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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я разберу 15 мифов о видеокартах – некоторые из них распространенные, а некоторые не очень, некоторые не имеют ничего общего с реальностью, другие же содержат в себе долю правды. Предупрежу сразу, что данный материал вряд ли откроет что-то новое опытным компьютерщикам-железячникам, зато, возможно, вызовет у них улыбку или даже смех. Для далеких же от мира компьютерной техники читателей статья может оказаться не только развлекательной, но и познавательной. Но хватит предисловий, поехали!

Чем больше видеопамяти, тем мощнее видеокарта

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Миф. И один из самых живучих. Больше всего подвержены ему люди, далекие от компьютерного железа и потому использующие неправильные сравнения. Нередко они рассуждают примерно так: «Двигатель на 145 лошадиных сил мощнее, чем двигатель на 85, а значит, видеокарта с 12 гигабайтами видеопамяти производительнее, чем видеокарта с 8 гигабайтами». Но такую аналогию нельзя назвать корректной. На самом деле, объем видеопамяти имеет значение только тогда, когда его не хватает. Например, если игре требуется 6 гигабайт, а у графического ускорителя только 3 или 4 ГБ. Тогда нехватка видеопамяти компенсируется за счет оперативной памяти, и возникают дополнительные задержки.

На самом деле, производительность видеокарт следует сравнивать, глядя не на их объем памяти, а на результаты в синтетических тестах, и, особенно, в играх. Например, RTX 4060 Ti с 8 гигабайтами видеопамяти ощутимо производительнее, чем RTX 3060 с 12 гигабайтами. Это подтверждают тесты от лабораторий независимых ресурсов, а также от энтузиастов и блогеров. Что же касается рекомендаций по объему видеопамяти – о них я расскажу подробнее, разбирая один из следующих мифов.

Производительность видеокарты напрямую связана с шириной шины памяти

Миф. Довольно популярный – в него верят даже некоторые сотрудники компьютерных магазинов, которые, казалось бы, должны разбираться в подобных вещах. Ширина шина памяти (чаще всего в случае игровых графических ускорителей составляет 128, 192, 256, 384 или 512 бит) – параметр скорее технический, и рассматривать его имеет смысл только вкупе с остальными характеристиками. На самом деле, чтобы грубо оценить примерную производительность новой видеокарты, стоит смотреть скорее на количество CUDA-ядер/универсальных процессоров и блоков различного назначения – текстурных, растеризации, и так далее. Но даже такой метод оценки можно считать очень приблизительным. Оценивать производительность графических ускорителей в играх следует…путем тестирования их в играх. Вот это поворот!

8 гигабайт видеопамяти в 2023 году недостаточно для комфортного гейминга

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Частично правда. Некоторые особо прожорливые и плохо оптимизированные игры умудряются использовать около 8 гигабайт памяти даже в относительно нетребовательном по современным меркам разрешении FullHD. Для разрешения QuadHD желательно приобретать графические ускорители с 12 или 16 гигабайтами видеопамяти, для 4K – с 16 или более. При этом стоит отметить, что приспособленность той или иной видеокарты для гейминга на высоких или максимальных настройках в определенном разрешении зависит далеко не только от видеопамяти. Если не вдаваться в подробности, то для 4K стоит покупать RTX 4080 или RTX 4090, а для QuadHD – хотя бы RTX 4070, если вы хотите играть с трассировкой лучей.

К видеокарте нужно подбирать раскрывающий ее процессор

Миф, который я уже разбирал в статье, посвященной распространенным заблуждениям о CPU. Если кратко, то не существует никакого «раскрытия потенциала» – это лишь удобное упрощение. Очевидно, что если в пару к старому четырехъядерному процессору, например, Intel Core i5-2500K из 2011 года, установить современную флагманскую видеокарту, такую как NVIDIA GeForce RTX 4090, то FPS в играх будет ниже, чем у связки «Intel Core i7-13700K+RTX 4090». Но правильный термин для такой ситуации – «bottleneck». Узкое место, или, если переводить буквально, бутылочное горлышко. Проще говоря, компоненты системы, влияющие на производительность, должны быть более-менее сопоставимы по актуальности и стоимости. Если взять к RTX 4090 народный шестиядерник Intel Core i5-12400F, то никаких проблем уже не будет, хотя частота смены кадров, конечно, будет несколько ниже, чем в случае 13700K.

Без видеокарты компьютер не будет работать

Частично правда. Если точнее, без графического ядра, являющегося частью видеокарты, компьютер не сможет выводить на монитор изображение. Но графическое ядро может быть встроено в процессор, как у AMD Ryzen 5 5600G. Да, встроенная графика недостаточно производительна для современных игр, но для многих хитов прошлых лет ее возможностей хватит, как и для просмотра видеороликов или повседневной работы в нетребовательном софте. Для неигровых компьютеров, оснащенных процессорами без встроенного графического ядра, выпускаются видеокарты, которые геймеры презрительно прозвали «затычками» – опять же, из-за их малой производительности. Это, например, GT 710 или GT 1030.

Игровая видеокарта, графический ускоритель и GPU – это одно и то же

Частично правда. Часто эти термины используются в качестве синонимов. Тем не менее, если быть точным, GPU – это Graphics Processing Unit, графический процессор. Он – лишь один из компонентов видеокарты/графического ускорителя, наряду с подсистемой питания, видеопамятью, печатной платой и так далее. А еще видеокарты могут быть не только игровыми – существуют модели для профессиональной работы, обучения нейросетей и других узкоспециализированных задач.

Нет смысла переплачивать за дорогие модификации видеокарт с производительной системой охлаждения

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Миф. Наиболее доступные модификации игровых графических ускорителей редко бывают качественными – среди исключений можно назвать разве что некоторые решения Palit. Переплачивая за качественную систему охлаждения, вы получите повышенный комфорт при нахождении за компьютером. Три вентилятора, обдувающие массивный радиатор с тепловыми трубками, при прочих равных будут работать на более низких оборотах, чем пара «вертушек», обдувающих скромный радиатор без теплотрубок. Ниже обороты – меньше уровень шума. Впрочем, переплачивать за флагманские модификации чаще всего тоже нерационально – выгоднее всего ориентироваться на обзоры и отзывы и выбирать модели, оптимальные с точки зрения соотношения стоимости и характеристик. Например, NVIDIA GeForce RTX 4070 GAMING от вендора GIGABYTE.

Производители намеренно замедляют старые видеокарты при помощи обновления драйверов

Миф, неоднократно опровергнутый различными обозревателями и блогерами. Никто не замедляет старые видеокарты намеренно – это был бы огромный скандал, который привел бы к репутационным потерям и даже, вероятно, судебным искам. Просто при создании драйверов NVIDIA и AMD ориентируются в первую очередь на наиболее современные и актуальные графические ускорители. То же самое делают и разработчики игр. Поэтому модели последних поколений с обновлением драйверов могут получить прибавку в производительности в определенных проектах, старые же видеокарты такой прибавки не получают. А еще они постепенно устаревают по разным параметрам, начиная от объема видеопамяти и заканчивая поддержкой тех или иных технологий.

Трассировка лучей не нужна

Достаточно субъективный вопрос, но на мой взгляд, это миф. Достаточно поиграть в Cyberpunk 2077 на максимальных настройках без трассировки лучей, а потом с ней, чтобы понять, как рейтрейсинг преображает некоторые сцены. Да, он значительно снижает частоту смены кадров, но на видеокартах NVIDIA RTX 4000 это практически полностью компенсируется технологиями DLSS 3/Frame Generation. Если же вы предпочитаете не использовать подобные «улучшайзеры» - просто покупайте графический ускоритель верхнего ценового сегмента. Например, RTX 4090 или RTX 4070 Ti.

Для гейминга с трассировкой лучей следует выбирать только видеокарты NVIDIA, но не AMD

Правда – по крайней мере, на момент написания статьи. «Зеленые» графические ускорители значительно лучше «красных» в этом аспекте, что, впрочем, легко объясняется тем, что именно NVIDIA первой сделала технологию рейтрейсинга массовой. При этом стоит подчеркнуть, что AMD, в отличие от конкурента, старается продвигать открытые стандарты. Но в обретении популярности среди геймеров ей это не слишком помогает. Если перейти к прямому сравнению, то RTX 4090 в сценариях с трассировкой лучей производительнее на десятки процентов. И ладно бы только суперфлагман – RTX 4080 и даже RTX 4070 Ti в играх с рейтрейсингом также оказываются впереди даже без активации DLSS 3/Frame Generation. Увы, но пока AMD не подтянется в плане трассировки лучей, вход во флагманский и даже субфлагманский сегмент ее продукции заказан. NVIDIA удалось убедить геймеров, что рейтрейсинг действительно улучшает картинку. И убедить не только при помощи маркетинга, но и посредством наглядной демонстрации возможностей RTX в уже упомянутом «Киберпанке» и других играх.

У AMD кривые драйвера для видеокарт

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Миф. Проблемы с программным обеспечением и драйверами встречаются и у NVIDIA, и у AMD, и у Intel. У кого-то немного чаще, у кого-то немного реже, но никакой особенной «кривости» в драйверах «красных» нет. Из недавних проблем ПО AMD можно вспомнить разве что увеличенное энергопотребление некоторых видеокарт Radeon RX 7000 при использовании мультимониторных конфигураций. Но подобный косяк вряд ли можно считать критичным – это не спонтанные перезагрузки, не графические артефакты и не зависания.

Игровые видеокарты стоят очень дорого

Миф. Флагманские графические ускорители действительно могут стоить дорого даже по меркам стран с высокой средней и медианной зарплатой, но условную RTX 4060 никак не назвать дорогой видеокартой – ее рекомендованная стоимость составляет 299 долларов, меньше, чем у многих смартфонов среднего уровня. И это при том, что она позволяет устанавливать максимальные настройки в любых играх в разрешении FullHD. Что же касается высоких рублевых цен на видеокарты, то в них нет ничего удивительного. Ритейлеры закладывают в стоимость своего товара риски, связанные с санкциями и нарушением логистических цепочек, а также с возможностью дальнейшего падения курса российской национальной валюты.

Профессиональные видеокарты лучше игровых

Миф. Профессиональные графические ускорители заточены под конкретные задачи, например, работу в определенном софте или обучение нейросетей. В подобных задачах они могут действительно превосходить игровые видеокарты. Но в играх они окажутся слабее, а некоторые проекты и вовсе на них не запустятся. Также среди особенностей профессиональных карт можно упомянуть жесткую стандартизацию, заточенные под конкретные задачи технические характеристики и специализированные драйвера.

Менять видеокарту стоит через одно поколение – примерно раз в 4 года

Частично правда. Многие обозреватели и технические/игровые блогеры рекомендуют менять графический ускоритель через одно поколение – нередко за это время старая карта успевает значительно устареть и перестает нормально справляться с требовательными современными играми. Появляются за пару поколений и новые технологии, например, DLSS 3/Frame Generation, как у NVIDIA GeForce RTX 4000. Даже флагманская модель за 4 года спускается в средний сегмент, а порой и ниже, карты же бюджетного игрового сегмента и вовсе становятся чуть ли не «затычками». Так что менять графический ускоритель раз в одно-два поколения действительно целесообразно.

Дорогой видеокарте требуется дорогой блок питания

Миф. Многим производительным видеокартам нужен мощный блок питания с адекватными электрическими характеристиками, но он совсем не обязательно должен быть дорогим. Дорогие блоки питания чаще всего отличаются от дешевых высоким КПД, низким уровнем шума, модульной системой кабелей, расширенным комплектом разъемов и кабелей, иногда – наличием подсветки. При этом есть на рынке доступные, но при этом качественные БП средней и высокой мощности. Присутствуют они, например, в ассортименте тайваньского бренда Chieftec, но не только.

Заключение

В сегодняшней статье я разобрал 15 мифов о графических ускорителях – от самых бредовых, до правдоподобных и даже содержащих в себе немалую долю правды. Некоторые из перечисленных заблуждений я встречал лично в дискуссиях в реальной жизни или на тематических форумах, с другими же имел дело лишь заочно. А вы когда-нибудь сталкивались с какими-то из перечисленных мифов? Или, возможно, хотите добавить в список что-то свое? Пишите в комментариях!

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