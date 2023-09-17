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ТОП-15 мифов о ноутбуках

Рассказываю о распространенных и не очень заблуждениях и стереотипах о мобильных ПК
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу рассмотреть популярные мифы, стереотипы, предрассудки и заблуждения о мобильных ПК, или, проще говоря, ноутбуках. Некоторые из мифов весьма популярны, другие встречаются реже, но все – частично и полностью ложны. Кстати, если вас интересует тема заблуждений о компьютерных комплектующих, ссылка на подборку соответствующих материалов будет в конце статьи. Но хватит предисловий, поехали!

Для работы с документами стоит брать самый дешевый ноутбук

Миф. Подавляющее большинство предлагающихся в магазинах ноутбуков стоимостью до 20-25 тысяч рублей – просто электронный мусор. В них часто используются маломощные двухъядерные процессоры, причем сильно устаревших линеек, а также распаянная на плате оперативная память объемом 4 ГБ без возможности установки дополнительных планок. Четырех гигабайт в 2023 году не хватает даже для комфортной работы в браузере и офисных приложениях вроде Word или Excel, слабенькие же процессоры со встроенным графическим ядром могут «не вывозить» беспроблемное воспроизведение 4K-видео. Если уж покупать ноутбук для работы – то хотя бы уровня MSI Modern 14 C12M-233XRU или Realme Book RMNB 1001. С пусть двухъядерным, но относительно современным CPU и 8 гигабайтами памяти.

Игровых ноутбуков не существует

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Миф, причем, пожалуй, года с 2014 – с появления видеоадаптеров NVIDIA Maxwell. Когда-то «игровые ноутбуки» были тяжелыми и габаритными, сейчас же некоторые модели по внешнему виду практически нельзя отличить от офисных – или можно, но только по более агрессивному дизайну. Добиться производительности игровых компьютеров в случае игровых лэптопов невозможно, но приблизиться к ней и получить комфортный геймплей при максимальных графических настройках вполне реально. Например, для гейминга в разрешении FullHD хорошо подойдет мобильный ПК, оснащенный процессором с 4-6 производительными ядрами и несколькими энергоэффективными (опционально), 16 гигабайтами оперативной памяти и мобильным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти. Например, Gigabyte G5 KF (KF-E3KZ313SD).

Охлаждающая подставка эффективно устраняет перегрев

Миф, и очень распространенный. Охлаждающая подставка может снизить температуру комплектующих на несколько градусов, если на дне ноутбука имеется перфорация для притока холодного воздуха или оттока горячего. Но если ваш мобильный ПК перегревается, проблему она не решит – скорее всего, либо забились пылью радиаторы, либо потерял свои свойства термоинтерфейс. Поэтому лэптоп стоит разобрать и почистить. Охладить железо ноутбука, пусть и достаточно энергоэффективное, часто сложно из-за ограничений устройства по габаритам. В тонкий мобильный ПК не получится впихнуть огромной площади радиатор – для него банально нет места.

Мобильная RTX 4090 не слабее, чем десктопная

Миф. Мобильные видеокарты всегда слабее одноименных десктопных – как минимум, из-за ограничений по энергопотреблению/тепловыделению и рабочим частотам. Часто они отличаются и количественными характеристиками – так, у десктопной NVIDIA GeForce RTX 4090 16384 CUDA-ядра, а у мобильной – всего 9728. И разница в спецификациях этим не ограничивается, соответственно, разница в частоте смены кадров в играх исчисляется десятками процентов. Мобильная RTX 4090 – это все равно мощная видеокарта, но сравнивать ее стоит с десктопной RTX 4070 Ti, а не с суперфлагманом. Тем более, ее TGP ограничен на уровне 80-150 Вт.

Процессор и видеокарту ноутбука нельзя разогнать

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Частично правда. Во многих ноутбуках процессор действительно не разгоняется, хотя есть и исключения. Что же касается графических ускорителей – возможности по их разгону урезаны производителем, но они есть. Например, можно попытаться немного увеличить частоту GPU и значительно поднять частоту видеопамяти. Практический смысл в большинстве случаев есть именно от разгона памяти, поскольку разгон GPU если и удается, то сильно увеличивает нагрев, а большинство геймерских мобильных ПК и без того под высокой нагрузкой работают почти на пределе. Кстати, если вы хотите приобрести игровой ноутбук с качественной системой охлаждения, советую обратить внимание на модели из ассортимента магазина «Регард» – доставка доступна по всей территории России.

Память eMMC на ноутбуке – это то же самое, что и SSD

Миф. Да, eMMC (Embedded Multimedia Memory Card) – это тоже носитель, включающий в себя чипы флеш-памяти, но он, в отличие от твердотельного накопителя, как правило, распаян непосредственно на материнской плате ноутбука. Чаще всего подобная память используется в бюджетных мобильных ПК, поскольку она хоть и превосходит по скоростным показателям жесткие диски, уступает по ним даже бюджетным SSD. Сравнивать eMMC память корректнее с быстрой флешкой или картой памяти, но не с твердотельными накопителями.

Ноутбук невозможно проапгрейдить

Частично правда. Основные узлы большинства ноутбуков, такие, как материнская плата, процессор и видеокарта действительно невозможно заменить без пайки и перепрошивки, тем не менее, многие лэптопы можно частично проапгрейдить. Чаще всего можно заменить твердотельный накопитель или установить дополнительный, добавить жесткий диск, поменять оперативную память, или, опять же, докупить вторую планку. При этом некоторые лэптопы действительно не поддаются никакому простому апгрейду – уточнять подобную информацию лучше всего у производителя или у других владельцев.

Внешняя видеокарта позволит ноутбуку догнать по производительности в работе и в играх настольные ПК

Миф. Внешние видеокарты дороже обычных десктопных графических ускорителей, поскольку помимо самого устройства включают в себя еще и док-станцию с блоком питания, при этом по производительности они десктопным решениям уступают. Дело в том, что порты Thunderbolt или USB‑C, даже последних версий, не могут передавать данные так же быстро, как интерфейс PCI-Express. С учетом стоимости и габаритов внешних видеокарт, их в большинстве случаев стоит игнорировать – более рациональным решением будет приобретение топового игрового ноутбука или сборка производительного настольного ПК.

При работе ноутбука от сети обязательно нужно вынимать аккумулятор

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Миф. Современные литийсодержащие аккумуляторы обладают защитой как от избыточного разряда, так и от избыточного заряда. Что же касается риска перегрева – батареи, как правило, достаточно изолированы от комплектующих с высокими показателями энергопотребления и тепловыделения, такими, как видеокарта. К тому же, если вы вытащили из ноутбука аккумулятор, и он работает от сети, при отключении электричества устройство сразу же выключится. И даже если после 2-3 лет аккумуляторная батарея потеряет существенную часть своей емкости, вряд ли у вас будут серьезные проблемы с поиском замены.

Пылесосить ноутбук через клавиатуру или решетку радиатора безопасно

Миф. Пылесос, который используется для уборки квартиры или дома, не предназначен для цифровой техники и может ее повредить – как из-за статического электричества, так и из-за того, что создает слишком сильный и широкий поток воздуха. Мобильные ПК следует чистить более аккуратно – после частичной разборки и используя пневматический очиститель. В народе его часто называют «баллончиком со сжатым воздухом». Приобрести такой девайс можно, например, в магазине «Регард». Там же можно купить и новый термоинтерфейс, если старый в значительной степени потерял свою эффективность.

Геймерский ноутбук позволит долго играть в дороге

Миф. Геймерский ноутбук, даже с емкой аккумуляторной батареей, без работы от сети при высокой нагрузке вряд ли проработает дольше 1.5-3 часов. При этом подчеркну, что речь идет именно о высокой нагрузке – смотреть видео или работать с документами можно гораздо дольше. Если вы хотите, чтобы ваш мобильный ПК работал долго, есть несколько рекомендаций. Во-первых, выбирайте лэптоп с аккумулятором повышенной емкости. Во-вторых, не используйте максимальную или даже высокую яркость экрана без необходимости. И, наконец, в-третьих, не пренебрегайте пауэрбанками, в особенности если передвигаетесь на личном транспортном средстве – понятно, что таскать в собой пауэрбанк в ручной клади не слишком удобно.

Игровые ноутбуки габаритные и тяжелые

Миф из начала 2010-х годов или даже более ранних времен. Сейчас не составляет труда найти тонкий геймерский мобильный ПК весом менее 2 кг. Хороший пример – MSI GF63 Thin (12VF-468XRU). Этот лэптоп оснащен процессором Intel Core i5-12450H, сочетающим в себе как высокопроизводительные, так и энергоэффективные ядра, а также мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 гигабайтами оперативной памяти и полутерабайтным твердотельным накопителем. При этом весит устройство скромные 1.86 кг. И это при 15.6-дюймовом дисплее! Среди 14-дюймовых ноутбуков встречаются еще более легкие.

4K-дисплей у ноутбука – это несомненное преимущество

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Миф. Разницу в качестве картинки между QuadHD и 4K дисплеем на 14-18-дюймовой диагонали экрана заметить крайне сложно. Зато легко заметить разницу в частоте смены кадров в играх при разных разрешениях, а также в скорости разрядки аккумуляторной батареи. В настоящий момент многие эксперты считают, что 4K-экран у мобильного ПК – скорее маркетинговое, чем реальное преимущество, поскольку минусов от него не меньше, чем плюсов. Это и значительное повышение стоимости устройства, и увеличение энергопотребления, а также нагрузки на процессор и графический ускоритель. В большинстве случаев оно того не стоит.

Ноутбуки очень шумные

Частично правда. Недостаток свободного места для размещения габаритного радиатора в системах охлаждения производительных ноутбуков со сравнительно высоким энергопотреблением и тепловыделением приходится компенсировать за счет высоких оборотов встроенных вентиляторов. Поэтому мощные игровые и рабочие мобильные ПК при повышенной нагрузке шумят – и сделать с этим ничего нельзя. По крайней мере, без снижения рабочих частот CPU и GPU, а следовательно – уменьшения производительности. Ну, можно еще охладить комнату при помощи кондиционера, заменить термоинтерфейсы на жидкий металл и приобрести охлаждающую подставку, но все это вряд ли сильно поможет.

На ноутбуке нельзя переустанавливать Windows – теряется лицензия

Миф. В случае большинства современных ноутбуков ключ операционной системы вшит непосредственно в BIOS, и при переустановке Windows он подхватывается автоматически. Главное – ставить правильную версию ОС. Какую именно – можно узнать на сайте производителя или в технической поддержке. Впрочем, некоторые лэптопы поставляются без ОС, и там установка Windows или иной «операционки» – уже забота покупателя.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о популярных и не очень мифах, заблуждениях и стереотипах о ноутбуках. Некоторые из них – полностью ложные, в других же имеется доля правды. А вы сталкивались с какими-либо из перечисленных мифов? Или, возможно, хотите добавить к списку собственные? Пишите в комментариях! А еще покупайте мобильные ПК и компьютерные комплектующие в магазине «Регард» – доставка доступна по всей территории России!

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