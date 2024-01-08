Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор

Рассказываю о том, почему я, обладая видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090, не вижу смысла в приобретении монитора с разрешением 4K
[ ] для раздела Блоги
6
6

реклама

Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о том, почему 4K мониторы так и не стали популярными среди геймеров, хотя, например, 4K телевизоры активно приобретаются гражданами. Для меня эта тема весьма актуальна, поскольку я являюсь обладателем игровой конфигурации ПК, основанной на связке процессора Intel Core i7-13700KF и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 в модификации Palit GameRock OC. Тем не менее, я в ближайшие годы не собираюсь покупать 4K монитор, и сейчас я расскажу, почему. Поехали!

Требовательность к железу и невозможность обеспечения высокого FPS во многих играх 

реклама



Первая причина – невероятная требовательность разрешения 4K к производительности видеокарты. Я не для того покупал RTX 4090, чтобы играть с 60, а то и с 30 (с трассировкой лучей и без DLSS/Frame Generation) FPS. С таким фреймрейтом пусть играют консольщики, а мне хотелось бы видеть хотя бы 120 кадров в секунду. Конечно, во многом это вопрос оптимизации – в DOOM Eternal RTX 4090 выдает 200+ FPS даже в 4K на максимальных настройках с трассировкой лучей, а в Cyberpunk 2077, если не активировать DLSS/Frame Generation, придется довольствоваться 30-40 кадрами в секунду. Но требовательные игры практически всегда были «на грани возможного» для актуальных в момент их выхода видеокарт. В качестве примеров могу привести вышедшую в 2006 году The Elder Scrolls IV: Oblivion или вышедшую в 2015 году The Witcher 3: Wild Hunt.

Избыточная плотность пикселей

Энтузиасты, увлекающиеся компьютерами, смартфонами и другой цифровой техникой, хорошо знакомы с таким понятием, как плотность пикселей. Обычно оно измеряется в «пикселях на дюйм» (ppi). Чем больше пикселей при равной площади экрана, тем меньше размеры каждого пикселя. При этом видит ли человек отдельные пиксели зависит еще и от остроты его зрения, и, в значительной степени – от расстояния до экрана. Если разглядывать дисплей 24-дюймового FullHD-монитора вплотную, отдельные пиксели разглядеть удастся, но какой в этом смысл?

Хороший пример избыточной плотности пикселей – это современные смартфоны. При диагонали экрана менее 6 дюймов они часто обладают разрешением FullHD+. Для того, чтобы разглядеть на таком дисплее отдельные точки, в большинстве случаев приходится использовать специальные инструменты вроде увеличительных стекол. Даже если максимально приблизить экран смартфона к глазу, вряд ли удастся разглядеть отдельные пиксели при плотности более 300-350 ppi. Ниже – пример расчета ppi для одного из типичных мобильных устройств.

реклама



Какая же плотность пикселей у мониторов? У 24-дюймового FullHD – около 92 ppi, у 27-дюймового QuadHD – около 109 ppi, у 27-дюймового 4K – около 163 ppi. С расстояния хотя бы в 40-50 сантиметров большинство людей не увидят разницы. Что же касается «лесенок» в играх – поможет сглаживание. На мой взгляд, низкая или резко изменяющаяся частота смены кадров гораздо сильнее портит впечатление от гейминга, чем не самое высокое разрешение, если, конечно, оно для монитора нативное. Брать же мониторы с диагональю более 27 дюймов я не вижу смысла, потому что если диагональ чрезмерно велика, охватить зрением все происходящее на экране становится сложнее, что мешает во время гейминга.

Плавность в динамичных сценах для меня важнее, чем разрешение

Разницу между 30 и 60 кадрами в секунду видит практически каждый геймер. Чаще всего хорошо заметна и разница между 60 и 120+ кадрами в секунду – переход с монитора со стандартной частотой обновления экрана на современный игровой 165+ Гц монитор в случае достаточной производительности процессора и видеокарты вызывает «вау-эффект». При этом изменение разрешения с FullHD до 4K без повышения FPS и герцовки лично в моем случае такого эффекта не дает. Да и на форумах часто пишут о том же. А ведь FPS в играх в 4K не просто не повышается, но и по сравнению с FullHD/QuadHD значительно снижается.

Чтобы не страдать от «крупного пикселя», достаточно не сидеть, уткнувшись в монитор – тем более, это не полезно для зрения. Чтобы не страдать от недостаточной плавности в играх – нужны как производительное железо, так и скоростной монитор. И если стоит выбор – 4K разрешение и 60-100 FPS или QuadHD разрешение и 120-165+ FPS, то выбор для меня очевиден. Я за второй вариант. Возможно, если бы RTX 4090 обеспечивала достаточную частоту смены кадров в 4K, я бы и купил 4K монитор, но в нынешних условиях это не просто бессмысленно, а даже вредно и может ухудшить впечатления от гейминга.

Технические проблемы

Не стоит забывать и про следующие проблемы:

  1. Посредственная реализация масштабирования элементов в операционных системах Windows 10 и Windows 11. Можно, конечно, не задействовать масштабирование, но тогда все будет слишком мелким.
  2. Плохой контроль качества со стороны компаний, выпускающих матрицы для мониторов и удобные для них законодательно-регуляторные нормы. На китайской 4K матрице (например, от BOE) с вероятностью в 60-80% будет как минимум один битый пиксель. Разглядеть его при проверке дисплея будет сложно. А вернуть монитор с битым пикселем не получится – одна дефектная точка не считается браком, если устройство не относится к классу премиальных. Технически сложный товар, все дела. Качественно проверить 4K монитор сложнее, чем 2K.
  3. 4K контента мало, а весит он много. Если вы хотите купить 4K монитор для того, чтобы смотреть на нем фильмы и сериалы, то вам понадобится еще и гигабитный интернет. Потому что со 100-мегабитным файл размером 60-100 гигабайт будет скачиваться очень долго. Смотреть онлайн – тоже не лучший вариант, поскольку большинство сервисов слишком сильно снижают битрейт видео. В результате они выглядят не лучше, а порой и хуже, чем качественный FullHD ролик.

Заключение

реклама



В сегодняшней статье я рассказал о том, почему не планирую в ближайшие несколько лет покупать монитор с разрешением 4K – вероятно, в следующий раз я возьму устройство с QuadHD OLED-дисплеем на 360 Гц или более. Сейчас у меня QuadHD IPS монитор на 165 Гц. А что вы думаете по поводу 4K-мониторов – востребованы они в настоящий момент для домашне-игрового применения или нет? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)

реклама



Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)

ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года

ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

И другие материалы

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia видеокарта мониторы дисплеи экран матрица разрешение частота обновления герц
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
29
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
25
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
8

Интересные материалы

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
2 января 2024 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Истребитель ВС Украины выпустил по своим позициям ракету – солдаты ВСУ показали фото обломков
2
НАСА: тихий сверхзвуковой реактивный самолет X-59 будет представлен 12 января
11
Начинается строительство крупнейшего в мире парка солнечных панелей
4
Новая гиперзвуковая ракета ВВС США HACM может достигнуть скорости 15 Махов
8
Джон Боллинджер прогнозирует прорыв BTC к $50 000
+
Игры 25-летней давности озолотили бывшего владельца магазина компьютерных игр более чем на $1 млн
11
Патчи AMD для процессоров Zen 5 в Linux подтверждают название поколения будущих чипов
+
Украина оснастила катера-камикадзе огнеметами с термобарическими бомбами
2
В репозитории NPM создали пакет, зависящий от всех пакетов — теперь ни один пакет нельзя удалить
7
Представлен смартфон Oukitel WP33 Pro с батареей на 22 000 мА*ч и сверхмощным динамиком
2
Ракета-носитель Vulcan вывезена на стартовую площадку для первого запуска
1
Корабль с 800 тоннами литий-ионных аккумуляторов загорелся в Тихом океане
3
Китай ввёл санкции против американских военно-промышленных компаний
4
Актер озвучки GTA V: GTA 6 не станет хитом только из-за главной героини женского пола
8
SpaceX запустила в космос секретный космоплан для армии США
4
Инновационный термоядерный двигатель сократит время полёта на Марс в 4 раза
2
Российская ПВО перехватила над Чёрным морем шесть украинских ракет «Нептун»
+
Снимки "Юноны" продемонстрировали вулканическую луну Юпитера Ио
+
Xerox сокращает тысячи работников и подтверждает тренд массовых увольнений в технологической отрасли
1
КНДР осуществили артиллерийский обстрел 200 снарядами в сторону островов Южной Кореи
+

Популярные статьи

Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
37
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
196
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
11
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
Об автомобилях и рекламной интеграции автоконцернов в фильмах
1
Le Parisien: 2023-й можно назвать "годом Путина"
73
Обзор игры Hitman: Contracts — сорок седьмой вспоминает былое
4
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
5
"Стрелы Бога" и эксперименты с энергией - чем на самом деле занимается Х-37В - военный челнок США
+
О плавающем танке ПТ-76 или за что его назвали "катером с пушкой"
+

Сейчас обсуждают

шопоголик
09:18
На этом компьютере не майнил, не сеял плоты, не рендерил. Согласно ежегодной диспансеризации- полностью здоров.
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
Bamboliny
09:10
В 1998 году у меня был 15 дюймовый монитор и видюха TsengLabs ET6000 с 4.5Мб. И этого как раз впритык хватало для вывода на экран в разрешении 1024х768 и 32 битном цвете. Причем не надо забывать, что ...
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
Kira625
09:05
И они ещё за Фолкленды воевать собрались? Матросов на месте наймут? ;)
В ВМФ Великобритании катастрофическая нехватка матросов
Kira625
09:01
Интересно, что про это думают те старенькие немцы, кто ещё в детстве застал предыдущее "преподавание урока"? А потом опять гражданское население в Берлине кашей кормить. Не, ну гречку и тушёнку ради э...
Зеленский призвал Европу «преподать урок» России
Kira625
09:00
> "Мы не готовы к противостоянию с Россией. "Мы переживаем период, который может быть более опасным, чем период холодной войны", - заявил немецкий президент Про то, что они сами себе этот период созд...
Бывший президент ФРГ: "Запад должен предотвратить победу России в украинском конфликте"
kitava
08:55
Реально мощное предприятие от врага не утаишь. Там нужно много людей от фрезеровшиков до уборщицы. Прошерстить биографию всех, заставить их выполнять все меры безопасности это всё невозможно.
Генерал ВСУ Кривонос: РФ нанесла удары по предприятиям, слитым властями Украины
Китя.
08:55
Что-то у моней рамки толстые. хочется вообще без рамочный. как телики там рамок вообще нет.
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
KotSkripaley
08:51
Когда будут QLED мониторы 4К по вменяемым ценам, вот тогда и подумаю.
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Redneck_prm
08:50
>>> она обладает лишь двумя мегабайтами видеопамяти, что снижает ее техническую ценность, ведь пределом мечтаний тех лет были 2D карты с 4 мб видеопамяти, например, от Matrox. Какое еще нафиг предел...
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
KotSkripaley
08:45
Как будто это что-то плохое...
Об использовании тактических ракет из КНДР в СВО на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем