. Далеко не все OLED-мониторы – Flicker-Free. А некоторые, для которых заявлено отсутствие мерцания, все-таки мерцают при определенных уровнях яркости. Скудный выбор моделей. В том же DNS IPS, VA и TN моделей – сотни, а OLED – меньше полутора десятков.

Стоит ли покупать OLED- монитор сейчас

Сам я, узнав о невероятных скоростных характеристиках OLED-дисплеев, изначально загорелся желанием приобрести себе такой монитор. Но когда я ознакомился с недостатками экранов на органических светодиодах и почитал отзывы недовольных пользователей – такое желание быстро отпало. Я не готов за существенные для меня деньги становиться бета-тестером новых технологий, обладающих пока массой нерешенных проблем. Из преимуществ OLED для меня актуальны только высокая скорость отклика и качественный черный цвет, недостатки же актуальны все, причем большую часть из них я считаю критичными.

Стоит ли покупать OLED-монитор в будущем

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Означает ли сказанное выше, что на OLED-мониторах надо ставить крест? Нет. Производители со временем выпускают новые, более технически совершенные модели, исправляют недостатки технологии, придумывают способы нивелировать негативное влияние тех проблем, которые нельзя исправить. В качестве примера здесь приведу исправление недостатка другой технологии матриц – IPS. Большинство IPS-мониторов демонстрируют средне или сильно выраженный Glow-эффект. Но убрать его можно при помощи A-TW-поляризатора, что и сделала южнокорейская компания LG, выпустив игровой 4K-монитор LG 32GQ950-B.

Со временем будут полностью и частично решены и проблемы OLED-дисплеев. Или не будут, и тогда, как говорится, «рыночек порешает» – их будут мало покупать, и производители перестанут их производить. Но судя по новостям о том, над какими технологиями работают производители матриц, в скором времени мы увидим OLED-экраны нового поколения, лишенные значительной доли нынешних недостатков. А с ростом объемов производства такие матрицы будут еще и становиться дешевле. Полагаю, уже в ближайшие 5 лет мы увидим вполне конкурентоспособные OLED-мониторы, которым будут восхищаться геймеры.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о преимуществах и недостатках экранов на органических светодиодах (OLED), а также поделился своим мнением по поводу того, стоит ли сейчас приобретать OLED-мониторы, и как производители будут исправлять недостатки технологии в ближайшие годы. А что вы думаете по поводу OLED-дисплеев? Купили бы себе такой монитор или тоже считаете, что становиться бета-тестером не стоит, и нужно ждать?

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