Всем привет! С вами Zero, и это очередная статья из серии «Мифы о компьютерных комплектующих», в которой я разбираю распространенные заблуждения и стереотипы о компьютерном железе. Сегодня речь пойдет о корпусах, если же вас интересуют другие компоненты ПК – ссылки на соответствующие материалы будут в конце. Впрочем, хватит предисловий – поехали!

Чем больше корпусных вентиляторов – тем лучше

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Миф. Офисному ПК с небольшим энергопотреблением и тепловыделением в большинстве случаев подойдет корпус без вентиляторов или с одним вентилятором (уровня ACCORD ACC-B022), бюджетной или среднебюджетной игровой конфигурации – с парой-тройкой 120-миллиметровых «вертушек» (как Zalman N5 OF), производительной сборке флагманского или субфлагманского уровня – с 4-6 вентиляторами (например, Zalman Z10 Duo). Большее количество пропеллеров чаще всего устанавливать не имеет смысла. Более того, если неправильно расположить вентиляторы – например, лопастями навстречу друг к другу, то эффективность охлаждения комплектующих не улучшится, а ухудшится.

FullTower корпус всегда лучше, чем MidiTower

Миф. Безусловно, FullTower шасси значительно просторнее, чем почти любые MidiTower. Тем не менее, у них имеются свои недостатки – высокая цена, значительные габариты и вес, необходимость устанавливать больше вентиляторов для обеспечения качественного продува. Обычной или даже продвинутой игровой сборке FullTower корпус, как правило, не нужен – крупные кейсы в основном приобретаются или компьютерными энтузиастами, или для специфических задач. У меня вот, например, связка из процессора Intel Core i7-13700KF и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 без проблем трудится в MidiTower корпусе, хотя, разумеется, не бюджетном – Fractal Design Define R5.

Корпус может быть несовместим только с кулером

Миф. Как минимум еще с материнской платой (по форм-фактору), видеокартой и блоком питания (из-за длины последних). И с вентиляторами – далеко не у всех шасси есть посадочные места по 140-мм, и, тем более, под более крупные «вертушки». Поэтому при выборе корпуса необходимо проверять его на совместимость со всем перечисленным железом, чтобы не пришлось возвращаться в магазин или что-то «колхозить». Кстати, любопытно, считается ли кейс технически сложным товаром, и могут ли отказать в его обмене, если заявить, что он «не подошел». Возможно, это мне подскажут в комментариях.

Корпус не может обладать одновременно хорошей продуваемостью и шумоизоляцией

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Миф с долей правды. Разумеется, в данном случае вдавить обе педали в пол не получится – тот же Fractal Design Define R5 не будет настолько продуваемым как топовые корпуса, ориентированные на эту характеристику, и настолько тихим, как топовые шасси, ориентированные на эту. Тем не менее, модель предлагает отличный баланс между двумя крайностями с возможностью его дополнительной регулировки. Существуют на рынке и другие подобные корпуса, хотя и не слишком многочисленные, и, в большинстве случаев дорогие. Проще говоря, найти одновременно продуваемый и тихий корпус можно, но за него придется переплатить. А возможно – еще и заменить вентиляторы. Я вот взял несколько низкооборотистых «стодвадцаток» от Noctua.

Системы жидкостного охлаждения поддерживают только дорогие корпуса для энтузиастов

Миф. Среди недорогих геймерских шасси много моделей, поддерживающих установку СЖО, причем не только 240-миллиметровых, но и 360-миллиметровых. А вот 420-миллиметровые, действительно, поддерживает уже далеко не каждый корпус. Впрочем, системы жидкостного охлаждения со столь крупным радиатором не являются необходимостью даже для флагманских процессоров и видеокарт. Что же касается сравнительно бюджетных корпусов, поддерживающих установку 360-миллиметровых СЖО – среди таких можно отметить, например, DeepCool MATREXX 50 Black. По-умолчанию он оснащается только одним вентилятором, но в дальнейшем вы можете добавить еще несколько.

Корпус можно брать «на сдачу»

Частично правда. Действительно, часто, когда закладывается бюджет на сборку, блок питания и корпус выбираются в последнюю очередь. Обусловлено это тем, что их необходимо подбирать, исходя из энергопотребления, тепловыделения и габаритов других комплектующих. Тем не менее, даже на этом этапе, если компьютер покупается весь сразу, возможны корректировки. Например, если на корпус для игровой конфигурации осталось не более 3 тысяч рублей, разумным решением будет снизить бюджет на один из других компонентов системы и вложить освободившиеся средства в шасси. Так, можно для начала приобрести один шестнадцатигигабайтный модуль оперативной памяти, а через месяц докупить к нему второй.

Система прокладки кабелей не важна

Миф. Качественная укладка проводов не только улучшает визуальное восприятие сборки (это для многих не важно), но и позволяет организовать более эффективное ее охлаждение. Висящие по всему корпусу кабели мешают потокам воздуха, соответственно, показатели отвода тепла от комплектующих ухудшаются. Хотя бы минимальные возможности для кабель-менеджмента сейчас есть даже в недорогих игровых корпусах. И не экономьте кабельные стяжки – упаковка из 100 штук стоит максимум несколько сотен рублей.

Чистить корпус ПК при помощи пылесоса – безопасно

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Миф. Точнее, не совсем. Пустой корпус, в который не установлены комплектующие, чистить от пыли при помощи пылесоса действительно безопасно. Чистить же таким образом компьютер – нет. И дело не только в статическом электричестве, но и в чрезмерно мощном потоке воздуха, который может повредить мелкие элементы на платах, например, вырвать конденсаторы. Или раскрутить до высокой скорости вентиляторы, что также можно привести к не самым приятным последствиям.

Если бюджет ограничен, стоит взять корпус со встроенным блоком питания, чтобы сэкономить

Миф. Почти всегда эти блоки питания – отвратительного качества. Иногда они даже не соответствуют базовым требованиям электробезопасности. О честной мощности, высокой стабильности напряжений и прочем – речь вообще не идет. Лучше взять максимально дешевый кейс (можно даже обратиться ко вторичному рынку) и бюджетный блок питания в магазине. К примеру, Chieftec Value APB-500B8. Да, в сумме такой вариант выйдет дороже, чем приобретение корпуса со встроенным БП, зато нормальный БП в скором времени не «бахнет», выведя из строя еще и материнскую плату.

Корпусов с большим количеством корзин для 3.5-дюймовых жестких дисков на рынке уже нет

Миф. Такие корпуса есть, хотя стоит признать, что их осталось не слишком много. В качестве примера можно привести Lian Li O11 Dynamic Evo. Это крупный, вместительный и продуваемый корпус с продуманной организацией пространства. Он хорошо подходит для высокопроизводительных игровых и рабочих конфигураций ПК, при этом по-умолчанию модель не комплектуется какими-либо вентиляторами. Для оптимального отвода тепла стоит оснастить шасси тремя-четырьмя или даже пятью-шестью «вертушками». Рекомендую решения Noctua, Fractal Design или Be Quiet из «тихих» линеек.

Подсветку корпусных вентиляторов всегда можно отключить

Миф. Во многие недорогие корпуса установлены вентиляторы с неотключаемой подсветкой. Иногда иллюминацию можно убрать при помощи «колхозных» методов вроде перерезания идущих к светодиодам проводков, иногда же приходится идти на настоящие инженерные ухищрения. Если вы не уверены, можно ли отключить подсветку вентиляторов у того или иного шасси – уточните на сайте производителя, а если информации нет и там– спросите у пользователей, уже обладающих таким корпусом.

Корпус всегда лучше ставить на пол, а не на стол

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Миф. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Так, на полу внутри шасси будет намного быстрее копиться пыль. Соответственно, повышается риск образования комков пыли между ребрами радиаторов – чистить компьютер придется чаще. Да и доступ к разъемам может быть затруднен. Лично я предпочитаю использовать специальный компьютерный стол с боковой нишей для системного блока. Но ставить ПК на обычный стол, если он устойчив, или на пол тоже можно.

Заключение

В сегодняшней статье я разобрал популярные и не очень мифы, заблуждения и стереотипы о компьютерных корпусах. Если вас интересует информация о других комплектующих – ссылки на соответствующие материалы будут ниже. А вы сталкивались с какими-либо из перечисленных мифов? Или, возможно, хотите добавить к списку свои? Пишите в комментариях. И покупайте комплектующие в магазине «Регард» – доставка доступна по всей территории России!

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