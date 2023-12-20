Всем привет. С вами Zero, и в рамках сегодняшней статьи я расскажу о производительной и сбалансированной игровой конфигурации, которую можно собрать в конце 2023 года за 150 тысяч рублей. Позволю себе небольшой спойлер – с такой сборкой вы сможете комфортно играть в любые проекты не только в народном разрешении FullHD, но и в более требовательном QuadHD. Удастся поиграть в некоторые игры и в 4K, хотя, конечно, для полноценного и беспроблемного 4K-гейминга желательно использовать видеокарту RTX 4090. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i5-13600KF OEM

Начнем, как обычно, с процессора. На этот раз основой сборки станет CPU Intel Core i5-13600KF, обладающий шестью производительными ядрами с поддержкой мультипоточности и восемью энергоэффективными без таковой. Среди дополнительных преимуществ «тринадцать тысяч шестисотого» – поддержка разгона посредством увеличения множителя, а также привлекательное соотношение стоимости и характеристик. Судите сами: Core i5-13600KF стоит 32.5 тысячи рублей, а Core i9-13900KF – в 2 раза дороже. При этом разница в игровой производительности этих процессоров исчисляется процентами, а не десятками процентов. По сути, минус у выбранного CPU только один – что у него 6, а не 8 производительных ядер. Сейчас этого достаточно, но что будет через несколько лет? Все-таки Core i7-13700KF – вариант более универсальный и «долгоиграющий». Но наш бюджет хоть и высок, но ограничен.

Материнская плата: ASUS PRIME Z790-P D4

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Так как у нас разгоняемый процессор Intel, материнскую плату следует выбирать из ассортимента моделей на чипсетах Z690 и Z790 – только они поддерживают ручной оверклокинг CPU сокета LGA 1700. Также нам нужны адекватная подсистема питания, защищенная радиаторами от перегрева, и хотя бы 2-3 разъема M.2 для скоростных твердотельных накопителей. Переплачивать за поддержку оперативной памяти стандарта DDR5 в данном случае смысла нет – на высокочастотный комплект не хватит бюджета, если не экономить на других комплектующих, напрямую влияющих на производительность системы. Ах, да, еще момент – желательно, чтобы выбранная материнская плата относилась к форм-фактору Standard-ATX, а не Micro-ATX. Из соображений удобства сборки и обслуживания ПК.

Одной из наиболее доступных МП, удовлетворяющих перечисленным требованиям и пожеланиям, является модель от тайваньской компании ASUS под названием PRIME Z790-P D4. Конечно, по меркам флагманских чипсетов, это несколько бюджетное устройство: например, не все разъемы M.2 для SSD прикрыты радиаторами. Но у нас и не Core i9-14900KF, чтобы приобретать к нему в пару топовую материнскую плату. Для Core i5-13600KF возможностей PRIME Z790-P D4 вполне достаточно.

Кулер: ID-COOLING SE-207-XT BLACK

К разгоняемому процессору стоит взять систему охлаждения субфлагманского или флагманского уровня – с двухсекционным радиатором и двумя вентиляторами. Один из самых доступных на рынке вариантов – ID-COOLING SE-207-XT. Только учтите, что одну из «вертушек», вероятно, придется немного сместить выше, чтобы поместились модули оперативной памяти. Это, впрочем, не критично – эффективности охлаждения выбранному кулеру для Core i5-13600KF хватит с запасом. Разница в энергопотреблении и тепловыделении между этим процессором и старшими моделями Intel Raptor Lake/Raptor Lake Refresh с 8 производительными ядрами довольно велика. Так, Core i7-13700KF уже невозможно охладить при помощи воздушной СО в стресс-тестах или при работе в многопоточном программном обеспечении, хотя в играх суперкулеры уровня Noctua NH-D15 с этой задачей справляются. Отвести тепло от Core i5-13600KF значительно проще, поэтому тратиться на систему жидкостного охлаждения нет необходимости.

Оперативная память: 32 Gb DDR4 3200MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-32GVK) (2x16Gb KIT)

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Если бы бюджет был побольше, я бы предложил установить в сборку пару шестнадцатигигабайтных модулей DDR5-7200. Или не предложил бы, потому что разумнее было бы вложиться в видеокарту или процессор. Впрочем, я отвлекся. Так вот – в 2024-2025 годах для комфортного гейминга будет хватать 32 гигабайт оперативной памяти, причем с большим запасом. При этом 16 гигабайт – уже мало, особенно если параллельно с игрой работают браузеры, мессенджеры, текстовые редакторы и другое программное обеспечение. Исходя из таких вводных, а также из того, что двухканальный режим обеспечивает значительную прибавку пропускной способности, рекомендую сразу приобрести комплект из двух планок DIMM DDR4 по 16 гигабайт каждая. Рекомендуемые частота и тайминги – 3200 МГц и выше и 16-18-18 и ниже. И еще один бесплатный совет – избегайте продукции китайских Noname-производителей.

SSD: Kingston KC3000 1 ТБ

Твердотельный накопитель стоит сходу брать как минимум на терабайт. Полтерабайта и меньше для игровой конфигурации в 2024 году – это просто ничто, поскольку многие проекты занимают более 100-150 гигабайт места на диске и требуют еще столько же для установки. Не стоит забывать и о том, что операционная система также нуждается в регулярном обновлении, занимает обычно несколько десятков гигабайт и различного рода софт. Также системный SSD должен быть достаточно быстрым – выбирать следует среди PCI-Express 4.0 моделей с DRAM-буфером. Конечно, на рынке стали появляться и безбуферные накопители, по скоростным характеристикам схожие с оснащенными дополнительной оперативной памятью, но это все же пока скорее исключение, чем правило. Так что советую взять хотя бы Kingston KC3000 или ADATA Legend 960. Лучше бы, конечно, Samsung 980 Pro, но российские ритейлеры просят за решение южнокорейской корпорации слишком много.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 12 ГБ

В первом квартале 2024 года должны выйти Super-версии ряда графических ускорителей NVIDIA RTX 4000 Ada Lovelace, и среди них – RTX 4070 Ti Super (название предварительное). Если верить инсайдерам, эта видеокарта получит 16 гигабайт памяти, что позволит использовать ее для 4K-гейминга. Но если слухи и окажутся правдой, в наших магазинах такая модель будет стоить значительно дороже продуктов, оснащенных 12 гигабайтами видеопамяти. Поэтому ждать ее появления на рынке нет особого смысла.

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В свою очередь, для комфортного QuadHD-гейминга на максимальных настройках с трассировкой лучей хватит и NVIDIA GeForce RTX 4070 – приобрести эту видеокарту на маркетплейсах можно за 65 тысяч рублей и даже дешевле. Советую выбирать доставку до ПВЗ, а не до двери и вскрывать коробку под камерами – среди персонала маркетплейсов и интернет-магазинов встречаются недобросовестные сотрудники, промышляющие кражей и подменой заказов. Но вернемся к «четыре тысячи семидесятой». Ее возможностей с лихвой хватает для того, чтобы не задумываясь устанавливать ультра настройки с рейтрейсингом в любых играх, и лишь в наиболее требовательных проектах вроде Cyberpunk 2077 придется задействовать технологии DLSS 3/Frame Generation.

Блок питания: 700W Chieftec Element (ELP-700S)

Многие компьютерщики считают, что «на блоке питания экономить нельзя». Но это не совсем правда – можно! Но в разумных пределах. Приобретать изделия китайских Noname-производителей действительно может быть опасно, но в бюджетном сегменте хватает и продукции проверенных временем брендов, например, Chieftec. Блоки питания тайваньской компании обладают весьма привлекательным соотношением стоимости и характеристик, за что их и любят компьютерные энтузиасты и геймеры. Взять, например, 700-ваттный Chieftec Element ELP-700S. Это недорогой, но при этом достаточно надежный и тихий блок питания, мощности которого с лихвой хватит для нашей конфигурации. Да, у него не слишком высокий КПД – бронзовый сертификат 80 Plus это не Platinum и не Titanium, к тому же, сертификация 80 Plus в принципе устарела – лучше пользоваться каталогом Cybenetics. И подсветки нет. И модульной системы подключения кабелей. Но со своей основной задачей ELP-700S справится без проблем – более того, останется еще запас мощности сверху.

Корпус: Phanteks MagniumGear NEO Air Black

Изначально я думал предложить для размещения перечисленных выше комплектующих один из корпусов от компании Zalman, но зачем, если за те же деньги можно приобрести Phanteks MagniumGear NEO Air. По-умолчанию в рассматриваемом шасси установлены только два 120-миллиметровых вентилятора – в идеале стоит добавить к ним еще один. Сзади на выдув, чтобы выбрасывать за пределы системного блока отработанный горячий воздух. Но если денег впритык – просто переставьте одну из «вертушек» спереди назад. Так будет эффективнее.

К преимуществам NEO Air можно отнести продуманную организацию пространства, высокое качество элементов и сборки, обилие свободного места, хорошую систему прокладки кабелей и привлекательный современный дизайн. Сам я предпочитаю шасси с закрытыми, «глухими» боковыми панелями, но, как показывают маркетинговые исследования, многие геймеры неравнодушны к подсветке и стеклу, или, на худой конец, акрилу. Кстати, в кейс Phanteks поместятся даже самые габаритные суперкулеры и видеокарты – это еще один его плюс.

Подводим итоги

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Итак, все комплектующие выбраны:

Процессор Intel Core i5-13600KF OEM Материнская плата ASUS PRIME Z790-P D4 Система охлаждения ID-COOLING SE-207-XT BLACK Оперативная память 32 Gb DDR4 3200MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-32GVK) (2x16Gb KIT) SSD Kingston KC3000 1 ТБ Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 12 ГБ Блок питания Chieftec Element ELP-700S 700 Вт Корпус Phanteks MagniumGear NEO Air Black

У нас получилась производительная и сбалансированная сборка – она легко справится с любыми, даже самыми требовательными и ресурсоемкими играми не только в народном разрешении FullHD, но и в более тяжелом QuadHD. Не станет препятствием для конфигурации и включение трассировки лучей – разве что в некоторых отдельных проектах для сохранения комфортной частоты кадров нужно будет активировать опции DLSS 3/Frame Generation. Но переживать тут не о чем – к ухудшению качества изображения это не приведет, если не использовать режим Ultra-Performance, экстремально снижающий разрешение. Практической необходимости в нем нет, так что советую выбирать пресет Quality или Balanced.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить без потери производительности в играх?

На твердотельном накопителе и корпусе, но взаимодействие с ПК и его обслуживание могут стать менее комфортными.

А что заменить в конфигурации, если бюджет составляет более 180-200 тысяч рублей?

Тут есть несколько вариантов. Во-первых, можно взять видеокарту RTX 4070 Ti вместо RTX 4070. Во-вторых – процессор Intel Core i7-13700KF. Но тогда желательно поменять еще и материнскую плату с системой охлаждения. А если менять их, то стоит выбрать МП с поддержкой памяти DDR5, и, собственно, соответствующую ОЗУ.

Может и при бюджете в 150 тысяч лучше взять процессор попроще, но переплатить за память, купив комплект DDR5-7200?

Нет – прирост производительности в играх от замены процессора выше, чем от замены памяти. Так что связка Core i5-13600KF и DDR4-3200 покажет себя лучше, чем Core i5-13400F/12400F и DDR5-7200.

Точно ли 12 гигабайт видеопамяти хватит для QuadHD-гейминга?

Да, и даже если какая-то плохо оптимизированная игра потребует немного больше – не страшно. Нехватка будет компенсирована за счет оперативной памяти. Более того, в нетребовательные проекты, например, сессионные киберспортивные, можно будет играть и в 4K.

Какие есть прогнозы по курсу рубля и стоимости компьютерных комплектующих?

Многие аналитики, работающие в крупных российских банках, склоняются к тому, что до марта за один доллар будут давать 85-98 рублей. Соответственно, ни значительного удешевления, ни серьезного удорожания компьютерного железа ожидать не следует. Но это лишь прогноз – ручаться за то, что он сбудется, я не могу.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о сбалансированной и весьма производительной игровой конфигурации, которую можно собрать в конце 2023 года за 150 тысяч рублей. Компьютер, собранный из перечисленных в статье компонентов, позволяет играть в любые проекты на максимальных настройках в разрешении QuadHD с комфортным FPS. Также он, вероятно, будет актуален на протяжении как минимум нескольких лет, хотя тут прогнозировать трудно, поскольку через 3-5 лет в современные ПК может быть интегрировано куда больше функций, связанных с искусственным интеллектом и нейросетями. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях.

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