ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
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Всем привет, с вами Zero. Если говорить о процессорах для бюджетных игровых конфигураций, то одним из лучших вариантов является «народный шестиядерник» Intel Core i5-12400F. Тем не менее, иногда целесообразно выбрать платформу AMD – из-за меньшей стоимости или с прицелом под дальнейший апгрейд. В рамках сегодняшней статьи я расскажу о 12 лучших материнских платах для таких CPU, как Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X. Начну я с недорогих решений, а закончу более продвинутыми, подходящими для дальнейшей замены процессора на Ryzen 7 5800X3D. Но хватит предисловий, поехали!
MSI A520M-A PRO
Начну с максимально бюджетного варианта на чипсете AMD A520 – MSI A520M-A PRO. Его плюсы очевидны – крайне низкая по современным меркам цена и совместимость с процессорами Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X, а также наличие разъема M.2 PCI-Express для подключения высокоскоростного твердотельного накопителя. Есть, впрочем, у рассматриваемой материнской платы и явные минусы – слабенькая подсистема питания, отсутствие дополнительных радиаторов, за исключением чипсетного, а также поддержка только третьей версии PCI-E. Соответственно, некоторые видеокарты и SSD, будучи подключенными к A520M-A PRO будут работать «не в полную силу». В случае накопителей это совсем не страшно, а вот графические ускорители, задействующие только 8 линий PCI-E вместо 16 к такой плате приобретать не рекомендуется. Среди них есть популярные игровые решения, например, RTX 3050, RX 6600 и RTX 4060.
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Важно: если есть финансовая возможность – покупайте плату на чипсете B550, как минимум ради PCI-E 4.0.
Преимущества:
- Совместимость с Ryzen 5 5600/5600X
- Низкая цена
- Наличие разъема M.2 PCI-Express для скоростного SSD
- Высокая для бюджетной модели надежность
- Возможность разгона оперативной памяти
Недостатки:
- Отсутствие дополнительных радиаторов за исключением чипсетного
- Нет поддержки четвертой версии PCI-Express
- Только один 4 pin разъем для корпусного вентилятора
- Слабовата для установки CPU с восемью и более ядрами
Gigabyte A520M H
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Gigabyte A520M H – еще одна недорогая материнская плата на чипсете A520. Как и рассмотренная ранее модель MSI, она не поддерживает PCI-Express 4.0, а значит, обладает тем же набором ограничений: некоторые видеокарты с ней использовать нежелательно. Есть, у нее, впрочем, и явные преимущества: подсистема питания – мощнее, разъемов 4 pin для подключения корпусных вентиляторов – больше. Исходя из таких вводных, я бы рекомендовал не пытаться сэкономить 500-600 рублей, и, если уж не хватает денег на модель на чипсете B550, брать Gigabyte A520M H. Впрочем, набор системной логики B550 в любом случае остается в приоритете – вдруг вы захотите взять видеокарту, задействующую только 8 линий PCI-E? При подключении к материнской плате без поддержки PCI-E 4.0 ее производительность будет ниже эталонной.
Преимущества:
- Подходит для Ryzen 5 5600/5600X
- Невысокая стоимость
- Разъем M.2 PCI-Express для твердотельного накопителя
- Возможность разгона оперативной памяти
- Больше портов для корпусных вентиляторов, чем у MSI A520M-A PRO
Недостатки:
- Отсутствие радиаторов, защищающих от чрезмерного нагрева подсистему питания
- Неудачное расположение SATA III разъемов – видеокарта может перекрыть часть из них
- Нет поддержки PCI-E 4.0
- Не подходит для установки восьмиядерных CPU
ASRock B550M-HDV
Переходим к чипсету B550. Сразу оговорюсь, что все рассматриваемые в данной статье материнские платы, начиная с этой поддерживают 16 линий PCI-Express 4.0 для графического ускорителя, а значит, в них можно смело устанавливать любые видеокарты. Начну с недорогой платы на основе указанного набора системной логики – ASRock B550M-HDV. Подсистема питания базового уровня не позволяет использовать ее с горячими многоядерными процессорами, но с шестиядерниками модель справится без каких-либо проблем. Набор разъемов у платы достаточно скромный, но это, с учетом ее стоимости, ожидаемо. Разве что портов для твердотельных накопителей хотелось бы парочку, а не один, но, если бюджет жестко ограничен – на чем-то приходится экономить.
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Преимущества:
- Одна из самых доступных плат на чипсете B550
- Поддержка PCI-Express 4.0
- Возможность разгона процессора и оперативной памяти
- Продуманное расположение разъемов
Недостатки:
- Не подходит для дальнейшего апгрейда до восьмиядерника
- Возможно, потребуется обновить BIOS, если плата старой ревизии
ASUS PRIME B550M-K
Если вам нужна для шестиядерного процессора сравнительно недорогая материнская плата на чипсете B550, непременно оснащенная двумя разъемами M.2 PCI-Express для твердотельных накопителей, то ASUS PRIME B550M-K – один из оптимальных вариантов. Ryzen 5 5800X3D в будущем в нее вы не установите (закипит подсистема питания), зато при желании можете установить пару SSD, четыре модуля оперативной памяти, две платы расширения и подключить как минимум два корпусных вентилятора. Из минусов – есть вероятность, что вам придется обновлять BIOS, при этом возможности прошить его с флешки без установки CPU у модели нет. Но прошивку могут обновить в сервисном центре магазина в рамках гарантийного обслуживания. К тому же, скорее всего вам попадется одна из новых ревизий платы, на которой поддержка 5600/5600X будет по-умолчанию.
Преимущества:
- Выгодное соотношение стоимости и характеристик
- Два разъема M.2 PCI-E для твердотельных накопителей
- Четыре слота для модулей оперативной памяти
- Легкий разгон процессора и ОЗУ
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Недостатки:
- Плата слабовата для установки процессоров с восемью и более ядрами
- Возможно, перед установкой 5600/5600X придется обновить BIOS
Gigabyte B550M K
Gigabyte B550M K – еще одна материнская плата на том же чипсете, оснащенная парой M.2 разъемов для скоростных SSD. Если модель тайваньского бренда ASUS вам по какой-то причине не приглянулась – можете взять ее, хотя важных различий между решениями практически нет. Обе платы влезут почти в любой недорогой игровой корпус, а также хорошо подходят для шестиядерных Ryzen 5 5600/5600X, но не подходят для восьмиядерных Ryzen 7 5800X/5800X3D из-за недостаточно мощной, а также не обладающей дополнительным охлаждением подсистемы питания. Зона VRM – традиционно одно из слабых мест у бюджетных плат, что, впрочем, можно понять, поскольку такие устройства не рассчитаны на работу с процессорами субфлагманского и флагманского сегментов, хотя формально поддерживают их установку.
Преимущества:
- Одна из самых недорогих B550 плат с парой портов M.2
- Четыре слота для модулей ОЗУ
- Поддержка разгона процессоров и памяти
- Удобный BIOS с большим количеством настроек
Недостатки:
- Не подходит для 5800X/5800X3D и более мощных CPU
- Только один коннектор 4 pin для корпусного кулера
- Небогатый комплект USB разъемов
ASUS PRIME B550M-A
А вот и первая в нашем списке материнская плата с радиатором в области зоны VRM, пусть и не слишком впечатляющим своей площадью. ASUS PRIME B550M-A – это добротная МП бюджетного или начального среднего ценового сегмента, оснащенная приличным количеством разъемов и предлагающая достаточную функциональность для средней игровой сборки. К ее преимуществам, помимо наличия радиатора, защищающего от чрезмерного нагрева подсистему питания, можно причислить наличие пары портов M.2 для SSD, четыре слота для модулей ОЗУ и удобный, многофункциональный BIOS. К сожалению, стоимость рассматриваемой МП, как и многих других комплектующих, с начала 2023 года заметно выросла – сказалось ослабление российской национальной валюты.
Преимущества:
- Наличие радиатора в области зоны VRM
- Два разъема M.2 и четыре слота для модулей ОЗУ
- Удобный, многофункциональный BIOS
- Традиционно высокая для ASUS надежность
Недостатки:
- Нет USB Type-C
- Цена заметно выросла за последние месяцы
MSI B550M PRO-VDH WIFI
Одна из ключевых особенностей материнской платы MSI B550M PRO-VDH WIFI вынесена непосредственно в ее название – речь идет о поддержке Wi-Fi/Bluetooth «из коробки», без использования роутера или сторонних адаптеров. При этом по остальным характеристикам плата не уступает рассмотренной чуть раньше ASUS PRIME B550M-A (и даже превосходит ее), но стоит немного дороже. Модель оснащена дополнительными радиаторами, защищающими подсистему питания и один из M.2 PCI-E разъемов для твердотельных накопителей, а также может похвастаться наличием аж четырех 4 pin коннекторов для подключения корпусных вентиляторов и внутренним USB Type-C разъемом. С учетом вышесказанного, можно заключить, что MSI B550M PRO-VDH WIFI – одна из лучших материнских плат в своем ценовом сегменте.
Преимущества:
- Наличие дополнительных радиаторов
- Впечатляющее соотношение стоимости и характеристик
- Хороший комплект разъемов
- Поддержка Wi-Fi/Bluetooth «из коробки», без использования сторонних адаптеров
Недостатки:
- Не самое удачное расположение некоторых портов
- Встречаются бракованные экземпляры с проблемами со стабильностью Wi-Fi
MSI B550-A PRO
MSI B550-A PRO – первая Standard-ATX плата в нашем сегодняшнем списке. Выглядит она посолиднее предыдущих, и это не только видимость: модель вполне подходит для работы с оснащенным дополнительным 3D-кэшем восьмиядерным процессором Ryzen 7 5800X3D, а не только с Ryzen 5 5600/5600X. Солидная подсистема питания, защищенная радиаторами, пара M.2 PCI-Express разъемов для накопителей, большое количество USB-портов, куча коннекторов для корпусных «вертушек»…MSI предлагает одни из самых конкурентоспособных решений в своем сегменте. Впрочем, отличия от более дорогих материнских плат, конечно, имеются – например, сетевой и звуковой контроллеры базового, а не продвинутого уровня.
Преимущества:
- Форм-фактор ATX
- И снова – превосходное соотношение стоимости и характеристик
- Большое количество USB-портов и разъемов для вентиляторов
- Защита радиаторами греющихся элементов
Недостатки:
- Необходимость ручного монтажа планки ввода-вывода
- Бюджетные сетевая и звуковая карты
Gigabyte B550 GAMING X V2
Далее рассмотрим модель Gigabyte B550 GAMING X V2, также относящуюся к форм-фактору ATX. К наиболее визуально заметным элементам платы можно отнести скрытые кожухами радиаторы. Также к достоинствам многих Standard-ATX плат, включая рассматриваемую, можно отнести увеличенное число разъемов PCI-Express – на Micro-ATX плате столько просто не поместится. Если вы планируете в будущем заменить Ryzen 5 5600/5600X на более производительный процессор – например, геймерский Ryzen 7 5800X3D, то модель Gigabyte для этого вполне подойдет. Набор разъемов у нее также вполне приличный, а вот к чему можно придраться – так это снова к «сетевухе» и «звуковухе» – Realtek ALC887 и Realtek RTL8118AS соответственно. Хотелось бы видеть решения более высокого уровня, хотя понимаю – не тот ценовой сегмент.
Преимущества:
- Полноразмерный форм-фактор ATX
- Обилие всевозможных разъемов
- Приспособленность для работы с горячими процессорами с 8 и более ядрами
- Солидные радиаторы в области зоны VRM
- Возможность обновления BIOS с флешки
Недостатки:
- Нет радиаторов на разъемах M.2 PCI-Express
- Сетевой и звуковой контроллеры базового уровня
ASUS PRIME B550-PLUS
Не обойду стороной и Standard-ATX платы тайваньской компании ASUS, хотя уровень «переплаты за бренд» в ее случае традиционно выше, чем у конкурентов. Рассмотреть можно, например, приобретение PRIME B550-PLUS – если вы не собираетесь менять 5600/5600X на что-то более производительнее, то подобная МП вам вряд ли нужна, а вот если в дальнейшем планируете апгрейд, то она может стать одним из заслуживающих внимания вариантов. К ее преимуществам, помимо форм-фактора и радиаторов в области зоны VRM, можно отнести продвинутый набор разъемов – есть даже оптический аудиовыход. А вот для разъемов M.2 радиаторов снова не завезли, и это огорчает, учитывая, что многим PCI-E 4.0 твердотельным накопителям не хватает графенового покрытия для отвода тепла при длительной работе.
Преимущества:
- Форм-фактор ATX
- Значительное количество разъемов
- Подходит для дальнейшего апгрейда
- Высокая надежность
- Удобный BIOS с большим количеством настроек
Недостатки:
- Нет радиаторов на разъемах M.2 PCI-Express
- Высокий уровень переплаты за бренд
Gigabyte B550 AORUS ELITE V2
Может показаться, что упор в Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 сделан на внешний вид, а не на практические характеристики, но это обманчивое ощущение: перед нами отличная материнская плата, подходящая для сборки игровых конфигураций среднего, продвинутого среднего и субфлагманского уровня. Мощная подсистема питания, приличной площади радиаторы, внушительное количество разъемов, продвинутые сетевая и звуковая карты – это лишь часть преимуществ рассматриваемой МП. Серьезных недостатков у AORUS ELITE V2 нет – разве что BIOS здесь, так скажем, на любителя, да и комплектация оставляет желать лучшего. Но это все-таки и не премиум-сегмент, так что подобные придирки вряд ли уместны.
Преимущества:
- Мощная подсистема питания
- Внушительное количество разъемов
- Продвинутые звуковой и сетевой контроллеры
- Подходит для установки многоядерных процессоров
- Все греющиеся элементы защищены радиаторами
Недостатки:
- Не самый удобный BIOS
- Скудная комплектация
MSI MAG B550 TOMAHAWK
Последняя на сегодня рассматриваемая материнская плата – MSI MAG B550 TOMAHAWK. Сразу предупрежу, что для Ryzen 5 5600/5600X она сильно избыточна, и брать ее стоит разве что с прицелом под дальнейший апгрейд до 5800X3D, 5900X или 5950X. Доступной по цене модель не назвать, но своих денег она стоит: спроектированная с большим запасом подсистема питания, массивные радиаторы, множество разъемов, аудиокарта Realtek ALC1200 и 2.5-гигабитная сетевая карта говорят сами за себя. Кстати, о радиаторах: ими в данном случае прикрыты оба разъема M.2 PCI-Express, что позволяет использовать PCI-E 4.0 накопители, не опасаясь их перегрева при длительных интенсивных нагрузках.
Преимущества:
- Спроектированная с большим запасом подсистема питания
- Обилие всевозможных разъемов
- Продвинутая звуковая карта и 2.5-гигабитный сетевой контроллер
- Защита всех греющихся элементов радиаторами
- Превосходит по ряду параметров многие X570 платы
Недостатки:
- Довольно высокая цена во многих магазинах
- M.2 PCI-Express слотов могло бы быть и больше двух
FAQ (Вопросы и ответы)
Почему в списке нет материнских плат на чипсете B450?
Из-за отсутствия поддержки PCI-Express 4.0. Она крайне важна как для многих современных SSD, так и для видеокарт, задействующих только 8 линий интерфейса вместо 16.
А почему нет моделей на чипсете X570?
Они слишком дорогие, а еще чипсетный вентилятор часто рано выходит из строя или начинает издавать посторонние звуки. В подавляющем большинстве случаев лучше смотреть в сторону B550.
Стоит ли рассматривать модели других брендов, за исключением ASUS, ASRock, GIGABYTE и MSI?
Полагаю, что нет – по крайней мере, продукции малоизвестных китайских производителей стоит избегать как огня, если вы не любите специально создавать себе проблемы, чтобы потом героически их преодолевать.
А что по поводу приобретения комплектов из процессора, материнской платы, кулера и ОЗУ или хотя бы процессора и материнской платы на вторичном рынке?
Вариант рабочий, но только если вы можете проверить железо на наличие повреждений и работоспособность под нагрузкой. Или заручиться помощью знакомого компьютерщика. Мошенников на вторичке хватает.
Есть ли вообще смысл в конце 2023 года собирать систему на сокете AM4?
Вопрос дискуссионный – бюджетную стоит, если не хватает денег на Intel Core i5-12400F и материнскую плату для него. Более продвинутую с нуля – скорее всего, нет.
Заключение
В рамках сегодняшней статьи я рассказал о 12 материнских платах сокета AM4, подходящих для создания игровых конфигураций на основе шестиядерного процессора AMD Ryzen 5 5600 или 5600X. Разумеется, ими перечень интересных моделей на рынке не ограничивается, но материал и без того вышел довольно объемным. А что вы думаете по поводу предложенных мной решений? Пишите в комментариях!
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