Всем привет. С вами Zero, и в сегодняшней статье я хочу провести краткий анализ статистики популярного игрового сервиса Steam – той, что касается железа и программного обеспечения, а не аудитории игр и мнения о них. В качестве точки отсчета я возьму «допандемийный» 2018 год – тогда многие пользователи длительное время не обновляли свои ПК и ноутбуки, но сделали это в период локдаунов. Дальше я пройдусь по основным параметрам статистики и прокомментирую произошедшие за пять лет изменения. Поехали!

Достоверность и объективность статистики

Для начала стоит сказать о том, сколько человек вообще используют Steam. Ежемесячная аудитория площадки составляет по меньшей мере 135 миллионов человек, при этом одновременный онлайн в пиковые часы превышает 33 миллиона человек. Большая часть аудитории использует личные компьютеры и ноутбуки, хотя некоторые пользователи заходят с рабочих девайсов или из компьютерных клубов. Последний кейс особенно распространен в азиатском регионе. Что же касается статистики – Steam собирает ее вполне официально, и я не вижу ни одной причины, по которой сервис стал бы подтасовывать результаты, например, занижая проценты для какой-либо операционной системы или видеокарты, и завышая для другой.

Общая статистика – главная страница

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Рассмотрим статистику на главной странице – данные за 2018 год я взял из веб-архива. Как можно заменить, в конце 2018-го на игровом рынке доминировали видеокарты NVIDIA, что же касается доли Intel, она представлена встроенной графикой – как десктопной, так и ноутбучной. Процессоры Ryzen 2000 на основе микроархитектуры Zen+ уже успели выйти, но «распробовала» их лишь малая часть любителей компьютерных игр. Что же касается процессоров – доминируют 4-ядерные модели. В первую очередь это Intel Core i5 и Core i7 разных поколений.

Самой популярной операционной системой в конце 2018 года является Windows 10, причем с большим отрывом – у 32-битной и 64-битной версий Windows 7 суммарно чуть больше 30%, а у Windows 8 и Windows 8.1 – жалкие 3.5%. Оперативной памяти у большинства систем всего 8 гигабайт, хотя у 30% - 16 гигабайт. А вот больше 16 ГБ – всего у 3%. «Народная видеокарта» NVIDIA GeForce GTX 1060 – в топе, что легко объяснимо, с учетом того, что под этим названием скрываются сразу две версии графического ускорителя – с 3 ГБ видеопамяти и с 6 ГБ. При этом почти две трети геймеров используют FullHD дисплеи, 3.5% - QuadHD, и всего 1.3% – 4K. Самый популярный язык – английский, на втором месте – упрощенный китайский с 22%, на третьем – русский с 10%.

Посмотрим, что изменилось за 5 лет. Доминирование «зеленых» графических ускорителей лишь усилилось – как из-за того, что они превосходят красные в трассировке лучей и предлагают технологию DLSS, так и из-за более успешной инженерной и маркетинговой политики NVIDIA. AMD же зато массово клепает графику для консолей и постепенно наращивает свою долю на рынке процессоров. Кстати, о процессорах – шестиядерники «пошли в народ», наблюдается и увеличение количества CPU с восемью и более ядрами – во многом за счет предлагаемых Intel решений с разделением ядер на производительные и энергоэффективные. Десктопная графика Intel полностью провалилась – как говорится, первый блин комом. Первое поколение «синих» видеокарт оказалось сырым и с аппаратной, и с программной точек зрения.

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Windows 10 в 2023 году – все еще наиболее популярная операционная система среди использующих Steam геймеров! Но на втором месте – давно не Windows 7 («семерка довольствуется 1%), а Windows 11 с 30.5%. Впрочем, большинство любителей компьютерных игр, судя по всему, считают данную ОС «проходной». Объем оперативной памяти в системах геймеров ожидаемо вырос – теперь он чаще всего составляет 16 гигабайта, а 32 гигабайтами оснащены аж 31% систем. Внушительный показатель. Наиболее популярная видеокарта по-прежнему относится к бюджетно-среднему игровому сегменту – это NVIDIA GeForce RTX 3060.

Разрешение FullHD – все еще самое популярное, но QuadHD дисплеями пользуется 23% аудитории Steam. Этот значительный прирост демонстрирует в том числе и факт увеличения производительности игровых графических ускорителей. Разрешение 4K все еще остается уделом энтузиастов – его использует 2.6% аудитории Steam. Еще несколько процентов приходится на любителей ультрашироких мониторов. Важный тренд, не обозначенный в статистике Steam – широкое распространение IPS и VA дисплеев с повышенной частотой обновления экрана, а также выход на массовый рынок технологий адаптивной синхронизации, таких, как G-Sync и FreeSync. Сейчас их использует немалая часть геймеров – к хорошему быстро привыкаешь. Что же касается языков – на первое место вышел упрощенный китайский, на втором – английский с 26.4%, на третьем – русский с 7.3%.

Процессоры

Поговорим более детально о статистике по процессорам. Подавляющее большинство пользователей Steam в конце 2018 года использовали четырехъядерные процессоры Core различных поколений – в основном без поддержки ручного разгона. При этом почти треть юзеров довольствовалась более доступными решениями с двумя физическими ядрами. Доля процессоров AMD Ryzen была невелика – напомню, что «красные» CPU тогда были установлены только у 15.83% использующих сервис Valve геймеров. Процессоры с шестью и восемью ядрами в 2018 году в игровом сегменте были редкостью, с более, чем восемью – невероятной редкостью. В основном их использовали в высокопроизводительных рабочих станциях, в бизнесе и в дата-центрах.

За прошедшие пять лет ситуация кардинально изменилась. Двухъядерные процессоры сейчас мало подходят для современных игр. Их удел – это офисные системы. Четырехъядерники перешли из массового, продвинутого, субфлагманского и флагманского сегментов в бюджетный, а по-настоящему массовыми и народными CPU стали шестиядерники. Их используют более 40% Steam-геймеров. Еще у 18% пользователей сервиса установлены процессоры с 8 ядрами, а у 17% – с 10-16. Почему я их объединяю? Все просто – из-за появления CPU Intel с их разделением ядер на производительные и энергоэффективные. После их выхода статистика стала более запутанной. Например, нельзя сказать, сколько среди 12-ядерных процессоров моделей Intel с разными ядрами, а сколько – AMD с одинаковыми. Если же говорить о тенденции, то она положительная – CPU с 6 и более ядрами наконец-то пошли в народ.

Видеокарты

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Дальше – к самому интересному, к видеокартам. В топ-5 в октябре 2018 года мы видим четыре видеокарты бюджетно-среднего и среднего игрового сегмента, а также одну продвинутого среднего или даже субфлагманского – GTX 1070. Зато в топ-10 есть два флагмана – GTX 1080 и GTX 1080 Ti. Впрочем, подавляющее большинство геймеров все-таки предпочитают не переплачивать и берут «народные» графические ускорители. Отметились в топ-20 и мобильные видеокарты, а также встроенная графика. При этом GPU AMD Radeon геймеры почти не используют.

Если говорить о видеопамяти, то в основном графические ускорители геймеров оснащены 2-4 гигабайтами, хотя 20% пользователей используют карты с 6 и более гигабайтами. При этом можно с уверенностью говорить о том, что 2 гигабайт памяти в 2018 году было уже мало для комфортного гейминга. Так, вышедший в 2015 году сверхпопулярный ролевой экшен о приключениях ведьмака Геральта The Witcher 3: Wild Hunt мог задействовать 2-3 гигабайта видеопамяти даже в разрешении FullHD. Лично я к выходу этой игры покупал GTX 970, и знаю еще несколько геймеров, обновивших ради такого шедевра свои компьютеры.

В конце 2023 года в топ-5 снова в основном видеокарты начально-среднего и среднего ценового сегмента, и одна продвинутого среднего – речь об RTX 3070. При этом стоит отметить влияние на покупательскую активность геймеров в последние годы не совсем обычных факторов – криптовалютной лихорадки, пандемии коронавируса и напряженной политической ситуации в мире. На этот раз в топ-20 Steam нет ни одного ультимативного суперфлагмана, такого как NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 3090 Ti, RTX 3090 или даже RTX 3080 Ti. Топовые графические ускорители стали дороже, и подорожали они куда сильнее, чем обесценился доллар. Просто сравните рекомендованные цены: GTX 980 Ti – 649 долларов США, GTX 1080 Ti – 699 долларов, RTX 2080 Ti – 999 долларов, RTX 3090 – 1499 долларов, RTX 3090 Ti – 1999 долларов, RTX 4090 – 1599 долларов. Больше всех, конечно, прогадали тут геймеры, купившие старшие графические ускорители Ampere в период майнинг-лихорадки.

Кстати, стоит отметить хорошую динамику видеокарт Ada Lovelace – например, RTX 4070 и RTX 4060. Последняя вообще вышла совсем недавно, но уже ворвалась в топ-15 Steam. В будущем, возможно, мы увидим ее и в топ-5. При этом любопытно, какой будет RTX 4050. Очевидно, что она должна обладать 8 гигабайтами видеопамяти и быть производительнее, чем RTX 3050, но догонит ли она RTX 3060? Я думаю, нет. Напомню, что RTX 4060 не перегоняет RTX 3060 Ti, а RTX 4060 Ti уступает RTX 3070, если не использовать технологию Frame Generation, недоступную решениям 30-й серии.

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Прокомментирую и статистику по объему видеопамяти. На мой взгляд, графические ускорители менее, чем с 6 ГБ памяти в 2023 году нельзя считать современными игровыми решениями. Подтверждает это и статистика – таких карт сравнительно немного. Зато больше половины геймеров используют модели с 6-8 гигабайтами – такого объема в большинстве случаев хватает для FullHD-гейминга. Пользователи же, желающие играть в разрешении QuadHD, покупают видеокарты с 12 и более гигабайтами видеопамяти. Разрешение 4K по-прежнему непопулярно – оно требует слишком больших вложений в железо. Зато растет популярность ультрашироких мониторов. Но об этом – в соответствующем разделе.

Оперативная память

Более 70% компьютеров и ноутбуков пользователей Steam в конце 2018 года были оснащены 8 или 16 гигабайтами ОЗУ – чаще всего работающими в двухканальном режиме, то есть набранными двумя или четырьмя планками. Память стандарта DDR5 тогда еще не поступила на рынок, поэтому в относительно новых системах использовались модули DDR4, а в более старых – DDR3.

К четвертому кварталу 2023 года средний объем оперативной памяти в компьютерах и ноутбуках пользователей Steam значительно увеличился – почти в 85% случаев речь идет о 16 или более гигабайтах. Здесь стоит отметить, что 16 гигабайт хватает для комфортного гейминга уже не во всех случаях, а вот 32 гигабайта – это комфортный объем ОЗУ. Его хватает для того, чтобы одновременно запускать требовательную игру, несколько браузеров, текстовый редактор, мессенджеры, плеер и другой софт. Большинство геймеров по-прежнему используют DDR4 память, но в продвинутые конфигурации все чаще устанавливаются модули DDR5.

Мониторы

По мониторам в конце 2018 года все просто и понятно – подавляющее большинство геймеров используют модели с разрешением FullHD, причем технологии адаптивной синхронизации тогда хотя и существовали, были не слишком распространены. Многие любители компьютерных игр довольствовались скромной частотой обновления экрана 60-75 Гц. Дисплеи с разрешением QuadHD, и, тем более, 4K, были большой редкостью и требовали производительного железа. Что же касается популярности разрешения 1366x768 – здесь все дело в недорогих ноутбуках, которые использовались, в том числе, и для нетребовательных игр.

В конце 2023 года FullHD – по-прежнему самое популярное, «народное» разрешение, причем с большим отрывом. Впрочем, QuadHD дисплеи за 5 лет стали значительно популярнее – ими пользуются внушительные 23% Steam-геймеров. Причем многие выбирают мониторы с поддержкой технологий адаптивной синхронизации, такие, как, например, Philips 24M1N3200ZA. Распробовали некоторые любители цифровых развлечений и широкоэкранные модели. А вот разрешение 4K по-прежнему непопулярно – слишком уж мощные и дорогие системы нужны для того, чтобы комфортно в нем играть.

Выводы и прогнозы

Что ж, пришло время подытожить собранную информацию и поделиться прогнозами на будущее. Для начала – о том, как выглядел средний компьютер Steam-геймера в конце 2018 года:

Процессор: Intel разных поколений, 4 физических ядра. Изредка AMD

Видеокарта: NVIDIA, начально-средний, средний, продвинутый средний сегмент. Иногда субфлагманский и флагманский

Оперативная память: 8-16 ГБ

Операционная система: Windows 10 64 бит, нередко Windows 7 64 бит

Монитор: FullHD

За пять лет многое изменилось, и к концу 2023 года средний компьютер Steam-геймера выглядит так:

Процессор: 6 и более физических ядер, Intel Core или AMD Ryzen

Видеокарта: NVIDIA, начально-средний, средний, продвинутый средний сегмент. Предтопы и топы – редко

Оперативная память: 16-32 ГБ

Операционная система: Windows 10 64 бит, нередко Windows 11

Монитор: FullHD или QuadHD, часто с повышенной частотой обновления экрана, иногда с поддержкой технологий адаптивной синхронизации или ультрашироким экраном.

Больше всего в этой статистике меня радует, что 60 FPS и 60 Гц перестали считаться нормой, а уж консольные 30 FPS – тем более. Наконец-то производители мониторов осознали, что в игровом комьюнити имеется спрос на повышенную герцовку, причем не только со стороны профессиональных геймеров. Выросла и популярность QuadHD-мониторов, а также продвинутой периферии. Последнее статистика Steam не отображает, но тенденцию можно легко отследить по сайтам магазинов и тематическим форумам. Таким образом, можно говорить не только о количественном, но и о качественном скачке – геймеры привыкают к хорошим мониторам с высоким разрешением и частотой обновления 120+ Гц, а также к удобным настраиваемым клавиатурам, мышкам и гарнитурам.

Теперь о прогнозах. Полагаю, что продвинутый ПК-гейминг будет становиться более дорогим удовольствием. Как из-за инфляции доллара, так и из-за того, что производители будут выпускать больше премиальных продуктов. «Народные» процессоры и видеокарты на рынке по-прежнему будут, но пользователям, желающим играть в высоком разрешении с высоким FPS, или, тем более, в виртуальной реальности, контент для которой со временем должен появиться, придется собирать компьютеры стоимостью несколько тысяч долларов. Кстати, многие геймеры обновляют свой ПК перед выходом какой-то горячо ожидаемой игры вроде The Witcher 3: Wild Hunt или Cyberpunk 2077. Поэтому многое зависит от игровой индустрии, которая в последние годы не особо радует шедеврами. Если не считать Baldur’s Gate 3, конечно.

Так к чему это я? А вот к чему: если хотите комфортно играть – готовьте денежки. Причем больше пресловутой тысячи долларов, за которую в течение многих лет можно было приобрести мощный игровой компьютер. Сервисы облачного гейминга ведь не взлетели, да и вряд ли могли взлететь – они добавляют дополнительный инпут-лаг, причем весьма существенный. Да и качество картинки оказалось не лучшим у всех крупных сервисов даже на платных тарифах.

Заключение

В сегодняшней статье я провел краткий анализ статистики игрового сервиса Steam за последние 5 лет, а также поделился своими мыслями по поводу того, что ждет геймеров в ближайшем будущем. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. А еще пишите, какая у вас сейчас конфигурация ПК. У меня – Intel Core i7-13700KF, NVIDIA GeForce RTX 4090 (Palit GameRock OC), 32 ГБ DDR5-7200 и парочка SSD Samsung 980 Pro по 2 терабайта. Кстати, заработал я на свой компьютер большей частью написанием статей и новостей на overclockers.ru.

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