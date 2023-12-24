Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)

Рассказываю о сбалансированной геймерской конфигурации, обладающей хорошей производительностью для FullHD-гейминга
[ ] для раздела Блоги
1
1

реклама


Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о сбалансированной игровой конфигурации ПК, которую можно собрать в преддверии Нового 2024 года, обладая бюджетом в 80 тысяч рублей. С учетом нынешнего курса валют, это менее 1000 американских долларов, тем не менее, приобрести на такие деньги достаточно производительный для комфортного FullHD-гейминга компьютер, разумеется, можно. Это снова рубрика «Народный ПК», поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM 

реклама



Начнем, как обычно, с процессора. В обозначенном бюджете разумнее всего, вероятно, сделать ставку на платформу AMD AM4 – да, сокет приближается к завершению своего жизненного цикла, но собрать на его основе ПК можно дешевле, чем в случае выбора более актуальных разъемов, к тому же, в будущем у нас сохранится возможность для сравнительно доступного по цене апгрейда. В таких условиях стоит обратить внимание на AMD Ryzen 5 5600 – народный шестиядерный процессор с поддержкой мультипоточности. Он незначительно отстает от Ryzen 5 5600X и Intel Core i5-12400F по производительности, но стоит значительно дешевле. К дополнительным плюсам рассматриваемого CPU можно отнести поддержку ручного разгона посредством увеличения множителя, а также довольно скромные показатели энергопотребления и тепловыделения. Если вы захотите разогнать Ryzen 5 5600 до частот 5600X, они заметно вырастут, но смысла в таком оверклокинге в большинстве случаев немного, если вы не компьютерный энтузиаст.

Материнская плата: ASRock B550 Phantom Gaming 4 

Материнскую плату стоить взять на чипсете AMD B550, с поддержкой четвертой версии интерфейса PCI-Express. Причина заключается в том, что многие современные графические ускорители задействуют только 8 линий PCI-E, поэтому с третьей версией их потенциал будет раскрываться не полностью. Также стоит обращать внимание на такие параметры, как форм-фактор МП и количество разъемов M.2 – одного твердотельного накопителя, даже двухтерабайтного, как правило, геймерам-энтузиастам со временем начинает не хватать. У нас же изначально будет установлен терабайтник – из-за ограничений по бюджету. В качестве одного из вариантов материнской платы можно рассмотреть ASRock B550 Phantom Gaming 4, но, если вы твердо убеждены, что в будущем проапгрейдите систему, заменив процессор на Ryzen 7 5800X3D – берите что-то посерьезнее в плане подсистемы питания и ее радиаторной защиты от перегрева – например, MSI MPG B550 GAMING PLUS.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT RING 

Процессор AMD Ryzen 5 5600 можно назвать нетребовательным по отношению к системе охлаждения – ему вполне хватит недорогого башенного кулера стоимостью 1500-2500 рублей. Например, одного из предлагаемых китайской компанией ID-Cooling, решения которой славятся привлекательным соотношением цены и характеристик. Отличным выбором будет SE-214-XT RING – радиатор у модели не самый крупный, зато продуманной формы и с тепловыми трубками. За активную фазу охлаждения отвечает 120-миллиметровый вентилятор. На максимальных и околомаксимальных оборотах он шумноват, но с «пять тысяч шестисотым» он просто не будет до них раскручиваться. На средних же оборотах процессорный кулер вряд ли будет слышно на фоне работы других компонентов системы.

Оперативная память: Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32 DDR4 - 2x 16ГБ 3200МГц, DIMM 

реклама



Оперативная память в конце 2023 года начала дорожать, и, судя по всему, такая тенденция продолжится и в 2024 году. Главная тому причина – искусственное сокращение производства крупнейшими компаниями, выпускающими чипы DRAM. Речь идет о Samsung, Hynix и Micron – производители намеренно снизили объемы выпуска чипов, чтобы остановить снижение цены на них. И тактика сработала – превышение предложения над спросом сменилось обратной ситуацией, и в 2024 году рынок ждет значительный дефицит чипов, причем не только DRAM для модулей ОЗУ, но и NAND для твердотельных накопителей. На ОЗУ сейчас лучше не экономить – разумно будет запастись таким объемом, чтобы его хватило на несколько лет.

В случае игровых конфигураций можно с уверенностью, близкой к стопроцентной, говорить о том, что 32 гигабайт оперативной памяти, работающих в двухканальном режиме, хватит как минимум на 2-3 года. Наша сборка поддерживает только ОЗУ стандарта DDR4, поэтому я предлагаю взять один из комплектов, близких к оптимуму по соотношению стоимости и характеристик. Такие наборы обладают частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Выбирайте продукцию не китайских Noname-брендов, а проверенных временем производителей: G.Skill, Kingston, Patriot, Silicon Power, и так далее.

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro (ASX8200PNP-1TT-C) 1 ТБ 

Твердотельные накопители тоже дорожают – о причинах я рассказал выше. В идеале, стоило бы сразу взять двухтерабайтную модель, но тогда придется чрезмерно экономить на других комплектующих. Так что изначально предложу терабайтник, в дальнейшем же вы сможете при желании добавить еще один накопитель. А такое желание, скорее всего, возникнет, потому что современные игры нередко занимают 100, 150, а то и 200 гигабайт свободного места на SSD, требуя еще столько же для беспроблемной установки. Среди относительно доступных накопителей со сбалансированными характеристиками на рынке есть немало моделей от компании ADATA – например, XPG SX8200 Pro. Последовательные скорости чтения и записи здесь, конечно, пониже, чем у флагманских и субфлагманских SSD с поддержкой пятой или четвертой версии интерфейса PCI-Express, но в играх и повседневной работе за ПК вы вряд ли заметите разницу – она видна лишь в специализированных тестах и операциях длительного копирования, которые редко встречаются в домашне-игровых сценариях использования.

Видеокарта: AMD Radeon RX 7600 8 ГБ 

Переходим к главному компоненту практически любой игровой конфигурации – видеокарте. И здесь у нас два основных варианта, умещающихся в бюджет – AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Расскажу о них подробнее. RX 7600 производительнее в играх без трассировки лучей или с выключенным рейтрейсингом, но значительно уступает RTX 4060 в сценариях с трассировкой лучей и потребляет больше энергии. В свою очередь, «четыре тысячи шестидесятая» по-умолчанию слабее своего конкурента, но не только превосходит его, если играть с рейтрейсингом, но и обладает поддержкой технологий DLSS 3/Frame Generation, которые на момент написания статьи работают куда лучше, чем FSR от AMD, обеспечивая дополнительную прибавку в частоте кадров. Резюмирую: если не планируете использовать трассировку лучей – берите RX 7600. Если планируете – RTX 4060. Но вообще, на мой взгляд для того, чтобы полноценно играть с «волшебными лучами», необходимо обладать графическим ускорителем как минимум продвинутого среднего, а лучше – субфлагманского сегмента. Например, RTX 4070 или RTX 4070 Ti.

Блок питания: DeepCool PF550 550 Вт 

реклама



На блоке питания в сборках стоимостью ниже 1000-1200 долларов стоит в меру экономить. Подчеркну: в меру! Никаких сомнительных устройств от китайских Noname-производителей, а также российских брендов, под которыми скрываются все те же китайские устройства. Некачественный БП не только в любой момент может выйти из строя – он способен унести за собой на тот свет и часть остального железа. Впрочем, на российском рынке можно найти немало приличных моделей стоимостью до 5 тысяч рублей от адекватных брендов, таких, как Chieftec, Zalman, DeepCool и ряда других. Для сегодняшней конфигурации в качестве варианта по-умолчанию я предлагаю взять БП DeepCool PF550, но если увидите за 4 тысячи рублей какой-нибудь Chieftec на 650-700 Вт – берите его. Запас, как говорится, карман не тянет – вдруг в будущем вы захотите сменить процессор или видеокарту?

Корпус: Zalman S3 Black 

На корпус осталось не более 4 тысяч рублей. Что ж, для игровой конфигурации со сравнительно невысоким энергопотреблением и тепловыделением, с учетом отсутствия габаритных комплектующих вроде суперкулера или монструозной видеокарты уровня RTX 4090, этого хватит. Нам подойдет, например, какой-нибудь кейс из ассортимента AeroCool или проверенный временем вариант – Zalman S3. По-умолчанию производитель оснастил его только одним 120-миллиметровым вентилятором, но, если вы захотите, можно будет добавить еще несколько «вертушек». В случае использования связки Ryzen 5 5600 и RX 7600/RTX 4060 это, впрочем, необязательно. Хотя один вентилятор добавить все же рекомендую. В целом же, Zalman S3 – это типичный качественный бюджетный корпус. Да, металл стенок довольно тонкий, но, учитывая цену, это нормально. Зато свободного места хватает, да и какая-никакая система прокладки кабелей присутствует, как и минимально необходимый набор пылевых фильтров.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Процессор

реклама



AMD Ryzen 5 5600 OEM

Материнская плата

ASRock B550 Phantom Gaming 4

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT RING

Оперативная память

Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32 DDR4 - 2x 16ГБ 3200МГц, DIMM

SSD

ADATA XPG SX8200 Pro (ASX8200PNP-1TT-C) 1 ТБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 7600 8 ГБ

Блок питания 

DeepCool PF550 550 Вт

Корпус

Zalman S3 Black

Сегодняшняя конфигурация без особых проблем справится с любыми играми в разрешении FullHD на высоких, а часто и на максимальных настройках графики – но без трассировки лучей. Частота кадров при этом будет комфортной – выше 60. А если вы сразу возьмете материнскую плату уровня MSI MPG B550 GAMING PLUS и блок питания на 650-700 Вт, то у нее будет и солидный потенциал для апгрейда. Например, процессор в будущем можно будет заменить на AMD Ryzen 7 5800X3D, а видеокарту – на условную NVIDIA GeForce RTX 5070, которая, вероятно, выйдет в конце 2024 года или в начале 2025.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить без потери игровой производительности?

Практически ни на чем – можно взять SSD на 500 гигабайт, но это плохая идея. Свободное место очень быстро закончится.

А если бюджет выше рассматриваемого – во что вложить дополнительные средства?

Тут есть два варианта. Или позаботиться о возможности апгрейда и приобрести материнскую плату с более мощной подсистемой питания, защищенной дополнительными радиаторами, а также блок питания на 650-700 Вт. Или вложить все деньги в видеокарту и купить, например, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Также вы можете ознакомиться со статьей о декабрьской конфигурации за 100 тысяч рублей – ссылка на материал будет ниже, после заключения.

Какой к конфигурации покупать монитор?

Оптимальный вариант – диагональ 23-25 дюймов, IPS или VA матрица, разрешение FullHD. Также должны присутствовать такие опции как повышенная частота обновления экрана (120+ Гц) и поддержка FreeSync/Adaptive Sync. Обращайте внимание и на то, чтобы монитор был «Flicker-Free» – то есть без мерцания или со сверхвысокой частотой мерцания, не воспринимаемой человеческим глазом.

Есть ли вообще смысл покупать графические ускорители AMD, учитывая их проблемы с трассировкой лучей и технологиями масштабирования?

В бюджетном, начально-среднем и среднем ценовых сегментах в ряде случаев стоит – в сценариях без трассировки лучей видеокарты AMD вполне конкурентоспособны, а иногда и показывают себя лучше альтернатив от NVIDIA.

Стоит ли в ближайшие месяцы ожидать удешевления комплектующих?

Ощутимое снижение цен крайне маловероятно – укрепление рубля сменилось его ослаблением, и на момент написания данной статьи за один доллар снова дают более 90 «деревянных». Ждать серьезного удорожания, впрочем, тоже вряд ли стоит – в правительстве и Центробанке дали понять, что дороже 100 рублей доллар в ближайшие месяцы стоить не будет.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в конце декабря 2023 года за 80 тысяч рублей. Ее возможностей вполне хватит для того, чтобы комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD с высокой частотой смены кадров, хотя и без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу предложенной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)

ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года

ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года

ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

И другие материалы

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia видеокарты игры процессор гейминг сборка зероподборка конфигурация народный пк
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
2
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
4
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
21
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
8
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
21
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
1
Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
7
Начались испытания нового оптического разведывательного комплекса «Гранат»
1
Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
9
Зарубежные специалисты определили лучшие видеокарты 2023 года
4
В iOS 17.2.1 решена проблема с расходом батареи
1
Проекту Hyperloop пришел конец
8
Самый длинный мост на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень откроют в 2024 году
+
Volkswagen уже не конкурентоспособен и планирует самые серьезные перемены за всю историю бренда
6
На Ozon найдены поддельные SSD – накопитель XiaomiSSD-DK006 ёмкостью 32 Тб стоит всего 1800р
22
Rocket Lab выиграла контракт на 515 млн долларов на создание 18 спутников для правительства США
+
Hyundai наконец-то продает серийные версии своего концепта N Vision 74
+
Redmi Note 13 Pro 5G протестирован в Geekbench
+
Немецкие фермеры отказываются делиться деньгами с Украиной и обещают массовую забастовку 8 января
6
Новые Toyota Land Cruiser раскупили за полчаса
+
В Балтийском море начались испытания подводной лодки «Великие Луки»
+
Продуктовые воры в Британии выходят на новый уровень – за 2023г магазины потеряли $1.3 млрд
+
В продажу поступила портативная игровая консоль Retroid Pocket 4 с процессорами Dimensity 900 и 1100
+
Названы смартфоны, на которых уже доступна новая операционная система HyperOS
+
Производственные затраты на китайские солнечные панели снизились почти вдвое
+

Популярные статьи

Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска
2
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
137
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 10
1
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
42
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
61
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
398
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
84
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
22
На передовой появилась бикалиберная РСЗО "Ураган-1М", способная поражать цели на расстоянии в 120 км
3

Сейчас обсуждают

Прямоточный Аудиофил
16:07
Разжали лимиты потребления и выдают за перемогу. Вобще то 50Вт для ноутбучного процессора - катастрофа и позор. Во истину интул цыганская артель.
ЦП Intel Core Ultra получили значительный прирост производительности благодаря обновлениям BIOS
botph
16:04
Их борьба.
В Европе более 50 заводов по производству удобрений были закрыты из-за роста цен на газ
-=metallist=-
16:03
На 3Д принтере печатают из вторсырья)))
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
-=metallist=-
16:02
Вот только распад совка не законен, не по правилам все сделали и не так оформили.
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Евгений Шрайнер
15:58
Так то Трамп сказал, что поставит свои условия прекрашения. И если Россия не согласиттся будет еше больше поставлять. Ну , а если Украина то перестанут помогать
Nikkei Asia: Передача Японией ракет ЗРК Patriot на нужды Украины стала стратегическим провалом
Robertas Balt
15:55
Какая разница? Пока Рогозин говорил что американцы будет на метле летать - американцы в этом году уже запустили 3 раза больше ракет. Что там американцы - китайцы тоже запустили 3 раза больше ракет. Ро...
Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
Евгений Шрайнер
15:51
Могут слово суперпозиции. Значит могут пойти, могут не пойти. Во новости)
Генерал Террас: ВС РФ могут "украсть" Рождество у Украины и пойти в масштабное наступление
Umid Xaydarov
15:47
смысла игр покупать нет. все на торентах есть. вчера БП купил в хонкае за 500р. незнаю про каких нищих ты пишеш.
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Игорь Гурьянов
15:47
Уже куча статей про это разьем и везде рекомендуют как обойти законы физики а точнее закон Джоуля Ленца, но практика показывает чтоизакон есть закон
Seasonic рекомендует использовать фен при подключении кабелей с разъемом 12VHPWR и 12V-2×6
-=metallist=-
15:47
Мешает то, что никому такую импотеку не одобрят.
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем