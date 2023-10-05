Всем привет, с вами Zero. Если говорить о процессорах для бюджетных игровых конфигураций, то одним из лучших вариантов является «народный шестиядерник» Intel Core i5-12400F. Тем не менее, иногда целесообразно выбрать платформу AMD – из-за меньшей стоимости или с прицелом под дальнейший апгрейд. В рамках сегодняшней статьи я расскажу о 12 лучших материнских платах для таких CPU, как Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X. Начну я с недорогих решений, а закончу более продвинутыми, подходящими для дальнейшей замены процессора на Ryzen 7 5800X3D. Но хватит предисловий, поехали!

Начну с максимально бюджетного варианта на чипсете AMD A520 – MSI A520M-A PRO. Его плюсы очевидны – крайне низкая по современным меркам цена и совместимость с процессорами Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X, а также наличие разъема M.2 PCI-Express для подключения высокоскоростного твердотельного накопителя. Есть, впрочем, у рассматриваемой материнской платы и явные минусы – слабенькая подсистема питания, отсутствие дополнительных радиаторов, за исключением чипсетного, а также поддержка только третьей версии PCI-E. Соответственно, некоторые видеокарты и SSD, будучи подключенными к A520M-A PRO будут работать «не в полную силу». В случае накопителей это совсем не страшно, а вот графические ускорители, задействующие только 8 линий PCI-E вместо 16 к такой плате приобретать не рекомендуется. Среди них есть популярные игровые решения, например, RTX 3050, RX 6600 и RTX 4060.

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Важно: если есть финансовая возможность – покупайте плату на чипсете B550, как минимум ради PCI-E 4.0.

Преимущества:

Совместимость с Ryzen 5 5600/5600X

Низкая цена

Наличие разъема M.2 PCI-Express для скоростного SSD

Высокая для бюджетной модели надежность

Возможность разгона оперативной памяти

Недостатки:

Отсутствие дополнительных радиаторов за исключением чипсетного

Нет поддержки четвертой версии PCI-Express

Только один 4 pin разъем для корпусного вентилятора

Слабовата для установки CPU с восемью и более ядрами

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Gigabyte A520M H – еще одна недорогая материнская плата на чипсете A520. Как и рассмотренная ранее модель MSI, она не поддерживает PCI-Express 4.0, а значит, обладает тем же набором ограничений: некоторые видеокарты с ней использовать нежелательно. Есть, у нее, впрочем, и явные преимущества: подсистема питания – мощнее, разъемов 4 pin для подключения корпусных вентиляторов – больше. Исходя из таких вводных, я бы рекомендовал не пытаться сэкономить 500-600 рублей, и, если уж не хватает денег на модель на чипсете B550, брать Gigabyte A520M H. Впрочем, набор системной логики B550 в любом случае остается в приоритете – вдруг вы захотите взять видеокарту, задействующую только 8 линий PCI-E? При подключении к материнской плате без поддержки PCI-E 4.0 ее производительность будет ниже эталонной.

Преимущества:

Подходит для Ryzen 5 5600/5600X

Невысокая стоимость

Разъем M.2 PCI-Express для твердотельного накопителя

Возможность разгона оперативной памяти

Больше портов для корпусных вентиляторов, чем у MSI A520M-A PRO

Недостатки:

Отсутствие радиаторов, защищающих от чрезмерного нагрева подсистему питания

Неудачное расположение SATA III разъемов – видеокарта может перекрыть часть из них

Нет поддержки PCI-E 4.0

Не подходит для установки восьмиядерных CPU

Переходим к чипсету B550. Сразу оговорюсь, что все рассматриваемые в данной статье материнские платы, начиная с этой поддерживают 16 линий PCI-Express 4.0 для графического ускорителя, а значит, в них можно смело устанавливать любые видеокарты. Начну с недорогой платы на основе указанного набора системной логики – ASRock B550M-HDV. Подсистема питания базового уровня не позволяет использовать ее с горячими многоядерными процессорами, но с шестиядерниками модель справится без каких-либо проблем. Набор разъемов у платы достаточно скромный, но это, с учетом ее стоимости, ожидаемо. Разве что портов для твердотельных накопителей хотелось бы парочку, а не один, но, если бюджет жестко ограничен – на чем-то приходится экономить.

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Преимущества:

Одна из самых доступных плат на чипсете B550

Поддержка PCI-Express 4.0

Возможность разгона процессора и оперативной памяти

Продуманное расположение разъемов

Недостатки:

Не подходит для дальнейшего апгрейда до восьмиядерника

Возможно, потребуется обновить BIOS, если плата старой ревизии

Если вам нужна для шестиядерного процессора сравнительно недорогая материнская плата на чипсете B550, непременно оснащенная двумя разъемами M.2 PCI-Express для твердотельных накопителей, то ASUS PRIME B550M-K – один из оптимальных вариантов. Ryzen 5 5800X3D в будущем в нее вы не установите (закипит подсистема питания), зато при желании можете установить пару SSD, четыре модуля оперативной памяти, две платы расширения и подключить как минимум два корпусных вентилятора. Из минусов – есть вероятность, что вам придется обновлять BIOS, при этом возможности прошить его с флешки без установки CPU у модели нет. Но прошивку могут обновить в сервисном центре магазина в рамках гарантийного обслуживания. К тому же, скорее всего вам попадется одна из новых ревизий платы, на которой поддержка 5600/5600X будет по-умолчанию.

Преимущества:

Выгодное соотношение стоимости и характеристик

Два разъема M.2 PCI-E для твердотельных накопителей

Четыре слота для модулей оперативной памяти

Легкий разгон процессора и ОЗУ

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Недостатки:

Плата слабовата для установки процессоров с восемью и более ядрами

Возможно, перед установкой 5600/5600X придется обновить BIOS

Gigabyte B550M K – еще одна материнская плата на том же чипсете, оснащенная парой M.2 разъемов для скоростных SSD. Если модель тайваньского бренда ASUS вам по какой-то причине не приглянулась – можете взять ее, хотя важных различий между решениями практически нет. Обе платы влезут почти в любой недорогой игровой корпус, а также хорошо подходят для шестиядерных Ryzen 5 5600/5600X, но не подходят для восьмиядерных Ryzen 7 5800X/5800X3D из-за недостаточно мощной, а также не обладающей дополнительным охлаждением подсистемы питания. Зона VRM – традиционно одно из слабых мест у бюджетных плат, что, впрочем, можно понять, поскольку такие устройства не рассчитаны на работу с процессорами субфлагманского и флагманского сегментов, хотя формально поддерживают их установку.

Преимущества:

Одна из самых недорогих B550 плат с парой портов M.2

Четыре слота для модулей ОЗУ

Поддержка разгона процессоров и памяти

Удобный BIOS с большим количеством настроек

Недостатки:

Не подходит для 5800X/5800X3D и более мощных CPU

Только один коннектор 4 pin для корпусного кулера

Небогатый комплект USB разъемов

А вот и первая в нашем списке материнская плата с радиатором в области зоны VRM, пусть и не слишком впечатляющим своей площадью. ASUS PRIME B550M-A – это добротная МП бюджетного или начального среднего ценового сегмента, оснащенная приличным количеством разъемов и предлагающая достаточную функциональность для средней игровой сборки. К ее преимуществам, помимо наличия радиатора, защищающего от чрезмерного нагрева подсистему питания, можно причислить наличие пары портов M.2 для SSD, четыре слота для модулей ОЗУ и удобный, многофункциональный BIOS. К сожалению, стоимость рассматриваемой МП, как и многих других комплектующих, с начала 2023 года заметно выросла – сказалось ослабление российской национальной валюты.

Преимущества:

Наличие радиатора в области зоны VRM

Два разъема M.2 и четыре слота для модулей ОЗУ

Удобный, многофункциональный BIOS

Традиционно высокая для ASUS надежность

Недостатки:

Нет USB Type-C

Цена заметно выросла за последние месяцы

Одна из ключевых особенностей материнской платы MSI B550M PRO-VDH WIFI вынесена непосредственно в ее название – речь идет о поддержке Wi-Fi/Bluetooth «из коробки», без использования роутера или сторонних адаптеров. При этом по остальным характеристикам плата не уступает рассмотренной чуть раньше ASUS PRIME B550M-A (и даже превосходит ее), но стоит немного дороже. Модель оснащена дополнительными радиаторами, защищающими подсистему питания и один из M.2 PCI-E разъемов для твердотельных накопителей, а также может похвастаться наличием аж четырех 4 pin коннекторов для подключения корпусных вентиляторов и внутренним USB Type-C разъемом. С учетом вышесказанного, можно заключить, что MSI B550M PRO-VDH WIFI – одна из лучших материнских плат в своем ценовом сегменте.

Преимущества:

Наличие дополнительных радиаторов

Впечатляющее соотношение стоимости и характеристик

Хороший комплект разъемов

Поддержка Wi-Fi/Bluetooth «из коробки», без использования сторонних адаптеров

Недостатки:

Не самое удачное расположение некоторых портов

Встречаются бракованные экземпляры с проблемами со стабильностью Wi-Fi

MSI B550-A PRO – первая Standard-ATX плата в нашем сегодняшнем списке. Выглядит она посолиднее предыдущих, и это не только видимость: модель вполне подходит для работы с оснащенным дополнительным 3D-кэшем восьмиядерным процессором Ryzen 7 5800X3D, а не только с Ryzen 5 5600/5600X. Солидная подсистема питания, защищенная радиаторами, пара M.2 PCI-Express разъемов для накопителей, большое количество USB-портов, куча коннекторов для корпусных «вертушек»…MSI предлагает одни из самых конкурентоспособных решений в своем сегменте. Впрочем, отличия от более дорогих материнских плат, конечно, имеются – например, сетевой и звуковой контроллеры базового, а не продвинутого уровня.

Преимущества:

Форм-фактор ATX

И снова – превосходное соотношение стоимости и характеристик

Большое количество USB-портов и разъемов для вентиляторов

Защита радиаторами греющихся элементов

Недостатки:

Необходимость ручного монтажа планки ввода-вывода

Бюджетные сетевая и звуковая карты

Далее рассмотрим модель Gigabyte B550 GAMING X V2, также относящуюся к форм-фактору ATX. К наиболее визуально заметным элементам платы можно отнести скрытые кожухами радиаторы. Также к достоинствам многих Standard-ATX плат, включая рассматриваемую, можно отнести увеличенное число разъемов PCI-Express – на Micro-ATX плате столько просто не поместится. Если вы планируете в будущем заменить Ryzen 5 5600/5600X на более производительный процессор – например, геймерский Ryzen 7 5800X3D, то модель Gigabyte для этого вполне подойдет. Набор разъемов у нее также вполне приличный, а вот к чему можно придраться – так это снова к «сетевухе» и «звуковухе» – Realtek ALC887 и Realtek RTL8118AS соответственно. Хотелось бы видеть решения более высокого уровня, хотя понимаю – не тот ценовой сегмент.

Преимущества:

Полноразмерный форм-фактор ATX

Обилие всевозможных разъемов

Приспособленность для работы с горячими процессорами с 8 и более ядрами

Солидные радиаторы в области зоны VRM

Возможность обновления BIOS с флешки

Недостатки:

Нет радиаторов на разъемах M.2 PCI-Express

Сетевой и звуковой контроллеры базового уровня

Не обойду стороной и Standard-ATX платы тайваньской компании ASUS, хотя уровень «переплаты за бренд» в ее случае традиционно выше, чем у конкурентов. Рассмотреть можно, например, приобретение PRIME B550-PLUS – если вы не собираетесь менять 5600/5600X на что-то более производительнее, то подобная МП вам вряд ли нужна, а вот если в дальнейшем планируете апгрейд, то она может стать одним из заслуживающих внимания вариантов. К ее преимуществам, помимо форм-фактора и радиаторов в области зоны VRM, можно отнести продвинутый набор разъемов – есть даже оптический аудиовыход. А вот для разъемов M.2 радиаторов снова не завезли, и это огорчает, учитывая, что многим PCI-E 4.0 твердотельным накопителям не хватает графенового покрытия для отвода тепла при длительной работе.

Преимущества:

Форм-фактор ATX

Значительное количество разъемов

Подходит для дальнейшего апгрейда

Высокая надежность

Удобный BIOS с большим количеством настроек

Недостатки:

Нет радиаторов на разъемах M.2 PCI-Express

Высокий уровень переплаты за бренд

Может показаться, что упор в Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 сделан на внешний вид, а не на практические характеристики, но это обманчивое ощущение: перед нами отличная материнская плата, подходящая для сборки игровых конфигураций среднего, продвинутого среднего и субфлагманского уровня. Мощная подсистема питания, приличной площади радиаторы, внушительное количество разъемов, продвинутые сетевая и звуковая карты – это лишь часть преимуществ рассматриваемой МП. Серьезных недостатков у AORUS ELITE V2 нет – разве что BIOS здесь, так скажем, на любителя, да и комплектация оставляет желать лучшего. Но это все-таки и не премиум-сегмент, так что подобные придирки вряд ли уместны.

Преимущества:

Мощная подсистема питания

Внушительное количество разъемов

Продвинутые звуковой и сетевой контроллеры

Подходит для установки многоядерных процессоров

Все греющиеся элементы защищены радиаторами

Недостатки:

Не самый удобный BIOS

Скудная комплектация

Последняя на сегодня рассматриваемая материнская плата – MSI MAG B550 TOMAHAWK. Сразу предупрежу, что для Ryzen 5 5600/5600X она сильно избыточна, и брать ее стоит разве что с прицелом под дальнейший апгрейд до 5800X3D, 5900X или 5950X. Доступной по цене модель не назвать, но своих денег она стоит: спроектированная с большим запасом подсистема питания, массивные радиаторы, множество разъемов, аудиокарта Realtek ALC1200 и 2.5-гигабитная сетевая карта говорят сами за себя. Кстати, о радиаторах: ими в данном случае прикрыты оба разъема M.2 PCI-Express, что позволяет использовать PCI-E 4.0 накопители, не опасаясь их перегрева при длительных интенсивных нагрузках.

Преимущества:

Спроектированная с большим запасом подсистема питания

Обилие всевозможных разъемов

Продвинутая звуковая карта и 2.5-гигабитный сетевой контроллер

Защита всех греющихся элементов радиаторами

Превосходит по ряду параметров многие X570 платы

Недостатки:

Довольно высокая цена во многих магазинах

M.2 PCI-Express слотов могло бы быть и больше двух

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в списке нет материнских плат на чипсете B450?

Из-за отсутствия поддержки PCI-Express 4.0. Она крайне важна как для многих современных SSD, так и для видеокарт, задействующих только 8 линий интерфейса вместо 16.

А почему нет моделей на чипсете X570?

Они слишком дорогие, а еще чипсетный вентилятор часто рано выходит из строя или начинает издавать посторонние звуки. В подавляющем большинстве случаев лучше смотреть в сторону B550.

Стоит ли рассматривать модели других брендов, за исключением ASUS, ASRock, GIGABYTE и MSI?

Полагаю, что нет – по крайней мере, продукции малоизвестных китайских производителей стоит избегать как огня, если вы не любите специально создавать себе проблемы, чтобы потом героически их преодолевать.

А что по поводу приобретения комплектов из процессора, материнской платы, кулера и ОЗУ или хотя бы процессора и материнской платы на вторичном рынке?

Вариант рабочий, но только если вы можете проверить железо на наличие повреждений и работоспособность под нагрузкой. Или заручиться помощью знакомого компьютерщика. Мошенников на вторичке хватает.

Есть ли вообще смысл в конце 2023 года собирать систему на сокете AM4?

Вопрос дискуссионный – бюджетную стоит, если не хватает денег на Intel Core i5-12400F и материнскую плату для него. Более продвинутую с нуля – скорее всего, нет.

Заключение

В рамках сегодняшней статьи я рассказал о 12 материнских платах сокета AM4, подходящих для создания игровых конфигураций на основе шестиядерного процессора AMD Ryzen 5 5600 или 5600X. Разумеется, ими перечень интересных моделей на рынке не ограничивается, но материал и без того вышел довольно объемным. А что вы думаете по поводу предложенных мной решений? Пишите в комментариях!

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