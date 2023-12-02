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Как выбрать светодиодную лампу

Рассказываю о важных и не очень характеристиках светодиодных ламп, а также делюсь некоторыми хитростями
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, как выбрать светодиодную лампу для дома. Сам я предпочитаю в большинстве случаев пользоваться лампами накаливания, поскольку вопрос энергопотребления для меня не важен, но иногда использую и светодиодные лампы с теплым светом (цветовая температура 3000K и ниже). Впрочем, обо всех важных и не очень важных характеристиках ламп по порядку – поехали!

Тип цоколя

Первое, на что следует обращать внимание при выборе светодиодной (да и любой другой) лампы – это тип цоколя. В большинстве современных люстр и светильников используются резьбовые цоколи E27 и E14 – цифра в данном случае обозначает диаметр резьбы. В декоративной и точечной подсветке также применяют лампы со штырьковыми цоколями GX53, G53, G23, G13, G9, GU10, G6.35, GU5.3, G4. Буквы в маркировке обозначают типы штырьков, а цифры – расстояние между ними. Далее я буду говорить в первую очередь о лампах с резьбовыми цоколями E27 и E14 как о наиболее распространенных.

Световой поток  

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Световой поток лампы, измеряемый в люменах – это еще одна важнейшая характеристика. Простыми словами, световой поток – величина, определяющая то, насколько ярко светит лампа. Скажу сразу, что приведенная выше таблица – лишь ориентир, на практике значения у люминесцентных и светодиодных ламп могут сильно отличаться, причем отличаются они чаще в меньшую сторону. Так, лампа накаливания на 100 Вт скорее выдаст около 1000 люмен, чем около 1200. И да, как правило, лучше купить две-три лампы средней яркости, чем одну очень яркую.

Важно! Также не стоит слепо доверять информации, заявленной производителем – как о люменах, так и не только. Компании часто значительно завышают характеристики своих ламп. Лично я перед покупкой сверяю заявленные характеристики с измеренными проектом lamptest.ru. Данные измерений, впрочем, тоже не являются истиной в последней инстанции, поскольку у разных экземпляров ламп, тем более, из разных партий, параметры также могут отличаться. Но заботящиеся о своей репутации производители, как правило, поддерживают стабильный уровень качества. В отличие от китайских и не только китайских Noname-брендов.

Цветовая температура  

Цветовая температура, измеряемая в Кельвинах, на мой взгляд, также входит в число важнейших характеристик при выборе лампы. От нее зависит, каким будет свет – желтоватым, теплым белым, нейтрально-белым или холодным белым. Чем ниже цветовая температура – тем ближе к теплому белому и желтому, чем выше – тем ближе к холодному белому и голубоватому.

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Холодный белый свет от ламп с цветовой температурой от 4500K-5000K не слишком комфортен для глаз большинства людей – такие источники света чаще используют в хозяйственных помещениях. В офисах часто ставят лампы с нейтральным белым светом, а именно – с цветовой температурой около 4000K. Некоторые люди предпочитают такой же свет и дома, но их меньшинство. Все-таки теплый свет с цветовой температурой 3000K, а еще лучше 2700K и ниже более комфортен и ассоциируется с отдыхом.

Мощность/эквивалент мощности

На заявленные производителем показатели мощности и эквивалента мощности можно не обращать особого внимания. Конечно, в теории лучше покупать лампу, которая выдает 1000 люмен при мощности в 10 Вт, а не в 15 Вт, но большой разницы нет – светодиодные источники света в любом случае весьма экономичны. И если показатели фактической мощности и количества люмен на Ватт, измеренные при помощи специального оборудования, еще имеют какое-никакое значение, то эквивалент мощности – чисто маркетинговый показатель. С его помощью производители позиционируют свои светодиодные лампы как заменяющие лампы накаливания на N Вт.

Пульсация света

А вот уровень пульсаций – параметр важный, прописанный в Строительных нормах и правилах (СНИП). Согласно нормативам, коэффициент пульсаций освещенности рабочего места не должны превышать 10%-20%, при этом нормируются только пульсации с частотой ниже 300 Гц, т.к. считается, что более высокая их частота не воспринимается глазом. Для перестраховки, если вы работаете за компьютером, лучше использовать лампы с коэффициентом пульсации не более 5% или с крайне высокой частотой пульсаций. Выявить пульсации у большинства плохих ламп можно при помощи камеры смартфона – если посмотреть через нее на некачественный источник света, на экране будут видны полосы.

Индекс цветопередачи (CRI, Ra)

Спектр света светодиодных ламп значительно отличается от спектра ламп накаливания. Индекс цветопередачи показывает, насколько равномерен уровень разных цветовых компонентов с той или иной длиной волны в свете. Таким образом, этот параметр отвечает за то, насколько точно будут выглядеть цвета и оттенки при свете выбранной лампы. У солнечного света и ламп накаливания индекс цветопередачи (Ra) выше 98, у качественных светодиодных ламп – выше 90, у топовых – выше 95. Лампы с индексом цветопередачи ниже 80 лучше не использовать в жилых помещениях, особенно если люди находятся в них продолжительное время.

Угол освещения  

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Лампы накаливания, как правило, оснащаются прозрачной колбой, а потому светят во все стороны. При этом со светодиодными лампами все сложнее – многие из них светят в основном «вперед», в противоположную от цоколя сторону. Если такие лампочки направлены вниз, то потолок может казаться темным по сравнению с остальной частью комнаты. Если для вас важно, чтобы потолок был хорошо освещен – выбирайте лампы, прозрачный колпак которых больше, чем непрозрачная часть корпуса или филаментные лампы.

Тип лампы и ее форма

 

По типу светодиодные лампы бывают классические и филаментные. Классические – это те, что с матовым колпаком, а филаментные – со светодиодными нитями, как на фотографии выше. Большинство из них оснащаются прозрачной, а не матовой колбой. По ощущениям, свет от таких ламп больше похож на свет ламп накаливания. К их преимуществам относится высокая эффективность (нередко – свыше 100 Лм/Вт), а к недостаткам – меньший срок службы по сравнению с классическими вариантами.

 

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Также на рынке присутствуют лампы множества различных форм – некоторые из них представлены на приведенном выше изображении. Наиболее востребованы – грушевидные, шарообразные, а также свечи. Не забывайте о том, что из-за формы или габаритов лампа может не поместиться в светильник, люстру или плафон. Также от формы лампы часто зависит угол освещения, а иногда она накладывает ограничения и на другие характеристики, например, на световой поток.

Напряжение

Большинство светодиодных ламп рассчитаны на напряжение в 220-230 В или 220-240 В, при этом при понижении напряжения в сети они могут светить менее ярко, если драйвер лампочки не поддерживает стабилизацию. Также существуют лампы, рассчитанные на напряжение 12 В – их в основном используют в помещениях с повышенной влажностью, в бытовой технике и кухонных гарнитурах.

Возможность работы с диммерами и выключателями с индикатором

Еще пара неочевидных характеристик, о которых многие покупатели не думают – это возможность работы лампы с диммерами и индикаторными выключателями. И если работа с диммером (регулятором яркости) в большинстве сценариев использования не нужна, то выключатели со светящимся в темноте индикатором достаточно распространены. Проблема заключается в том, что многие светодиодные лампы при работе с подобными выключателями регулярно слабо вспыхивают (что снижает их срок службы) или неярко горят. Пишут про возможность или невозможность работы с индикаторными выключателями лишь некоторые производители.

Срок службы и гарантийный срок

На заявленный производителем срок службы (как правило, он составляет 10-100 тысяч часов) можно не смотреть, а вот гарантийный срок действительно имеет значение, особенно если вы приобретаете дорогие брендовые лампы. Чаще всего гарантийный срок составляет от 1 до 5 лет. Но советую сразу задуматься – будете ли вы заморачиваться с возвратом и заменой лампы, если она выйдет из строя в течение гарантийного срока или просто купите новую. Возможно, быстрее будет написать пару новостей на overclockers.ru и заработать те же 300-600 рублей, чем идти или ехать в магазин. Кстати, лампы не относятся к технически сложным товарам, и в течение 14 дней после покупки вы можете их вернуть, если сохранены товарный вид и упаковка.

Производитель/бренд и цена

В брендах светодиодных ламп я особенно не разбираюсь, но одно могу сказать точно: избегайте китайских Noname-производителей. Даже если вам разок попадется качественная лампочка, уже в следующей партии может прийти полное фуфло. Что же касается высокой цены – она далеко не всегда является гарантией качества. Зато низкая цена почти всегда является гарантией отсутствия этого самого качества.

Некоторые нюансы

Напоследок – еще несколько замечаний:

  1. Лампы с матовой колбой дают более рассеянный свет, с прозрачной – более резкий.
  2. Я пока ни разу не встречал лампу, которая проработала бы 30-50 тысяч часов, как заявляет производитель. Хотя понятно, что это ориентировочный срок.
  3. Лампы из разных партий могут иметь различные характеристики. Прежде всего это касается продукции сомнительных производителей.
  4. Если лампа перегревается, она может выйти из строя значительно раньше срока. Впрочем, для таких случаев есть гарантия, если вам не лень ее использовать.
  5. И еще раз напомню – если лампа не понравилась/не подошла, ее можно в течение 14 дней вернуть. Так что аккуратно открывайте упаковку и сохраняйте ее.

Как выбрать хорошую светодиодную лампу

Итак, подведем итоги. Какими параметрами должна обладать хорошая светодиодная лампа? Для примера возьмем грушевидную или шарообразную лампочку с привычным цоколем E27.

  1. Световой поток – в зависимости от размеров помещения и того, насколько яркий свет вам нужен, а также в зависимости от количества ламп в помещении. Но в большинстве случаев речь идет о 400-1200 люменах.
  2. Цветовая температура. Для жилых помещений – лучше теплый желтоватый свет, 2700K-3000K, если у вас нет иных предпочтений. Для рабочих – нейтральный белый, около 4000K. Лампы со слишком холодным светом приобретать нежелательно.
  3. Низкий уровень пульсаций – в идеале менее 5%.
  4. Высокий индекс цветопередачи – не ниже 90, а лучше 95.
  5. Угол освещения, тип и форма лампы, напряжение, возможность работы с диммерами и индикаторными выключателями – в зависимости от сценария использования.

И не верьте производителям на слово – часто указанные на упаковке характеристики далеки от реальности. Проверяйте лампы на Ламптесте и читайте отзывы.

FAQ (Вопросы и ответы)

Стоит ли так заморачиваться с выбором светодиодных ламп, когда можно просто купить лампы накаливания?

Здесь можно процитировать известную песню: «Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь». Сам я предпочитаю лампы накаливания, но слишком уж часто они перегорают. Так что сейчас взял на пробу светодиодные лампочки Наносвет L091 LH-GLS-75/E27/930.

И как себя показали эти лампы?

Свет ощутимо более белый по сравнению с лампами накаливания, но все равно цветовая температура на комфортном уровне. В остальном – отлично.

Где можно посмотреть результаты тестирования разных светодиодных ламп?

На Lamptest.ru. Но учтите, что если лампа тестировалась давно, и если производитель сомнительный, или если бренд закупает продукцию у разных производителей, характеристики могут не совпадать с заявленными.

Не слишком ли преувеличена важность качественного освещения?

Нет – плохое освещение может быть причиной ухудшения работоспособности и самочувствия. Особенно важна правильная организация освещения при длительной работе за экраном компьютера или ноутбука.

Это что, реклама Ламптеста?

Нет, но в статье о светодиодных лампочках не упомянуть этот проект было бы странно, особенно с учетом того, что на его сайте я почерпнул множество полезной информации.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, как выбрать светодиодную лампу, а также разобрал важные и не очень характеристики таких источников света. А какие лампочки предпочитаете использовать для освещения квартиры или дома вы? Пишите в комментариях, а также делитесь впечатлениями о лампах – думаю, это будет полезно.

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При подготовке статьи использовалась информация с сайта lamptest.ru

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