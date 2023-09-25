Всем привет! С вами Zero. В рамках цикла статей, посвященного мифам, стереотипам и заблуждениям о компьютерных комплектующих я разобрал все основные компоненты ПК, а также выпустил материал о ноутбуках – ссылки будут в конце. В сегодняшней же статье я хочу разобрать популярные и не очень мифы, связанные с мониторами – среди них есть достаточно смешные и бредовые. Но хватит предисловий, поехали!

Чем выше яркость монитора – тем лучше

Миф, и довольно популярный – разумеется, благодаря маркетологам, которые стараются представить высокие яркость и контрастность дисплея как конкурентные преимущества. На самом деле, монитор – это не экран смартфона, и ему не нужна высокая яркость, поскольку вы вряд ли будете использовать его на солнце. Например, размещать монитор прямо напротив окна или другого источника яркого света не рекомендуется – как из-за засветки, так и из-за бликов, поскольку убрать их полностью не способно даже матовое покрытие.

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Чем шире цветовой охват монитора – тем лучше

Миф. Для массового контента, такого, как фильмы, сериалы и игры достаточно даже неполного, но близкого к 100% покрытия sRGB. Цветовой охват AdobeRGB нужен разве что для профессиональной печати, а DCI-P3 – избыточен для практически любых задач за исключением специализированных. Таким образом, если вы покупаете монитор для домашнего использования, в том числе, для мультимедиа и игр, на цветовой охват дисплея можно не обращать особого внимания, если он не совсем уж плох – например, ниже 90% sRGB.

Чем больше диагональ экрана – тем лучше

Миф. Монитор – не телевизор. Зрительный аппарат человека устроен таким образом, что поле видимости условно делится на центральное, полупериферическое и периферическое. Если вы будете использовать монитор со слишком большой диагональю, то вам вряд ли будет комфортно, поскольку изображение в углах экрана будет недоступно для вашего центрального и полупериферического зрения. Исключением являются ультраширокие мониторы, поскольку по горизонтали поле видимости человека шире, чем по вертикали. Если же говорить о стандартном соотношении сторон 16 к 9, то оптимальной диагональю для разрешения FullHD большинство экспертов и простых геймеров считают 23-25 дюймов, для QuadHD – 24-27 дюймов, для 4K – более 27 дюймов.

Качественный игровой монитор не может стоить дешевле 500 долларов

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Миф. В 2023 году хороший универсальный монитор с разрешением FullHD и диагональю 23-24 дюйма, подходящий в том числе и для гейминга (но не для профессионального киберспорта) можно приобрести менее, чем за 15 тысяч рублей, то есть за 150-200 долларов. В качестве примера можно привести Dell SE2422H (2422-5052). Этот дисплей, основанный на качественной VA-матрице, не может похвастаться тонкими рамками или эргономичной продвинутой подставкой, но он выдает отличную картинку, обладает технологиями защиты зрения Flicker-Free и Low Blue Light, и вполне подходит для гейминга. Если же вам нужен высокоскоростной дисплей с частотой обновления 240 и более Гц, то можете обратить внимание, например, на модель ASUS VG249QM1A TUF Gaming.

TN мониторы быстрые, а IPS и VA медленные

Миф из начала 2010-х. Тогда на рынке действительно было крайне мало быстрых IPS и VA матриц, причем как в плане частоты обновления экрана, так и в плане скорости отклика. Сейчас же их огромное количество – некоторые производители уже предлагают дисплеи с частотой обновления свыше 360 Гц и даже свыше 500 Гц, причем на базе Fast-IPS матриц. Так что скоростное превосходство TN осталось в прошлом, а вот их недостатки, о которых я расскажу далее, никуда не делись.

Для игр следует покупать исключительно TN мониторы

Миф. Как я уже рассказал, в 2023 году легко можно подобрать быстрый IPS или VA монитор. Приобретать же TN дисплей в большинстве случаев нет никакого смысла: у них значительно хуже цветопередача, контрастность и углы обзора. Использовать TN мониторы предпочитают разве что некоторые киберспортсмены и профессиональные геймеры, и то, скорее, в силу привычки и по старой памяти, а не исходя из каких-либо реальных их преимуществ. Единственное реальное преимущество TN мониторов в 2023 году – это их дешевизна. Но вряд ли сэкономить 2-3 тысячи рублей, а потом годами терпеть дискомфорт из-за недостаточно качественной картинки – разумное решение.

У OLED мониторов нет недостатков

Миф. Один из главных недостатков OLED мониторов – это их дороговизна. Еще один – выгорание на экране пикселей при демонстрации полностью или частично статичной картинки. Уступают OLED матрицы IPS и VA решениям и по сроку службы, не говоря уж о неприятном мерцании при низких уровнях яркости. Значит ли это, что OLED мониторы плохие? Нет, у них есть и масса преимуществ: высокая скорость отклика и низкий инпут-лаг, отличная цветопередача, а также меньший расход энергии. Но покупать OLED монитор в качестве основного я в 2023 году бы не рекомендовал – пусть сначала производители как следует «обкатают» сопутствующие технологии.

За проверку монитора на битые пиксели нужно платить

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Миф/частично правда. Если вы хотите, чтобы проверку на битые пиксели осуществлял сотрудник магазина, то у многих ритейлеров имеется в прайс-листе соответствующая услуга, и она действительно платная. Тем не менее, вы можете потребовать подключить дисплей к источнику питания и самостоятельно проверить его на битые пиксели. Что касается подключения собственных флешек или ноутбуков с набором тестовых картинок и видео – как правило, такая возможность есть. Если в каком-то магазине наотрез откажутся – всегда можно пойти в другой. Обязаны ли в магазине разрешать клиенту подключать к проверяемому монитору собственные устройства – следует уточнять у юристов. Возможно, мне подскажут это в комментариях.

Монитор с битым пикселем можно вернуть в магазин

Миф. Определенное количество битых пикселей считается «нормой», поэтому вернуть монитор в магазин или обменять его на новый в большинстве случаев не получится, если сотрудники не пойдут навстречу или с ними не удастся как-нибудь договориться. Лучше потратьте немного времени и, вооружившись увеличительным стеклом, самостоятельно проверьте дисплей на битые пиксели, поочередно залив его как минимум пятью цветами – красным, зеленым, синим, белым и черным.

4K мониторы всегда лучше, чем FullHD

Миф. Во-первых, если вы собираетесь играть в 4K разрешении в современные игры, то вам потребуется производительная видеокарта – в идеале, как минимум NVIDIA GeForce RTX 4080. Во-вторых, среди 4K мониторов также встречаются и некачественные модели на дешевых китайских матрицах с мерцающей подсветкой, артефактами и прочими «радостями». Хороший 4K монитор стоит дороже, чем хороший FullHD, при этом практических преимуществ он предоставляет не так много. Подтверждает это, например, статистика популярного игрового сервиса Steam – только 3.5% использующих ее геймеров обладают 4K дисплеями. При этом FullHD дисплеев – 61%. Впрочем, и среди недорогих мониторов с 4K разрешением есть приличные модели, к примеру, LG LG 27UL500-W, если вам не нужен «безрамочный» дизайн.

Глаз воспринимает только N кадров в секунду, быстрые мониторы не нужны

Миф, пошедший из-за разрекламированного в свое время таблоидами и треш-телепередачами другого мифа о «25-м кадре», с помощью которого якобы можно внедрить в сознание человека любую информацию и даже зомбировать его. На самом деле, нет какой-то определенной частоты кадров, которую воспринимает глаз – как показывают тесты, даже при 500+ FPS люди видят искусственно вставленный и выбивающийся из видеоряда кадр. Разницу же между 60 и 120, или, тем более, 240+ кадрами в секунду видят практически все геймеры, поэтому, если позволяют железо и бюджет, лучше приобретать монитор с повышенной частотой обновления.

Технологии G-Sync, FreeSync и Adaptive Sync не нужны

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Миф. Если не использовать вертикальную синхронизацию вообще – будут появляться хорошо заметные разрывы кадра. Если же задействовать программный V-Sync, неизбежно значительное увеличение фреймтайма и снижение плавности геймплея. Поэтому если вы выбираете в 2023 году игровой монитор – рекомендую обращать внимание в первую очередь на решения, поддерживающие технологии адаптивной синхронизации, совместимые с вашим графическим ускорителем. Так, 27-дюймовый QuadHD монитор ASUS VG27AQL1A TUF Gaming поддерживает AMD FreeSync и при этом относится одновременно и к NVIDIA G-Sync Compatible решениям.

Технологии Flicker-free и Low Blue Light – пустой маркетинг

Частично правда. Маркетинг, но не пустой. Не все мониторы без Flicker-Free и аналогичных технологий обладают нежелательным мерцанием, зато если приличный производитель заявил, что его дисплей Flicker-Free – он не мерцает практически наверняка. Впрочем, изучать обзоры, тесты и отзывы стоит в любом случае. Что же касается технологии по фильтрации определенного участка синего спектра света, который якобы негативно воздействует на зрительный аппарат, а также мешает засыпанию – последние выводы исследователей по этому вопросу неоднозначны. Большинство экспертов сейчас склоняются, что польза от устранения синего света сильно преувеличена.

Если частота обновления экрана монитора 60 Гц, в FPS выше 60 нет смысла

Миф. Высокая частота смены кадров в данном случае обеспечит низкий фреймтайм – монитор будет выводить на экран более актуальный кадр, чем если бы FPS был на уровне 60. Так что высокий FPS полезен всегда, за исключением тех случаев, когда включена программная вертикальная синхронизация. Активировать ее, кстати, имеет смысл только в однопользовательских проектах с неспешным геймплеем, таких, как RPG или пошаговые стратегии. Для шутеров, в особенности киберспортивных, следует отключать V-Sync, а если раздражают возникающие разрывы кадров – приобретать монитор с поддержкой одной из технологий адаптивной синхронизации.

Изогнутые мониторы во всех случаях лучше мониторов с плоским экраном

Миф. Многие геймеры говорят о том, что изогнутый дисплей большой диагонали увеличивает эффект погружения и дарит новые ощущения от погружения в мир любимой игры. Тем не менее, для определенных видов работ подобные экраны подходят плохо – в первую очередь, из-за возникающих искажений. Так, крайне тяжело представить, что профессиональный веб-дизайнер или специалист по 3D-моделированию работает за монитором с изогнутым дисплеем, поскольку результаты подобной работы на плоском экране могут выглядеть совсем иначе. Если же вы планируете только играть, то изогнутый монитор, например, Samsung C34G55TWWI Odyssey G5 будет хорошим выбором.

От продвинутой эргономичной подставки нет никакой практической пользы

Миф. Возможно, менять положение экрана с альбомного на портретное в большинстве случаев действительно не потребуется, но вот подстраивать его высоту, а также угол не только наклона, но и поворота – весьма удобно. Тем более, в случае продвинутого игрового монитора переплата за подставку вряд ли будет значительной. Более того, многие серьезные геймерские модели по-умолчанию оснащаются эргономичной подставкой. То же самое касается и рабочих решений, за исключением наиболее доступных офисных.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о популярных и не очень мифах, заблуждениях и стереотипах о мониторах – некоторые из них ложные целиком и полностью, в других же есть доля правды. А вы сталкивались с какими-либо из перечисленных мифов? Или, возможно, хотите добавить к списку свои? Пишите в комментариях! И покупайте компьютерные комплектующие в магазине «Регард» – доставка доступна по всей территории России.

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