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Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)

В условиях, когда за один доллар дают 90-100 рублей, собрать производительную конфигурацию сложно, но можно
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Всем привет. С вами Zero, и это очередная статья рубрики «Народный ПК», в которой я рассказываю об оптимальных игровых конфигурациях в различных бюджетах. Банк России повторно поднял ключевую ставку, а значит, в ближайшие месяцы рубль может несколько укрепиться, хотя ждать этого в ближайшие дни не стоит – предпринятые регулятором меры обладают отложенным, а не немедленным эффектом. Тем не менее, каким бы не был курс российской национальной валюты, рубрика выходит по расписанию – сегодня мы рассмотрим сборку стоимостью не более 100 тысяч рублей, состоящую исключительно из новых комплектующих, которые можно купить в российских магазинах. Поехали!

Процессор: Intel Core i5-12400F OEM 

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Процессор в конфигурации за 100 тысяч рублей не меняется много месяцев подряд – у «народного шестиядерника» Intel Core i5-12400F так и не появилось достойных конкурентов. Можно, конечно, собрать ПК на основе CPU AMD Ryzen 5 5600, но в играх он проявляет себя пусть и неплохо, но хуже, чем «двенадцать тысяч четырехсотый». Новенький же Core i5-13400F значительно дороже, при этом наличие у него энергоэффективных ядер не помогает увеличить FPS в играх – микроархитектура осталась старой. Скорее всего, ждать адекватную замену Core i5-12400F придется еще как минимум год. При этом поначалу процессоры нового сокета будут дорогими, так что модель может не потерять актуальности и в 2024-2025 году. Увы, в случае российского рынка компьютерных комплектующих все сильно зависит еще и от курса рубля, а также от политической ситуации.

Материнская плата: ASUS PRIME B660M-K D4

Материнскую плату предлагаю взять ту же, что и в предыдущем месяце – ASUS PRIME B660M-K D4. Это самая доступная по цене модель, удовлетворяющая ряду требований. Во-первых, она базируется на чипсете B660, а значит, допускает тонкую настройку модулей оперативной памяти. Во-вторых, обладает сразу двумя разъемами M.2 PCI-Express, а значит, позволяет установить пару скоростных твердотельных накопителей. Это весьма важно, поскольку одного SSD, даже терабайтного или двухтерабайтного, большинству геймеров со временем начинает не хватать. И, наконец, в-третьих, подсистема питания рассматриваемой материнской платы без проблем «потянет» и процессоры с более высоким энергопотреблением и тепловыделением, чем Core i5-12400F. Если же в вашей локации приобрести B660M-K D4 не представляется возможным – ориентируйтесь на другие B660 и B760 модели с двумя портами M.2 PCI-Express.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT 

Падение курса российской национальной валюты привело к повышению цен на компьютерные комплектующие – подорожали даже кулеры и шасси. Так, если в мае система охлаждения ID-COOLING SE-214-XT стоила около 1600 рублей, то сейчас предлагается почти за 2100. Впрочем, это все равно одно из лучших предложений на рынке с точки зрения соотношения стоимости и характеристик. Сочетание средних размеров радиатора с тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора позволяет решению китайской компании справляться с процессорами с TDP до 180 Вт, что значительно больше, чем у Core i5-12400F. Соответственно, в нашем случае кулер будет работать на средних оборотах, без лишнего шума. Можно взять и менее производительную систему охлаждения, рассчитанную на 130-150 Вт, но она в большинстве случаев будет более шумной. Главное – не смотрите в сторону кулеров с маленькими вентиляторами: стоит ориентироваться хотя бы на 120 мм.

Оперативная память: 16Gb DDR4 3200 МГц Apacer TEX (AH4U16G32C28YTBAA-1) x2 

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Шестнадцати гигабайт оперативной памяти в 2023 году может уже не хватать для игровой конфигурации, если параллельно открыто несколько программ, включая браузер с большим количеством вкладок, поэтому предлагаю сразу взять два модуля. Это обеспечит как достаточный объем ОЗУ (32 ГБ), так и высокую скорость ее работы благодаря активации двухканального режима. Оптимальный вариант характеристик в нашем случае – частота 3000-3200 МГц и тайминги 16-18-18 или 16-20-20. И да, крайне не рекомендую покупать память китайских Noname-производителей. Лучше купить пару планок или комплект G.Skill, Patriot либо Apacer. На момент написания статьи в ассортименте магазина «Регард» самый выгодный вариант – два шестнадцатигигабайтных модуля Apacer TEX AH4U16G32C28YTBAA-1.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Если выбирать между NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 4060 Ti, я предпочту более современный графический ускоритель, несмотря на некоторые компромиссы. Да, при выключенной опции DLSS он немного слабее, а еще требует для реализации своих возможностей наличия материнской платы с поддержкой четвертой версии PCI-Express. Зато среди преимуществ RTX 4060 Ti – скромное энергопотребление и тепловыделение, невысокий уровень шума, а также поддержка технологий DLSS 3/Frame Generation. Да и в целом – при прочих равных (или почти равных) всегда лучше выбирать более современное железо, поскольку именно под него в первую очередь оптимизируют свои творения разработчики видеоигр.

Кстати, о видеоиграх. С RTX 4060 Ti вы сможете комфортно играть на максимальных настройках в любые хиты в разрешении FullHD – причем с трассировкой лучей, если временами задействовать DLSS 3/FG. А вот в более ресурсоемком разрешении QuadHD в ряде случаев возможны проблемы – в первую очередь, из-за нехватки видеопамяти, поскольку рассматриваемый графический ускоритель оснащен 8, а не 12-16 гигабайтами. Играть вы сможете, но не со столь высоким FPS, как, например, в случае RTX 4070, у которой больше как памяти, так и CUDA-ядер.

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro 1 ТБ 

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году чипы флеш-памяти NAND начнут дорожать, но пока цены на них держатся на невысоком уровне. Соответственно, по доступной цене предлагаются и твердотельные накопители – даже в России, несмотря на низкий курс национальной валюты. Так, купить отличный (для игровых сценариев использования) терабайтный SSD ADATA XPG SX8200 Pro можно менее, чем за 6 тысяч рублей. Если же такого объема вам не хватит, в дальнейшем советую докупить еще один накопитель – уже на два или четыре терабайта, поскольку выбранная материнская плата обладает двумя разъемами M.2 PCI-Express. Вообще, у ADATA много весьма интересных и выгодных предложений, при этом по надежности продукция бренда значительно превосходит, например, решения китайских Noname-производителей, которые за последние полтора года стали появляться не только на маркетплейсах, но и на сайтах уважаемых компьютерных магазинов.

Блок питания: Chieftec Element ELP-700S 700 Вт

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Если нужен бюджетный, и при этом качественный, а еще надежный блок питания – в первую очередь стоит смотреть в сторону решений тайваньского бренда Chieftec. Есть еще Zalman и Deepcool, но у них стоит изучать каждую модель в деталях, в случае же Chieftec БП можно выбирать чуть ли не исключительно по мощности, не глядя. Компания поддерживает высокую планку качества и низкий уровень цен на протяжении уже как минимум 12 лет, за что заслужила любовь и уважение со стороны многих компьютерщиков и геймеров. Для сегодняшней конфигурации я предлагаю взять модель Chieftec Element ELP-700S – 700 Вт нам, конечно, не нужно, зато подобный блок питания позволяет в дальнейшем провести апгрейд, например, заменив графический ускоритель на более требовательный и производительный.

Корпус: Zalman I3 Neo Black

Разместить все перечисленное выше железо можно в стильном-модном-молодежном корпусе Zalman I3 Neo, по-умолчанию оснащенном аж четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами. Из минусов шасси можно отметить только фиксированную подсветку «вертушек» и ограничение по максимальной высоте радиатора процессорного кулера. Плюсов же гораздо больше – высокое качество сборки и обработки деталей, продуманная организация пространства, обилие свободного места, наличие пылевых фильтров, отличная продуваемость, достойный кабель-менеджмент, привлекательный дизайн, и так далее. Отмечу, что в таком корпусе можно собрать и гораздо более производительную конфигурацию с высоким тепловыделением – например, уровня Intel Core i7-13700KF+NVIDIA GeForce RTX 4090.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, внимание на итоговую таблицу:

Процессор

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Intel Core i5-12400F OEM

Материнская плата

ASUS PRIME B660M-K D4

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT

Оперативная память

16Gb DDR4 3200 МГц Apacer TEX (AH4U16G32C28YTBAA-1) x2

SSD

ADATA XPG SX8200 Pro 1 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ

Блок питания 

Chieftec Element ELP-700S 700 Вт

Корпус

Zalman I3 Neo Black

Цены в российских магазинах за последний месяц практически не изменились, поскольку курс рубля находился в коридоре от 93 до 99 единиц за доллар. Соответственно, по производительности конфигурация получилась такой же, как и августовская: в разрешении FullHD можно играть во все, что угодно на полных ультра настройках с трассировкой лучей, а вот в QuadHD иногда возможны проблемы. Впрочем, не слишком значительные – там, где не будет хватать видеопамяти, поможет большой объем ОЗУ. Будем надеяться, что предпринятые Банком России меры возымеют действие и российская национальная валюта укрепится, а компьютерное железо подешевеет.

FAQ (Вопросы и ответы)

Можно ли на чем-то сэкономить без потери производительности?

Можно – пару тысяч на корпусе, тысячу на блоке питания и рублей 500 на кулере. SSD на 500 ГБ брать не рекомендую – слишком быстро закончится свободное место. А вот одну планку оперативки для начала вместо двух взять можно. Вторую несложно докупить в любой момент. Но пока ее не будет – потеря производительности неизбежна.

Что заменить, если бюджет выше 100 тысяч рублей?

Видеокарту – на RTX 4070 с 12 гигабайтами видеопамяти. Если остаются дополнительные средства, то SSD стоит взять не терабайтный, а двухтерабайтный.

Какой к сборке подойдет монитор?

Думаю, оптимальный вариант – FullHD на базе IPS или VA матрицы с повышенной частотой обновления экрана, хотя бы 120 Гц. И чтобы был G-Sync Compatible и Flicker-Free. Проще говоря – поддерживал технологии адаптивной синхронизации и выдавал картинку без вызывающего усталость глаз мерцания.

Безопасно ли заказывать в «Регарде» с доставкой до двери?

Да, я сам заказывал там в другой город процессор Intel Core i7-13700KF, SSD Samsung 980 Pro 2 ТБ, вентиляторы и термопасту. Проблем с доставкой не было ни разу, упаковывают все отлично – например, пластиковый бокс с OEM CPU был упакован во вспененный полиэтилен, а тот – завернут в несколько слоев пупырчатой пленки.

Что будет с ценами на компьютерные комплектующие в ближайшие месяцы?

Большинство экономистов и финансовых аналитиков полагают, что предпринятые Центробанком РФ меры по поддержанию курса рубля будут иметь отложенный эффект, и до конца года российская национальная валюта закрепится в коридоре 90-96 единиц за доллар. Соответственно, резкого удорожания железа не предвидится, но и удешевления – тоже. Впрочем, отдельные специалисты считают, что благодаря повторному увеличению ключевой ставки мы можем увидеть и курс в 85 рублей за доллар. Лично я придерживаюсь более пессимистичного сценария: 90-99. Все-таки на экономику сильно влияет политика.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал, какую игровую конфигурацию можно собрать в России за 100 тысяч рублей. Цены за месяц практически не изменились, поэтому сентябрьская сборка мало отличается от августовской – наилучшее время для приобретения нового ПК за последние несколько лет было осенью прошлого года, при сильном рубле. Тем не менее, рубрика «Народный ПК» продолжит выходить. А что вы думаете о предложенной мной сборке? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
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