



Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о сбалансированной игровой конфигурации ПК, которую можно собрать в преддверии Нового 2024 года, обладая бюджетом в 80 тысяч рублей. С учетом нынешнего курса валют, это менее 1000 американских долларов, тем не менее, приобрести на такие деньги достаточно производительный для комфортного FullHD-гейминга компьютер, разумеется, можно. Это снова рубрика «Народный ПК», поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM

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Начнем, как обычно, с процессора. В обозначенном бюджете разумнее всего, вероятно, сделать ставку на платформу AMD AM4 – да, сокет приближается к завершению своего жизненного цикла, но собрать на его основе ПК можно дешевле, чем в случае выбора более актуальных разъемов, к тому же, в будущем у нас сохранится возможность для сравнительно доступного по цене апгрейда. В таких условиях стоит обратить внимание на AMD Ryzen 5 5600 – народный шестиядерный процессор с поддержкой мультипоточности. Он незначительно отстает от Ryzen 5 5600X и Intel Core i5-12400F по производительности, но стоит значительно дешевле. К дополнительным плюсам рассматриваемого CPU можно отнести поддержку ручного разгона посредством увеличения множителя, а также довольно скромные показатели энергопотребления и тепловыделения. Если вы захотите разогнать Ryzen 5 5600 до частот 5600X, они заметно вырастут, но смысла в таком оверклокинге в большинстве случаев немного, если вы не компьютерный энтузиаст.

Материнская плата: ASRock B550 Phantom Gaming 4

Материнскую плату стоить взять на чипсете AMD B550, с поддержкой четвертой версии интерфейса PCI-Express. Причина заключается в том, что многие современные графические ускорители задействуют только 8 линий PCI-E, поэтому с третьей версией их потенциал будет раскрываться не полностью. Также стоит обращать внимание на такие параметры, как форм-фактор МП и количество разъемов M.2 – одного твердотельного накопителя, даже двухтерабайтного, как правило, геймерам-энтузиастам со временем начинает не хватать. У нас же изначально будет установлен терабайтник – из-за ограничений по бюджету. В качестве одного из вариантов материнской платы можно рассмотреть ASRock B550 Phantom Gaming 4, но, если вы твердо убеждены, что в будущем проапгрейдите систему, заменив процессор на Ryzen 7 5800X3D – берите что-то посерьезнее в плане подсистемы питания и ее радиаторной защиты от перегрева – например, MSI MPG B550 GAMING PLUS.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT RING

Процессор AMD Ryzen 5 5600 можно назвать нетребовательным по отношению к системе охлаждения – ему вполне хватит недорогого башенного кулера стоимостью 1500-2500 рублей. Например, одного из предлагаемых китайской компанией ID-Cooling, решения которой славятся привлекательным соотношением цены и характеристик. Отличным выбором будет SE-214-XT RING – радиатор у модели не самый крупный, зато продуманной формы и с тепловыми трубками. За активную фазу охлаждения отвечает 120-миллиметровый вентилятор. На максимальных и околомаксимальных оборотах он шумноват, но с «пять тысяч шестисотым» он просто не будет до них раскручиваться. На средних же оборотах процессорный кулер вряд ли будет слышно на фоне работы других компонентов системы.

Оперативная память: Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32 DDR4 - 2x 16ГБ 3200МГц, DIMM

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Оперативная память в конце 2023 года начала дорожать, и, судя по всему, такая тенденция продолжится и в 2024 году. Главная тому причина – искусственное сокращение производства крупнейшими компаниями, выпускающими чипы DRAM. Речь идет о Samsung, Hynix и Micron – производители намеренно снизили объемы выпуска чипов, чтобы остановить снижение цены на них. И тактика сработала – превышение предложения над спросом сменилось обратной ситуацией, и в 2024 году рынок ждет значительный дефицит чипов, причем не только DRAM для модулей ОЗУ, но и NAND для твердотельных накопителей. На ОЗУ сейчас лучше не экономить – разумно будет запастись таким объемом, чтобы его хватило на несколько лет.

В случае игровых конфигураций можно с уверенностью, близкой к стопроцентной, говорить о том, что 32 гигабайт оперативной памяти, работающих в двухканальном режиме, хватит как минимум на 2-3 года. Наша сборка поддерживает только ОЗУ стандарта DDR4, поэтому я предлагаю взять один из комплектов, близких к оптимуму по соотношению стоимости и характеристик. Такие наборы обладают частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Выбирайте продукцию не китайских Noname-брендов, а проверенных временем производителей: G.Skill, Kingston, Patriot, Silicon Power, и так далее.

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro (ASX8200PNP-1TT-C) 1 ТБ

Твердотельные накопители тоже дорожают – о причинах я рассказал выше. В идеале, стоило бы сразу взять двухтерабайтную модель, но тогда придется чрезмерно экономить на других комплектующих. Так что изначально предложу терабайтник, в дальнейшем же вы сможете при желании добавить еще один накопитель. А такое желание, скорее всего, возникнет, потому что современные игры нередко занимают 100, 150, а то и 200 гигабайт свободного места на SSD, требуя еще столько же для беспроблемной установки. Среди относительно доступных накопителей со сбалансированными характеристиками на рынке есть немало моделей от компании ADATA – например, XPG SX8200 Pro. Последовательные скорости чтения и записи здесь, конечно, пониже, чем у флагманских и субфлагманских SSD с поддержкой пятой или четвертой версии интерфейса PCI-Express, но в играх и повседневной работе за ПК вы вряд ли заметите разницу – она видна лишь в специализированных тестах и операциях длительного копирования, которые редко встречаются в домашне-игровых сценариях использования.

Видеокарта: AMD Radeon RX 7600 8 ГБ

Переходим к главному компоненту практически любой игровой конфигурации – видеокарте. И здесь у нас два основных варианта, умещающихся в бюджет – AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Расскажу о них подробнее. RX 7600 производительнее в играх без трассировки лучей или с выключенным рейтрейсингом, но значительно уступает RTX 4060 в сценариях с трассировкой лучей и потребляет больше энергии. В свою очередь, «четыре тысячи шестидесятая» по-умолчанию слабее своего конкурента, но не только превосходит его, если играть с рейтрейсингом, но и обладает поддержкой технологий DLSS 3/Frame Generation, которые на момент написания статьи работают куда лучше, чем FSR от AMD, обеспечивая дополнительную прибавку в частоте кадров. Резюмирую: если не планируете использовать трассировку лучей – берите RX 7600. Если планируете – RTX 4060. Но вообще, на мой взгляд для того, чтобы полноценно играть с «волшебными лучами», необходимо обладать графическим ускорителем как минимум продвинутого среднего, а лучше – субфлагманского сегмента. Например, RTX 4070 или RTX 4070 Ti.

Блок питания: DeepCool PF550 550 Вт

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На блоке питания в сборках стоимостью ниже 1000-1200 долларов стоит в меру экономить. Подчеркну: в меру! Никаких сомнительных устройств от китайских Noname-производителей, а также российских брендов, под которыми скрываются все те же китайские устройства. Некачественный БП не только в любой момент может выйти из строя – он способен унести за собой на тот свет и часть остального железа. Впрочем, на российском рынке можно найти немало приличных моделей стоимостью до 5 тысяч рублей от адекватных брендов, таких, как Chieftec, Zalman, DeepCool и ряда других. Для сегодняшней конфигурации в качестве варианта по-умолчанию я предлагаю взять БП DeepCool PF550, но если увидите за 4 тысячи рублей какой-нибудь Chieftec на 650-700 Вт – берите его. Запас, как говорится, карман не тянет – вдруг в будущем вы захотите сменить процессор или видеокарту?

Корпус: Zalman S3 Black

На корпус осталось не более 4 тысяч рублей. Что ж, для игровой конфигурации со сравнительно невысоким энергопотреблением и тепловыделением, с учетом отсутствия габаритных комплектующих вроде суперкулера или монструозной видеокарты уровня RTX 4090, этого хватит. Нам подойдет, например, какой-нибудь кейс из ассортимента AeroCool или проверенный временем вариант – Zalman S3. По-умолчанию производитель оснастил его только одним 120-миллиметровым вентилятором, но, если вы захотите, можно будет добавить еще несколько «вертушек». В случае использования связки Ryzen 5 5600 и RX 7600/RTX 4060 это, впрочем, необязательно. Хотя один вентилятор добавить все же рекомендую. В целом же, Zalman S3 – это типичный качественный бюджетный корпус. Да, металл стенок довольно тонкий, но, учитывая цену, это нормально. Зато свободного места хватает, да и какая-никакая система прокладки кабелей присутствует, как и минимально необходимый набор пылевых фильтров.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

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AMD Ryzen 5 5600 OEM Материнская плата ASRock B550 Phantom Gaming 4 Система охлаждения ID-COOLING SE-214-XT RING Оперативная память Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32 DDR4 - 2x 16ГБ 3200МГц, DIMM SSD ADATA XPG SX8200 Pro (ASX8200PNP-1TT-C) 1 ТБ Видеокарта AMD Radeon RX 7600 8 ГБ Блок питания DeepCool PF550 550 Вт Корпус Zalman S3 Black

Сегодняшняя конфигурация без особых проблем справится с любыми играми в разрешении FullHD на высоких, а часто и на максимальных настройках графики – но без трассировки лучей. Частота кадров при этом будет комфортной – выше 60. А если вы сразу возьмете материнскую плату уровня MSI MPG B550 GAMING PLUS и блок питания на 650-700 Вт, то у нее будет и солидный потенциал для апгрейда. Например, процессор в будущем можно будет заменить на AMD Ryzen 7 5800X3D, а видеокарту – на условную NVIDIA GeForce RTX 5070, которая, вероятно, выйдет в конце 2024 года или в начале 2025.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить без потери игровой производительности?

Практически ни на чем – можно взять SSD на 500 гигабайт, но это плохая идея. Свободное место очень быстро закончится.

А если бюджет выше рассматриваемого – во что вложить дополнительные средства?

Тут есть два варианта. Или позаботиться о возможности апгрейда и приобрести материнскую плату с более мощной подсистемой питания, защищенной дополнительными радиаторами, а также блок питания на 650-700 Вт. Или вложить все деньги в видеокарту и купить, например, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Также вы можете ознакомиться со статьей о декабрьской конфигурации за 100 тысяч рублей – ссылка на материал будет ниже, после заключения.

Какой к конфигурации покупать монитор?

Оптимальный вариант – диагональ 23-25 дюймов, IPS или VA матрица, разрешение FullHD. Также должны присутствовать такие опции как повышенная частота обновления экрана (120+ Гц) и поддержка FreeSync/Adaptive Sync. Обращайте внимание и на то, чтобы монитор был «Flicker-Free» – то есть без мерцания или со сверхвысокой частотой мерцания, не воспринимаемой человеческим глазом.

Есть ли вообще смысл покупать графические ускорители AMD, учитывая их проблемы с трассировкой лучей и технологиями масштабирования?

В бюджетном, начально-среднем и среднем ценовых сегментах в ряде случаев стоит – в сценариях без трассировки лучей видеокарты AMD вполне конкурентоспособны, а иногда и показывают себя лучше альтернатив от NVIDIA.

Стоит ли в ближайшие месяцы ожидать удешевления комплектующих?

Ощутимое снижение цен крайне маловероятно – укрепление рубля сменилось его ослаблением, и на момент написания данной статьи за один доллар снова дают более 90 «деревянных». Ждать серьезного удорожания, впрочем, тоже вряд ли стоит – в правительстве и Центробанке дали понять, что дороже 100 рублей доллар в ближайшие месяцы стоить не будет.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в конце декабря 2023 года за 80 тысяч рублей. Ее возможностей вполне хватит для того, чтобы комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD с высокой частотой смены кадров, хотя и без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу предложенной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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