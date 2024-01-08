Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о том, почему 4K мониторы так и не стали популярными среди геймеров, хотя, например, 4K телевизоры активно приобретаются гражданами. Для меня эта тема весьма актуальна, поскольку я являюсь обладателем игровой конфигурации ПК, основанной на связке процессора Intel Core i7-13700KF и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 в модификации Palit GameRock OC. Тем не менее, я в ближайшие годы не собираюсь покупать 4K монитор, и сейчас я расскажу, почему. Поехали!

Требовательность к железу и невозможность обеспечения высокого FPS во многих играх

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Первая причина – невероятная требовательность разрешения 4K к производительности видеокарты. Я не для того покупал RTX 4090, чтобы играть с 60, а то и с 30 (с трассировкой лучей и без DLSS/Frame Generation) FPS. С таким фреймрейтом пусть играют консольщики, а мне хотелось бы видеть хотя бы 120 кадров в секунду. Конечно, во многом это вопрос оптимизации – в DOOM Eternal RTX 4090 выдает 200+ FPS даже в 4K на максимальных настройках с трассировкой лучей, а в Cyberpunk 2077, если не активировать DLSS/Frame Generation, придется довольствоваться 30-40 кадрами в секунду. Но требовательные игры практически всегда были «на грани возможного» для актуальных в момент их выхода видеокарт. В качестве примеров могу привести вышедшую в 2006 году The Elder Scrolls IV: Oblivion или вышедшую в 2015 году The Witcher 3: Wild Hunt.

Избыточная плотность пикселей

Энтузиасты, увлекающиеся компьютерами, смартфонами и другой цифровой техникой, хорошо знакомы с таким понятием, как плотность пикселей. Обычно оно измеряется в «пикселях на дюйм» (ppi). Чем больше пикселей при равной площади экрана, тем меньше размеры каждого пикселя. При этом видит ли человек отдельные пиксели зависит еще и от остроты его зрения, и, в значительной степени – от расстояния до экрана. Если разглядывать дисплей 24-дюймового FullHD-монитора вплотную, отдельные пиксели разглядеть удастся, но какой в этом смысл?

Хороший пример избыточной плотности пикселей – это современные смартфоны. При диагонали экрана менее 6 дюймов они часто обладают разрешением FullHD+. Для того, чтобы разглядеть на таком дисплее отдельные точки, в большинстве случаев приходится использовать специальные инструменты вроде увеличительных стекол. Даже если максимально приблизить экран смартфона к глазу, вряд ли удастся разглядеть отдельные пиксели при плотности более 300-350 ppi. Ниже – пример расчета ppi для одного из типичных мобильных устройств.

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Какая же плотность пикселей у мониторов? У 24-дюймового FullHD – около 92 ppi, у 27-дюймового QuadHD – около 109 ppi, у 27-дюймового 4K – около 163 ppi. С расстояния хотя бы в 40-50 сантиметров большинство людей не увидят разницы. Что же касается «лесенок» в играх – поможет сглаживание. На мой взгляд, низкая или резко изменяющаяся частота смены кадров гораздо сильнее портит впечатление от гейминга, чем не самое высокое разрешение, если, конечно, оно для монитора нативное. Брать же мониторы с диагональю более 27 дюймов я не вижу смысла, потому что если диагональ чрезмерно велика, охватить зрением все происходящее на экране становится сложнее, что мешает во время гейминга.

Плавность в динамичных сценах для меня важнее, чем разрешение

Разницу между 30 и 60 кадрами в секунду видит практически каждый геймер. Чаще всего хорошо заметна и разница между 60 и 120+ кадрами в секунду – переход с монитора со стандартной частотой обновления экрана на современный игровой 165+ Гц монитор в случае достаточной производительности процессора и видеокарты вызывает «вау-эффект». При этом изменение разрешения с FullHD до 4K без повышения FPS и герцовки лично в моем случае такого эффекта не дает. Да и на форумах часто пишут о том же. А ведь FPS в играх в 4K не просто не повышается, но и по сравнению с FullHD/QuadHD значительно снижается.

Чтобы не страдать от «крупного пикселя», достаточно не сидеть, уткнувшись в монитор – тем более, это не полезно для зрения. Чтобы не страдать от недостаточной плавности в играх – нужны как производительное железо, так и скоростной монитор. И если стоит выбор – 4K разрешение и 60-100 FPS или QuadHD разрешение и 120-165+ FPS, то выбор для меня очевиден. Я за второй вариант. Возможно, если бы RTX 4090 обеспечивала достаточную частоту смены кадров в 4K, я бы и купил 4K монитор, но в нынешних условиях это не просто бессмысленно, а даже вредно и может ухудшить впечатления от гейминга.

Технические проблемы

Не стоит забывать и про следующие проблемы:

Посредственная реализация масштабирования элементов в операционных системах Windows 10 и Windows 11. Можно, конечно, не задействовать масштабирование, но тогда все будет слишком мелким. Плохой контроль качества со стороны компаний, выпускающих матрицы для мониторов и удобные для них законодательно-регуляторные нормы. На китайской 4K матрице (например, от BOE) с вероятностью в 60-80% будет как минимум один битый пиксель. Разглядеть его при проверке дисплея будет сложно. А вернуть монитор с битым пикселем не получится – одна дефектная точка не считается браком, если устройство не относится к классу премиальных. Технически сложный товар, все дела. Качественно проверить 4K монитор сложнее, чем 2K. 4K контента мало, а весит он много. Если вы хотите купить 4K монитор для того, чтобы смотреть на нем фильмы и сериалы, то вам понадобится еще и гигабитный интернет. Потому что со 100-мегабитным файл размером 60-100 гигабайт будет скачиваться очень долго. Смотреть онлайн – тоже не лучший вариант, поскольку большинство сервисов слишком сильно снижают битрейт видео. В результате они выглядят не лучше, а порой и хуже, чем качественный FullHD ролик.

Заключение

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В сегодняшней статье я рассказал о том, почему не планирую в ближайшие несколько лет покупать монитор с разрешением 4K – вероятно, в следующий раз я возьму устройство с QuadHD OLED-дисплеем на 360 Гц или более. Сейчас у меня QuadHD IPS монитор на 165 Гц. А что вы думаете по поводу 4K-мониторов – востребованы они в настоящий момент для домашне-игрового применения или нет? Пишите в комментариях!

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