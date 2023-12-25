Всем привет. С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о тех вещах, которые меня бесят в современных смартфонах, их производителях и рынке мобильных устройств в целом. И сразу скажу – здесь не будет претензий к большим экранам. Мне нравятся дисплеи диагональю более 6 дюймов, хотя согласен, что на рынке должны быть и девайсы с маленькими экранами. Но работать со смартфоном одной рукой в любом случае неудобно. А чем больше экран – тем больше на нем может поместиться информации. Но хватит предисловий, поехали!

Малая емкость аккумуляторных батарей

И первый пункт в моем списке – это низкая автономность. Вызвана она в первую очередь малой емкостью аккумуляторных батарей, хотя и приложения, быстро расходующие заряд, тоже стоит упомянуть Большинство современных смартфонов обходятся аккумуляторами на 3500-6000 мА*ч, и этого, как правило, хватает на один день активного использования, а иногда – и менее, чем на один день. Есть на рынке и исключения, но это в основном различные китайские защищенные смартфоны весом по полкило. И вес – их не единственная проблема. В большинстве случаев они обладают еще и слабым железом, посредственными камерами и не самой удобной прошивкой.

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Как решить проблему? Сейчас производители предлагают половинчатое решение – быструю зарядку повышенной мощности. В большинстве случаев она действительно помогает, но иногда доступа к розетке или пауэрбанку нет. Также способны продлить время работы смартфона без необходимости пополнения запаса энергии специальные режимы энергосбережения. Но по мне, так решение банально – использование более емких аккумуляторных батарей или двух аккумуляторов вместо одного. Даже ценой увеличения толщины и веса смартфона. Да, есть люди, для которых толщина устройства и его вес имеют большое значение. Но вряд ли их большинство. Лично я предпочел бы «кирпич», но производительный, быстрый, и с хорошей прошивкой. Не люблю лишний раз ставить какие-либо девайсы на зарядку. Тонкие и легкие смартфоны тоже нужны. Но не почти весь же рыночный ассортимент должен состоять из них.

Невозможность быстрой замены аккумулятора

Окей, давайте условно отбросим идею установки более емких аккумуляторных батарей. Тогда дайте возможность быстрой замены аккумулятора, как у фотокамер. Ах нет, нельзя, ведь «несъемные» батареи – часть стратегии производителей по обеспечению запланированного устаревания их устройств, чтобы через пару-тройку лет, когда емкость аккумулятора деградирует на 20-40%, покупатель пришел за новым смартфоном. Как раз к тому времени можно и обновления для устройства прекратить выпускать, чтобы дополнительно стимулировать клиента на приобретение очередного «Понтофона 18 Про Макс Ультра». При этом реализовать возможность быстрой замены аккумулятора несложно, и пользователю для осуществления такой замены даже не понадобится выключать смартфон.

Суть идеи такова: интегрировать в устройство несъемный аккумулятор небольшой емкости – например, на 500-800 мА*ч. И съемный на 4000-8000 мА*ч. В нормальном режиме работы расходуется заряд со съемного, но, когда пользователь его вынимает – девайс переключается на несъемный. Юзер же достает запасной аккумулятор и устанавливает его. В ряде случаев подобный подход был бы удобнее, чем использование пауэрбанков.

Зацикленность производителей на толщине устройства

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Раздражает меня и зацикленность многих компаний на толщине смартфона, как будто это решающий показатель при выборе устройства. Может, конечно, для кого-то так и есть, но для меня в данном случае нет разницы между 0.8 см и 1.1 см. Возможно, «кирпич» даже предпочтительнее, если дополнительную толщину и вес производитель направит на увеличение емкости аккумуляторной батареи, а также обеспечение защиты от влаги и пыли. Защита от ударов при этом меня особо не интересует – я смартфон не роняю. Для представителей же опасных профессий, спортсменов и туристов на рынке есть специализированные решения. Хотя, к сожалению, большинство из таких решений обладают теми или иными серьезными минусами.

Плохие фронтальные камеры

Ситуация, когда производитель оснащает смартфон качественной основной камерой и посредственной фронтальной – не редкость. А ведь с учетом популярности селфи для значительной части пользователей фронтальная камера, возможно, даже важнее! И экономию на ней вряд ли можно назвать оправданной. Нет, я понимаю, если мы говорим о мобильном устройстве стоимостью 100-200 долларов. Но уж в субфлагманы и флагманы давно пора ставить нормальные селфи-камеры, обеспечивающие высокое качество изображения. В том числе и в условиях плохого освещения.

Отсутствие разъема для карты памяти

Когда я покупал свой последний на данный момент смартфон (летом 2022 года, Xiaomi Poco F4), то даже не рассматривал варианты, оснащенные менее, чем 256 гигабайтами памяти. Я хорошо понимал, что 128 гигабайт могут казаться достаточным объемом лишь поначалу, со временем же приложений, фотографий, скачанных файлов и всего остального будет становиться все больше и больше. О принятом решении переплатить за модификацию на 8/256 ГБ вместо 6/128 ГБ я не пожалел ни разу – сейчас у меня свободно около 80 ГБ места. «Зажми» я тогда 3-4 тысячи рублей – места бы уже не хватало. К сожалению, производители все реже оснащают смартфоны разъемом для карты памяти MicroSD. Вероятно, в ряде случаев это тоже часть стратегии запланированного устаревания. При том, что скоростей таких карт в большинстве случаев вполне достаточно – многие из них обеспечивают до 150-170 МБ/с при последовательном чтении и до 90-100 МБ/с при последовательной записи.

Завышенная стоимость флагманских моделей

И последний на сегодня пункт – постоянное повышение стоимости флагманских смартфонов. Мне не было жалко в феврале 2023 года отдать 130 тысяч рублей за топовый графический ускоритель – NVIDIA GeForce RTX 4090. Но покупать за такую же или большую сумму смартфон я бы не стал. Разница в характеристиках между мобильным устройством за 35-50 тысяч рублей и за 130-200 тысяч рублей явно не стоит переплаты. По мне, так за такую цену аппарат должен сам себя ставить на зарядку или не разряжаться вообще, а также обладать графическим проектором, позволяющим создавать перед пользователем трехмерные изображения в рамках дополненной реальности.

Что меня не бесит, но бесит других

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Коротко расскажу и о том, что не раздражает конкретно меня, но, судя по форумам, а также комментариям в социальных сетях и на тематических ресурсах, раздражает многих других пользователей:

Большие габариты. По мне, так это скорее плюс, чем минус. Чем больше экран, тем больше на нем может поместиться информации. А рост энергопотребления можно компенсировать за счет увеличения емкости аккумулятора. Но я согласен, что смартфоны с маленькими экранами на 4-5 дюймов также должны присутствовать на рынке, причем по адекватной цене. Отсутствие разъема для наушников. Когда-то эта претензия была актуальна, но сейчас я не вижу разумных причин использовать проводные наушники. Разве что, если вам не хочется ставить на зарядку еще один девайс. В остальном же TWS-гарнитуры намного удобнее. Вырезы для фронтальной камеры. Да, не лучшее дизайнерское решение. Но важность проблемы, на мой взгляд, преувеличена. Можно использовать подэкранные камеры, но будут искажения картинки из-за того, что небольшая часть экрана будет служить объективом.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, что меня раздражает в современных смартфонах. А вас что-нибудь бесит в актуальных мобильных устройствах – возможно, вы согласны с какими-либо из тезисов, или, напротив, хотите попытаться их опровергнуть? Есть ли у вас какие-то «красные флаги», из-за наличия которых вы точно не купите тот или иной смартфон? Пишите в комментариях!

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